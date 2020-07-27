В Выборге заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550

В Выборге заложили головной сторожевой пограничный корабль 1-го ранга ледового класса проекта 22550. Торжественная церемония прошла на "Выборгском судостроительном заводе".Заложенный головной сторожевик "Пурга" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ будет строиться в рамках заключенного контракта между ФСБ и Выборгским судостроительным заводом (ВСЗ) на два корабля проекта 23550 (шифр "Ермак"). Передача корабля заказчику намечена на 2024 год. Закладка второго корабля серии намечена на следующий год, передает блог bmpd.Корабль будет строиться по модифицированному проекту 23550 (шифр "Арктика"), по которому на ССЗ "Адмиралтейские верфи" строятся два многофункциональных патрульных корабля ледового класса для ВМФ России. Разработчиком проекта 22350 в обоих вариантах является АО ЦМКБ "Алмаз".Согласно имеющейся информации, вооружение пограничного корабля составят: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, две 30-мм зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля размещается десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. На данном корабле будет два вертолетных ангара - большой (для вертолета класса Ка-27) и малый (для вертолета класса Ка-226 или БЛА), вертолетная площадка позволяет принимать вертолеты класса Ми-8.В настоящее время на ССЗ "Адмиралтейские верфи" для ВМФ РФ строятся два патрульных корабля ледового класса по проекту 23550 - "Иван Папанин" и "Николай Зубов". Сроками передачи кораблей называются 2023 и 2024 годы.Корабли способны развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Преодолеваемый лед - до 1,7 метра.