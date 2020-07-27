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ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

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ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" будут применяться для нанесения ударов по морским десантам и кораблям вероятного противника. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.


Ракетные бригады сухопутных войск, имеющие на вооружении ОТРК "Искандер-М", с этого года будут проходить обучение по нанесению ударов по кораблям и десантам противника для прикрытия побережья. Данное упражнение войдет в стандартную программу боевой подготовки ракетчиков.

Как заявили в Минобороны, находящиеся в глубине обороны ОТРК "Искандер-М" могут получать целеуказания от авиации, флота, разведки и БПЛА. Благодаря автоматизированным системам управления войсками, информация в режиме реального времени будет поступать расчетам ОТРК, которые смогут как отразить высадку морского десанта противника, так и поддержать высадку своего.

Первые учения с "морскими" стрельбами "Искандеров" прошли во время внезапной проверки войск, объявленной президентом России. Дислоцированные на Кубани ОТРК провели электронные пуски ракет во время тактического учения по отражению захвата черноморского побережья. В ходе стрельб расчеты ОТРК условно уничтожили морской десант и военную технику, высаживаемую на берег с кораблей.

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех. Российская промышленность выпускает по два бригадных комплекта ОТРК в год.
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81 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:45 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    "Точки" для этого использовали, а чем "Искандеры" хуже то, тем более, что стрелять они могут как баллистическими, так и крылатыми ракетами... Главное, что бы данные разведки оперативно поступали.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:51 Новый
      • 6
      • 11
      -5
      А какая в этом необходимость ? У нас не хватает БРК ? Это ведь их работа. Зачем из пушки по воробьям ?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:09 Новый
        • 9
        • 3
        +6
        Цитата: 1976AG
        У нас не хватает БРК ?

        "Кашу маслом не испортить"...чем больше будет огневых средств, способных нанести удары по десантной корабельной группировке, тем меньше будет тех кто сможет высадится на наш берег
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 16:35 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Цитата: svp67
          чем больше будет огневых средств, способных нанести удары по десантной корабельной группировке, тем меньше будет тех кто сможет высадится на наш берег

          По дальности поражения, да, хорошо. А ракета, это точечный удар, тут нужно было бы применить кассетную боеголовку или же системы РСЗО "Ураган", "Смерч", "Торнадо". Это как раз для удара по захватываему побережью. И кораблям достанется и по десанту. Удар по площади будет лучше.
      2. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 16:36 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        Воробьями вы десантные корабли и их прикрытие называете. wassat lol
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:44 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Цитата: Ros 56
          Воробьями вы десантные корабли и их прикрытие называете. wassat lol

          Воробьями я десант называю, а для уничтожения кораблей в первую очередь предназначены БРК. И проще, логичнее и дешевле построить больше БРК.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 17:00 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: 1976AG
            И проще, логичнее и дешевле построить больше БРК.

            Но это не значит, что для уничтожения десантов противника только их и надо использовать, тем более, что у "Искандеров" мощи то больше будет. Нанести удар "Искандерами", расстроить походный ордер, а затем добивать отдельные корабли "Баллами" и "Бастионами"
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 17:10 Новый
              • 4
              • 1
              +3
              Цитата: svp67
              Цитата: 1976AG
              И проще, логичнее и дешевле построить больше БРК.

              Но это не значит, что для уничтожения десантов противника только их и надо использовать, тем более, что у "Искандеров" мощи то больше будет. Нанести удар "Искандерами", расстроить походный ордер, а затем добивать отдельные корабли "Баллами" и "Бастионами"

              Конечно не значит. Для этого есть и РСЗО и другие части сухопутных войск. А для уничтожения кораблей ПКР все таки более предпочтительны, так как они атакуют корабли с учетом значимости каждого и с учетом построения ими противоракетной обороны.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 17:45 Новый
                • 1
                • 3
                -2
                Цитата: 1976AG
                Конечно не значит. Для этого есть и РСЗО и другие части сухопутных войск. А для уничтожения кораблей ПКР все таки более предпочтительны, так как они атакуют корабли с учетом значимости каждого и с учетом построения ими противоракетной обороны.

