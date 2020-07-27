Рейтинг доступности и цены бензина в Европе: место России

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Место России в нем радовать, к сожалению, не может.
Интересный расчет опубликован на сайте РИА Новости. Задачей исследования было сравнение цен на бензин, а также определение стран с наиболее доступным для граждан бензином.
Лидирует в рейтинге доступности бензина одна из самых богатых стран Европы – Люксембург. Жители Великого герцогства могут приобрести на свою среднюю зарплату 3,2 тыс. литров бензина. На втором месте – благополучная Норвегия с 2,6 тыс. литров, на третьем – Австрия с более чем 2,3 тыс. литров бензина. Замыкают «золотую пятерку» Ирландия и Великобритания, жители которых также могут купить примерно по 2,3 тыс. литров бензина на среднюю зарплату.
Далее размещается основная часть других европейских стран. Россия оказалась лишь на 20-м месте по доступности бензина, уступив Чехии и опередив Грецию. Причем, в отличие от Чехии или Греции, Россия – нефтедобывающая страна, один из лидеров мирового нефтяного рынка.
Вместе с тем, есть повод и немного погордиться: бензин в России все же доступнее, чем в соседних Украине и Белоруссии, а также некоторых других странах Восточной Европы. Так, средний россиянин может позволить купить себе 924 литра 95-го бензина. Также Россия опережает Латвию, Румынию, Болгарию и Венгрию.
Если же говорить об абсолютных ценах, то в России – самый дешевый бензин после Казахстана. А вот дороже всего бензин стоит в Нидерландах, Дании, Греции, Италии и Португалии. Что интересно, в период кризиса, вызванного пандемией, только в России, Белоруссии и Казахстане отмечается рост цен на бензин. В других странах бензин либо дешевеет, либо стагнирует в цене.