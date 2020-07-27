Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря

Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" совершил первый взлет с поверхности моря. Испытания самолета прошли 26 июля и признаны успешными, сообщает CGTN.Согласно сообщению, испытания самолета проводились в Желтом море у побережья города Циндао в провинции Шаньдун. Самолет впервые взлетел с морской поверхности, но приземлился на наземный аэродром. В общей сложности AG600 провел в воздухе 31 минуту.Отметим, что AG600 уже был испытан на воде, но все прошедшие испытания были проведены в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ, т.е. на пресной воде. Начавшиеся испытания на море должны дать разработчикам данные о воздействии агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, будет проверена управляемость самолета при различном волнении на море.Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Летные испытания начались в 2017 году, испытания на воде - с 2018 года.Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. На сегодняшний день является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире.