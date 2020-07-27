На Донбассе введён режим полного прекращения огня

С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия), (...) нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано

Согласно решению Контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня

Введенный в Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года режим прекращения огня на данный момент соблюдается обеими сторонами, нарушения перемирия не зафиксировано. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- говорится в сообщении.В командовании народной милиции ДНР и ЛНР сообщили, что приказы о прекращении огня доведены до военнослужащих 26 июля.Аналогичное заявление поступило и со стороны украинских силовиков, командование ООС сообщило о поступлении приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.- заявила пресс-служба ООС.В то же время в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".Напомним, что контактная группа по Донбассу 22 июля согласовала дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в рамках перемирия, заключенного 21 июля 2019 года. В эти меры вошли: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых БПЛА, запрет на ведение огня, включая снайперский, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.