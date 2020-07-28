Бе-200 и другие. Рынок тяжелых самолетов-амфибий

Бе-200 выполняет сброс воды. Фото ОАК

Российское лидерство

Первый Бе-200 российского флота на параде 26 июля 2020 г. Фото Минобороны РФ

Гидросамолеты от ShinMaywa. В синей окраске первые два US-2. Рядом с ними - US-1A. Фото Wikimedia Commons

Японские попытки

Второй серийный самолет US-2. Фото Минобороны Японии

Китайские планы

Опытный самолет AG600 на выставке, октябрь 2016 г. Фото Wikimedia Commons

Образцы для узкой ниши

AG600 на морской акватории, 26 июля 2020 г. Фото Sina.com.cn