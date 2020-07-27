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Шведы в восторге от «гигантской» российской подводной лодки

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Шведы в восторге от «гигантской» российской подводной лодки

Российская подводная лодка, прошедшая под Эресуннским мостом, привела в восторг компанию шведской молодежи, возвращающуюся с отдыха на парусной лодке. Как пишет шведское издание Expressen, молодые шведы впервые увидели вблизи "гигантскую" российскую субмарину.


Как сообщается, компания молодых людей шла под парусом в районе Эресуннского моста, когда сбоку от них из воды внезапно показалась огромная подводная лодка.

Вдруг мой приятель сказал: "Там подводная лодка", но я поначалу ее не видел, так как мне закрывал обзор парус. Но потом мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская

- с восторгом рассказал Расмус Карлссон, находившийся в лодке.

Сначала шведы, увидев флаг, развивающийся над субмариной, решили, что подлодка принадлежит Шотландии. Однако, "погуглив", они поняли, что ошиблись и что флаг российский.

На капитанском мостике стояли четыре человека, а один махал им из рулевой рубки. Так странно видеть ее всего в 25-30 метрах. Она была очень, очень большой и издавала громкий звук

- заявил Расмус Карлссон, добавив, что первый раз видел так близко российскую подлодку и это было "круто".

В шведских вооруженных силах уже прокомментировали эту встречу, заявив, что "полностью контролируют" обстановку, а российская субмарина прошла под Эресуннским "просто перемещаясь".

Мы, конечно, знаем об этом и полностью контролируем ситуацию. В остальном происшествие как таковое мы комментировать не будем

- заявил Немо Шернстрём, дежурный представитель отдела по связям с общественностью вооруженных сил Швеции.

Со своей стороны отметим, что речь, вероятней всего, идет об атомной подводной лодке К-266 "Орел" проекта 949А "Антей", входящей в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. Как известно, данная АПЛ 12 июля 2020 года прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде к Дню ВМФ, совершив межфлотский переход с Северного флота на Балтийский.
Использованы фотографии:
ЦС "Звездочка"
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85 комментариев
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  1. V1er
    V1er Сегодня, 14:07 Новый
    • 22
    • 36
    -14
    Они ещё "Борей" не видели. Увидят когда-нибудь, если продолжат оставаться в НАТО) Увидят "Булаву". У нас есть много чего, что приведёт их в восторг)
    1. El Dorado
      El Dorado Сегодня, 14:18 Новый
      • 27
      • 3
      +24
      Щвеции нет в НАТО.
      1. V1er
        V1er Сегодня, 14:21 Новый
        • 20
        • 20
        0
        Шведы - неформальный член блока НАТО.
        1. V1er
          V1er Сегодня, 14:29 Новый
          • 14
          • 6
          +8
          Командующий вооруженными силами США в Европе Фредрик Бен Ходжес заявил в интервью шведскому телеканалу TV4, что в ближайшие два года планируется временное размещение в Швеции американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 14:42 Новый
            • 8
            • 1
            +7
            Цитата: V1er
            в ближайшие два года планируется временное размещение в Швеции американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

            Временное размещение ЗРК ? Это типа до времени пуска ?
            1. Владимир16
              Владимир16 Сегодня, 15:59 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: V1er
              Они ещё "Борей" не видели. Увидят когда-нибудь

              Борей не больше Антея.
              Первый чуть длиннее, зато втрой шире. Водоизмещение практически равное;
              Задачи у них разные, а размеры схожие.
              1. 4ekist
                4ekist Сегодня, 17:30 Новый
                • 1
                • 8
                -7
                Вообще, зачем это шоу с подводной лодкой под Эресуннским мостом. Глупость. Хотели удивить пьяных шведов на берегу? наверно удивили.
                1. orionvitt
                  orionvitt Сегодня, 18:11 Новый
                  • 12
                  • 1
                  +11
                  Проливную зону, между Данией и Швецией, подводные лодки обязаны проходить в надводном положении. И не только по международному морскому праву, но и глубины "нырять" не позволяют.
                  1. 4ekist
                    4ekist Сегодня, 19:20 Новый
                    • 1
                    • 7
                    -6
                    Я к тому, что подводные лодки должны плавать в подводном положении в океане, заниматься боевой подготовкой, или ремонтом, а не под шведскими мостами плавать и "изумлять" шведов. Ну если у нас нет красивых круизных лайнеров, то АПЛ проекта 949А "Антей" вполне подойдет.
            2. ПалБор
              ПалБор Сегодня, 20:34 Новый
              • 0
              • 0
              0
              До времени уничтожения, видимо.
        2. фигвам
          фигвам Сегодня, 15:20 Новый
          • 14
          • 1
          +13
          Цитата: V1er
          Шведы - неформальный член блока НАТО.

