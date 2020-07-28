Бе-200 и другие. Рынок тяжелых самолетов-амфибий

Бе-200 выполняет сброс воды. Фото ОАК
Важное место на международном рынке авиационной техники занимают самолеты-амфибии. Основная часть этой ниши приходится на легкую технику, но имеется спрос и на тяжелые амфибии с взлетной массой более 30-35 т. В настоящее время за контракты на подобные машины готовы бороться всего три страны – Россия, Япония и Китай. Две из них уже предлагают свои самолеты потенциальным заказчикам, а третья пока проводит испытания.
Российское лидерство
Фактическим лидером рынка тяжелых амфибий является российский самолет Бе-200 от ТАНТК им. Г.М. Бериева. Эта машина впервые взлетела в 1998 г. и с 2003-го производится серийно и находится в эксплуатации. Разработано несколько модификаций с разным оснащением и функциями. Бе-200 способны перевозить людей и грузы, участвовать в поисково-спасательных операциях и решать противопожарные задачи.
Самолет длиной 32 м с размахом крыла 32,7 м имеет максимальную взлетную массу от 41 до 43 т (с суши и с воды). Полезная нагрузка – 5 т или 43 пассажира. В фюзеляже имеются баки на 12 т для тушения пожаров. Имеется возможность приема воды на режиме глиссирования.
Первый Бе-200 российского флота на параде 26 июля 2020 г. Фото Минобороны РФ
С начала двухтысячных годов ТАНТК им. Бериева получил несколько заказов на Бе-200 от отечественных и зарубежных организаций. Общие объемы таких контрактов не слишком велики, но и они выгодно отличаются на фоне других участников рынка. МЧС России приобрело 12 самолетов Бе-200ЧС; в 2017 г. появился заказ на 24 машины. Одну амфибию купило Минобороны для использования в авиации ВМФ. Ожидается появление нового контракта на большее количество техники.
Первым зарубежным заказчиком Бе-200 стало МЧС Азербайджана – в мае 2008 г. оно получило свой единственный самолет. В 2015 г. начался переговорный процесс по продаже четырех Бе-200ЧС государственным структурам Индонезии. В 2016 г. появился российско-китайский контракт на два самолета с опционом на вторую пару. В 2018 г. подписан контракт на 4 самолета и опцион на 6 для американской компании Seaplane Global Air Services. Тогда же появился чилийский заказ на 2 самолета и опцион на 5.
Впрочем, выполнение имеющихся заказов осложняется проблемами с поставкой двигателей. Украинские Д-434ТП теперь недоступны, а использование аналогов зарубежной разработки связано с определенными затруднениями. Однако такие проблемы находят решение – недавно первый Бе-200 новой постройки отправился служить в авиацию ВМФ.
Стоимость Бе-200 зависит от разных факторов. Так, шесть самолетов для Минобороны России по контракту 2013 г (впоследствии расторгнут по суду) стоили 8,4 млрд руб. – 1,4 млрд за самолет. «Американский» контракт на 10 машин на стадии переговоров оценивали в 3 млрд долл. или по 300 миллионов за каждую.
Гидросамолеты от ShinMaywa. В синей окраске первые два US-2. Рядом с ними - US-1A. Фото Wikimedia Commons
Таким образом, к настоящему времени построено менее 20 самолетов Бе-200, но имеются заказы на несколько десятков – в первую очередь, от отечественных ведомств. Тем не менее, ввиду малых размеров рынка, даже такие продажи позволяют говорить о мировом лидерстве.
Японские попытки
В 2003 г. японская компания ShinMaywa Industries впервые подняла в воздух гидросамолет US-2 – глубокую модернизацию предыдущего US-1, созданного еще в шестидесятых. Новая многоцелевая амфибия предназначалась для морской авиации Сил самообороны и должна была решать широкий круг задач – перевозить грузы, участвовать в поисково-спасательных операциях, тушить пожары и т.д. В 2007 г. первый самолет US-2 сдали флоту. Через несколько лет было получено разрешение на экспорт такой техники.
US-2 представляет собой четырехмоторный турбовинтовой самолет чуть больше российского Бе-200. Максимальная взлетная масса – 47-55 т. В зависимости от конфигурации, самолет может брать на борт до 20 пассажиров или 10-12 т груза. Противопожарная модификация получает баки на 15 т воды с возможностью забора на глиссировании.
