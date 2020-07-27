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Рейтинг доступности и цены бензина в Европе: место России

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Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Место России в нем радовать, к сожалению, не может.


Интересный расчет опубликован на сайте РИА Новости. Задачей исследования было сравнение цен на бензин, а также определение стран с наиболее доступным для граждан бензином.

Лидирует в рейтинге доступности бензина одна из самых богатых стран Европы – Люксембург. Жители Великого герцогства могут приобрести на свою среднюю зарплату 3,2 тыс. литров бензина. На втором месте – благополучная Норвегия с 2,6 тыс. литров, на третьем – Австрия с более чем 2,3 тыс. литров бензина. Замыкают «золотую пятерку» Ирландия и Великобритания, жители которых также могут купить примерно по 2,3 тыс. литров бензина на среднюю зарплату.

Далее размещается основная часть других европейских стран. Россия оказалась лишь на 20-м месте по доступности бензина, уступив Чехии и опередив Грецию. Причем, в отличие от Чехии или Греции, Россия – нефтедобывающая страна, один из лидеров мирового нефтяного рынка.

Вместе с тем, есть повод и немного погордиться: бензин в России все же доступнее, чем в соседних Украине и Белоруссии, а также некоторых других странах Восточной Европы. Так, средний россиянин может позволить купить себе 924 литра 95-го бензина. Также Россия опережает Латвию, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Если же говорить об абсолютных ценах, то в России – самый дешевый бензин после Казахстана. А вот дороже всего бензин стоит в Нидерландах, Дании, Греции, Италии и Португалии. Что интересно, в период кризиса, вызванного пандемией, только в России, Белоруссии и Казахстане отмечается рост цен на бензин. В других странах бензин либо дешевеет, либо стагнирует в цене.
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35 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:08 Новый
    • 4
    • 20
    -16
    Если же говорить об абсолютных ценах, то в России – самый дешевый бензин после Казахстана.
    Вот и не надо лохматить бабушку и крутить яица angry !
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:13 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Цитата: Mavrikiy
      Вот и не надо лохматить бабушку и крутить яица !

      Сейчас выглянул на заправку 95й - 1,125 евро, дизелюха - 1,0 евро
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:37 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Место России в нем радовать, к сожалению, не может.

        Удивительно да, страна сидит на нефти и газе , а пол страны не газифицировано, бензин дорогущий.. и абсолютно не подвержен влиянию цен на нефть.. все время растет в цене..
        А если уже до рейтингов.. то мы наверное только в коррупции впереди планеты всей...
      2. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 13:40 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Извиняюсь, это где? Не в Эстонии?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:46 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Поэтиззаугла
          Извиняюсь, это где? Не в Эстонии?

          Да в Эстляндии.
          1. Поэтиззаугла
            Поэтиззаугла Сегодня, 13:48 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Я сам из Кингисеппа, учился в Нарве в советское время. Подешевел у вас бензинчик, раньше дороже был.
      3. Маз
        Маз Сегодня, 13:45 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Щас тоже был на заправке, блин, соляра 1,48 даллара , а в соседней Иордании 40 центов.
    2. Комментарий был удален.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 13:33 Новый
        • 1
        • 1
        0
        И Белоруссию с Укропией обогнали, где бензин или НЕ добывается, или в МИЗЕРНЫХ ( по сравнению с Россией) размерах!
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 13:18 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Вопрос абсолютных цен на бензин и сколько его можно купить на среднюю зарплату - ни о чем!
      Тут бы проанализировать сколько рядовой, усредненный, житель каждой из перечисленных , может купить бензина после того, как отложил деньги на самые необходимые траты (покупки).
      Еда, одежда, услуги ЖКХ и т.д.
      Думаю граждане нашей страны оказались бы не на 1х местах, и наверное не на двадцатом... recourse
    4. mdsr
      mdsr Сегодня, 13:34 Новый
      • 4
      • 5
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Если же говорить об абсолютных ценах, то в России – самый дешевый бензин после Казахстана.
      Вот и не надо лохматить бабушку и крутить яица angry !

