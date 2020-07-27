В Москве сотрудниками ФСБ предотвращен теракт

Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве

В Москве предотвращен теракт, массовое убийство людей готовил житель одной из стран Центральной Азии, прибывший в столицу России. Об этом сообщает ФСБ.- говорится в сообщении.Самого террориста уничтожили при попытке задержания. Он был обнаружен в Химках в районе заброшенных гаражей и на требование сдаться ответил отказом, открыв огонь по силовикам. Ответным огнем террорист был уничтожен. На месте боестолкновения обнаружен автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и граната РГД.Установлено, что преступник прибыл в Россию из одной из стран Центральной Азии и жил в Москве в арендованной квартире. При обыске там обнаружили доказательства связи террориста с боевиками международных террористических группировок в Сирии и планы подготовки массового расстрела граждан в одном из людных мест Москвы.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, также причастных к подготавливаемому преступлению. В Подмосковье задержан брат террориста, который утверждает, что искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для присоединения к боевикам.