          Шведские самолёты-разведчики постоянно пасутся около Калининграда и всю информация передают в НАТО, а именно сша, вот такой нейтралитет.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 17:07 Новый
            • 6
            • 1
            +5
            Цитата: фигвам
            Шведские самолёты-разведчики постоянно пасутся около Калининграда и всю информация передают в НАТО, а именно сша, вот такой нейтралитет.

            Шведы этим занимаются лет семьдесят - с пятидесятых годов прошлого века.
            13 июня 1952 года одного такого любителя подсматривать и подслушивать завалили над Балтикой. Попутно досталось и вылетевшей на его поиск шведской "Каталине".
      2. V1er
        V1er Сегодня, 14:24 Новый
        • 6
        • 6
        0
        В Швеции стартуют военные учения Aurora 17. Они продлятся более двух недель — с 11 по 29 сентября. В маневрах задействованы около 19 тыс. шведских военнослужащих. Кроме того, в них также примут участие 1435 военных из США, 270 — из Финляндии, 120 — из Франции, и около 40-60 военнослужащих из Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии, сообщало в конце июля шведское издание The Local.
        В середине августа 2017 года агентство Reuters сообщило о планах Швеции увеличить свой оборонный бюджет в связи с «растущей угрозой России в странах Балтии». Как ожидается, до 2020 года шведские вооруженные силы получат дополнительные 8,1 млрд крон ($1 млрд). Армия страны требовала дополнительное финансирование в размере 9 млрд крон в 2017-2020 годах.
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 17:11 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Такой суммы им и на силовую установку для такой лодки не хватит.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: V1er
      Увидят когда-нибудь, если продолжат оставаться в НАТО
      Сотрудничество Швеции с НАТО основывается на давней политике военного неприсоединения.
      1. V1er
        V1er Сегодня, 14:27 Новый
        • 9
        • 5
        +4
        Если будет конфликт с НАТО, шведы не останутся в стороне. Они неформальная часть блока НАТО.
        1. Welldone
          Welldone Сегодня, 15:58 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Согласен. Шведы из бригады "подхрюкивателей. Достаточно вспомнить их "нейтралитет" в ВОВ. Чего у них не отнять, так это подлости и умения считать деньги.
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 17:12 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Ничего не поделаешь:: у либероидов деньги никогда и ничем не пахнут.
      2. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 18:16 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Сотрудничество Швеции с НАТО основывается на давней политике военного неприсоединения

        Однако это не мешает им всесторонне с НАТО сотрудничать. То, что декларируется официально, не всегда так выглядит на деле. Украина с грузией, тоже не члены, но ради НАТО, мать родную продадут. А шведы этим занимаются 70 лет.
    3. Джек О’Нилл
      Джек О’Нилл Сегодня, 14:54 Новый
      • 4
      • 9
      -5
      Увидят "Булаву".

      Ну допустим, Швеция в НАТО. Это повод пулять по ней "Буловой"?
      Я вот не хочу видеть "Трайдент" у себя во дворе когда он прилетит. Так как если мы "Буловой", то и по нам "Трайдентом". Справедливо же?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:21 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Джек О’Нилл
        Так как если мы "Буловой", то и по нам "Трайдентом". Справедливо же?

        Да не волнуйтесь сильно, "Трайдент" как и "Булава" нацелены друг на друга давно.
        1. Джек О’Нилл
          Джек О’Нилл Сегодня, 15:50 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Да не волнуйтесь сильно, "Трайдент" как и "Булава" нацелены друг на друга давно.

          Скорее на страны производители.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 18:05 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Джек О’Нилл
            Скорее на страны производители.

            А как насчёт ФРГ, на территории которой находится штатовское ЯО, да из Турции не вывезено. Да и с Израилем вообще непонятки.
            1. Джек О’Нилл
              Джек О’Нилл Сегодня, 20:31 Новый
              • 0
              • 0
              0
              А как насчёт ФРГ, на территории которой находится штатовское ЯО, да из Турции не вывезено.

              Там не "Трайденты".
              Да и с Израилем вообще непонятки.