                Милчеловек, чем с большего расстояния мы будем им наносить урон, тем на берегу будет проще, тем более, что они сейчас к тактике загоризонтальной высадки прибегают...и доставать их корабли придется за линией горизонта

                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 17:50 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Так сделайте ракеты БРК более дальнобойными, а если следовать вашей логике то МБР еще лучше для этого подойдут.
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 17:58 Новый
                    • 2
                    • 2
                    0
                    Цитата: 1976AG
                    ... если следовать вашей логике то МБР еще лучше для этого подойдут.

                    Если ударить ими по ВМБ и пунктам базирования флота, то да. "Каждому овощу свой фрукт".
                    На оснащении "Искандер-К" есть не только баллистические ракеты, но и "сухопутный" "Калибр", который является отличным средством поражения кораблей.
                    1. 1976AG
                      1976AG Сегодня, 18:03 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      Цитата: svp67
                      Цитата: 1976AG
                      ... если следовать вашей логике то МБР еще лучше для этого подойдут.

                      Если ударить ими по ВМБ и пунктам базирования флота, то да. "Каждому овощу свой фрукт".
                      На оснащении "Искандер-К" есть не только баллистические ракеты, но и "сухопутный" "Калибр", который является отличным средством поражения кораблей.

                      Так вот именно, что каждый должен делать свою работу. БРК не смогут выполнить функции "Искандера".
                      1. svp67
                        svp67 Сегодня, 18:25 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Цитата: 1976AG
                        БРК не смогут выполнить функции "Искандера".

                        И тем не менее и их ракеты могут это делать, в смысле наносить удары по сухопутным целям.
                        Раньше в мотострелковых и танковых дивизиях были отдельные ракетные дивизионы "Точек-У", вполне допускаю возвращение этих дивизионов в состав сухопутных соединений, но вооруженных уже "Искандерами"
                      2. 1976AG
                        1976AG Сегодня, 19:17 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Наносить в принципе удары по наземным целям - да. Но по дальности, мощи удара, способности преодолевать ПВО- ПРО противника - нет !
              2. Маркони41
                Маркони41 Сегодня, 18:47 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: svp67
                Милчеловек, чем с большего расстояния мы будем им наносить урон, тем на берегу будет проще,

                А попадете? Дело то не дешевое. Недля того они созданы, их задачи совсем другие. Аэродромы, склады с БП, объекты ПВО, скопление войск. А корабли имеют способность двигаться, что для Искандера совсем не айс!
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 19:19 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Маркони41
                  А попадете?

                  Ну это уже дело артиллерийское, вон китайские артиллеристы как то ухитряются даже баллистическими ракетами попадать, не думаю, что наши хуже
                  1. Маркони41
                    Маркони41 Сегодня, 19:38 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: svp67
                    Цитата: Маркони41
                    А попадете?

                    Ну это уже дело артиллерийское, вон китайские артиллеристы как то ухитряются даже баллистическими ракетами попадать, не думаю, что наши хуже

                    Из 10-ти раз один? Может лучше этим займется БРК? Шансов больше. Сапожник должен делать сапоги, а не пироги.
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 19:49 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: Маркони41
                      Из 10-ти раз один?

                      Ну у китайцев расход - одна ракета...
      3. svp67
        svp67 Сегодня, 17:43 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Ros 56
        Воробьями вы десантные корабли и их прикрытие называете.

        "Воробушки" загоризонтальной высадки.... laughing
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 17:51 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Вы корабли воробушками называете ?)
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 18:48 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: 1976AG
            Вы корабли воробушками называете ?)

            Нет, это Вы их так назвали...не стоит отказываться от авторства
            Цитата: 1976AG
            Зачем из пушки по воробьям ?
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 19:03 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: svp67
              Цитата: 1976AG
              Вы корабли воробушками называете ?)

