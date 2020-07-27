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В Выборге заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550

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В Выборге заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550

В Выборге заложили головной сторожевой пограничный корабль 1-го ранга ледового класса проекта 22550. Торжественная церемония прошла на "Выборгском судостроительном заводе".


Заложенный головной сторожевик "Пурга" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ будет строиться в рамках заключенного контракта между ФСБ и Выборгским судостроительным заводом (ВСЗ) на два корабля проекта 23550 (шифр "Ермак"). Передача корабля заказчику намечена на 2024 год. Закладка второго корабля серии намечена на следующий год, передает блог bmpd.

Корабль будет строиться по модифицированному проекту 23550 (шифр "Арктика"), по которому на ССЗ "Адмиралтейские верфи" строятся два многофункциональных патрульных корабля ледового класса для ВМФ России. Разработчиком проекта 22350 в обоих вариантах является АО ЦМКБ "Алмаз".


Согласно имеющейся информации, вооружение пограничного корабля составят: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, две 30-мм зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля размещается десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. На данном корабле будет два вертолетных ангара - большой (для вертолета класса Ка-27) и малый (для вертолета класса Ка-226 или БЛА), вертолетная площадка позволяет принимать вертолеты класса Ми-8.

В настоящее время на ССЗ "Адмиралтейские верфи" для ВМФ РФ строятся два патрульных корабля ледового класса по проекту 23550 - "Иван Папанин" и "Николай Зубов". Сроками передачи кораблей называются 2023 и 2024 годы.

Корабли способны развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Преодолеваемый лед - до 1,7 метра.
Использованы фотографии:
Выборгский судостроительный завод, Curious / forums.airbase.ru
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23 комментария
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  1. Джек О’Нилл
    Джек О’Нилл Сегодня, 11:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Пухленький такой.
    Не знаю почему, но ассоциируется у меня почему-то с Ши-тцу. Миленький сторожевик.
    1. alstr
      alstr Сегодня, 12:31 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Это специально. Такая форма позволяет лучше выдерживать сжатие льдом. Плюс если совсем плохо, то такая форма просто выталкивает корабль на лед.
  2. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 11:29 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Приятная новость!!! good
  3. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 11:31 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    А Трамп в это время рассказывает, как у них в Миссисипи строится самый-самый большой ледокол, плюс ещё десяток они вот прям завтра за границей за пол-цены купят...
    И ведь янки этой пурге верят. А вот про русскую "Пургу" даже слышать не хотят )
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:42 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Пурга.........вот пусть и думают иноземцы, что это значит.....)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:57 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Alien From
      Пурга.........вот пусть и думают иноземцы, что это значит.....)

      Надо на экскурсию их свозить, и показать настоящую пургу, чтобы и забыли дорогу в Арктику.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 11:44 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Заложенный головной сторожевик "Пурга" для Береговой охраны...

    Береговая охрана южного побережья Северного Ледовитого океана -
    звучит круче и романтичнее, чем - "береговая охрана северное побережье Чёрного моря". Повезёт служивым. crying
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:04 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: askort154
      Заложенный головной сторожевик "Пурга" для Береговой охраны...

      Был такой ледокол "Пурга" проект 97, в составе Балтфлота базировался в Таллинской ВМБ.
  6. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Дальность хода 10 тысяч морских миль это в условиях ледовой обстановки или самая большая возможная?
    Кто знает, как расчитывается и заявляется?
    1. Маркони41
      Маркони41 Сегодня, 12:12 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Livonetc
      Дальность хода 10 тысяч морских миль это в условиях ледовой обстановки или самая большая возможная?
      Кто знает, как расчитывается и заявляется?

