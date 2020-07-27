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На Донбассе введён режим полного прекращения огня

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На Донбассе введён режим полного прекращения огня

Введенный в Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года режим прекращения огня на данный момент соблюдается обеими сторонами, нарушения перемирия не зафиксировано. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).


С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия), (...) нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано

- говорится в сообщении.

В командовании народной милиции ДНР и ЛНР сообщили, что приказы о прекращении огня доведены до военнослужащих 26 июля.

Аналогичное заявление поступило и со стороны украинских силовиков, командование ООС сообщило о поступлении приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.

Согласно решению Контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня

- заявила пресс-служба ООС.

В то же время в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".

Напомним, что контактная группа по Донбассу 22 июля согласовала дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в рамках перемирия, заключенного 21 июля 2019 года. В эти меры вошли: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых БПЛА, запрет на ведение огня, включая снайперский, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
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27 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:50 Новый
    • 4
    • 4
    0
    Вся их суть кроется в деталях.
    "в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:24 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Livonetc
      Вся их суть кроется в деталях.
      "в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".

      У нас и в ЛНР приказ о прекращении огня доведён Л/С НМ(ополчения).

      Подобного приказа по ВСУ я не видел no




      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:43 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Инсургент
        Цитата: Livonetc
        Вся их суть кроется в деталях.
        "в штабе командования силовой операции в Донбассе подчеркнули, что принятые меры "не лишают украинских военных права на ответный огонь".

        У нас и в ЛНР приказ о прекращении огня доведён Л/С НМ(ополчения).

        Подобного приказа по ВСУ я не видел no





        Тут тонкая грань понятия наступательными действиями противника (из п.1. абзац 8.) т.к. считается (по крайней мере с украинской стороны), что
        любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

        При необходимости, под это все можно отнести.
        Ну, пока, хоть так, и то - хорошо.
  2. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 11:57 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Сколько это продержится? Пару часов, максимум сутки. Спорю на миллион, я уже знаю, кто первым нарушит и кого в этом обвинят. На нашей памяти, это сто какой то там договор о прекращении огня. Щас воины света протрезвеют, или наоборот добавят и начнётся всё по старому. Как говорят, один раз - это случайность, два раза - это совпадение, три раза - это закономерность. Но тут уже не три раза, тут счёт идёт на десятки. Вопрос, как и о чём можно договариваться с абсолютно не договороспособной стороной?
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 12:04 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      Не бывает там такового! Причем, как в... одни валят на других! А спокойствия нет. Ни людям, ни наблюдателям!
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 12:50 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Цитата: Вождь краснокожих
        Не бывает там такового! Причем, как в... одни валят на других!

        "Валить на других" это как раз в традиции укро-пропаганды :

        LKW Fahrer (LKW Fahrer) 19 июля 2020 18:51
        -4
        А что там с убийством украинского медика? У нас вой стоит, что ополченцы подло обманули и расстреляли группу, которая шла по договоренности вытаскивать раненного?

        Cristall (Cristall) 20 июля 2020 00:09
        -7
        медиков обе стороны настреляли достаточно.
        И неважно что они делали--хоть гражданским помогали, хоть военным.
        В общем после убийства Сабины Галицкой идет неограниченная охота на медиков.
        И красный крест уже давно не спасет.
        Медики это тоже оружие. Даже порой успешнее мин и снарядов.
        ВОт ОРДЛО и ВСУ старательно их уничтожают.
        Хотя обе стороны понять можно. Убийства своих девушек медиков--кровью хочется смыть. Нормы морали уже не действуют.
        Я бы не доверял сигналам Тишина и прочим договоренностям.
        Банальный опыт что ли не научил что ли -что обычная ловушка.... Еще с 2014 года..
        Только оружие может помочь, а любые договоренности заканчиваются кровью повершивших в договоры.


        А на самом деле ,"подло расстрелянная команда медиков в белых шапочках и маечках и жёлтеньких трусишках" выглядела(и действовала так) (видео) :
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 13:22 Новый
          • 0
          • 4
          -4
          Да, да, да! Именно Шарий! Тот самый, который из Германии не вылазит и является экспертом во всех направлениях! И который, вроде, в ненавистную Украину хотел кандидатом в президенты стать! Конечно! Кто же ещё нам откроет все тайны бытия?!
          Ещё Юлию Тимошенко процитируйте - ей тоже без нее власть не власть!
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 13:24 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Цитата: Вождь краснокожих
            Да, да, да! Именно Шарий! Тот самый, который из Германии не вылазит и является экспертом во всех направлениях! И который, вроде, в ненавистную Украину хотел кандидатом в президенты стать! Конечно! Кто же ещё нам откроет все тайны бытия?!

