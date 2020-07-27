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В сети обсуждается фото «неизвестной» китайской БМП

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В сети обсуждается фото «неизвестной» китайской БМП

В сети обсуждаются снимки, сделанные на одной из автомобильных дорог Китая. Речь идёт о заснятой на камеру мобильного телефона единице колёсной бронетехники в камуфляжной расцветке Народно-освободительной армии КНР. Автор снимков пишет о том, что это «неизвестная» БМП китайского производства.


С одной стороны бронемашина напоминает БТР-амфибию китайского корпуса морской пехоты - ZTL-11. Эта бронетехника оснащается 105-мм пушкой и рассматривается в качестве средства для переброски десанта и одновременно для артиллерийской поддержки десантных операций в береговой зоне.

Однако у бронемашины, которую перевозили на автомобильной платформе, немало даже визуальных отличий от ZTL-11. В частности, в ZTL-11 для каждая из пар колёс создано своё «пространство» в боковой проекции. Достигается это особой формой корпуса, когда колёсные пространства в верхней части организуются конструкциями в виде объёмных бронированных призм.

На фото видно, что такие бронепризмы ("крылья") корпуса отделяют только переднюю колёсную группу.

Фото, использованное на китайском портале Sina:



Также модификация, снятая на камеру, отличается от классической версии ZTL-11 наличием особых надстроек на башне. Предполагается, что одна из них представляет конструкцию дистанционного боевого модуля, в составе которого имеется пулемёт.

Та самая - классическая - версия ZTL-11 - без боевого модуля:



Кадр CCTV:



Как видно, отличия и по форме башни.
Использованы фотографии:
Sina.com, кадр из ролика CCTV
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:36 Новый
    • 2
    • 2
    0
    В сети обсуждается фото «неизвестной» китайской БМП
    Что тут обсуждать? Серенькая, устойчивость на поле боя так себе, как и пущенка 105 мм. Скорее СУ. request
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 17:31 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Почему такой цвет на верхних фото? У Китайцев синие деревья ?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:59 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Vol4ara
        Почему такой цвет на верхних фото? У Китайцев синие деревья ?

        Морская пехота, скалистые берега... recourse
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 16:37 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Интересно много ли комментаторов увидивших эту статью вообще знали что у Китая есть такая машина. И тем более смогут ли увидеть отличия между ними.
  3. hydrox
    hydrox Сегодня, 16:38 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Это больше похоже на чисто артиллерийский модуль, не имеющий функции транспортировки десанта, но загружаемого под завязку БК.
    Вдобавок имеются отличия в конструкции и креплении колёсных дисков: они более мощные.
    А две башенки на башне справа и слева сзади - не оптический ли это дальномер?
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 16:55 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Похоже, что эта штука ещё и плавает (там сзади не водомёт ли вытарчивается?).
      Но снимки, конечно, никакие.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 17:18 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Они все с водометами, обычные колесные танки тоже.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:23 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Там вопрос, отчетливо видна сходня-люк сзади. Такого типа.


      У обычных танков там ничего нет.


      Или это просто по опыту сделали небольшое место (как на Меркаве) и удобный вход-выход, как на их новом экспортном колесном танке, для которого заявляется перевозка до 4 человек в чрезвычайной ситуации.

  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:46 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Речь идёт о заснятой на камеру мобильного телефона единице колёсной бронетехники в камуфляжной расцветке Народно-освободительной армии КНР. Автор снимков пишет о том, что это «неизвестная» БМП китайского производства.
    Камуфляж характерный для морской пехоты НОАК...так, что это скорей всего модификация для них
    На фото видно, что такие бронепризмы ("крылья") корпуса отделяют только переднюю колёсную группу.
    Что скорей всего предназначено для увеличения скорости на плаву, что в свою очередь лишний раз подтверждает, что это специальная модификация для морской пехоты
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:50 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Лёгкий колёсный танк, скорее всего. Возможно, горный вариант, для труднодоступной местности, за это говорит высота машины, с низким клиренсом колёсная техника в горах малоэффективна.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 17:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Бережливый
      Лёгкий колёсный танк, скорее всего.

      Боевая Машина Огневой Поддержки Огнём Прямой Наводкой.
      По сути- аналог Страйкера M1128 MGS (Mobile Gun System)
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:08 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Стопудово скрали... все знают.... wink
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 17:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Версия для морпехов. Лучше плавает и имеет небольшое (или стандартное) десантное отдаление, судя по характерному люку-сходне на корме. В дополнении к БТРу для морпехов на этой же базе.
  8. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 17:37 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Минут десять поисков в интернете чтобы узнать что это новое модульное шасси VP-10
    со 105 мм пушкой которая представлена ещё в 2016 году:

    Что тут обсуждать...
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:07 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Хороши бортовые окна наблюдения для десанта и амбразуры с заслонками для ведения огня.
  9. Welldone
    Welldone Сегодня, 18:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Такую БМП надо на Алиэкспресс поискать. Отзывы почитать... Может там больше инфы? laughing
  10. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 18:39 Новый
    • 0
    • 0
    0
    У 11-й модели движок сзади и нет десантного отделения. На левом борту сзади решетки воздухозабора для охлаждения движка и вентиляции. На этой, похоже, двигун впереди, как на БМП, и вроде даже кормовая дверь. Можа, для облегчения загрузки боеприпасов.