ТОС-1А «Солнцепёк» вошёл в пятерку самых популярных образцов сухопутной техники

ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых "Рособоронэкспортом" для сухопутных войск заказчиков

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Накануне в Нижнем Тагиле прошел демонстрационный показ ТОС-1А потенциальным иностранным заказчикам.- заявил Михеев, добавив, что система доказала свою эффективность в боях с террористами на Ближнем Востоке.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении российской армии и армий нескольких иностранных государств. Боевая машина на базе танка Т-72 имеет пусковую установку с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп способен уничтожить силы противника на площади 40 тысяч квадратных метров. Минимальная дальность стрельбы - 600 метров, максимальная - 6 км.В 2017 году было заявлено о модернизации ТОС-1А "Солнцепек". В ходе проведенных работ усовершенствованная версия получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.Система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.