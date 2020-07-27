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В прессе Чехии негативно реагируют на данные об исчезновении имени Власова с мемориала под Москвой

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В прессе Чехии негативно реагируют на данные об исчезновении имени Власова с мемориала под Москвой

На информацию об исчезновении имени генерала Власова с памятника защитникам Москвы достаточно негативно реагирует чешская пресса. Одной из чешских газет, которая решили отреагировать на данные об исчезновении имени Власова с мемориальной плиты в Яхроме, является Aktualne. Это чешское издание некоторое время назад активно освещало демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, недвусмысленно давая понять, что поддерживает инициативу принявших такое решение представителей муниципалитета Прага-6.


Чешское издание пишет, что генерал Власов «отличился под Москвой в качестве командующего одной из советских армий, вынудивших немцев отступить».

Далее в материале:

Позже Власов был взят в плен и присоединился к нацистам в качестве лидера Русской освободительной армии (РОА), члены которой известны как власовцы. После войны Власов был повешен как предатель и пособник нацистов.

Немаловажный нюанс, о котором не рассказывается чешским читателям: Власов не был взят в плен, он сам сознательно пошёл на то, чтобы оказаться в плену у немцев, после чего сразу же дал понять, что готов к самому тесному сотрудничеству с гитлеровцами. Да и по поводу «особых отличий» Власова под Москвой до сих пор спорят историки. Многие документы свидетельствуют о том, что Власов прибыл командовать армией уже на том этапе, когда наступление гитлеровцев под Москвой захлебнулось.

В чешском издании на этом фоне приводится тирада сбежавшего в Чешскую Республику блогера Адагамова, который относит себя к деятелям «непримиримой оппозиции». Адагамов в своём аккаунте обвинил тех, что удалил имя Власова с мемориальной плиты в Подмосковье, в «переписывании истории». А где, интересно, был г-н Адагамов, когда в Праге сносили памятник маршалу Коневу? Или это г-н Адагамов к попыткам переписывания истории не относит? Подход известный: тут вижу, тут не вижу.

В Чехии повышенное внимание уделили данным о мемориальной табличке с именем Власова в первую очередь по той причине, что с недавних пор власти этой страны продвигают инициативу об установке монумента в память о власовцах. В местном совете Праги заявили о необходимости реализации проекта мемориала, так как «власовцы в 1945 году активно помогали пражанам бороться с нацистами». И проект уже начали воплощать.

Удивительный подход к истории: тот факт, что власовцы присягали гитлеровцам на верность, чешские власти теперь предпочитают «забывать», зато, по явному наущению партнёров совсем из другого государства, продвигают идеи «героизма» власовских коллаборационистов и преступников. С другой стороны, потуги чешских властей можно объяснить следующим: ведь становится всё сложнее скрывать те факты, что чехословацкий режим в годы войны всё больше не с нацизмом боролся, а создавал гитлеровский военный арсенал. Тот самый, который погубил миллионы советских жизней. Потому и всё больший чешский акцент на то, что коллаборанты - "герои", а подлинные герои - "душители демократических свобод".
Использованы фотографии:
Википедия/Bundesarchiv_Bild_146-1971-094-04A
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Чешская пресса: «Российские разведчики направлены в Чехию - поквитаться за снос памятника маршалу Коневу»
В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу
45 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:06 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    В прессе Чехии негативно реагируют на данные об исчезновении имени Власова с мемориала под Москвой
    Простите, а им КАКОЕ ДЕЛО до этого?
    Убрали и ПРАВИЛЬНО, имя ПРЕДАТЕЛЯ должно быть стерто с памятников
    Многие документы свидетельствуют о том, что Власов прибыл командовать армией уже на том этапе, когда наступление гитлеровцев под Москвой захлебнулось.
    И тем не менее, что Сталин, что Жуков высоко оценивали действия Власова в московской битве, но все это он перечеркнул своим ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:14 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Простите, а им КАКОЕ ДЕЛО до этого?
      Я вас поправлю. нам какое дело, до того, кто-где, что-то сказал или подумал. То целые налитические статьи про накраину, то вот счас все ринутся чехов проклинать..
      Вот честно, нам не по барабану, как живут и думают чехи. Очень хочется жить в мире, где правительству, журналистам народу интересна жизнь в своей стране
      1. ДэКо
        ДэКо Сегодня, 19:20 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Иногда надо и пар выпустить
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 20:16 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Вот все , что хочется чехам сказать..., ну за все бан. :(
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:31 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Гардамир
        Вот честно, нам не по барабану, как живут и думают чехи.