              Нет, это Вы их так назвали...не стоит отказываться от авторства
              Цитата: 1976AG
              Зачем из пушки по воробьям ?

              Читайте пожалуйста внимательно, я воробушками десант назвал.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 19:05 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: 1976AG
                Читайте пожалуйста внимательно, я воробушками десант назвал.

                Удары дальнобойного оружия должны сделать все, что бы противник отказался от идеи высадки десанта
                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 19:10 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: svp67
                  Цитата: 1976AG
                  Читайте пожалуйста внимательно, я воробушками десант назвал.

                  Удары дальнобойного оружия должны сделать все, что бы противник отказался от идеи высадки десанта

                  Согласен. Но зачем привлекать "Искандеры", если можно обойтись применением БРК ? А если говорить именно о кораблях, то еще есть ПКР морского и воздушного базирования.
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 19:14 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Цитата: 1976AG
                    Но зачем привлекать "Искандеры", если можно обойтись применением БРК ?

                    "Запас карман не тянет"
                    Я сейчас не знаю, какими разведданными располагает наш ГенШтаб. Могу только предположить, что с изменением тактики высадки и переносом рубежа высадки на плав десантно-высадочных средств, с появлением УДК, далеко за горизонт, сейчас потребовало чем то их доставать и там, а так же на переходе.
                    1. Наблюдатель2014
                      Наблюдатель2014 Сегодня, 20:20 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      svp67 (Сергей) Я минут пятнадцать читал ваш разговор с 1976AG (Алексей).Я бы так наверное не смог laughing У меня терпение бы лопнуло после его второго захода. wassat "Искандер" комплекс многогранный.Ракеты может применять разные.По своим возможностям .И поэтому он имеет такую возможность поражать морские цели.А то что почему не БРК ну например "Бастион" так потому что ракетные комплексы должны быть универсальными.В Сирии помните наши применили БРК по сухопутным целям?(это не к вам Сергей конкретно)
    2. Prahlad
      Prahlad Сегодня, 17:10 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Много отправили в Ливию, Сирию итд, Вот и закрываем дыры чем можем
  2. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 16:00 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    У Точки вроде бы нет головки самонаведения, а у Искандера есть. По кораблю из Точки не жахнешь. Разве что по стоячему))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:11 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Имперец-Технократ
      По кораблю из Точки не жахнешь.

      Вполне нормально "жахается"...
      Цитата: Имперец-Технократ
      У Точки вроде бы нет головки самонаведения

      Точности вполне достаточно ее КБЧ для накрытия отряда , да и одиночного корабля
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 16:41 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" будут применяться для нанесения ударов по морским десантам и кораблям вероятного противника.


        Почему бы и не применять , с соблюдением необходимых мероприятий для наведения на цель ?

        Кажется во время ВОВ,где-то в Восточной Пруссии,немецкую подводную лодку, потопила выстрелом орудия с берега советская САУ...
        1. mvg
          mvg Сегодня, 17:16 Новый
          • 0
          • 3
          -3
          выстрелом орудия с берега советская САУ..

          Это вам в НМ голову напекло. Не обижайтесь, и не такое бывает
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 18:00 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: mvg
            Это вам в НМ голову напекло. Не обижайтесь, и не такое бывает

            Значит японцы на Матуа могли выстрелом полевого орудия потопить американскую ПЛ, а чем наши артиллеристы хуже?
          2. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Сегодня, 18:08 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Вы б извинились что ли перед человеком..

            U 78 (тип VII C)
            Из-за нехватки торпедных аппаратов в период ее строительства (принята флотом 15.2.41) получила всего два носовых ТА. Всю войну была учебной подлодкой в составе 22-й флотилии (Готенхафен) вплоть до марта 1945 года, когда ее переклассифицировали в плавучую зарядовую станцию. Номинально числилась в 4-й флотилии (Штеттин), но оставалась в Пиллау, где и была потоплена 18.4.45 советской артиллерией во время штурма города. Затонула у пристани Морского вокзала.
        2. Dikson
          Dikson Сегодня, 18:31 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Читал про случай когда из 120мм миномёта сбили самолёт.. Лаптёжник кажется..
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 18:50 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Dikson
            Читал про случай когда из 120мм миномёта сбили самолёт.. Лаптёжник кажется..