              А Израиль причем?
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:28 Новый
        • 11
        • 0
        +11
        Вы его и не увидите! Если эта ракета прелитит в ваш двор, вы сразу окажетесь "на небесах" даже не поняв из-за чего произошла смена обстановки. Но вот если она прилетит в соседний город, то у вас будет время разочароваться в самом факте своего существования.
        Справедливо же?

        Справедливее всем этим ракетам стать музейными экспанатоми, но увы, как показывает история: народ который стремится к миру больше своего противника, быстро становится сам музейным экспанатом в мире своего противника!
        1. Джек О’Нилл
          Джек О’Нилл Сегодня, 15:52 Новый
          • 0
          • 2
          -2
          Вы его и не увидите!

          А может я эспер, откуда Вы знаете? Например, как Акселератор с векторным контролем.
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 17:14 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Продолжайте оставаться в виртуале:: так Вам легче будет умирать ...
            1. Джек О’Нилл
              Джек О’Нилл Сегодня, 20:33 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Продолжайте оставаться в виртуале:: так Вам легче будет умирать ...

              А причем тут виртуальность? Скажите что эсперов не существует? Что Академии-Сити не существует?
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 18:22 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Джек О’Нилл
        Так как если мы "Буловой", то и по нам "Трайдентом". Справедливо же?

        Всё не так. Что у вас, у либералов за мода, подменять понятия и смыслы. Если по нам "Трайдентом", то и по ним "Булавой". В таком порядке.
        1. Джек О’Нилл
          Джек О’Нилл Сегодня, 20:36 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Всё не так. Что у вас, у либералов за мода, подменять понятия и смыслы. Если по нам "Трайдентом", то и по ним "Булавой". В таком порядке.


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          Они ещё "Борей" не видели. Увидят когда-нибудь, если продолжат оставаться в НАТО) Увидят "Булаву". У нас есть много чего, что приведёт их в восторг)


          Читать для начала научитесь.

    4. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 15:25 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: V1er
      Они ещё "Борей" не видели.

      тогда уж ТРПКСН проекта 941 "Акула", вот она -- да...
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 15:39 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Видел "Акулу" в 1998г.в доках "Севмаша" в Северодвинске. Впечатлило, аж холодок по спине пробежал.
    5. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:35 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Цитата: V1er
      Они ещё "Борей" не видели.

      Они ещё Акулу не видели.
      1. hydrox
        hydrox Сегодня, 17:17 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Ох, хороша!
        Шведы, не сходя с места, обделались бы
    6. Регион68
      Регион68 Сегодня, 15:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      ...............
    7. V1er
      V1er Сегодня, 16:12 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Не знал, что у нас так много людей, любителей Швеции. Вон, как вступились за своих) Может я и перегибаю палку, но уверен в одном. Эта страна нам не дружественна, эта страна дружит с НАТО. Мой комментарий нёс юмористический смысл, что удивление у людей будет куда больше, если они будут следовать своей воинственной политики в отношении к России и потворству США. Меня заминусовали. Молодцы! Теперь чётко видно "друзей".
      1. akunin
        akunin Сегодня, 17:25 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: V1er
        Не знал, что у нас так много людей, любителей Швеции

        а шведское п winked рно,а "пеппи - длинный чулок",а"карлсон"? lol
      2. Victor67
        Victor67 Сегодня, 18:13 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Да отстаньте Вы уже от шведов-то, что они Вам сделали? Нормальные ребята, дружат с теми, от кого прок есть, с нами им зачем дружить? Какой им от нас хабар? Вы никак не поймете, в Европе 90% населения считают, что у нас есть копыта (их скрывали под обмотками в ВОВ) и есть рога (пилотку носили для этого поперек головы). Пусть думают, что хотят, нам нужно работать на свою Родину и поменьше свои копыта и рога показывать во время поездок за границу, как делают наши туристы, по пьяни гоняя тех же шведов и немцев стульями по отелю))) Пусть эти шведы вступают в любые блоки, лишней Булавы для них не жалко, все равно с избытком на всю планету сделано, ну сядет человек, новую программу напишет за 10 минут с их координатами, делов-то...
    8. Маркони41
      Маркони41 Сегодня, 17:07 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: V1er
      Они ещё "Борей" не видели. Увидят когда-нибудь, если продолжат оставаться в НАТО) Увидят "Булаву". У нас есть много чего, что приведёт их в восторг)

