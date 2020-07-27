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В Севастополе спущен на воду второй БГК проекта 23370Г «Александр Фирсов»

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В Севастополе спущен на воду второй БГК проекта 23370Г «Александр Фирсов»

В Крыму спустили на воду первый серийный большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г "Александр Фирсов". Торжественная церемония прошла на "Севастопольском морском заводе", где проходила достройка катера. Об этом сообщает пресс-служба разработчика и изготовителя катеров "КАМПО" (Подмосковье).


После спуска на воду катер пройдет положенные швартовные, ходовые и государственные испытания, после чего будет передан в состав ВМФ РФ. Передача катера заказчику намечена на октябрь этого года. Он войдет в состав гидрографической службы Черноморского флота.

Как ранее сообщалось, сам катер был построен на предприятии КАМПО в Орехово-Зуево, после чего для окончательной сборки 8 июля был доставлен на Севастопольский морской завод.


БГК "Александр Фирсов" заложен в августе 2019 года. Он является вторым в серии и первым серийным после головного катера "Михаил Казанский", который вошел в состав Балтийского флота в декабре прошлого года. Катер назван в честь гидрографа – капитан-лейтенанта Александра Фирсова, служившего в Великую Отечественную войну.

Суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье. Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.
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В Выборге спустили на воду БГК проекта 23370Г для Балтийского флота
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12 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:39 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Семь футов...
    1. Опасный
      Опасный Сегодня, 15:13 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      по двумя килями
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:20 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Главное потихонечку восстанавливается способность ВМФ нормально функционировать , обеспечивая и обслуживая свои потребности.
  2. Hog
    Hog Сегодня, 15:07 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Мне кажется или подводная часть и правда выполнена угловатой, где плавность обводов или для гидрографического катера это не важно?
  3. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 15:11 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Незаметный, но незаменимый трудяга.
  4. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 15:22 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Маленькому катеру большое плавание! Семь футов под ДВУМЯ килями!
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:25 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Маленький, да удаленький. Без них тоже никак.
  6. Dzot
    Dzot Сегодня, 15:28 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    Что то наши корабелы вообще раздухарились ,чуть не каждый день спускают и закладывают новые коррабли..А ведь кризис и т.д.
    Молодцы ,так бы и читал такие сообщения
    оть и не большой ,но всеже
    1. g1v2
      g1v2 Сегодня, 15:50 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Последние пару лет одновременно строится в районе 100 судов и кораблей для ВМФ. Одних апл сейчас на стапелях и испытаниях 14 штук. И по идее есть шансы на закладку в этом году еще пары Бореев. request
      1. Dzot
        Dzot Сегодня, 16:09 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Цитата: g1v2
        Последние пару лет одновременно строится в районе 100 судов и кораблей для ВМФ. Одних апл сейчас на стапелях и испытаниях 14 штук. И по идее есть шансы на закладку в этом году еще пары Бореев. request

        Спасибо тезка ! Не знал этого .. good Вот вам и разваливаем, все пропало ,лучше сдаться ,как любят у нас в пятой колонне ныть ..Ну дай Бог и дальше Прям на душе легче стало !
        А то как почитаешь некоторых ,то хоть стреляйся ..
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 16:24 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Флот это не только авианосцы или эсминцы. Сейчас идет масштабное обновление вспомогательного флота и стратегов. У нас танкеры, гидрографы, вспомогательные катера и тд были во многом еще 60-70-х годов. Сейчас идет обновление. Опять же верфи, которых у нас где-то 45 более менее заметных долго стояли без госзаказов, тч чтобы им придти в порядок надо было строить. От простого к сложному. Плюс идет перевооружение старых кораблей на новые ракеты , чтобы избавиться от разнотипного старья типа Малахит. Москит. Термит и тд. Опять же импортозамещение на марше. Процессов много и успехов хватает. Просто они не хайповые - просто планомерная работа. Такое обычно никому не интересно.
  7. Комментарий был удален.
  8. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 19:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Отличный катер, весь в электронике, в душевой палуба подогревом в каютах кондихи.