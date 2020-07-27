На Донбассе введён режим полного прекращения огня

Введенный в Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года режим прекращения огня на данный момент соблюдается обеими сторонами, нарушения перемирия не зафиксировано. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия), (...) нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано
- говорится в сообщении.
В командовании народной милиции ДНР и ЛНР сообщили, что приказы о прекращении огня доведены до военнослужащих 26 июля.
Аналогичное заявление поступило и со стороны украинских силовиков, командование ООС сообщило о поступлении приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.
Согласно решению Контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня
- заявила пресс-служба ООС.
В то же время в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".
Напомним, что контактная группа по Донбассу 22 июля согласовала дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в рамках перемирия, заключенного 21 июля 2019 года. В эти меры вошли: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых БПЛА, запрет на ведение огня, включая снайперский, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.