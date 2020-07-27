Американский палубный беспилотник MQ-25A получил заправочное оборудование

Американский палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray получил заправочное оборудование. Об этом сообщает Defense News.Специалисты компании Boeing установили заправочное оборудование, представляющее собой подвесной контейнер с системой "шланг-конус", на беспилотник MQ-25 Stingray. Контейнер установлен на пилоне под левой консолью крыла. В настоящее время идет проверка установленного оборудования и бортовых систем беспилотника. Начало летных испытаний запланировано на осень этого года.На первом этапе летных испытаний будет проверено влияние подвесного контейнера на аэродинамические и маневренные характеристики беспилотника. Испытания с дозаправкой других самолетов пройдут позже, но тоже осенью этого года.В 2018 году Boeing выиграл контракт на 805 млн. долларов, предусматривающий строительство первых четырех экземпляров MQ-25A. Основой для разработки нового аппарата стал секретный прототип Х-47, создававшийся в рамках отмененного впоследствии проекта. Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25. В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение.2 апреля 2020 года ВМС США заключили с Boeing дополнительный контракт на поставку еще 3 беспилотников MQ-25A. Все они будут использоваться в демонстрационных и оценочных испытаниях.Американский флот планирует закупить 72 единицы Stingray, выделив на их приобретение в общей сложности около 13 млрд. долларов. Это позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов. Первый беспилотник MQ-25A Пентагон намерен ввести в эксплуатацию в 2024 году.