      Это заявленные характеристики по чистой воде экономическим ходом. При плавании по льдам всё уменьшится. Базирование этих кораблей возможно на Камчатке и в Мурманске. Вот и считайте: пройти весь северный морской путь и вернуться в пункт основного базирования, плюс работа по плану командования. А вообще его зачем то вооружили до зубов, ФСБ бросается из крайности в крайность.
      А корабль действительно хорош, замена их 97П на что то стоящее.
      1. Собеседник
        Собеседник Сегодня, 12:21 Новый
        • 0
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        0
        А вообще его зачем то вооружили до зубов,
        "
        Сегодня он пограничник, а завтра не дай Бог еще довооружать придется.
        1. Маркони41
          Маркони41 Сегодня, 12:27 Новый
          • 0
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          0
          Цитата: Собеседник
          А вообще его зачем то вооружили до зубов,
          "
          Сегодня он пограничник, а завтра не дай Бог еще довооружать придется.

          Для этого есть однотипные от ВМФ.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:58 Новый
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        • 0
        0
        Цитата: Маркони41
        Вот и считайте: пройти весь северный морской путь и вернуться в пункт основного базирования

        В зимнее время не пройдёт.
      3. askort154
        askort154 Сегодня, 13:07 Новый
        • 0
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        0
        Маркони41....А вообще его зачем то вооружили до зубов, ФСБ бросается из крайности в крайность.

        Да здесь всё понятно. Коль мы вплотную взялись за "Севморпуть", то необходимо его обеспечить международными стандартами по контролю за судоходством. А расстояние не сотни км, а в районе 6 тыс.км. Мы береговую
        военную составляющую уже создали, теперь очередь за созданием сильных пограничных мощностей, которые будут регулировать и досматривать
        суда идущие по "Севморпути". Чему противятся США и их прихвостни. hi
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:07 Новый
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        0
        Цитата: Маркони41
        А корабль действительно хорош, замена их 97П на что то стоящее.

        Давно пора, "97е" уже устарели. Первая "Пурга" так вообще была 1961 года постройки.
  7. Strannik_GO
    Strannik_GO Сегодня, 12:00 Новый
    • 0
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    0
    Вспомнились 70-е, пионерлагерь-как вожатые пугали: Чтобы не запустить свое здоровье, нужно своевременно прийти на помощь своему организму. Для решения столь деликатного вопроса существует специальный препарат «Пурген» - таблетки, известные не одно десятилетие. Средство «Пурген» - таблетки с сильным слабительным действием, основным компонентом которого выступает химическое вещество фенолфталеин. Применять этот препарат нужно крайне осторожно, так как его действие может быть бесконтрольным.

    Активный компонент слабительного средства воздействует преимущественно на толстый кишечник, стимулируя перистальтику. Таблетки не имеют ни вкуса, ни запаха, отлично растворяются в алкоголе, но совершенно нерастворимы в воде.
    Вот и обгадят "матрас".
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:22 Новый
      • 0
      • 0
      0
      На моей памяти фенолфталеин ещё и антисептик, бабка в банку с огурцами квашенными таблетку кидала, ну уж явно, чтоб не расслабиться
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:06 Новый
    • 1
    • 1
    0
    По водоизмещению эсминец! Ему бы вооружение соответствующие! Построить серию эсминцев ледокольного класса, числом не менее 2х десятков вымпелов!
    1. alstr
      alstr Сегодня, 12:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Это водоизмещение нужно исключительно для работы в качестве ледокола.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 12:43 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Куда торопиться? У нас строятся и ледоколы, и патрульные ледоколы, кого бояться? Трампа с мегасуперледоколом? А ледовую и метеобстановку ему кто даст? Пушкин?
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:16 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Водоизмещение там нужно для того, чтобы не затерло и не раздавило. Если построить стройный корабль, то первыми же серьезным льдами его и сожрет.

      Стоимость, он итак дорогущий, а если туда оружие бахнуть, да РЛС, да БИЦ нормально оснастить - то сразу в цене Берк переплюнет, при в разы более скромных боевых возможностях. Да и с кем ему во льдах воевать??? А на чистой воде, он ватный, ни хода чтобы с соединением вместе маневрировать, ни маневренности, ни экономичности (что компенсируется внутренними объемами с топливом правда, но с другой стороны - больше топлива = ярче гореть, если прилет будет).
  9. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:19 Новый
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    Серьезная машина, удачи в постройке и эксплуатации. good
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:53 Новый
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    0
    А почему все картинки с Ми-8?