        Когда они начнут в нас стрелять, будет уже поздно узнавать "о чём думают чехи"
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 20:12 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Лопатов
          Когда они начнут в нас стрелять, будет уже поздно узнавать "о чём думают чехи"

          Будем ретранслировать их пронацисткую пропаганду в надежде на то, что в благодарность за это они однажды, может быть, смилостивятся над нами и не станут в нас стрелять? Давайте в школах введем отдельный предмет: "а что думают Чехи?".
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 20:14 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Борис ⁣Бритва
            Будем ретранслировать их пронацисткую пропаганду в надежде на то, что в благодарность за это они однажды, может быть, смилостивятся над нами и не станут в нас стрелять?

            Нет.
            Будем ретранслировать, чтобы каждый понимал, что чехи нам совсем не друзья.

            Большой привет покупателям чешского пива.
        2. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 20:13 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Да не начнут они стрелять никогда, именно этого скорее от поляков с венграми ждать надо.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 20:39 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Морской Кот
            Да не начнут они стрелять никогда

            Куда они денутся.
            Это сейчас можно в демократию поиграть, а при эскалации поставят их американцы в строй, и даже пикнуть не посмеют.
            Они уже начали гайки закручивать.
    2. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 19:16 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Сергей, hi
      Вот им какое дело: потуги чешских властей можно объяснить следующим: ведь становится всё сложнее скрывать те факты, что чехословацкий режим в годы войны всё больше не с нацизмом боролся, а создавал гитлеровский военный арсенал. Тот самый, который погубил миллионы советских жизней. Потому и всё больший чешский акцент на то, что коллаборанты - "герои", а подлинные герои - "душители демократических свобод".
      Другое дело, нам необходимо спокойно, основываясь на документах, обвинить чехию в пособничестве фашизму и попытке оправдания нацизма. Попутно можно поднять вопрос о концлагерях и т.д.
      А власов... да плевать на этого мерзавца. Предателишка вшивый
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:01 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Стройбат запаса
        чехословацкий режим в годы войны всё больше не с нацизмом боролся, а создавал гитлеровский военный арсенал.

        И очень не малый потенциал, где то дай Бог памяти, третью часть. Как говорят в деревне "Чья бы корова мычала, а ваша паны молчала".
    3. майор147
      майор147 Сегодня, 19:54 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: svp67
      Простите, а им КАКОЕ ДЕЛО до этого?
      Убрали и ПРАВИЛЬНО, имя ПРЕДАТЕЛЯ должно быть стерто с памятников

      Это наше внутреннее дело и не след пособникам Гитлера совать своё свинячье рыло!
  2. hhhhhhh
    hhhhhhh Сегодня, 19:13 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Чехи считают только национал-социализм социализмом с человеческим лицом.
    По прилету в РФ надо требовать от чехов каяться за службу Гитлеру и благодарить РФ за 1968г.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 19:16 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Как имя Власова вообще оказалось на памятнике?
    1. Поэтиззаугла
      Поэтиззаугла Сегодня, 19:43 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Его армия освобождала Солнечногорск. Он стал любимчиком Сталина. Но ненадолго.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 20:01 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Поэтиззаугла
        Его армия освобождала Солнечногорск. Он стал любимчиком Сталина. Но ненадолго.

        Говорят, там всё было намного, намного сложнее. И дело всё не в симпатиях Сталина. Насколько помнится, Власов был один из немногих не репрессированных из состава группы военных советников в Китае. Что вызывает вполне очевидные выводы
        1. Поэтиззаугла
          Поэтиззаугла Сегодня, 20:04 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Получается что он был ещё и стукач? Не удивлён, если честно. Знаю что Сталин когда узнал про 2ю ударную Армию, почернел лицом.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:06 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Поэтиззаугла
        Его армия освобождала Солнечногорск. Он стал любимчиком Сталина. Но ненадолго.

