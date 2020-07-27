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Подтвердилась информация о потере Израилем военного беспилотника

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Нашла своё подтверждение информация о потере армией обороны Израиля своего беспилотного летательного аппарата. По последним сведениям, военный израильский дрон упал на территории Ливана.


В сообщениях ливанских источников говорится, что БПЛА, принадлежавший Израилю, осуществлял воздушную разведку в воздушном пространстве Ливана. Такие действия в последнее время для Израиля стали привычными. В командовании обычно говорят о том, что таким образом ведётся мониторинг деятельности группировки «Хизбалла».

О причинах падения дрона официально не сообщается. По большому счёту, таких причин может быть две: дрон упал из-за технической проблемы или же был сбит.

Первоначально сообщалось, что данные с БПЛА-разведчика могут быть использованы «Хизбаллой» в своих целях. Однако в армии обороны Израиля заявляют, что угрозы потери данных нет, так как дрон передавал их в режиме реального времени на специальную док-станцию, где оператор принимает и при необходимости осуществляет расшифровку.

О конкретной модели израильского беспилотника, упавшего в Ливане, не говорится.

Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц совершил визит на приграничную базу. В ходе визита он заявил, что за всё происходящее на территории Сирии и Ливана ответственность несут тамошние власти. По словам главы Минобороны Израиля, его страна никому не угрожает, «но если кто-то попытается проверить Израиль на прочность, узнает всю силу израильской армии».
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВВС Израиля
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Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
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46 комментариев
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  1. Dzot
    Dzot Сегодня, 17:28 Новый
    • 10
    • 13
    -3
    О причинах падения дрона официально не сообщается. По большому счёту, таких причин может быть две: дрон упал из-за технической проблемы или же был сбит.

    Естественно ! У Израиля ,как всегда потерь НЕТ ! laughing
    Хезболла замочила ))) А то статья была .что все Россия выдавливает Хесболлу и вообще Иран и присоединяется к Израилю ..
    Ну затейники эти евреи ..
    По словам главы Минобороны Израиля, его страна никому не угрожает, «но если кто-то попытается проверить Израиль на прочность, узнает всю силу израильской армии».
    Скоро в Москву рванет с нетаньху на разборки..))0
    1. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:07 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: Dzot
      и вообще Иран и присоединяется к Израилю ..

      что, действительно озвучивали подобный бред?
      Кто?
      1. Dzot
        Dzot Сегодня, 18:21 Новый
        • 5
        • 7
        -2
        Цитата: Д-р Франкенштуцер
        Цитата: Dzot
        и вообще Иран и присоединяется к Израилю ..

        что, действительно озвучивали подобный бред?
        Кто?

        Статья была такая дня два три назад Израильское сми ...))))Типо все голанские высоты Путин с Нетаньху разделили и выгнали иранские отряды заменив их на свои ..))))
        Тут прям такая эйфория началась у местных банд на сайте..))))
        Вы явно тоже один из них.. wink
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:27 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Цитата: Dzot
          Статья была такая дня два три назад Израильское сми

          ах вон оно что. Нехилое нужно вдохновение, чтобы так извратить слова еврея-арабиста.
          1. Grazdanin
            Grazdanin Сегодня, 18:34 Новый
            • 2
            • 3
            -1
            Цитата: Д-р Франкенштуцер
            ах вон оно что. Нехилое нужно вдохновение, чтобы так извратить слова еврея-арабиста.

            laughing тут и не такое прочитаешь laughing щас ещё адепты культа РЭБ набегут, хотя РЭБиане уже начали писать laughing
            1. Д-р Франкенштуцер
              Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:55 Новый
              • 0
              • 2
              -2
              Цитата: Grazdanin
              щас ещё адепты культа РЭБ набегут