      Они видели и Акулу на прошлом параде. Проходилате же проливы. Да и под мостами в Европе в сопровождении Петра Великого. То же радости было полные штаны.
  2. iouris
    iouris Сегодня, 14:11 Новый
    • 12
    • 1
    +11
    Шотландия может гордиться.
  3. prior
    prior Сегодня, 14:11 Новый
    • 8
    • 3
    +5
    Помнится вот такого "малыша" шведы искали в своих территориальных водах... и не нашли laughing .
    1. iouris
      iouris Сегодня, 14:40 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      "Малыши" сильно подросли и сменили флаг на шотландский. Запутали.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:13 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Пусть смотрят и помнят, что просто "как под Полтавой" уже не будет!!!
    Другие времена настали, очень жёсткие!
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:51 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: rocket757
      Пусть смотрят и помнят, что просто "как под Полтавой" уже не будет!!!

      Но близок, близок миг победы.
      Ура! мы ломим; гнутся шведы.
      О славный час! о славный вид!
      Еще напор - и враг бежит.
      И следом конница пустилась,
      Убийством тупятся мечи,
      И падшими вся степь покрылась
      Как роем черной саранчи.
    3. Dzot
      Dzot Сегодня, 15:39 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Цитата: rocket757
      Пусть смотрят и помнят, что просто "как под Полтавой" уже не будет!!!
      Другие времена настали, очень жёсткие!

      И что радует они с восторгом это все восприняли ..По соцсетям разойдется в момент !
      Это так называемая демонстрация флага ВМФ России и ее мощи и в тоже время дружелюбия (с рубки им помахали рукой,молодцы)..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:44 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Это хорошо, когда флаг такой большой! И грозный, к тому ж. Мож до некоторых тугодумов дойдёт, что не надо, не нашла, сидите дома тихо мирно и не вякайте на большого дядю.
        1. Dzot
          Dzot Сегодня, 16:04 Новый
          • 4
          • 4
          0
          Цитата: rocket757
          Это хорошо, когда флаг такой большой! И грозный, к тому ж. Мож до некоторых тугодумов дойдёт, что не надо, не нашла, сидите дома тихо мирно и не вякайте на большого дядю.

          В точку Виктор ! А то про русскую угрозу такую дурь раздули и кровожадные мы и коварные ..Проплыли мирно (такая громада) рукой помахали ,молодежь шведская в полном восторге..!!!! hi
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:26 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Медмедь он конечно грозный, когда его разозлили!
            1. Dzot
              Dzot Сегодня, 18:36 Новый
              • 1
              • 3
              -2
              Цитата: rocket757
              Медмедь он конечно грозный, когда его разозлили!

              Ну если в этот раз разозлят ,то будет жутковато ...Мы 90-е запомнили ,да и сейчас травят нашего брата !
  5. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 14:16 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Обклались по полной куче небось касатики!!! Это вам не шведский "флот"! Эта лодка неполным залпом может доставить ВСЮ Скандинавию в царство Нептуна или Посейдона минуты за полторы.
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 14:20 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: Мрачный скептик
      Эта лодка неполным залпом может доставить ВСЮ Скандинавию в царство Нептуна или Посейдона минуты за полторы.

      24 ПКР "Гранит" маловато для всей Скандинавии.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 14:33 Новый
        • 5
        • 4
        +1
        Цитата: vvvjak
        24 ПКР "Гранит" маловато для всей Скандинавии.

        С какой БЧ ?
        Если с ядрённой БЧ, то каждая такая "штука" по 500 Кт(0,5 МГт)...
        1. vvvjak
          vvvjak Сегодня, 14:48 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Цитата: Инсургент
          С какой БЧ ?

          "Антеи" АУГи должны топить. Даже если "Граниты" с ЯБЧ, то это 1 Мт заряда на все ракеты ( одна Х-102 с "Белого лебедя" несет заряд 1 Мт).
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 14:57 Новый
            • 4
            • 2
            +2
            Цитата: vvvjak
            "Антеи" АУГи должны топить.

            Да yes ,но если нужно,то и по суше врежет yes

            Цитата: vvvjak
            Даже если "Граниты" с ЯБЧ, то это 1 Мт заряда на все ракеты (как одна Х-102 с "Белого лебедя")

            Вы,это... как считали belay ?

