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Американский палубный беспилотник MQ-25A получил заправочное оборудование

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Американский палубный беспилотник MQ-25A получил заправочное оборудование

Американский палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray получил заправочное оборудование. Об этом сообщает Defense News.


Специалисты компании Boeing установили заправочное оборудование, представляющее собой подвесной контейнер с системой "шланг-конус", на беспилотник MQ-25 Stingray. Контейнер установлен на пилоне под левой консолью крыла. В настоящее время идет проверка установленного оборудования и бортовых систем беспилотника. Начало летных испытаний запланировано на осень этого года.

На первом этапе летных испытаний будет проверено влияние подвесного контейнера на аэродинамические и маневренные характеристики беспилотника. Испытания с дозаправкой других самолетов пройдут позже, но тоже осенью этого года.

В 2018 году Boeing выиграл контракт на 805 млн. долларов, предусматривающий строительство первых четырех экземпляров MQ-25A. Основой для разработки нового аппарата стал секретный прототип Х-47, создававшийся в рамках отмененного впоследствии проекта. Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25. В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение.

2 апреля 2020 года ВМС США заключили с Boeing дополнительный контракт на поставку еще 3 беспилотников MQ-25A. Все они будут использоваться в демонстрационных и оценочных испытаниях.

Американский флот планирует закупить 72 единицы Stingray, выделив на их приобретение в общей сложности около 13 млрд. долларов. Это позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов. Первый беспилотник MQ-25A Пентагон намерен ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Первый прототип палубного беспилотника MQ-25A получит заправочное оборудование
ВМС США закупят беспилотные заправщики MQ-25A
6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:50 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    Американский палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray получил заправочное оборудование.
    Да ради бога. Циклопу это не поможет. Панцирь достанет везде.
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 12:50 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Фотография "улыбнула"!!!! Кем руководит встречающий? Оператором?
    Вообще то оператор должен видеть разметку гораздо лучше, чем встречающего
  3. Grazdanin
    Grazdanin Сегодня, 12:50 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ну хоть погуглите 5 минут перед написанием новости. Х-47 это параллельный проект от Northrop Grumman, проигравший конкурс.
    MQ-25 выглядит так:

  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:55 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ударные беспилотники, глобально, конечно эффнктивны тем, что не имеют на борту экипаж.
    То есть, если экономические ресурсы очень высоки возможно произвести большое кол- во подобной техники и потери будут означать только потери материальных ресурсов и средств на воспроизводство (пополнение).
    Так навеяло мысли на тему.
    Хочется надеяться, что плотная работа над беспилотными программами в России даст серьезные результаты и уровень паритета с множеством потенциальных противников.
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 13:13 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Да. Так же существуют проблемы с пилотами. Учеба полноценного пилота истребителя занимает 10 лет, после этого он максимум 10-15 лет прослужит, если раньше не уйдёт в гражданскую авиацию. Для принципиально увеличение количества летательных аппаратов, без БПЛА не обойтись. В тех же США нехватку пилотов оценивают порядка 1500 человек.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 13:38 Новый
        • 0
        • 0
        0
        а как с морской авиацией? тоже 10 лет учить? или все хуже -дольше? и палубные МИГ29-только одни у нас? что будет в 2030 г?