              суровые ребята, да. Это не их сектанты, кстати, в Осетии МТСовскую вышку сожгли?
              1. Grazdanin
                Grazdanin Сегодня, 18:59 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                Они такое могут )) законы физики они отрицают )) к сожалению, законы физики не отрицают их))
    2. Роман1970_1
      Роман1970_1 Сегодня, 20:04 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Слышал звон, а где забыл ?
      Статья была про Сирию, а здесь говорят про Ливан.
      Учись читать и тренируй память.
  2. Караул73
    Караул73 Сегодня, 17:33 Новый
    • 3
    • 6
    -3
    Это все же лучше потери истребителя с экипажем. И спасательных операций не нужно осуществлять. Накрыть место падения парочкой ракет и собирать деньги на новый БПЛА.
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 17:48 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Да. Один из плюсов этого вида техники. Всем плевать на упавший БПЛА. Спишут и Новый купят, если нужно конечно. Подбитый сирийцами израильский F16 с 2 ранеными до сих пор многие помнят.
      1. Роман1970_1
        Роман1970_1 Сегодня, 20:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А разве ф16 не одноместный?
    2. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 18:30 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Караул73
      Накрыть место падения парочкой ракет

      Прикольно...
      А ничего, что это Ливан?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:40 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Караул73
        Накрыть место падения парочкой ракет

        Прикольно...
        А ничего, что это Ливан?

        Вот именно. Тем более,что за год в Ливане падает с десяток израильских БЛА. Не стрелять же каждый раз.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 18:46 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Значит обломки скоро в Иране будут. А значит и в Китае. Такие дела...
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Сегодня, 19:55 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Цитата: Лопатов
            Значит обломки скоро в Иране будут. А значит и в Китае. Такие дела...

            Уважаемый!
            Это расходный материал, стоимостью 500-1000$ камера он- лайн.
            А настоящий, на фото в начале статьи.

            Немецкая армия приняла решение о покупке самого большого беспилотного самолета в Израиле - HERON TP, изготовленного IAI, для временного использования. Стоимость аренды достигнет 580 миллионов евр. До завершения разработки европейского беспилотного летательного аппарата.Использование израильского беспилотника будет временным, поскольку Германия разрабатывает аналогичный беспилотник в сотрудничестве с Италией и Францией, который будет эксплуатироваться примерно в 2025 году.
            1. Дядя Изя
              Дядя Изя Сегодня, 20:10 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Вот они израильские пропагандисты ,с сохнута
            2. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 20:16 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: Vitaly Gusin
              Уважаемый!
              Это расходный материал

              Вот иранцы с китайцами и посмотрят...
        2. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 18:59 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Арон, ищите их вечером на Авито lol
  3. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 17:43 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Через неделю всплывут подробности что дрон не сбит, а посажен. Главное не спешить, и дать возможность Израилю огласить свою легенду.
    1. Где мы, там - победа
      Где мы, там - победа Сегодня, 17:52 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Кем бы он мог быть сбит? Вопрос риторический.
      Сам упал, ибо "тяжелее воздуха" , вот вам и вся конспирология.
    2. Dzot
      Dzot Сегодня, 17:56 Новый
      • 5
      • 8
      -3
      Цитата: 7,62х54
      Через неделю всплывут подробности что дрон не сбит, а посажен. Главное не спешить, и дать возможность Израилю огласить свою легенду.

      Сейчас набегут толпой и все опровергнут своим гуглом .. wassat
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:50 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Беспилотник, в чужом воздушном пространстве...Интересно как бы Израиль на подобное среагировал?
    1. Dzot
      Dzot Сегодня, 17:54 Новый
      • 10
      • 9
      +1
      Цитата: svp67
      Беспилотник, в чужом воздушном пространстве...Интересно как бы Израиль на подобное среагировал?

      Бомбить начнут сразу ..Они избранные и все международные правила для них ничего не значат ..Даже тут на сайте чувствуется их гонор Сергей hi
      Чтьайте ниже ...Вон началось ))))
    2. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:29 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: svp67
      Интересно как бы Израиль на подобное среагировал?

      да сбил бы нахрен. А какие ещё варианты?)
      1. Grazdanin
        Grazdanin Сегодня, 18:35 Новый
        • 4
        • 2
        +2
        Нанести удары по пункту управления, как другой вариант. laughing
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:47 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Grazdanin
          Нанести удары по пункту управления, как другой вариант.

