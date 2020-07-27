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Рассматривается возможность использования ракет С-500 «Прометей» для «сопровождения МБР»

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Вооружённые силы России готовятся к постановке на вооружение новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». Причём это тот случай, когда оружие уже нельзя назвать оружием исключительно противовоздушной обороны. По данным, которые были представлены в открытом доступе, ракеты комплекса С-500 имеют дальность боевого применения как минимум на 100 км больше, чем у комплекса С-400 «Триумф», при этом они способны осуществлять перехват сверхзвуковых ракет противника.


Одна из обсуждаемых возможностей новейшего российского комплекса С-500 «Прометей» - противоспутниковая. Если верить ранее озвученным данным по параметрам высоты поражения целей ракетами «Прометея», то ему вполне по силам справляться со спутниками, находящимися на так называемых низких орбитам, включая низкую опорную. Пример – спутники с высотой над уровнем море около 200 км. Другой вопрос: планируется ли использование С-500 «Прометей» именно как средства борьбы с вражескими спутниками? Как один из вариантов – может подойти вполне, но чтобы делать акцент именно на этом – вероятность куда ниже.

Ранее в западной прессе обсуждалась и такая гипотетическая возможность российского комплекса С-500 «Прометей» как «прикрытие выпущенных межконтинентальных баллистических ракет». Логика представлялась следующей: ракеты С-500 могут противодействовать противоракетам, которые попытаются перехватить МБР в ближнем космосе. То есть, С-500 в данном случае уже рассматривается как своего рода противо-противоракетное оружие.

Но, если обсуждать эту «логику», то пока она в большей степени выглядит научной фантастикой. Дальность применения ракеты С-500 хоть и велика, но она никак не позволит «сопровождать» МБР в случае её применения по противнику с учётом преодолеваемых МБР расстояний. Чтобы такое «сопровождение» в качестве прикрытия МБР от средств ПРО организовать, необходимо выстроить целую цепочку комплексов С-500 на всём протяжении проекции предполагаемой траектории полёта МБР. Сегодня это может быть возможно лишь теоретически. Куда более очевидна возможность применения ЗРК С-500 "Прометей" в качеств средств прикрытия МБР шахтного базирования от возможных ракетных ударов противника. Однако важный аспект в том, что Россия вполне способна найти «противоядие» выстраиваемой системе ПРО США, которая фактически нацелена на нарушение выстраивавшегося десятилетиями ракетно-ядерного паритета. И это «противоядие» может носить так называемый асимметричный характер. Развитие многоцелевых систем ПВО (противовоздушной)-ПРО (противоракетной)-ПСО (противоспутниковой обороны) – важная составляющая в таком деле.
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21 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Занимательное рядом ... хотя, перехватывать наши МБР, в зоне досягаемости ракет-перехватчиков противника, особо нечем. Всё это они планируют несколько дальше. Эт если в отношении самого главного противника рассматривать.
    В общем, концепция не очень понятная.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 14:13 Новый
      • 10
      • 0
      +10
      Анекдот на ракетную тему от Юрия Никулина:
      smile
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:26 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Что русскому хорохе, то полосатику смерть!!!
      2. venik
        venik Сегодня, 14:34 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Тралл
        Анекдот на ракетную тему от Юрия Никулина:

        ========
        good По словам того же Юрия Никулина - самый СМЕШНОЙ анекдот - анекдот рассказанный ВОВРЕМЯ и В ТЕМУ!!! lol
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 14:48 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: rocket757
      В общем, концепция не очень понятная.

      С концепцией сфер использования С-500 скорее всего всё в порядке,просто очевидно,подача материала в статье слегка расплывчата и поэтому цель комплекса не определённа даже приблизительно.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:34 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Как раз о том, что автор статьи хотел, хотел ....
    3. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 19:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В принципе можно вооружить МБР защитными ракетами. Уменьшить ядерные блоки или проще - заменить один ядерный блок револьверным контейнером с набором малогабаритных ракет,чтобы МБР могла "отбиваться"от приставаний противоракет противника! Можно и не трогать ядерные блоки,а смонтировать все на обтекателе,но это подойдет только передвижным комплексам - в шахтных нарушатся размеры.
  2. Громобой
    Громобой Сегодня, 14:30 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Всё понял lol ,но зачем войсковую трисотни Имбирь к такой делюге притягивать? Ну выбирете эффектную картинку взрыва в космосе .Пусть там не будет СЕКРЕТНОЙ установки С-500,но на такое польстится....ладно,что не выбрали девять С пятнадцать.Я конечно понимаю,что не все служили за границей,а может и служили.Но... не мне вас учить,а вот в связи с периодическими "косякульками" со стороны обеспечения творческого процесса великого издания.Подтяните этот момент пжлст,вас приятно читать,ещё вольтовей драться в комментах за ПРАВДУ/которая у каждогого-то оказывается СВОЯ...?Но ,С-500 это есть С-500,а пахнущий "Имбирём" комплекс город не слышит.
    Тишина и темнота
    Самое время ШРАКИ
    три секунды до атаки
    Нас породнила судба!
    В тесном оделенье
    нет такого места
    Гдебы мы не видели
    Твой стелс
    А там потом ,за имбирём
    Если надо полетит в врага и чили
    Ядерное чили
    АУГи в могиле и только
    станция "Имбирь"
    /Она красива как Сибирь/
    Сечёт до края!УУУ!!! soldier hi
    1. Михаил м
      Михаил м Сегодня, 17:37 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Мысль, конечно, убить нельзя, но вот выразить её несколько более внятно есть возможность изыскать.
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 20:01 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Михаил м
        Мысль, конечно, убить нельзя, но вот выразить её несколько более внятно есть возможность изыскать.