        Предал Родину, повесили. У Гитлера Роммель и Канарис тоже были любимчиками, проедали Рейх и тоже были убиты. Во все времена с предателями поступали только так. И почему то чехи не интересуются судьбами Роммеля и Канариса.
        1. Поэтиззаугла
          Поэтиззаугла Сегодня, 20:11 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Собаке собачья смерть. Говорят что Власов пытался свалить из Праги в бабском платье. Но опознал его наш патруль.
      3. АС Иванов.
        АС Иванов. Сегодня, 20:36 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Даже стишок такой был:
        "Говорили пушки басом, Гром военный грохотал, Генерал товарищ Власов Немцу перцу задавал"
        Скурвился "генерал товарищ Власов"
    2. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:54 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: BARKAS
      Как имя Власова вообще оказалось на памятнике?

    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:13 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: BARKAS
      Как имя Власова вообще оказалось на памятнике?

      Памятник в Дмитрове установили в 2005 году. Кто, вам конечно ясно.
    4. Avior
      Avior Сегодня, 20:32 Новый
      • 0
      • 0
      0
      это стела с благодарностью частям и соединениям , освобождавшим Дмитровский округ,
      вместе с армиями написали командующих, начштаба и членов военного совета, так Власов и попал на плиту.

      пишут, что плиту поставили в 2005.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:17 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Имена предателей должны быть вычеркнуты ото всюду, не имеет значения, что он сделал до того как предал.
    1. dedusik
      dedusik Сегодня, 19:20 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Лучше бы они озаботились снесением памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу. am
    2. Кonstanty
      Кonstanty Сегодня, 19:40 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Святая правда!
      В Польше некоторые считают полковника Куклинского героем, а предатель остается предателем. Он предал свою Родину и принесенную ранее клятву.
      Аналогичным скандалом стало награждение польскими властями в изгнании командира 14-й дивизии SS Галицциа Павел Шандрука орденом Virtutti Militari за его деятельность в сентябре 1939 года.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      Имена предателей должны быть вычеркнуты ото всюду, не имеет значения, что он сделал до того как предал.
      "С мемориала битвы за Москву в подмосковном Дмитрове исчезло имя генерала Андрея Власова." Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
      По его данным, надпись с фамилией генерала стерли по просьбе Минобороны. В ведомстве назвали перешедшего на сторону гитлеровской Германии военачальника изменником и предателем родины. Памятник был установлен в 2005 году. Демократов и либерастов до сих пор хватает.
  5. Welldone
    Welldone Сегодня, 19:18 Новый
    • 0
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    0
    Чехи) За что боролись, на то и напоролись.
  6. ДэКо
    ДэКо Сегодня, 19:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Если я ничего не путаю, а я не путаю, то этот блогер Агдамов раньше подписывался хорунжий Стецько
  7. businessv
    businessv Сегодня, 19:20 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    создавал гитлеровский военный арсенал. Тот самый, который погубил миллионы советских жизней. Потому и всё больший чешский акцент на то, что коллаборанты - "герои", а подлинные герои - "душители демократических свобод".
    Я так думаю, что просто не нужно рвать сердце, доказывая очевидные для нас вещи людям, которые не желают этих вещей знать! Такое поведение и подобные заявления описывал ещё в 19 веке наш великий Фёдор Михайлович Достоевский:
    ""Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников,
    завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские
    племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать
    их освобожденными! Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь,
    повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии
    , например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте
    европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России
    это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не
    прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не
    обязаны ни малейшею благодарностью. Может быть, целое столетие, или
    еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться
    властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими
    государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и
    интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие,
    которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них
    всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великой
    идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно
    вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться
    насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно
    будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет,
    что они племена образованные, способные к самой высшей европейской
    культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный
    колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник
    европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала,
    конституционное управление, парламенты, ответственные министры,
    ораторы, речи. России надо серьезно приготовиться к тому, что все
    эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери
    личности своей заразятся европейскими формами, политическими и
    социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный
    период европеизма прежде, чем постигнут хоть что-нибудь в своем
    славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде
    человечества". "
    Ф.М. Достоевский
    "Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось
    сказать"
    Дневник писателя. Сентябрь - ноябрь 1877 года
    1. tovarich-andrey.62goncharov
      tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 19:30 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Гений! Это и про Украину - Сербию и.т.д. + мой Казахстан (отдельно). На границах с "братьями-славянами" плакат с Очень Крупным Шрифтом. И на двух сторонах- нашим тоже полезно...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: businessv
      Я так думаю, что просто не нужно рвать сердце, доказывая очевидные для нас вещи людям, которые не желают этих вещей знать!
      «… благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью»
      Лев Николаевич Толстой «Война и Мир»
  8. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 19:21 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Скажу то что думаю. Любой памятник или мемориал Власову считаю как предательство. Это путь позора. Такой как проходит Украина. Со своими Мазепами, Бандерами и прочими коллаборантами. Стыдно за людей, которые считают их героями...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Magic Archer
      Со своими Мазепами, Бандерами и прочими коллаборантами. Стыдно за людей, которые считают их героями.