          это потом. А сначала сбил бы дрон.
          1. Grazdanin
            Grazdanin Сегодня, 18:49 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Нэ-нэ-нэ, потом будут удары по командным пунктам, системам ПВО и другим военным объектам ))
            1. Vitaly Gusin
              Vitaly Gusin Сегодня, 19:00 Новый
              • 1
              • 2
              -1
              Цитата: Grazdanin
              Нэ-нэ-нэ,

              Ваши комментарии и рассуждения по разным темам очень интересные и реальные, а сейчас вас понесло. Вы должны понять, что у Израиля нет Урала и даже СТОЛИЦА Иерусалим разделен на две части.
              ОТСТУПАТЬ НЕ КУДА!
              1. Grazdanin
                Grazdanin Сегодня, 19:09 Новый
                • 4
                • 2
                +2
                Я иронизирую, над нашими уряклами, в таких новостях без этого некуда smile Любая страна должна отвечать адекватно на угрозы себе и своим гражданам. Я хочу что Россия так же защищала своих граждан как Израиль. Какой ответ будет у Израиля на угрозу своим гражданам все знают. Какой ответ был России за сбитый Су24 тоже известен.
                1. Vitaly Gusin
                  Vitaly Gusin Сегодня, 19:34 Новый
                  • 1
                  • 1
                  0
                  Цитата: Grazdanin
                  Я хочу что Россия так же защищала своих граждан как Израиль.

                  Нечего добавить!+
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:41 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Цитата: svp67
      Беспилотник, в чужом воздушном пространстве...Интересно как бы Израиль на подобное среагировал?

      Постарался бы сбить.
  5. Vitaly Gusin
    Vitaly Gusin Сегодня, 17:53 Новый
    • 2
    • 5
    -3
    О конкретной модели израильского беспилотника, упавшего в Ливане, не говорится.
    Модель AliExpress
    Командование ливанской армии подало жалобу командованию Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), заявив, что в субботу, 25 июля, не менее 20 израильских разведывательных беспилотных летательных аппаратов находились над территорией южного Ливана.
    Очевидно, действия ЦАХАЛа были связаны с угрозами со стороны руководства террористической организации "Хизбалла".
    "Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
    Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас"
    В 15:31 пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов, на границе с Ливаном.
    27.07.2020
    15:35. В связи с этим инцидентом командование ЦАХАЛа опубликовало распоряжения для жителей населенных пунктов, находящихся около границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке): 1) оставаться в своих домах или отелях, 2) прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм, 3) избегать ненужных перемещений. Автомобильные трассы около северной границы блокированы военными.

    Сообщается, что с ливанской стороны боевиками "Хизбаллы" в сторону израильских военных была выпущена противотанковая ракета (были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая пыталась проникнуть на израильскую территорию; видимо, боевиков было четверо). ЦАХАЛ открыл ответный огонь, в том числе из артиллерийских орудий. Позже было уточнено: группа боевиков пыталась проникнуть на израильскую территорию, но обстрела противотанковой ракетой с ливанской стороны не было.

    15:40. Ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", передают, что израильские военные обстреливали цели около деревни Кафр Шуба. Сведения о потерях "Хизбаллы" уточняются.
    Около 16:00 местные жители сообщали, что слышат взрывы. В воздух была поднята боевая авиация.
    Очевидно, ЦАХАЛ действовал с целью уничтожения боевиков. Действия израильских военных не были ответным ударом по другим целям на ливанской территории.
    Примерно с 16:10 поступает информация о затишье, пострадавших на израильской стороне нет.
    1. igor67
      igor67 Сегодня, 18:20 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Vitaly Gusin
      Примерно с 16:10 поступает информация о затишье, пострадавших на израильской

      Самолеты ещё летают, и беспилотник жужжит,
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 18:23 Новый
        • 1
        • 3
        -2
        Цитата: igor67
        Самолеты ещё летают, и беспилотник жужжит,

        А бывают дни что бы они не летали?
        Да и понятно, что этот провал они захотят компенсировать.
        1. igor67
          igor67 Сегодня, 18:33 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Vitaly Gusin
          Цитата: igor67
          Самолеты ещё летают, и беспилотник жужжит,

          А бывают дни что бы они не летали?
          Да и понятно, что этот провал они захотят компенсировать.