      После Казахстана, который эту нефть закупает у нас, Карл! Да и в других соседних странах цены сейчас ниже, чем у нас. Именно поэтому, обнулённый запретил ввоз в страну более дешёвого бензина из-за рубежа, а свои цены стабильно ползут вверх. Ну просто запредельное издевательство над своими холопами гражданами.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 13:42 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        дело не ВВП , а в региональных( и федерал) буджетах --там транс налог и акцизы и оборот с продажАЗС
        строит-во и ремонт дорог висит на этих налогах . почти окрашены
      2. michael2000
        michael2000 Сегодня, 13:46 Новый
        • 0
        • 0
        0
        После Казахстана, который эту нефть закупает у нас, Карл! Да и в других соседних странах цены сейчас ниже, чем у нас. Именно поэтому, обнулённый запретил ввоз в страну более дешёвого бензина из-за рубежа, а свои цены стабильно ползут вверх. Ну просто запредельное издевательство над своими холопами гражданами.

        Мальчик, ты умственно отсталый? Казахстан не покупает нефть, он её ПРОДАЁТ!!!
  2. Serg Koma
    Serg Koma Сегодня, 13:09 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    "Умом Россию не понять - аршином общим не измерить..."-Фёдор Иванович Тютчев
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:44 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Serg Koma
      "Умом Россию не понять - аршином общим не измерить..."-Фёдор Иванович Тютчев

      "Россия управляется милостью божиею и глупостью народною“. Николай Семёнович Лесков.
  3. Комментарий был удален.
    1. unaha
      unaha Сегодня, 13:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Политика - концентрированная экономика, а война - крайнее проявление политики.
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 13:16 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    За три дня 95 на три рубля поднялся angry
    1. mdsr
      mdsr Сегодня, 13:44 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Попуас
      За три дня 95 на три рубля поднялся angry

      Я перевёл свою машину на газ. Так вот, за последний месяц газ подорожал ровно на три рубля. Если перевести это в проценты, то получится, что подорожал на 13%. Напомню, что сейчас газ в Европе стоит дешевле, чем в России. Это вообще как называется? Компенсация недополученной прибыли от экспорта за счёт собственных граждан?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:48 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: mdsr
        Напомню, что сейчас газ в Европе стоит дешевле, чем в России.

        Но на газе сейчас в Европе ездят мало.
  5. Злючный
    Злючный Сегодня, 13:17 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Самый дешевый бензин после Казахстана, притом большая часть бензина там из России
  6. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:19 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    А можно сравнить с ценами нефтедобывающих стран: Иран, Ирак, Венесуэлла, Саудовская Аравия ну и т.д. Ну а по умному надо не цену на бензин сравнивать а уровень жизни, разрыв между богатыми и бедными, уровень частья в стране.
  7. yfast
    yfast Сегодня, 13:21 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: El Dorado
    А как эта статья связана с военной тематикой сайта?

    Разве тут только чисто военные темы? Например, про обнуление никак не военная, ну если только в разрезе про верховного главнокомандующего обнулением своего рейтинга.
  8. V1er
    V1er Сегодня, 13:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Жители Великого герцогства могут приобрести на свою среднюю зарплату

    Это вы ещё среднюю зарплату по России посчитали. На 2020 год она составляет около 43 тыс рублей. А если посчитать модальную зарплату? Около 20-30 тыс. А вообще, я думаю каждый может ответить сам, сколько он на свою зарплату может купить литров бензина и написать об этом в комментариях.
  9. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 13:24 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Почему то наше государство считает, что если у тебя есть автомобиль, то ты уже богач и можешь покупать бензин по любой цене. Типа "богатые" должны делиться. Сколько процентов в цене бензина государственная накрутка, 50-60?
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:26 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    У нас 92 стоит 42,70, газ 24,50 - 25, остальное не помню.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 13:32 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Ros 56
      У нас 92 стоит 42,70, газ 24,50 - 25, остальное не помню.

      Казань, сегодня Таиф 92-ой 42.60, на остальных + - 20 копеек. За последние 2 недели рост на 1 руб.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:39 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Балу
        Цитата: Ros 56
        У нас 92 стоит 42,70, газ 24,50 - 25, остальное не помню.

        Казань, сегодня Таиф 92-ой 42.60, на остальных + - 20 копеек. За последние 2 недели рост на 1 руб.