      Про Мазепу ещё А.С.Пушкин хорошо написал в поэме "Полтава". Заклеймил на века.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 19:22 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Знаете, что радует? Что с каждым днём всё меньше у нас тех кто обращает внимания на подобные "новости от истории", видя своими глазами как с этой историей обращаются свои же, местные власти.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:35 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Копчёный
      Знаете, что радует? Что с каждым днём всё меньше у нас тех кто обращает внимания на подобные "новости от истории"

      Вы уверены, что люди всё меньше реагируют на попытки искажения истории?
      Ну-ну...
      1. Dzot
        Dzot Сегодня, 19:51 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Копчёный
        Знаете, что радует? Что с каждым днём всё меньше у нас тех кто обращает внимания на подобные "новости от истории"

        Вы уверены, что люди всё меньше реагируют на попытки искажения истории?
        Ну-ну...

        Это уже идет давно на западе Сергей ...И оправдываться тут без полезно ! Давить нужно буржуев и их сущность ,как раньше в СССР .

        Все по кругу идет ..
  10. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:37 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Чехлы совсем головой поехали?
    1. Dzot
      Dzot Сегодня, 19:55 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: AlexGa
      Чехлы совсем головой поехали?

      Они деньги зарабатывают и "наших власть имущих" там очень много недвижимости скупили .. и детки их там Вот они и начинают гон !
      Госдума то молчит хе хе
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 20:09 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Поправки к Конституции приняли, а когда их исполнять будут? Бардак!
  11. Комментарий был удален.
  12. iouris
    iouris Сегодня, 19:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Чехия - это ЕС. ЕС - это Четвёртый рейх. Четвёртый рейх - это новый "дранг нах остен". РОА - это СС. СС - это "акции" на территории СССР. Будущая "Европейская армия" - это наследник СС, поэтому происходит обеление и героизация СС, власовцев. Поэтому в ЕС (и все современные власовцы) "негативно реагируют". Что непонятно населению?
  13. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 20:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    На информацию об исчезновении имени генерала Власова с памятника защитникам Москвы достаточно негативно реагирует чешская пресса

    Плевать на чехов и их мнение, поразило другое: у нас реально был Власов вписан в подобную табличку?!!! Это полный абзац.
  14. Campanella
    Campanella Сегодня, 20:07 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Чехам заняться видно уже не чем,живут в коммунизме...
    После СССР бывшие страны соцлагеря ушли с головой в разгул.
    Освободились от гнета России ну и радуйтесь шники! Чего своим рылом лезть опять туда,откуда еле ноги унесли? Ну не дауны ли?
  15. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:07 Новый
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    какие нервные эти европейские страны с низкой социальной ответственностью ... а Чехия (кузница оружия рейха) так и вообще б заткнулась ... флюгеры без принципов
  16. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 20:17 Новый
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    Ай,как обидно, власовцы прагу "спасали", а Маршал Конев у них лавры отобрал!