Шведы в восторге от «гигантской» российской подводной лодки

Вдруг мой приятель сказал: "Там подводная лодка", но я поначалу ее не видел, так как мне закрывал обзор парус. Но потом мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская

На капитанском мостике стояли четыре человека, а один махал им из рулевой рубки. Так странно видеть ее всего в 25-30 метрах. Она была очень, очень большой и издавала громкий звук

Мы, конечно, знаем об этом и полностью контролируем ситуацию. В остальном происшествие как таковое мы комментировать не будем