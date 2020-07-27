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Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря

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Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря

Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" совершил первый взлет с поверхности моря. Испытания самолета прошли 26 июля и признаны успешными, сообщает CGTN.


Согласно сообщению, испытания самолета проводились в Желтом море у побережья города Циндао в провинции Шаньдун. Самолет впервые взлетел с морской поверхности, но приземлился на наземный аэродром. В общей сложности AG600 провел в воздухе 31 минуту.

Отметим, что AG600 уже был испытан на воде, но все прошедшие испытания были проведены в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ, т.е. на пресной воде. Начавшиеся испытания на море должны дать разработчикам данные о воздействии агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, будет проверена управляемость самолета при различном волнении на море.


Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Летные испытания начались в 2017 году, испытания на воде - с 2018 года.

Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. На сегодняшний день является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире.
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Китайский самолёт-амфибию AG600 «Цзилун» впервые испытали над морем
Китайский самолёт-амфибию AG600 «Цзилун» испытают на море
6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:57 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря
    Бе-еееееее! feel
  2. prior
    prior Сегодня, 13:09 Новый
    • 3
    • 6
    -3
    Обгоняет Китай Россию и в разработках, и производстве, и в космосе, как стоячую.....
    И коммунистическое мировозрение ему не помеха.
    А мы завязли в своей демократии....
  3. sg7s
    sg7s Сегодня, 13:13 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Бериевские компоновку с ДВУМЯ соосными отмели сразу ( разъясняться не стану , кто в курсе динамики полета (хоть 300-500 часов лекций , поймет , мнение других - не интересно), четыре - здорово , но при боковом с 35-59 , имеете просто резкое увеличение рыскания и крена на отрыве...
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 13:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      sg7s ".... но при боковом с 35-59 , имеете просто резкое увеличение рыскания и крена на отрыве...

      Расшифруйте, пожалуйста, что означают цифры 35-59 ?
  4. bar
    bar Сегодня, 13:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Какой то он стрёмный и несуразный. Некрасивый самолёт и летать будет плохо.
  5. V1er
    V1er Сегодня, 13:29 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Продали все советские наработки и вот пожалуйста, очередной прорыв. Когда Китай уже представит что-то такое из авиации и кораблестроения, чего не было в СССР и России? Уточняю - превосходящее по всем параметрам, чтобы прям уровень 21 века+.