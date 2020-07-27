В сети обсуждается фото «неизвестной» китайской БМП

В сети обсуждаются снимки, сделанные на одной из автомобильных дорог Китая. Речь идёт о заснятой на камеру мобильного телефона единице колёсной бронетехники в камуфляжной расцветке Народно-освободительной армии КНР. Автор снимков пишет о том, что это «неизвестная» БМП китайского производства.С одной стороны бронемашина напоминает БТР-амфибию китайского корпуса морской пехоты - ZTL-11. Эта бронетехника оснащается 105-мм пушкой и рассматривается в качестве средства для переброски десанта и одновременно для артиллерийской поддержки десантных операций в береговой зоне.Однако у бронемашины, которую перевозили на автомобильной платформе, немало даже визуальных отличий от ZTL-11. В частности, в ZTL-11 для каждая из пар колёс создано своё «пространство» в боковой проекции. Достигается это особой формой корпуса, когда колёсные пространства в верхней части организуются конструкциями в виде объёмных бронированных призм.На фото видно, что такие бронепризмы ("крылья") корпуса отделяют только переднюю колёсную группу.Фото, использованное на китайском портале Sina:Также модификация, снятая на камеру, отличается от классической версии ZTL-11 наличием особых надстроек на башне. Предполагается, что одна из них представляет конструкцию дистанционного боевого модуля, в составе которого имеется пулемёт.Та самая - классическая - версия ZTL-11 - без боевого модуля:Кадр CCTV:Как видно, отличия и по форме башни.