            Во время той войны случай не редкий, особенно с нашими Ил-2
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 17:39 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Все просто. Кинжал разработанный на базе Искандера, как раз и позиционировался как противокорабельный, значит у него новая система наведения. Так почему бы её не внедрить на прародителя-Искандера? Она ведь уже есть. Заодно модернизировать комплекс. Преимущество Искандера перед БРК,- траектория и скорость, его сбить сложнее чем даже Бастион, не говоря уж о Бале.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 17:46 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Цитата: URAL72
        Все просто. Кинжал разработанный на базе Искандера, как раз и позиционировался как противокорабельный, значит у него новая система наведения. Так почему бы её не внедрить на прародителя-Искандера? Она ведь уже есть. Заодно модернизировать комплекс. Преимущество Искандера перед БРК,- траектория и скорость, его сбить сложнее чем даже Бастион, не говоря уж о Бале.

        "Балы" и "Бастионы" бьют по кораблям не одиночными ракетами, а залпово, плюс грамотно выбирают траекторию подлета к цели, так что проще или не проще вопрос спорный. Но если "Искандер" и сможет выполнить функцию БРК, то БРК функции "Искандера" точно не потянет, так что пусть все таки сапоги тачает сапожник, а не пирожник.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 17:54 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Ошибаетесь. В Сирии Бастион работал по земле, он это может. Бал ракета дозвуковая, как Гарпун, Экзосет и т.д. Это работа для ЗАК. Чем сбивать Искандер? Иджис сможет, но с трудом и не факт. Ракета Иджиса дороже Искандера, и одной не обойтись. Других средств просто нет на флоте. Любом.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:53 Новый
    • 3
    • 3
    0
    А зачем? Дальше искандеры будут использовать как средства ПВО -ПРО? Если это ОТРК, та и не нужно из него лепить универсала!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:02 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: Бережливый
      Если это ОТРК, та и не нужно из него лепить универсала!

      Он уже и так "универсальный". И чем корабль для него плохая цель?
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:04 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Бережливый
      А зачем? Дальше искандеры будут использовать как средства ПВО -ПРО? Если это ОТРК, та и не нужно из него лепить универсала!


      Эта статья больше похожа на информационное прикрытие увеличения количества ракетных бригад. В ГПВ 2011- 2020 предусматривалось только перевооружение 10 бригад с "Точек" на "Искандеры", а теперь речь идет о формировании новых бригад. Это логично с учетом нынешней ситуации. Скорее всего никто их и не собирается применять против десантов, но для отвода глаз такая инфа пойдет.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 18:30 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: 1976AG
        В ГПВ 2011- 2020 предусматривалось только перевооружение 10 бригад с "Точек" на "Искандеры",

        19.03.20г. "Извести"я поместили интервью Командующего ЮВО г/п А. Дворникова, в котором он рассказал , что у РВ СВ уже 30 ракетных бригад перевооружены на "Искандеры-М" с полным набором ракет по технологии "стелс" и бортовыми комплексами РЭБ (преодоления ПРО).
        Последняя -- 464 ракБР , г. Знаменск Астраханской обл.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 19:13 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Удав КАА
          Цитата: 1976AG
          В ГПВ 2011- 2020 предусматривалось только перевооружение 10 бригад с "Точек" на "Искандеры",

          19.03.20г. "Извести"я поместили интервью Командующего ЮВО г/п А. Дворникова, в котором он рассказал , что у РВ СВ уже 30 ракетных бригад перевооружены на "Искандеры-М" с полным набором ракет по технологии "стелс" и бортовыми комплексами РЭБ (преодоления ПРО).
          Последняя -- 464 ракБР , г. Знаменск Астраханской обл.


