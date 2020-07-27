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В ОСК озвучили планы по передаче ВМФ надводных и подводных кораблей

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В ОСК озвучили планы по передаче ВМФ надводных и подводных кораблей

В состав ВМФ РФ в 2020 году планируется передать 14 боевых кораблей и не менее трех атомных подводных лодок, заявил генеральный директор ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.


Докладывая президенту России Владимиру Путину о планах сдачи кораблей в этом году, Рахманов сообщил, что на сегодняшний день на предприятиях ОСК на различных этапах строительства находятся 50 военных кораблей. До конца года в состав ВМФ планируется передать 14 надводных боевых кораблей и три атомные субмарины.

Планы на сдачу в 2020 году - 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас, даже по сравнению с советским периодом, является рекордом. Мы в советские годы сдавали только шесть подлодок в год, и это - цифра, к которой мы очень плотно будем приближаться. В этом году мы надеемся, что флоту передадим не менее трех, а будем надеяться, даже четыре подводные лодки

- рассказал глава ОСК.

По словам Рахманова, гособоронзаказ является основным полем деятельности корпорации.

Как ранее сообщалось, в этом году "Севмаш" планирует передать в состав ВМФ четыре атомные субмарины: носитель "Посейдонов" "Белгород", две АПЛ "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск" и АПРКСН "Борей-А" "Князь Олег". "Новосибирск" и "Князь Олег" отправятся на ТОФ, "Казань" и "Белгород" останутся на Северном флоте, который с начала года уже получил один "Борей-А" "Князь Владимир" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
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17 комментариев
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  1. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 15:20 Новый
    • 18
    • 13
    +5
    ну вот зачем же так врать?
    олег и новосибирск не передадут 100% в этом году
    Казань с вероятностью 50%
    каждый раз от этого персонажа потоки вранья. Противно!
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 16:18 Новый
      • 11
      • 7
      +4
      Цитата: AndyLW
      ну вот зачем же так врать?

      Это ты себе вопрос задал?

      Ты кто? Почему нужно верить твоим прогнозам?
      Цитата: AndyLW
      олег и новосибирск не передадут 100% в этом году
      Казань с вероятностью 50%


      Вот слова гендиректора Севмаша
      - В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".


      Они ДОЛЖНЫ.
      Понимаете, сударь? Они должны это сделать.
      Им поставили задачу. Есть контракт.
      Рахманов сообщает, что Севмаш ДОЛЖЕН это сделать.

      Где он врёт?

      Выходит и это ты о себе:
      Цитата: AndyLW
      каждый раз от этого персонажа потоки вранья. Противно!

      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 17:08 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Это еще в августе 2019 говорили если что:
        Российский ВМФ в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

        Он рассказал, что, согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту первые серийные подлодки проектов 955А »Князь Олег» и 885М «Новосибирск». Кроме того, ВМФ получит головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку (АПЛ) спецназначения «Белгород» проекта 09852.
        23.08.2019, 14:15

        Ну и Казань и Касатонова также должны были сдать в 2019 году если что.
        26 ноября 2018
        Порядка 30 кораблей и судов обеспечения пополнят российский Военно-морской флот в следующем году, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.

        Он добавил, что в 2019 году ВМФ планирует принять в свой состав атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", построенные на северодвинском предприятии "Севмаш". А также будет продолжаться строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил.
        1. venik
          venik Сегодня, 18:20 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: donavi49
          Ну и Казань и Касатонова также должны были сдать в 2019 году если что.

          ========
          Шеф! Усе пропало! Гипс - снимают! Клиент - уезжает! Всё...Всё !!!!
          Остается сделать только ТАК:

          wassat lol
  2. prior
    prior Сегодня, 15:23 Новый
    • 13
    • 3
    +10
    Лучше бы в ОСК озвучили выполнение предыдущих планов, по срокам....
  3. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 15:25 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    Что-то он загнул... no
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:27 Новый
    • 12
    • 4
    +8
    Часть из них те , что в прошлом году зависли в процессе достройки, и автоматом пошли на передачу в этом году, так что очередное натягивание совы на глобус .
  5. AnderS
    AnderS Сегодня, 16:00 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Все времена Союза не дают спокойно спать болезному... Только если в те времена каждый год сдавали по 2-3 АПЛ каждый год, плюс еще некоторое количество надводных кораблей 1-2 рангов, то сейчас дай бог если 1 АПЛ и пару кораблей 2 ранга сдают раз в 2-3 года...
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 16:33 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Дык и возможности у нынешних кораблев совсем другие. Не вижу на нынешних трехорудийных башен. fellow negative
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:56 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Рос56 -а вы под днищем посмотрите lol вдруг они там??? laughing
  6. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 16:03 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Флот выходит на крейсерскую скорость пополнения кораблями. В ближайшие 2-3 года будет мощное наполнение
    1. владимир1155
      владимир1155 Сегодня, 19:35 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Имперец-Технократ
      Флот выходит на крейсерскую скорость пополнения кораблями. В ближайшие 2-3 года будет мощное наполнение

      в ближайшие годы будет кардинальное и невосполнимое сокращение вмф, массовое списание кораблей, которые давно уже только формально считаются боевыми единицами, и массовый переход пока еще боеготвых кораблей в состояние неспособности решать боевые задачи и просто выйти в море.... от советского флота останется только несколько кораблей 1- 2 ранга которым выпало пойти модернизацию или втг
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:30 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Вот полосатые-то будут довольны, а уж их холуи типа трибалтов, ляхов и бандерлогов кипятком будут писать до потолка.
  8. владимир1155
    владимир1155 Сегодня, 17:03 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    год оказался может быть самым тяжелым в моей жизни....но оск хочет массово сдавать ПЛ, дело то хорошее но это банальный результат провала последних лет, сколько сдали в 2о19, в 2018, теперь оторвутся с переходом на 2021 по объективным причинам, и и опять будет перерыв, и вместо наращивания сдачи ПЛ, тральщиков, затевают идиотский проект по распилу 15 млрд на удк....Сталин таких бы расстрелял, тем более что по морской авиации даже планов нет!
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 17:26 Новый
      • 0
      • 0
      0
      УДК стоит 50 миллиардов - потому как корабль для Российского судостроения новый во всех отношениях.
      1. владимир1155
        владимир1155 Сегодня, 19:29 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        вот не понимаю что, значит новый во всех отношениях, и что это за аргументы "новый", технология" и тп, обычная посудина вроде сухогруза, которые уже более ста лет клепают на любой верфи, что в нем такого прорывного? плоская палуба? лифт как на Кузе? тупая посудина которая в случае войны не сможет выйти в море , ибо почти нет кораблей пмо, мало самолетов пло....удк это недоавианосец предназначенный для американских сатрапов посылающих русское пушечное мясо в интересах американских корпораций куда подальше.....при этом своя акватория ничем не защищена, любая иностранная субмарина безнаказанно поставит там мины и стратегические апл не смогут выйти на позиции, так как иностранцы будут караулить их прямо на рейде.....ибо пло и пмо не организовано и средств для этого недостаточно
  9. Шепчущий в ночи
    Шепчущий в ночи Сегодня, 17:40 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Что-то многовато здесь умников, которые вместо того чтобы порадоваться за возрождение флота, затянули привычную песню про фсепропало.