Морские силы самообороны Японии заказали 14 новых самолетов. К настоящему времени сдана лишь половина, и строительство продолжается. Уже в начале прошлого десятилетия началось продвижение US-2 на мировом рынке. Первым заказчиком могла стать Индия – ей требовалось до 18 амфибий, за которые могли предложить 1,65 млрд долл. США (более 90 млн за самолет). В дальнейшем появился запрос на организацию лицензионного производства в Индии. Насколько известно, переговоры продолжаются до сих пор – и пока ни к чему не привели. Уже почти 10 лет Индия сохраняет статус выгодного, но все еще потенциального покупателя.
Второй серийный самолет US-2. Фото Минобороны Японии
В 2015-16 гг. сообщалось об интересе к US-2 со стороны Индонезии. С тех пор новости на эту тему не поступали. По всей видимости, индонезийское руководство решило приобрести российские амфибии, и необходимость в японской технике пропала. Другим перспективным заказчиком из того же региона числится Таиланд. С 2016 г. ведутся переговоры, пока не имеющие реальных результатов.
Из-за подобных процессов первым зарубежным заказчиком US-2 может стать Греция. После пожаров 2018 г. греческие власти озаботились проблемой создания флота противопожарных самолетов, и проявили интерес к японской амфибии. Ведутся переговоры; необходимое количество самолетов не называлось, но указывалась цена – 82 млн долл. за ед. Как скоро появится контракт и начнутся поставки – неясно.
Таким образом, на самолеты ShinMaywa US-2 пока имеется лишь один твердый контракт, причем от собственных Сил самообороны. В ближайшем будущем (уже на протяжении нескольких лет) ожидаются новые заказы, теперь от зарубежных стран. Время покажет, оправданы ли надежды на их получение.
Китайские планы
В конце 2017 г. китайская корпорация Aviation Industry Corporation of China (AVIC) начала летные испытания перспективного гидросамолета AG600 «Цзяолун» («Водяной дракон»). Материалы по этому проекту ранее неоднократно демонстрировались на различных выставках и привлекали внимание потенциальных заказчиков. Вновь речь идет о тяжелой многоцелевой амфибии, способной работать в военной и гражданской авиации.
Опытный самолет AG600 на выставке, октябрь 2016 г. Фото Wikimedia Commons
Первый полет AG600 с аэродрома состоялся 24 декабря 2017 г. В октябре 2018-го выполнили первые взлеты и посадки на воду. 26 июля 2020 г. «Водяной дракон» впервые взлетел с поверхности моря и затем совершил посадку. Подобные полеты приближают финал испытаний, после чего начнется строительство с поставкой готовой техники заказчикам.
По своим размерам четырехмоторный турбовинтовой AG600 превосходит российскую и японскую машину – размах крыла 38,8 м, длина 37 м. Максимальная взлетная масса достигает 53,5 т. Грузопассажирская кабина вмещает 50 человек или сопоставимый груз. Противопожарный вариант несет 12 т воды.
Гидросамолет AG600 все еще находится на стадии летных испытаний и не готов к эксплуатации. Однако заказчики уже заинтересовались им. AVIC сообщает о твердых контрактах на 17 самолетов. При этом заказчики и стоимость техники не называются. Также остаются неизвестными сроки завершения испытаний и начала серии.
Образцы для узкой ниши
В сфере тяжелых многоцелевых самолетов-амфибий наблюдается весьма интересная ситуация. Считается, что подобная техника представляет интерес для различных заказчиков – в этом качестве рассматриваются государственные и коммерческие организации, которым необходимы противопожарные, поисково-спасательные и транспортные самолеты, способные работать с воды. Учитывая подобные потребности рынка, некоторые авиастроительные организации разрабатывают такие проекты.
AG600 на морской акватории, 26 июля 2020 г. Фото Sina.com.cn
Однако, как показывает практика, эта ниша рынка не слишком велика, и в ней не приходится ожидать крупные контракты. Вероятно, именно по этой причине крупнейшие авиастроительные компании обходят вниманием тяжелые гидросамолеты. На рынке имеется всего три образца этого класса, и пока только Бе-200 может похвастать крупными заказами и достаточно большой серией.
Бе-200 ожидаемо попал в авиапарк двух российских министерств, а кроме того, ему удалось заинтересовать пять иностранных государств, одно из которых уже получило свою технику. Тем временем, японская амфибия US-2 пока поставляется только собственными Силам самообороны, а китайский AG600 еще не готов к передаче эксплуатантам.
Таким образом, российский Бе-200 занял лидирующее место в достаточно узком сегменте рынка многоцелевых гидросамолетов, производится с ограниченными темами и активно эксплуатируется. Два других самолета того же класса пока не смогли стать достойными конкурентами для него, хотя на них возлагаются большие надежды. Предпосылки для изменения такой ситуации пока отсутствуют. Конкуренция за контракты намечается – но пока не началась.