          Я этой инфы не видел, но если так, то я очень этому рад, тут чем больше - тем лучше !
  4. древний
    древний Сегодня, 17:23 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: svp67
    "Точки" для этого использовали,

    "Точки" использовались при нанесении ударов по МАНЕВРИРУЮЩИМ целям? belay
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:02 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: древний
      "Точки" использовались при нанесении ударов по МАНЕВРИРУЮЩИМ целям?

      А для кассетной БЧ это имеет сильное значение, при их то плотности десантного ордера или Вы считаете, что они для нашего захвата одиночный корабль пригонят...
      1. древний
        древний Сегодня, 18:20 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: svp67
        А для кассетной БЧ это имеет сильное значение,

        Для КБЧ имеет значение такой параметр как эффективная площадь рассеивания...это раз.
        Для каких целей применяется КБЧ у АСП это два-что-то я не встречал,что бы шариками,АО или ПТАБами..по кораблям wassat
        Цитата: svp67
        Вы считаете, что они для нашего захвата одиночный корабль пригонят.

        Я считаю, что уж сильных идиотов в составе Командования НАТО нет...что бы даже.."попытаться" высадится где-нибудь на нашем побережье.
        Все экспедиционные силы могут быть уничтожены ещё в местах погрузки....если уже дойдёт до чего-то серьёзного wassat
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 18:22 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: древний
          Я считаю, что уж сильных идиотов в составе Командования НАТО нет...что бы даже.."попытаться" высадится где-нибудь на нашем побережье.

          А зря, на Тихоокеанском побережье мест много, в том числе и на островах
          1. древний
            древний Сегодня, 18:31 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: svp67
            А зря, на Тихоокеанском побережье мест много, в том числе и на островах

            Не занимайтесь "беллетристикой".....думаете янки уже забыли о Пёрл-Харборе, а джапы про Хиросиму и Нагасаки wassat ...да и до всего Западного побережье США лететь то всего...тьфу tongue а там 3 ВМБ и 5-ть ПБ, да и континентальная чась с Атлантическим побережьем...простреливается на раз wassat
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 18:34 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: древний
              а джапы про Хиросиму и Нагасаки

              Главное, что они помнят про четыре острова Курильской гряды, которые считают своими
              Цитата: древний
              а там 3 ВМБ и 5-ть ПБ, да и континентальная чась с Атлантическим побережьем...простреливается на раз

              Зная, сколько у них ВМБ и пунктов базирования в других странах, то это мало успокаивает
              Цитата: древний
              думаете янки уже забыли о Пёрл-Харборе,

              У нас есть силы и средства им его устроить снова, без применения ЯО?
              1. древний
                древний Сегодня, 18:38 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: svp67
                Главное, что они помнят про четыре острова Курильской гряды, которые считают своими

                Всё...потерял интерес к беседе с вами..."детством" не занимаюсь hi ...или вас не учили, что.."хотеть и...мочь"... это априори разные действия? wink
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 18:41 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: древний
                  "детством" не занимаюсь

                  Вы хоть и "древний", но хуже "ребенка"....
                  Цитата: древний
                  ...или вас не учили, что.."хотеть и...мочь"... это априори разные действия?
                  Прочитайте про "глобальный ракетный удар"
                  Чао...
    2. древний
      древний Сегодня, 18:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: древний
      при нанесении ударов по МАНЕВРИРУЮЩИМ целям?
      Я вроде бы задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а вы ответили по принципу..."сам "? wassat
      Ну очень показательно...удовольствие наверняка получили? wink
  5. engenius
    engenius Сегодня, 18:47 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Искандер-М вроде должны были оснастить головкой самонаведения от Кинжала, так что она способна попадать по движущимся целям, а не только запускаться по нужным координатам.
  • 5-9
    5-9 Сегодня, 15:55 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Больше Искандеров хороших и разных! Желательно со спецБЧ
  • Souchastnik
    Souchastnik Сегодня, 15:58 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Ну по десанту на берегу понятно. А как по кораблям противника? Пока на якоре стоят? Или головы самонаводящиеся приделали?
    1. Имперец-Технократ
      Имперец-Технократ Сегодня, 16:01 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      С самого начала были и есть оптические головки наведения. Как и на Кинжале
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:04 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Souchastnik
      Ну по десанту на берегу понятно. А как по кораблям противника? Пока на якоре стоят? Или головы самонаводящиеся приделали?


