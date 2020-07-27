В прессе Чехии негативно реагируют на данные об исчезновении имени Власова с мемориала под Москвой

Позже Власов был взят в плен и присоединился к нацистам в качестве лидера Русской освободительной армии (РОА), члены которой известны как власовцы. После войны Власов был повешен как предатель и пособник нацистов.

На информацию об исчезновении имени генерала Власова с памятника защитникам Москвы достаточно негативно реагирует чешская пресса. Одной из чешских газет, которая решили отреагировать на данные об исчезновении имени Власова с мемориальной плиты в Яхроме, является Aktualne. Это чешское издание некоторое время назад активно освещало демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, недвусмысленно давая понять, что поддерживает инициативу принявших такое решение представителей муниципалитета Прага-6.Чешское издание пишет, что генерал Власов «отличился под Москвой в качестве командующего одной из советских армий, вынудивших немцев отступить».Далее в материале:Немаловажный нюанс, о котором не рассказывается чешским читателям: Власов не был взят в плен, он сам сознательно пошёл на то, чтобы оказаться в плену у немцев, после чего сразу же дал понять, что готов к самому тесному сотрудничеству с гитлеровцами. Да и по поводу «особых отличий» Власова под Москвой до сих пор спорят историки. Многие документы свидетельствуют о том, что Власов прибыл командовать армией уже на том этапе, когда наступление гитлеровцев под Москвой захлебнулось.В чешском издании на этом фоне приводится тирада сбежавшего в Чешскую Республику блогера Адагамова, который относит себя к деятелям «непримиримой оппозиции». Адагамов в своём аккаунте обвинил тех, что удалил имя Власова с мемориальной плиты в Подмосковье, в «переписывании истории ». А где, интересно, был г-н Адагамов, когда в Праге сносили памятник маршалу Коневу? Или это г-н Адагамов к попыткам переписывания истории не относит? Подход известный: тут вижу, тут не вижу.В Чехии повышенное внимание уделили данным о мемориальной табличке с именем Власова в первую очередь по той причине, что с недавних пор власти этой страны продвигают инициативу об установке монумента в память о власовцах. В местном совете Праги заявили о необходимости реализации проекта мемориала, так как «власовцы в 1945 году активно помогали пражанам бороться с нацистами». И проект уже начали воплощать.Удивительный подход к истории: тот факт, что власовцы присягали гитлеровцам на верность, чешские власти теперь предпочитают «забывать», зато, по явному наущению партнёров совсем из другого государства, продвигают идеи «героизма» власовских коллаборационистов и преступников. С другой стороны, потуги чешских властей можно объяснить следующим: ведь становится всё сложнее скрывать те факты, что чехословацкий режим в годы войны всё больше не с нацизмом боролся, а создавал гитлеровский военный арсенал. Тот самый, который погубил миллионы советских жизней. Потому и всё больший чешский акцент на то, что коллаборанты - "герои", а подлинные герои - "душители демократических свобод".