        Обнулился и скоро ягодки пойдут.. осенью.. а сейчас цветочки еще..
  11. mdsr
    mdsr Сегодня, 13:28 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    [quote=Рагнар лодброк][quote]только в России, Белоруссии и Казахстане отмечается рост цен на бензин. В других странах бензин либо дешевеет, либо стагнирует в цене.[/quote]
    [quote] уступив Чехии и опередив Грецию. Причем, в отличие от Чехии или Греции, Россия – нефтедобывающая страна, один из лидеров мирового нефтяного рынка.
    [/quote]
    Это и есть главное достижение обнулённого ставленника олигархата. Это же не просто так сделано так, что нивелировано главное преимущество отечественных производителей несырьевых товаров за счёт которого производимые в стране промышленные, и не только, товары имели бы конкурентное преимущество в цене, по сравнению с иностранными. Да и бюджет очень существенно пополнялся бы от этих налогов. Но в реальности все несырьевые сектора экономики принесены в жертву нефтяным олигархам и лёгких денег в виде акцизов на топливо. Что это, если не вредительство в государственном масштабе?
  12. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 13:28 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Также Россия опережает Латвию, Румынию, Болгарию и Венгрию.

    Вот уж правда, есть чем гордиться. laughing
    ... в период кризиса, вызванного пандемией, только в России, Белоруссии и Казахстане отмечается рост цен на бензин. В других странах бензин либо дешевеет, либо стагнирует в цене.

    И это в одной из крупнейших нефтедобывающих стран... Даже в Румынии до этого не допёрли. request
  13. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 13:29 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Все же нельзя так прямо считать. Если считать, то надо средние расходы по средней зарплате. Там и останется место для бензина. Я вот водки могу купить море, но оно мне не надо. А вот в Европах, имея машину, ее за бесплатно в городе нигде и не поставишь. У нас такое только в столице. Вот еще добавка к а/м и бензину.
  14. bar
    bar Сегодня, 13:30 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Кровавая рука рынка, мать её... Чтоб средний россиянин смог купить на свою среднюю зарплату те же 3 тонны бензина, как и люксембуржец, цена бензина должна быть вдвое ниже себестоимости. Про то, чтоб поднять зарплату, боюсь и говорить... sad
    1. V1er
      V1er Сегодня, 13:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      А действительно, какая реальная цена стоимости бензина без всяких накруток? Например, тот же Люксенбург и Австрия его где-то закупают, что могут по такой цене выставлять. Где? Не у нас случаем?
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:31 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    При въезде в Краснодарский край из России, бросается в глаза разница в ценах на бензин. Несколько рублей на литре. Расходы на логистику по краю в среднем такие же как везде. НПЗ свои есть. С чего бы ему быть дороже чем в Москве?
  16. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 13:32 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Жители Великого герцогства могут приобрести на свою среднюю зарплату 3,2 тыс. литров бензина. На втором месте – благополучная Норвегия с 2,6 тыс. литров, на третьем – Австрия с более чем 2,3 тыс. литров бензина. Замыкают «золотую пятерку» Ирландия и Великобритания, жители которых также могут купить примерно по 2,3 тыс. литров бензина на среднюю зарплату.

    А сколько бензина на свою среднюю заработную плату могут купить уважаемые жители Великого герцогства (размером с Москву, всё), а также другие уважаемые сэры, пэры и другие средневзвешенные кони западной части европейского континента после того как потратятся на удовлетворение своих потребностей в жилье, еде, одежде, медицинском обслуживании, образовании и прочих мелочах жизни без которых бензин не особо-то и беспокоит? А?
    И, кстати, при подсчётах такие граждане РФ как Абрамович, Дерипаска, Герой кап.Труда Роттенберг со-товарищи и прочие т.с.
    в хорошем смысле воротилы российского бизнеса на какой стороне учитывались?
  17. Курьер
    Курьер Сегодня, 13:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Слава государственным монополиям.
    Конкурентный рынок - плод европейской дерьмократии и не соответствует нашему духу и всей 1000-летней истории. Не допустим эуропейское влияние, мы же не геи, мы за бензин готовы и переплатить. Он же наш родимый Бензинчик, из любимых Государевых компаний.

    В США бензин в среднем или дешевле, или такой же по цене, а зарплаты выше в 10 раз. Так они доллары печатают, поэтому бензин там дешевле.
  18. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 13:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Люксембург. Жители Великого герцогства могут приобрести на свою среднюю зарплату 3,2 тыс. литров бензина. На втором месте – благополучная Норвегия с 2,6 тыс. литров, на третьем – Австрия с более чем 2,3 тыс. литров бензина. Замыкают «золотую пятерку» Ирландия и Великобритания, жители которых также могут купить примерно по 2,3 тыс. литров бензина

    Вот оказывается у кого "деды воевали"..
    Ну, во всяком случае, кто-то же постарался и добился того, чтобы они сейчас могли жить хорошо..