      А не слишком жирно по десанту "Искандерами"?
      1. Souchastnik
        Souchastnik Сегодня, 16:06 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        А не слишком жирно по десанту "Искандерами"?

        Оставим определять цели и давать оценку эффективности специалистам ракетчикам. Но бывают ситуации, когда необходимо использовать любые имеющиеся средства.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:14 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: Souchastnik
          А не слишком жирно по десанту "Искандерами"?

          Оставим определять цели и давать оценку эффективности специалистам ракетчикам. Но бывают ситуации, когда необходимо использовать любые имеющиеся средства.

          Тогда и ПВОшников надо к этому привлекать.
        2. Dzot
          Dzot Сегодня, 16:14 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          Цитата: Souchastnik
          Оставим определять цели и давать оценку эффективности специалистам ракетчикам. Но бывают ситуации, когда необходимо использовать любые имеющиеся средства.

          Именно так ! Всяко может случится ,при таких угрозах России со всех сторон в нынешней соржной обстановки в мипе. hi
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Souchastnik
      Ну по десанту на берегу понятно. А как по кораблям противника? Пока на якоре стоят? Или головы самонаводящиеся приделали?


      Новые ГСН приделали.
      Военнослужащие ракетных соединений начали тренировки по поражению надводных кораблей. Первые учения прошли в Южном военном округе. До сих пор ракетные комплексы (РК) «Искандер-М» не умели эффективно поражать движущиеся цели. По мнению экспертов, расширить боевые возможности позволили новые типы головок самонаведения — оптико-электронные и радиолокационные. Способность ракетных соединений уничтожать морские цели сделает российские берега неприступными.

      Подразделения гвардейской ракетной Оршанской бригады Южного военного округа провели тактические учения с пусками, в том числе электронными, ракет «Искандер-М», сообщили «Известиям» в Минобороны. Все учебные задачи были выполнены, добавили в ведомстве.

      Прошедшие маневры — первый опыт российских ракетчиков по борьбе с морскими целями. До сих пор считалось, что РК «Искандер-М» могут эффективно поражать только стационарные объекты. Дело в том, что ракета наводилась не на конкретную цель, а на точку на местности и летела по заданным координатам. Такая боеголовка может гарантированно уничтожить штаб, склад боеприпасов или ракетную шахту. Однако против кораблей, как и других подвижных объектов, система не была эффективной.

      Успешные пуски по морским целям, проведенные на юге России, могут указывать на то, что в ракетные войска поступают системы самонаведения, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев. По всей видимости, речь идет об оптико-электронных и радиолокационных системах. В первом случае в программную часть ракеты загружается визуальный образ объекта, например фотография корабля. При подлете ракета буквально видит цель и сравнивает ее с загруженной картинкой, самостоятельно корректируя свой курс. Радиолокационная система сравнивает рельеф местности с заданным. Выступающий над водной поверхностью объект с определенными размерами для ракеты также является уникальным рельефом, который она сопоставляет с данными, полученными ранее разведкой.


      https://iz.ru/775092/roman-kretcul-aleksei-ramm/iskander-stal-morskim-ubiitcei
    4. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 18:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Souchastnik
      Ну по десанту на берегу понятно. А как по кораблям противника?

