В ОСК озвучили планы по передаче ВМФ надводных и подводных кораблей

Планы на сдачу в 2020 году - 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас, даже по сравнению с советским периодом, является рекордом. Мы в советские годы сдавали только шесть подлодок в год, и это - цифра, к которой мы очень плотно будем приближаться. В этом году мы надеемся, что флоту передадим не менее трех, а будем надеяться, даже четыре подводные лодки

В состав ВМФ РФ в 2020 году планируется передать 14 боевых кораблей и не менее трех атомных подводных лодок, заявил генеральный директор ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.Докладывая президенту России Владимиру Путину о планах сдачи кораблей в этом году, Рахманов сообщил, что на сегодняшний день на предприятиях ОСК на различных этапах строительства находятся 50 военных кораблей. До конца года в состав ВМФ планируется передать 14 надводных боевых кораблей и три атомные субмарины.- рассказал глава ОСК.По словам Рахманова, гособоронзаказ является основным полем деятельности корпорации.Как ранее сообщалось, в этом году "Севмаш" планирует передать в состав ВМФ четыре атомные субмарины: носитель "Посейдонов" "Белгород", две АПЛ "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск" и АПРКСН "Борей-А" "Князь Олег". "Новосибирск" и "Князь Олег" отправятся на ТОФ, "Казань" и "Белгород" останутся на Северном флоте, который с начала года уже получил один "Борей-А" "Князь Владимир" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".