Смелые планы Украины. Двести пятьдесят перспективных НИОКР!

Бронетехника на испытаниях. Фото ЦНДІ ОВТ ЗСУ
В последние годы Украина пытается развивать свою военную промышленность и создавать новые образцы вооружений и техники. Регулярно сообщается о новых разработках того или иного рода, об их выдающихся перспективах и скорейшем перевооружении. Однако на практике все выходит иначе: новые образцы зачастую не доходят до серии и не влияют на состояние войск. Впрочем, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы продолжаются.
250 проектов
24 июля издание Минобороны Украины «Армiя Inform» опубликовало интервью с начальником Центрального НИИ вооружений и военной техники вооруженных сил (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки – ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майором Игорем Чепковым. Руководитель института привел весьма интересные данные о текущих работах в сфере ВиВТ.
И. Чепков утверждает, что ЦНДІ ОВТ в настоящее время осуществляет сопровождение ок. 250 опытно-конструкторских работ разного рода – по созданию совершенно новых образцов и модернизации имеющихся. Институт сотрудничает с Национальной академией наук. С ее помощью за первую половину 2020 г. завершили 21 научно-исследовательскую работу, а 25 проектов перевели на стадию научно-технического сопровождения. Текущие НИОКР охватывают все основные направления и сферы. Ведутся работы по образцам для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.
Одна из работ ЦНИИ вооружений и военной техники. Графика ЦНДІ ОВТ ЗСУ
До конца года ЦНИИ завершит 15 НИР по вопросам военно-технической политики и развития ВиВТ. На определяющие ведомственные испытания подадут 9 новых образцов, 30 изделий выйдут на предварительные испытания, еще 44 пойдут на государственные.
В интересах родов войск
Помимо общих цифр И. Чепков назвал конкретные разработки для тех или иных родов войск. Так, для сухопутных войск разрабатываются совершенно новый основной танк и модернизированный вариант Т-64БВ, тяжелая БМП, самоходная гаубица «Богдана», обновленный вариант ПТРК «Штурм-С», самоходный миномет на базе автомобиля и т.д. Ведется модернизация РСЗО «Град» и «Смерч». Запущена разработка нескольких линеек боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии. Ожидаются новые броневики нескольких типов, пехотное вооружение и т.д.
На государственные испытания в ближайшее время подадут самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8МТ, прошедшие модернизацию по собственным украинским проектам. В перспективе они поступят на вооружение ВВС.
БРЭМ-84 — одна из современных украинских разработок. Фото ГК "Укроборонпром"
Выполнена модернизация ЗРК «Куб»; вскоре обновленный комплекс выйдет на государственные испытания. Не так давно завершилась НИР по определению перспектив ЗРК С-300В1. Было установлено, что он может продолжать службу, однако нуждается в модернизации. При получении соответствующего распоряжения Минобороны ЦНДІ ОВТ запустит ОКР.
Главной разработкой для ВМС на данный момент является противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ с ракетой «Нептун». Сейчас ведется проектирование загоризонтной РЛС обнаружения и целеуказания. Также разрабатываются новые десантно-штурмовые и ракетные катера – «Кентавр-ЛК», «Лань» и др. Имеется проект переоборудования траулера в разведывательное судно. Сохраняются планы по созданию и строительству собственных корветов.
Новое и готовое
Краткий отчет начальника ЦНИИ вооружений и техники выглядит крайне интересно. Он показывает, что головная научно-исследовательская организация украинской военной промышленности загружена работой и активнейшим образом сопровождает проекты различных конструкторских бюро и заводов. Однако далеко не все хорошо, и украинскую промышленность преследуют различные проблемы, в основе которых лежат объективные факторы.
Проблемный самоходный миномет "Барс-8ММК". Фото ГК "Укроборонпром"
В первую очередь, необходимо отметить, что число открытых НИР или ОКР далеко не всегда совпадает с количеством реальных образцов. В рамках одного проекта могут проводиться несколько НИОКР по разным компонентам и составляющим. Таким образом, текущие 250 ОКР в будущем не приведут к появлению 250 готовых образцов ВиВТ.
