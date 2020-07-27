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ТОС-1А «Солнцепёк» вошёл в пятерку самых популярных образцов сухопутной техники

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ТОС-1А «Солнцепёк» вошёл в пятерку самых популярных образцов сухопутной техники

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.


Накануне в Нижнем Тагиле прошел демонстрационный показ ТОС-1А потенциальным иностранным заказчикам.

ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых "Рособоронэкспортом" для сухопутных войск заказчиков

- заявил Михеев, добавив, что система доказала свою эффективность в боях с террористами на Ближнем Востоке.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении российской армии и армий нескольких иностранных государств. Боевая машина на базе танка Т-72 имеет пусковую установку с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп способен уничтожить силы противника на площади 40 тысяч квадратных метров. Минимальная дальность стрельбы - 600 метров, максимальная - 6 км.

В 2017 году было заявлено о модернизации ТОС-1А "Солнцепек". В ходе проведенных работ усовершенствованная версия получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

Система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники.
    Ну, что: "Горшочек, вари!" feel
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 12:42 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Так то оно так... Напрягает только из чьих уст заявленно. Тут уж другая поговорка - " каждый Кулик свое болото хвалит".
      То, что указанная система имеет место быть, однозначно - и для неё против бармалеев найдется работёнка.
      Есть статистика по закупкам?
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 12:46 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники.
      Ну, что: "Горшочек, вари!" feel

      Этот девайс не для кухни (не варит), а из серии умелые ручки... Приборчик для художественного выжигания...
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 12:39 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Смотрел видео из Сирии с результатами работы по бармалеям. Более чем впечатляет... Описывать не буду, но не для слабонервных. Плюс хороший разрушительный эффект для каменных строений. НО... Маловата дальность стрельбы у нее. Не для нормального общевойскового боя с равным противником. По бармалеям - в самый раз. А так - будет вовремя вскрыта и поражена с большой дальности чем угодно..
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:46 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Ключевой момент "вовремя вскрыта".
      Так ко всему можно отнести.
      Средство высокомобильное.
      Выдвинулось, произвело залп и передислоцировалось.
      А уничтожить возможно что угодно, хоть стратегический бомбардировщик.
    2. Комментарий был удален.
      1. Сибиряк 66
        Сибиряк 66 Сегодня, 13:06 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Они договариваются.
        Конечно договариваются. После пары - тройки залпов. И кадры, как турецкие БПЛА "Акации" (с гораздо большей дальностью стрельбы) в глубине сирийской обороны жгли - тому подтверждение. А как обратку отхватили, так и договорились. Вот задача только в первые пару - тройку залпов уцелеть все усложняется и усложняется. А тут 6 км. дальность...
  3. prior
    prior Сегодня, 12:45 Новый
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    0
    И опять в вопросу о "советских галошах", в данном случае о ТОС-1А "Солнцепёк".
    Умели изобретать, умели разрабатывать, умели делать.
    Пусть старые, пусть советские. Но как носятся. Носить их не переносить.
    И в магазине "Рособоронэкспорт" очередь за нашими "галошами" из иностранных заказчиков.
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:29 Новый
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    0
    - самая продаваемая - это понятно.
    - приносит большой доход тоже понятно (к примеру продается мало, но дорого)
    - за ней стоит очередь, опять понятно. (Хотят купить больше, чем позволяет производство)
    - обсуждаемая, тоже вроде понятное определение
    ...
    Популярная? Не не очень понятно.
  5. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 13:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ТОС-1А «Солнцепёк» вошёл в пятерку самых популярных образцов сухопутной техники


    "А всё ж мы делаем ракеты, перекрываем Енисей,
    И в части, в области балета, мы впереди планеты всей" (с)
    Песенка советских времён, что-нибудь изменилось?