            500 000 тонн(500Кт=0,5МГт) х 24(шт."Гранита) = 12 000 000 тонн(12МГт)
            1. vvvjak
              vvvjak Сегодня, 14:59 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: Инсургент
              500 000 тонн(500Кт=0,5МГт) х 24(шт."Гранита) = 12 000 000 тонн(12МГт)

              "Ракета оснащается боевыми частями различных типов[3]. Это может быть либо полубронебойная (фугасно-проникающая) боевая часть весом в 584—750 кг[прим 1], либо тактическая ядерная тротиловым эквивалентом до 50 килотонн"
              1. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 15:03 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                Цитата: vvvjak
                "Ракета оснащается боевыми частями различных типов[3]. Это может быть либо полубронебойная (фугасно-проникающая) боевая часть весом в 584—750 кг[прим 1], либо тактическая ядерная тротиловым эквивалентом до 50 килотонн"

                Не знаю,в каком источнике вы это нарыли,но мне,везде встречается цифра в 500Кт...

                Характеристики:
                Дальность действия,км 600
                Скорость полета ,М 2.5
                Длина ракеты,м 10
                Максимальный диаметр корпуса ракеты, м 0.88
                Размах крыльев, м 2.6
                Стартовый вес, кг 7000
                Вес фугасной боевой части, кг 750
                Мощность ядерного боезаряда, кт 500


                https://missilery.info/missile/granit


                Типы БЧ:
                - ядерная мощностью до 500 кт - по др.неподтвержденным данным 618 кт, радиус поражения - 1200 м; согласно договоренностей между СССР и США (1991 г.) крылатые ракеты с ядерными БЧ на кораблях ВМФ России и США не базируются;

                - фугасно-проникающая БЧ разработки НПО "Алтай" (г.Бийск), принята на вооружение в 1983 г. Боевая часть имеет бронированный корпус и взрыватель с замедлением.

                http://militaryrussia.ru/blog/topic-398.html
        2. vvvjak
          vvvjak Сегодня, 14:57 Новый
          • 0
          • 3
          -3
          Цитата: Инсургент
          каждая такая "штука" по 500 Кт(0,5 МГт)

          50 Кт.
      2. Чарик
        Чарик Сегодня, 15:26 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Пару-тройку с ЯБЧ
      3. 5-9
        5-9 Сегодня, 17:40 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Каждая с БЧ полумегатонного класса? Не, деревушке на севере и в горах конечно останутся, но даже с включением Дании 24 * 350-500 ктн хватит...
    2. Грица
      Грица Сегодня, 14:30 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Мрачный скептик
      Эта лодка неполным залпом может доставить ВСЮ Скандинавию в царство Нептуна или Посейдона минуты за полторы.

      Эта лодка предназначена для того, чтобы в Нептуну отправлять не Скандинавию, а авианосные ударные группировки.
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 14:52 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        "Орел" в датских проливах. Фото актуальное.
  6. Fibrizio
    Fibrizio Сегодня, 14:16 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Мы сухопутные жители не привыкли к океанским размерам. Ну не движутся у нас хрущевки по рекам.

    Жена помню когда в ЮАР по работе была, видела Берка вблизи, тоже охренела от размеров.

    Жаль в наше время перевелись дредноуты, было бы интересно глянуть.
    1. 5-9
      5-9 Сегодня, 17:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      На Петю можете посмотреть, как раз как дредноуты времен ПМВ.... Не Миссури с Ямато конечно
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 14:19 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    Так странно видеть ее всего в 25-30 метрах. Она была очень, очень большой и издавала громкий звук

    Не разобрался , бедолага. Громкий звук издавал, с испугу, твой напарник за парусом. belay
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:20 Новый
    • 11
    • 0
    +11
    Наконец-то шведы российскую подводную лодку обнаружили!
    Только хотелось бы подробности,она из под воды уже с флагом и командованием на рубке появилась? laughing
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:33 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Andrea
      Только хотелось бы подробности,она из под воды уже с флагом и командованием на рубке появилась?

      Ну конечно! Просто шведы, в отличии от голландцев и азиатов не привыкли к таким дозам каннабиса.
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 14:47 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Andrea
      аконец-то шведы российскую подводную лодку обнаружили!

