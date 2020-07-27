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В Москве сотрудниками ФСБ предотвращен теракт

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В Москве сотрудниками ФСБ предотвращен теракт

В Москве предотвращен теракт, массовое убийство людей готовил житель одной из стран Центральной Азии, прибывший в столицу России. Об этом сообщает ФСБ.


Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве

- говорится в сообщении.

Самого террориста уничтожили при попытке задержания. Он был обнаружен в Химках в районе заброшенных гаражей и на требование сдаться ответил отказом, открыв огонь по силовикам. Ответным огнем террорист был уничтожен. На месте боестолкновения обнаружен автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и граната РГД.

Установлено, что преступник прибыл в Россию из одной из стран Центральной Азии и жил в Москве в арендованной квартире. При обыске там обнаружили доказательства связи террориста с боевиками международных террористических группировок в Сирии и планы подготовки массового расстрела граждан в одном из людных мест Москвы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, также причастных к подготавливаемому преступлению. В Подмосковье задержан брат террориста, который утверждает, что искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для присоединения к боевикам.
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4 комментария
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 13:33 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Спецслужбы работают как надо. Значит не зря хлеб едят.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 13:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Все правильно! Если враг не сдается, его уничтожают.
  2. Балу
    Балу Сегодня, 13:34 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Еще одна маленькая победа над нелюдями. Респект причастным, воинской удачи! drinks
  3. Welldone
    Welldone Сегодня, 13:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Где эти черти оружие берут? Приехал из Сирии, нашел автомат, гранаты - так просто все?! Надо поглубже копать и под корень "нейтрализовать". Эмигранты... Их миллионы...