Характерной особенностью развития украинских ВиВТ является высокая доля проектов модернизации готовых образцов. Сейчас, как и ранее, речь идет о модернизации МиГ-29 и Ми-8, ЗРК «Куб» и С-300В1, танков Т-64 и т.д. Базовые образцы были созданы еще во времена СССР, но и через 30 лет после его распада независимая Украина продолжает их модернизацию – в т.ч. и из-за невозможности разработки новых изделий с нуля.
Имеется ряд проектов, которые позиционируются в качестве новых и самостоятельно созданных – однако и в этих случаях используются доступные наработки или компоненты разного рода. Так, реактивные снаряды «Тайфун-1» предлагаются для использования с серийной РСЗО «Град», а ПКР «Нептун» основывается на старой Х-35 и некоторых других компонентах.
Испытания реактивного снаряда "Тайфун-1". Фото ГШ ВСУ
Впрочем, имеются и полностью новые разработки. К их числу можно отнести семейство бронемашин «Отаман», ПТРК «Корсар», несколько типов бронетехники, в т.ч. ОБТ, беспилотные летательные аппараты и т.д. В ряде случаев такие проекты реализуются не только силами собственных предприятий, но и с участием зарубежных коллег.
Результаты работ
Характерной проблемой украинской военной промышленности на протяжении всего периода независимости является отсутствие крупных заказов от собственного Минобороны. Несколько лет назад ситуация стала меняться, но общее положение дел оставляет желать лучшего. Из-за ограниченного интереса со стороны армии большинство новых разработок не продвигается дальше стадии испытаний. Более удачливые образцы идут в серию и попадают в войска – но их количество остается недостаточным для удовлетворения потребностей армии.
К примеру, ОБТ нескольких типов самостоятельной украинской разработки строились лишь малой серией, не более нескольких десятков. Прямо сейчас продолжается эпопея с бронетранспортерами «Отаман». Минобороны сначала выразило готовность закупать их, а затем поменяло свое мнение. Перспективы этой разработки пока остаются неясными. К концу года планируется принять на вооружение ПКР «Нептун», а затем построить и развернуть несколько батарей. Удастся ли выполнить эти планы – большой вопрос.
Запуск ПКР "Нептун". Фото ГК "Укроборонпром"
Еще одной проблемой, мешающей достижению желаемых успехов, является низкое качество некоторых видов ВиВТ. До сих пор не забыты проблемы с броней БТР-4, среди прочего ставшие причиной международного скандала. Также имелись проблемы с минометами «Молот» – с жертвами среди личного состава. Не так давно стало известно о бракованных самоходных минометах «Барс-8ММК». Эти машины получили некачественное оружие и не получили таблицы стрельбы. Поэтому их поставили на хранение до исправления выявленных недостатков.
Желания и возможности
В соответствии с принятым политическим курсом Минобороны Украины пытается развивать вооруженные силы, в т.ч. за счет создания и закупки новых вооружений и военной техники. Ключевую роль в этом процессе играет ЦНДІ ОВТ ЗСУ, недавно отчитавшийся о своих работах и успехах. При этом, как нетрудно заметить, реальные результаты деятельности ЦНИИ и военной промышленности в целом весьма далеки от желаемых.
Причины этого достаточно просты и понятны. В течение длительного времени Украина не уделяла должного внимания развитию военной промышленности. К тому же предприятия пострадали от разрыва производственных связей – а после событий 2014 г. получили еще один удар такого рода. При всем этом, военный бюджет страны ограничен (5,4 млрд долл. США) и не оставляет много средств на финансирование перспективных разработок или массовую закупку ВиВТ. Кроме того, на эффективности освоения бюджета негативно сказываются коррупционные схемы практически на всех уровнях.
Предлагаемый облик ракетного катера "Лань". Графика Ukrmilitary.com
Конечно, предпринимаются попытки улучшения ситуации, и за последние годы получены определенные положительные результаты. Так, выросло количество перспективных НИОКР, уделяется внимание ранее забытым направлениям, и отдельные образцы даже доходят до войск. Однако сохраняется масса проблем во всех сферах.
Можно предполагать, что ЦНИИ вооружений и военной техники будет продолжать работу и помогать проектным и производственным организациям в деле создания новых образцов. Однако будущее новых разработок с самого начала оказывается под вопросом. Сейчас речь идет о 250 перспективных НИОКР в интересах своей армии. Но какая их часть выйдет из стадии опытно-конструкторских работ и дойдет до производства, неизвестно. По всей видимости, доля удачных проектов не будет высокой.