      Система наведения смешанная: инерциальная (ИНС) на начальном и среднем участках полёта и оптическая (ОГСН) на конечном участке полёта, точность попадания 5—7 м. Возможно использование ГЛОНАСС в дополнение к ИНС . Существует несколько модификаций ракеты, отличающихся боевой частью и телеметрией. Ракеты в полёте могут получать по радио дистанционно новые координаты цели, что позволяет поражать подвижные цели (включая корабли).

      Оптическая ГСН 9Б918 производства НПП «Радар ммс» является инфракрасной и позволяет по ориентирам на местности находить координаты цели даже в безлунную ночь. Преимуществом оптической ГСН является устойчивость против применения противником средств РЭБ для подавления сигналов спутниковой навигации или радиокоманд.
  • Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 15:59 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    У Искандера такая же оптическая головка самонаведения, как и у Кинжала - так что никаких проблем с обстрелом движущихся морских целей (кораблей) у Искандера нет. Удивлен, что для кого-то это секрет

    Другое дело, что пулять Искандерами по кораблям - довольно дорого, да и есть более дальнобойные ракеты (Х-22, Х-32, Кинжал, скоро Циркон и др), но в принципе такая возможность есть
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 16:12 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Это новость - просто намёк главкому ВМФ Украины и прочим товарищам, которые в последнее время слишком много говорят о штурме Крыма.. Ну и про статью о молниеносном захвате Курил японцами тоже чего то вспомнилось.... Хотя такой дурой десантные баржи топить как-то не в коня корм...
  • Welldone
    Welldone Сегодня, 16:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    От статьи возникло больше вопросов, чем ответов. (тоже самое судя по комментариям)
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:25 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Welldone
      От статьи возникло больше вопросов, чем ответов. (тоже самое судя по комментариям)


      Ну и сама статья родилась на основе сведений от непонятных источников в МО. Что это за источники и являются ли они компетентными никому неизвестно.
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 16:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Главное что бы десант громили ещё у причальной стенки, не давая шанса выйти в море.
    1. Souchastnik
      Souchastnik Сегодня, 16:21 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Главное что бы десант громили ещё у причальной стенки

      Тогда скажут,что кровожадная Россия опять уничтожила мирных рыбаков, которые планировали выйти в море половить рыбки и побухать laughing
  • Klingon
    Klingon Сегодня, 16:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Имперец-Технократ
    У Искандера такая же оптическая головка самонаведения, как и у Кинжала - так что никаких проблем с обстрелом движущихся морских целей (кораблей) у Искандера нет. Удивлен, что для кого-то это секрет

    Другое дело, что пулять Искандерами по кораблям - довольно дорого, да и есть более дальнобойные ракеты (Х-22, Х-32, Кинжал, скоро Циркон и др), но в принципе такая возможность есть

    теоретически: можно шарахнуть Искандером и по авианосцу наверно?
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:27 Новый
    • 0
    • 0
    0
    По кораблям, это понятно, а по десанту как? Особенно когда он рассыпался, рассредоточиться по площадям?
    Применять то можно, но есть сперва подешевле, эффективнее.
    1. 5-9
      5-9 Сегодня, 17:34 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Кассетными БЧ вестимо, которых у Исканедера врооде 3 типа.... Дорого, но возможность такую иметь неплохо...
  • Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:29 Новый
    • 1
    • 1
    0
    А это значит, что появилась новая ракета с ГСН и коррекцией аналогично ракете Кинжала
  • viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 16:48 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А Искандер умеет по активно движущимся группам кораблей работать ?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 17:25 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Дел в ЦУ....и в ГСН.
    2. Beby
      Beby Сегодня, 18:02 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: viktor_ui
      А Искандер умеет по активно движущимся группам кораблей работать ?
      Если использовать баллистическую ракету с СБЧ супротив УДК, то, думаю, при нормальном целеуказании УДК будет выведен из строя, даже при активном маневрировании... Ну и заодно покалечит всю мелюзгу, которая будет вокруг УДК плавать и крутиться.
      Да, применение СБЧ рядом со своей границей не самая удачная идея, но необходимости бывают разные, особенно в военное время.
      1. СВД68
        СВД68 Сегодня, 18:50 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Beby
        Если использовать баллистическую ракету

        Ракета Искандера не баллистическая. Она стартует как баллистическая, но финальный участок пролетает как управляемая. Потому ее траекторию называют квазибаллистической.
        1. Beby
          Beby Сегодня, 19:25 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Благодарю за уточнение.
  • Караул73
    Караул73 Сегодня, 17:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: svp67
    Цитата: 1976AG
    И проще, логичнее и дешевле построить больше БРК.

