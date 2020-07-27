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США пригрозили ввести санкции против командующего ЛНА Халифы Хафтара

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США пригрозили ввести санкции против командующего ЛНА Халифы Хафтара

Соединенные Штаты пригрозили ввести персональные санкции против командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Как сообщает The Wall Street Journal, причина введения санкций - якобы препятствование поставкам ливийской нефти.


Как пишет издание, информация об угрозе ввести санкции против Хафтара поступила от официальных лиц из администрации президента США. В США уверены, что они (санкции) могут сильно ударить по командующему ЛНА, поскольку он имеет собственность на территории Штатов: ранчо стоимостью 185 тысяч долларов в штате Вирджиния и жилье, которое стоит 364 тыс. долларов. Также отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, и он ранее имел связи с ЦРУ.

По версии Вашингтона, ЛНА Хафтара удерживает самое большое нефтяное месторождение Эш-Шарара и порт, играющий ключевую роль в поставках ливийской нефти.

Вашингтон призывает все стороны в Ливии отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам

- говорится в заявлении госдепа США.

В свою очередь, в ЛНА заявили, что нефтяные месторождения блокируют местные племена, выступающие против того, что все доходы от продажи нефти уходят в Триполи, где тратятся на вооружение подконтрольных ПНС подразделений и турецких наемников, переброшенных из Сирии.
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14 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:43 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Как сообщает The Wall Street Journal, причина введения санкций - якобы препятствование поставкам ливийской нефти.
    Ну так рынок, в цене не сошлись. США все нужно дагом. feel
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:48 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам
      Вот вся суть развала Ливии. Интересно кроме санкций у америкосов хоть что то осталось?
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 13:29 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ага. Пара-тройка АУГ, которые правда от Северной Кореи убегли поджав хвост.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Ну так рынок, в цене не сошлись. США все нужно дагом.

      В этом и есть суть американской демократии.
  2. новичок
    новичок Сегодня, 10:46 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ну, если раз продался очень сложно соскачить с крючка в дальнейшем. Хватит ли Хафтару духу и ума?
  3. sav
    sav Сегодня, 10:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Могут начать обрабатывать ближайшее окружение. "Осла груженого золотом", еще никто не отменял.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Вашингтон призывает все стороны в Ливии отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны
    Война отдельно народу, бизнес отдельно США. Молодцы, за мир ратуют. feel
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 10:56 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    По версии Вашингтона, ЛНА Хафтара удерживает самое большое нефтяное месторождение Эш-Шарара и порт, играющий ключевую роль в поставках ливийской нефти.

    вот и вылезла суть. Американцы долго чесали репу - какое оправдание придумать. Вроде тиран и душитель демократии не подходит. Притеснитель европейских ценностей - то же минус. Посягатель на законное правительство или губитель народной оппозиции - и тут мимо. Пришлось правду-матку рубить
  6. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 10:58 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    США несут демократию только туда, где есть углеводороды. Поэтому жалко монголов.
    Степь кругом, кругом трава. Нету углеводородов.
    Не будет демократии монгольскому народу.
    Монгол писал в Госдеп, но получил отказ,
    "Вы сперва найдите нефть. Ну, хотя бы газ."
  7. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 11:06 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Что бы не ходить вокруг да около посмотрите, какая страна занимала до последнего времени первое место в мире по добыче нефти. Это не Саудовская Аравия. Это США. И вылезли они на первое место не за счёт сланцевой нефти, о чём трубят, а за счёт грабежа нефтяных богатств Ливии, Ирака, а теперь и Сирии, куда принесли смерть, кровь и страдания, при этом как всегда сваливая свои грехи на других.
  8. bulava
    bulava Сегодня, 11:12 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Пусть вводят. У нас появляется отличный шанс закрепиться в Ливии.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58 Новый
    • 0
    • 0
    0
    у Хафтара есть американское гражданство, и он ранее имел связи с ЦРУ.
    Этот под американскую формулировку - "сукин сын, но наш" не подходит, т.к. решил пойти в разрез с политикой "партии". Но Хафтар наверное просчитывал такой вариант, иначе зачем было городить огород. Значит предполагаемая (ожидаемая) победа должна принести прибыли больше в разы.
    1. zwlad
      zwlad Сегодня, 13:33 Новый
      • 0
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      0
      Да там , наверное, каждый день сидения на месторождении приносит не один миллион $. Подумаешь недвижимость. Она теперь ему без надобности. Как только в нее сунется сразу загремит куданить на остров Гуам, в отдельную таксказать жилплощадь. Пожизненно.
  10. Младший рядовой
    Младший рядовой Сегодня, 13:39 Новый
    • 0
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    0
    Вот и США, незримо присутствующие везде где пахнет полимерами, теперь вполне зримо заявили о своих интересах. Как следствие, вполне возможны резкие телодвижения со стороны ПНС с турками, далее Египет и все прочие заинтересованные стороны. Все сильнее начинает вонять демократиями, значит не скоро в тех краях мир наступит.