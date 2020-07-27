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Смогут ли пройти танки Т-90: Индийские военные собрали данные о мостах и дорогах близ границы с Китаем

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Смогут ли пройти танки Т-90: Индийские военные собрали данные о мостах и дорогах близ границы с Китаем

Индийские военные инженеры завершили изучение мостов и дорог, которые ведут в регион Ладакх, являющийся спорным с Китаем. Понадобилось это изучение в связи с необходимостью получения новых данных о том, на какую максимальную массу военной техники рассчитаны инфраструктурные объекты.


Как сообщается, данные о мостах и дорогах в этом районе не обновлялись более 10 лет, потому было решено провести новые исследования и уточнить информацию.

Основная цель – выяснение того, смогут ли мосты в районе Ладакха выдержать проход колонны основных боевых танков Т-90 и другой тяжёлой техники. Отмечается, что исследуемые объекты показали устойчивость к нагрузкам до 50 тонн. При учёте того, что танки Т-90 имеют массу около 46,5 тонн, техника должна проходить без особых проблем для дорожно-транспортной инфраструктуры - при учёте соблюдения дистанции.

Ранее в район Ладакха было переброшено «пробное» подразделение с несколькими танками Т-90 и армейскими грузовиками.

Новые данные о способности мостов и дорог в горном районе выдерживать ту или иную нагрузку, как отмечают в Индии, позволяют осуществить переброску дополнительных сил и средств в Ладакх. Говорится о том, что помимо дополнительных танков Т-90 в район границы с Китаем могут быть отправлены 155-мм гаубицы М777, а также БТР. Их планируют разместить на берегах озера Пангонг.

Такие планы в Индии озвучиваются на фоне заявлений о том, что Китай должен отвести от границы своих военных и технику.

Сегодня же, как уже сообщало "Военное обозрение", в индийских СМИ вышел материал, где было сказано о готовности Индии перебросить в Ладакх и французские истребители Rafale. Эти боевые самолёты должны прилететь в Индию 29 июля.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Сегодня, 11:04 Новый
    • 0
    • 9
    -9
    Истребители Рафаль грозный сопереник
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:13 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Точно, особенно при поездках по мостам. lol
  3. Ded_Mazay
    Ded_Mazay Сегодня, 11:04 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Как сообщается, данные о мостах и дорогах в этом районе не обновлялись более 10 лет, потому было решено провести новые исследования и уточнить информацию.

    У меня неудобный вопрос: они что не знали что у них регион Ладак спорный с Китаем? Данные десятилетней давности у них... Нет слов...
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 12:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Демонстрация товара лицом, вроде как не зря покупали. Чистая политика.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:08 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Им нужна лёгкая бронетехника. "Спрут", "Вена"... Зачем в горах Т-90?
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 12:26 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Зачем в горах Т-90?

      Лёгкая бронетехника, конечно хорошо, но не то. Всё таки танк, он как говорится и в Африке танк. С другой стороны, Т-90, один из самых лёгких основных танков в мире. Это вам не абрас, и не леопард. Даже китайски тип-99 и то тяжелее почти на 10 тонн.
  5. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 11:10 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Танки не лучший инструмент в горной и труднопроходимой местности. Разве что вкопать их на стратегических точках и блокпостах. Нету оперативного простора.
  6. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 11:10 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Чтобы индусы не делали, а все равно огребут от китайцев, если затеют драку. В документальном фильме, где брали интервью у бывшего китайского солдата, принимавшего участие в индийско-китайском конфликте, тот вспоминал как китайские солдаты обошли индусов через снежные горы (как Суворов через Альпы), а потом им приказали отдать свои пайки пленным индусам. Да еще отправили пленных индусов домой на грузовиках, которые на руках втаскивали в горы. В фильме говорилось, что тогда китайские войска с ходу могли взять Дели и индусы этого ожидали.
  7. Dikson
    Dikson Сегодня, 11:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Размер гальки на берегах Янцзы индусы не решили ещё выяснить? )) Воевать так уж воевать...
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:42 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Смогут ли пройти танки Т-90: Индийские военные собрали данные о мостах и дорогах близ границы с Китаем
    Ну, fool Загонят Т-90 на седьмое небо и получится славный "котел", все танки бросят и потеряют там. Вроде легкие танки наши присмотрели, ан нет. Хоть бы наших пару генералов -консультантов выписали. recourse