      «Во время перелета с Аннейя в Ольборг один из наших [транспортных] самолетов С-130 Hercules был перенаправлен на поиски российской подводной лодки Oscar II (название АПЛ проекта 949А по классификации НАТО. — Прим. ФАН) в проливе Скагеррак. После 15 минут поиска нам удалось найти 154-метровую подводную лодку и мы смогли сообщить: «Миссия выполнена», — с пафосом позже рассказывал представитель ВВС Дании ,https://riafan.ru/1293196-strasti-po-atomnomu-orlu-pochemu-shveciya-skhodit-s-uma-iz-za-rossiiskikh-podlodok
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:23 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Мы, конечно, знаем об этом и полностью контролируем ситуацию. В остальном происшествие как таковое мы комментировать не будем
    А то бы не знал. Проход через Балтийские проливы запрашивается заблаговременно.
  10. tarabar
    tarabar Сегодня, 14:29 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    когда сбоку от них из воды внезапно показалась огромная подводная лодка.
    А вот если бы она всплыла не сбоку, то шведы смогли бы поучаствовать в параде, как ботик Петра 1. laughing
  11. 1536
    1536 Сегодня, 14:37 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Хорошо, что увидели нашу, видимо, ПЛАРБ. А то ведь всё боялись, что могут и не увидеть.
  12. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:39 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Цитата: Andrea
    Наконец-то шведы российскую подводную лодку обнаружили!
    Только хотелось бы подробности,она из под воды уже с флагом и командованием на рубке появилась? laughing

    ага, даже в комплекте с пьяным медведем и балалайкой ))
  13. cniza
    cniza Сегодня, 14:54 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Но потом мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская


    Ну вот доставили радость и шведам...
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 15:08 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Вот, вот и ни кто из молодых шведов не задался вопросом, как их ВМФ столько лет ее "найти" не могут, в своих терводах?
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 15:15 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Шведская семья болталась в лодке, а в это время им махали с подводного крейсера рукой: свалите в сторону, иначе раздавим. Но восприняли как приветствие.
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 15:29 Новый
      • 0
      • 0
      0
      может не рукой махали
      1. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 15:32 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        У меня ассоциация с рукой возникла, хотя возможно и чем то другим помахивали.
  16. yfast
    yfast Сегодня, 15:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: V1er
    Армия страны требовала дополнительное финансирование в размере 9 млрд крон в 2017-2020 годах.

    Мы многим армиям помогли подняться, должны быть благодарны.
  17. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:23 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    "Акулу"они не видели
    .
    По моему самая большая лодка, правда могу и ошибаться.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:30 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Ros 56
      По моему самая большая лодка, правда могу и ошибаться.

      Так и есть,"Тайфун".
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 16:41 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вот мариманы, напридумывают названий, а сухопутные люди должны голову себе ломать. lol
  18. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:32 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Сначала шведы, увидев флаг, развивающийся над субмариной, решили, что подлодка принадлежит Шотландии.
    Ни чего себе каков уровень интеллекта у шведской молодёжи. Я даже не знал что есть Шотландский ВМФ. laughing laughing laughing
  19. alma
    alma Сегодня, 15:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Для впечатлительной шведской молодежи, да и для обычного человека, любая АПЛ покажется гигантской. Все дело в сравнении. Помню, я послужив на "Баку" (ныне Викрамадитья) и "Кузнецове", потом побывал на Расторопном (пр.956). Не впечатлился - так, небольшой корабль.
    1. seregin-s1
      seregin-s1 Сегодня, 17:46 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Я тоже бывал на 956-м. Койки классные, проходы узкие.
  20. Anatoly district 38
    Anatoly district 38 Сегодня, 18:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Знатоки подскажите - проект" Антей" эта лодка аналог Курска?
  21. Старый26
    Старый26 Сегодня, 19:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: hydrox
    Ох, хороша!
    Шведы, не сходя с места, обделались бы

    Уверены? Или сами им штаны стирали? А ничего, что в прошлом году "Дмитрий Донской" был на параде в Кронштадте??? И шведы видели его и не обделались к вашему сожалению. Не повезло вам, мечты не сбылись... Ведь так приятно думать, что другие обязательно обделаются

    Цитата: Инсургент
    Цитата: vvvjak
    24 ПКР "Гранит" маловато для всей Скандинавии.

    С какой БЧ ?
    Если с ядрённой БЧ, то каждая такая "штука" по 500 Кт(0,5 МГт)...

    Никогда на такой лодке не были все КР с ядерными зарядами. ЕМНИП их там было 4 штуки. 4, а не 24 ядерных заряда

    Цитата: Ros 56
    "Акулу"они не видели
    .
    По моему самая большая лодка, правда могу и ошибаться.

    В прошлом году была на параде на Балтике. Так что видели

    Цитата: Ros 56
    Вот мариманы, напридумывают названий, а сухопутные люди должны голову себе ломать. lol

    "Акула" - наше шифр проекта 941. "Тайфун" - западное. До развала Союза только западные названия чаще всего и использовались в любой литературе.