            Шарий - это внутренняя проблема недоокраины,но нам при этом совершенно параллельно,кто опубликует правду yes
            1. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Сегодня, 13:26 Новый
              • 0
              • 3
              -3
              Вот так сразу и правду? Конечная инстанция? Несмотря на тысячекилометровые расстояния? Или сколько там от Берлина до Донецка?
              Как говорил О.Бендер:
              - Вопросов больше не имею!
              1. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 13:42 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Вождь краснокожих
                Вот так сразу и правду? Конечная инстанция?

                Видео и фото с камеры и смартфона "медика" смонтировало МГБ/ФСБ ?
                Цитата: Вождь краснокожих
                - Вопросов больше не имею!

                Потому что ответы (правда) , не интересуют no
                Примите пилюльку весёлую,да грибочком закусите yes

                Фото из телефона барыги - "медика" :




        2. Комментарий был удален.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 13:27 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: Теренин
            В конце, ... а снайпер то, "от Бога".

            no Мина,противопехотная...
            Причём ,возможно даже и укропская.
            1. Балу
              Балу Сегодня, 13:38 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Инсургент
              Цитата: Теренин
              В конце, ... а снайпер то, "от Бога".

              no Мина,противопехотная...
              Причём ,возможно даже и укропская.

              Иностранные наемники валят домой возможно из-за короновируса, какова эпидобстановка в бандерии?
              1. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 13:43 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Балу

                Иностранные наемники валят домой возможно из-за короновируса, какова эпидобстановка в бандерии?

                request без понятия.
  3. Mik1701
    Mik1701 Сегодня, 11:58 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    На любые попытки открыть огонь, вмазать так, чтоб было неповадно.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:03 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Не верю, что всушники больше суток продержатся без своих подлых обстрелов Донбасса! !!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07 Новый
    • 3
    • 3
    0
    на данный момент соблюдается обеими сторонами, нарушения перемирия не зафиксировано
    Ну, как говорится еще не вечер. ВСУ не привыкать нарушать договоренности уже через несколько часов после их подписания.
    Судя по реакции на первые комментарии "истинный" уже прошелся своими не стиранными шароварами и как шелудивый пес отметился у каждого "столба". На ВО, как на работу, особенно когда разговор об Украине и в последнее время о Хабаровске.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:30 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: rotmistr60
      Судя по реакции на первые комментарии "истинный" уже прошелся своими не стиранными шароварами и как шелудивый пес отметился у каждого "столба".

      Так пересменка у мальчиков закончилась, ничего на поделаешь request
      очевидно же, так и есть, что
      Цитата: rotmistr60
      На ВО, как на работу, особенно когда разговор об Украине и в последнее время о Хабаровске.
  6. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 12:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Дай Бог, что бы это прекращение огня наконец то стало точкой отсчета.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:30 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Владимир_6
      Дай Бог, что бы это прекращение огня наконец то стало точкой отсчета.

      Не надейтесь(реакция окраинской стороны).

      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:50 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Инсургент
        Цитата: Владимир_6
        Дай Бог, что бы это прекращение огня наконец то стало точкой отсчета.

        Не надейтесь(реакция окраинской стороны).


        Ничего нового. Все, как всегда, это инфо-бойцы лоббистов войны засуетились. Кто же хочет такие баблы, от войны, терять?
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 12:53 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Теренин
          Все, как всегда, это инфо-бойцы лоббистов войны засуетились.

          Весьма влиятельные "инфо-бойцы",нужно заметить yes
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:21 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Сомневаюсь я однако в добросовестности бандерлогов. Тем хуже для них.
  8. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 12:27 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Вот только будут ли украинцы его соблюдать, полагаю, вопрос риторический.
  9. yfast
    yfast Сегодня, 12:27 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Кто-нибудь напьется и пойдет сафари делать или добавку искать. И медным тазом перемирие.
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 12:46 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ....командование ООС сообщило о поступлении приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.

    С чего это вдруг, такой реверанс ?! Ещё пол-месяца назад на всех уровнях кричали, что
    "минские соглашения" они не признают. Видимо их хозяева, готовят новую провокацию против "агрессивной" России, на фоне "мягких и пушистых" украинских ООС.
  11. Балу
    Балу Сегодня, 13:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Свалили иностранные "военные врачи" после подрыва на бандеровских минах и некому провоцировать Донбасс?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:13 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Балу
      Свалили иностранные "военные врачи" после подрыва на бандеровских минах и некому провоцировать Донбасс?

      Если бы так...