    Но это не значит, что для уничтожения десантов противника только их и надо использовать, тем более, что у "Искандеров" мощи то больше будет. Нанести удар "Искандерами", расстроить походный ордер, а затем добивать отдельные корабли "Баллами" и "Бастионами"

    А может Искандер наносить удары по движущейся цели? Кто в теме подскажите.
  • Старый26
    Старый26 Сегодня, 18:42 Новый
    • 0
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    Дислоцированные на Кубани ОТРК провели электронные пуски ракет во время тактического учения по отражению захвата черноморского побережья. В ходе стрельб расчеты ОТРК условно уничтожили морской десант и военную технику, высаживаемую на берег с кораблей.

    Цитата: 1976AG
    А какая в этом необходимость ? У нас не хватает БРК ? Это ведь их работа. Зачем из пушки по воробьям ?

    Их не очень много. На том же черном море ЕМНИП всего 2 бригады, а береговая линия имеет значительную протяженность

    Цитата: svp67
    Нанести удар "Искандерами", расстроить походный ордер, а затем добивать отдельные корабли "Баллами" и "Бастионами"

    Вот тут то и сомнения. Я понимаю, если удар "Искандерами" будет производится по кораблям, выпускающим десант, то есть по сути стационарным целям. А вот ордер на ходу - сомнения в целесообразности

    Цитата: Prahlad
    Много отправили в Ливию, Сирию итд, Вот и закрываем дыры чем можем

    И что, бригады БРК на том же Черном море перестали существовать??

    Цитата: Имперец-Технократ
    У Точки вроде бы нет головки самонаведения, а у Искандера есть. По кораблю из Точки не жахнешь. Разве что по стоячему))

    1. "Точки" уже нет. Все бригады, оснащенные "Точками" уже перевооружены "Искандерами"
    2. По идущему кораблю "Искандером" тоже не шарахнешь.

    Цитата: URAL72
    Все просто. Кинжал разработанный на базе Искандера, как раз и позиционировался как противокорабельный, значит у него новая система наведения. Так почему бы её не внедрить на прародителя-Искандера? Она ведь уже есть. Заодно модернизировать комплекс. Преимущество Искандера перед БРК,- траектория и скорость, его сбить сложнее чем даже Бастион, не говоря уж о Бале.

    Зачем на ОТРК с ОФГЧ или с КБЧ нужна такая система наведения. Частный случай теперь хотят возвести в ранг "обязательного"?

    Цитата: Имперец-Технократ
    С самого начала были и есть оптические головки наведения. Как и на Кинжале

    И что даст эта оптическая ГСН на "Искандере" при стрельбе по ордеру десантных кораблей на ходу?? Не стоит забывать, что у "Искандера" неотделяемая ГЧ

    Цитата: viktor_ui
    А Искандер умеет по активно движущимся группам кораблей работать ?

    разумеется нет

    Цитата: Zaurbek
    Дел в ЦУ....и в ГСН.

    И дело в том, как далеко относительно "точки падения" будет находится корабль, его скорость и направление движения
  • Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 19:35 Новый
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    Ну, видимо, МО посчитало необходимым привлечь и Искандеры для защиты побережья страны. Все же ракеты мы стали применять именно точечными ударами благодаря получению более точных координат для их применения..
  • владимир1155
    владимир1155 Сегодня, 19:37 Новый
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    вполне взвешенное решение