          вертушка прошла, а так да летают и очень интенсивно
  6. 5-9
    5-9 Сегодня, 17:54 Новый
    • 2
    • 10
    -8
    Хезам позарез нужны данные с БПЛА о себе чтоль?
    Но они их не получат, Израиль стронг, потеря не страшна фсе твороги будут поверженны, это и не факап вообще и все хорошо.
  7. andreykolesov123
    andreykolesov123 Сегодня, 17:55 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Мелкобуржуазные СМИ сионисткого образования в трауре. Смелые бойцы ливанского сопротивления сбили отсталый летающий механизм ненавистного врага.
    1. Dzot
      Dzot Сегодня, 18:24 Новый
      • 3
      • 6
      -3
      Цитата: andreykolesov123
      Мелкобуржуазные СМИ сионисткого образования в трауре. Смелые бойцы ливанского сопротивления сбили отсталый летающий механизм ненавистного врага.

      Сейчас вам напихают тут )))) Или вы с с ними скорее всего,сарказм чувствуется..
      Гордыня Израиль погубит. hi
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 18:30 Новый
        • 3
        • 4
        -1
        Цитата: Dzot
        Гордыня Израиль погубит.

        А вы решите, что лучше ГОРДОСТЬ за страну, которая защищает свой народ или

        никак не отпускает здесь многих.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 18:47 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Не показывайте такие картинки Дзоту, взрослый человек, от жабьих прелестей поднимется давление... hi
          1. Dzot
            Dzot Сегодня, 20:02 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: Krasnodar
            Не показывайте такие картинки Дзоту, взрослый человек, от жабьих прелестей поднимется давление...

            Нет от вас опускается ..
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: andreykolesov123
            Мелкобуржуазные СМИ сионисткого образования в трауре. Смелые бойцы ливанского сопротивления сбили отсталый летающий механизм ненавистного врага.

            Не говорите. request

            Что Арон изголетесь тут смотрю ну ну hi
            Цитата: Vitaly Gusin
            А вы решите, что лучше ГОРДОСТЬ за страну, которая защищает свой народ или

            А если мы как вы(израиль) начнем мочить ? Ведь вы фактически бомбя Сирию-бомбите Россию ..Не боитесь ,если Вас также будут со всех сторон ..?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:42 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: andreykolesov123
      Мелкобуржуазные СМИ сионисткого образования в трауре. Смелые бойцы ливанского сопротивления сбили отсталый летающий механизм ненавистного врага.

      Не говорите. request
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 20:27 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: andreykolesov123
      Мелкобуржуазные СМИ сионисткого образования в трауре. Смелые бойцы ливанского сопротивления сбили отсталый летающий механизм ненавистного врага.

      Как говорится, сколько веревочке не виться...
      Достойный отпор полученный стервятниками-ревизионистами, предавшими советскую Родину Биробиджан за кусок кошерной колбасы и напечатанный Хозяевами Запада, «обеспеченный» мегагосдолгом ФША американский доллар, надолго отучит шестёрок Трампа - человека и билдинга на 5-авеню, нарушать святость начерченных франкоангдосаксонскими колониалистами границ свободолюбивого Ливана!
      О, яхуд, я клябна!
      Придёт день и матка палестинской женщины исторгнет из себя миллиардного Шахида, который в обнимку с несгибаемым гнётом санкций на покупку персидской нефти товарищем из КСИР пойдёт освобождать тебя, Иерусалим-Эль-Кудс, ломая свободной рукой никчемные поделки «израИльского» авиапрома! И отправятся уцелевшие сионьюн обратно на Дальний Восток, строить торговые центры для подданных товарища Си!
  8. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 18:42 Новый
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    Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц совершил визит на приграничную базу. В ходе визита он заявил, что за всё происходящее на территории Сирии и Ливана ответственность несут тамошние власти.

    Оригинально. Беспардонно разбойничают в небе Ливана, обстреливают территорию Сирии, а затем Бени Ганц в роли городничего из комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" объясняет, что "Они сами себя высекли".
  9. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:52 Новый
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    Цитата: Лопатов
    Значит обломки скоро в Иране будут. А значит и в Китае. Такие дела...

    Да у них этих обломков полным полно. Ничего нового там не найдется. Расходный материал.
    1. Dzot
      Dzot Сегодня, 20:04 Новый
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      Цитата: Арон Заави
      Цитата: Лопатов
      Значит обломки скоро в Иране будут. А значит и в Китае. Такие дела...

      Да у них этих обломков полным полно. Ничего нового там не найдется. Расходный материал.

      Отмазались как всегда...Ну евреи .. laughing