        Оказывается не всем это дано.
  3. venik
    venik Сегодня, 14:46 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    "....Ранее в западной прессе обсуждалась и такая гипотетическая возможность российского комплекса С-500 «Прометей» как «прикрытие выпущенных МБР»..."
    =========
    Ага! ЗУР будут бежать рядом с МБР, как сторожевые псы и завидев какую-нибудь "оборзевшую" атиракету - тут же набрасываться на нее и "рвать, как Тузик - грелку" lol
    Эти недоумки так сами себя "русской угрозой" запугали, что готовы всякому бреду, который сами же и выдумали! Как тут не вспомнить Джеймса нашего Форрестола, каковой так помешался на раскручивании "русской угрозы", что кончил тем, что сиганул с 6-го этажа "дурки" с воплем "Русские танки идут!" [i][/i]
    1. vVvAD
      vVvAD Сегодня, 18:16 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Нет, тут логика как раз-таки прослеживается - типично западная, иезуитская: раз С-500 может прикрывать выпущенные МБР, значит это уже оружие нападения, а не защиты. А раз так, то нужно его удалить от пусковых шахт МБР.
      И побольше воплей в СМИ и осуждения на всех мировых площадках!
      Как минимум можно раздуть в повод для санкций. Как максимум - оголить наши ШПУ для первого удара и/или уничтожения МБР на разгонном участке при ответно-встречном запуске. Короче - беспроигрышный вариант.
  4. ficus2003
    ficus2003 Сегодня, 14:51 Новый
    • 3
    • 7
    -4
    Кто эту фигню пишет?
    при этом они способны осуществлять перехват сверхзвуковых ракет противника

    Да ну??!!

    Вооружённые силы России готовятся к постановке на вооружение новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».

    Уже 5 лет он вот-вот поступит а никто даже не видел его в целом и он даже не проходил испытания, есть только сообщения ОБС (одна бабка сказала) что кто-то что-то где-то как-то испытал.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:20 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Да ну? Вы не знали о существовании А-035, А-135 и о А-235? Они перехватывают цели со скоростью где-то 100км/ч? Думал что они быстрее 30МАХ, минимум, летали, ну и конечно, эти разработки никак не могли повлиять на разработку ракет для С-500
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 14:58 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Дальность применения ракеты С-500 хоть и велика, но она никак не позволит «сопровождать» МБР в случае её применения по противнику с учётом преодолеваемых МБР расстояний.

    Здесь подразумевается другое. Не сопровождать МБР от А до Я, а прикрывать её старт на разгонном этапе, на что делают ставку американское ПРО.
    1. Михаил м
      Михаил м Сегодня, 17:46 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Интересно, какое ПРО может достать в течение 2-3 минут активного участка траектории ракету, стартующую с территории России? Лазеры прошу исключить из рассмотрения, т.к. их воздействие нейтрализуется закруткой ГЧ. А противоракеты должны вылететь за полчасика до старта. Или кружить поблизости.
      1. D16
        D16 Сегодня, 19:50 Новый
        • 0
        • 0
        0
        нтересно, какое ПРО может достать в течение 2-3 минут активного участка траектории ракету, стартующую с территории России?

        У нас есть морская компонента СЯС. Если С-500 разместят на кораблях, которых пока нет, smile то он вполне смог бы прикрыть АУТ ракет с РПКСН.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:06 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Не надо делать из ПВО/ПРО универсальный складной нож :-) Пускай себе занимается этими 2 обязанностями и стоит как подобное изделие, чем туда будут интегрированны избыточные функции,которые вполне можно вынести в другое изделие .
  7. Dzot
    Dzot Сегодня, 15:53 Новый
    • 1
    • 6
    -5
    Но, если обсуждать эту «логику», то пока она в большей степени выглядит научной фантастикой. Дальность применения ракеты С-500 хоть и велика, но она никак не позволит «сопровождать» МБР

    Чем черт не шутит ..Раньше и С-500 была фантастикой и прочии "мультики "..
    Путин не спроста обронил фразу года три назад о новом оружии основанном на новых физических принципах..Но ура кричать рано ,чтобы не сглазить.
    1. yfast
      yfast Сегодня, 16:20 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      В тырнете давно уже вечный двигатель продают, чем не новые физические принципы? Поставить его на ракету и запустить, пусть кружит на США, ждет команды.Темнейший что угодно может сказать, а физикам потом отдуваться.
  8. ficus2003
    ficus2003 Сегодня, 20:01 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: KCA
    Да ну? Вы не знали о существовании А-035, А-135 и о А-235? Они перехватывают цели со скоростью где-то 100км/ч? Думал что они быстрее 30МАХ, минимум, летали, ну и конечно, эти разработки никак не могли повлиять на разработку ракет для С-500


    А также а-435, а-535, это всё обновление противоракетного щита москвы который существовал задолго до планов создания С-500, а новые ракеты просто решили объявить частью С-500 хотя их бы обновляли в любом случае.