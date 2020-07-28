Новости

Почему Россия прекратила продажу ЗРС С-400: вопросы китайской прессы

17

Иностранная пресса задаётся вопросом, чем было вызвано прекращение поставок зенитных комплексов С-400 Китаю. Высказывается мнение, что пауза при продаже данных боевых систем является прологом к стратегическому выбору, который рано или поздно будет вынуждена сделать Москва.


Впервые информация о сворачивании поставок была озвучена китайскими СМИ Sohu и UAWire. Со слов источников данных изданий, первые ЗРС С-400 были переданы КНР еще в 2018 году, однако в настоящее время поставки компонентов, необходимых для развития китайской системы ПВО, временно отложены. При этом неизвестно, когда Кремль «восстановит нормальный трансфер этого вида вооружения». Тем более если подходить более масштабно к экспорту из РФ, а именно учитывать треугольник отношений между Индией, Китаем и Россией.

Что примечательно, именно индийские СМИ подхватили эту тему, связывая её с возможным охлаждением отношений Москвы с Пекином на фоне скандалов со шпионами, работавшими на Поднебесную.

Отсюда рациональным становится вопрос: кто сулит Москве больше в торговле оружием – Индия или Китай?

- пишет в этой связи польское издание Defence24.

Впрочем, как указывает Defence24, пауза в поставках С-400 может быть вызвана бушующей в мире пандемией:

Развертывание систем С-400 требует перемещения больших групп персонала и техники, что провоцирует риск распространения инфекции.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 03:55 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Впрочем, как указывает Defence24, пауза в поставках С-400 может быть вызвана бушующей в мире пандемией:

    Блин! Да ты знал!
    1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 03:56 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    пауза в поставках С-400 может быть вызвана бушующей в мире пандемией
    Вот с этого бы и начинали. А то различные конспирологические версии начали озвучивать, которые очень понравились Индии. Как еще не высказали предположение, что это американцы запретили поставлять Китаю. Вот из таких, на первый взгляд небольших и не значимых статеек возникают крупные скандалы.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:53 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Вот с этого бы и начинали.

      А чего там начинать? Достаточно взглянуть на статистику распространения заболеваний в регионах, производящих С-400: Нижегородскую и Кировскую область. Показатели тревожные, особенно в Нижнем. Именно поэтому возможные принятые карантинные меры сказались на результатах производства. Даже по всей России отмечен спад и в экономике, и в производстве...
      Будем надеяться, что это всё временно...
      hi
  3. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 04:19 Новый
    • 11
    • 2
    +9
    пишет в этой связи польское издание Defence24.

    А какое собачье дело польскому изданию о российских поставках? Ну прям складывается такое впечатление, что российская сторона прям "должна" спрашивать у всяких политических недоразумений кому и что продавать??? Прав был классик в своём безсмертном произведении о паспорте:
    На польский глядит как в афишу коза
    В тупой полицейской слоновости:
    Откуда мол и что это за
    Географические новости!
  4. codetalker
    codetalker Сегодня, 04:30 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    России хорошо продавать оружие и Индии и Китаю. И им самим от этого не хуже. В таком случае Россия автоматически становится посредником в их спорах. А Россия - хороший посредник.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 05:40 Новый
      • 4
      • 5
      -1
      Цитата: codetalker
      России хорошо продавать оружие и Индии и Китаю.

      Россия ни как не сможет удовлетворить все потребности Китая в ЗРК большой дальности. Для этого у них есть своя неплохая оборонная промышленность, научный потенциал и чрезвычайно низкий уровень коррупции. Для раскрытия этого потенциала достаточно сделать небольшой толчок поставив небольшое количество высокотехнологичных систем только для того, что бы китайским спецам было понятно куда нужно двигаться.
      С другой стороны Индия, где сколько не поставляй высокотехнологичного вооружения коррупция и иностранные агенты влияния все равно все разворуют и растащат. Из-за этого с Индией торговать вооружением и технологиями атомной энергетики гораздо выгоднее. Все равно применяемые там западные стандарты обучения и стремления индийских кланов к безудержному обогащению не позволит создать хоть какие то более менее крупные и долгосрочные военно-технологические и научные проекты. Относительно успешная российско-индийская разработка ракеты «БраМос» и абсолютно провальный совместный проект самолета 5-го поколения FGFA наглядное тому подтверждение.
      1. Владимир16
        Владимир16 Сегодня, 06:40 Новый
        • 7
        • 4
        +3
        Цитата: Vita VKO
        и чрезвычайно низкий уровень коррупции.

        wassat
        Ты с Луны свалился? laughing

        Воруют, батенька, воруют как и везде.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 07:25 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        Российско-индийский клон "Оникса" относительно успешен относительно чего? Назовите хоть немного близкую по характеристикам ПКР, пожалуйста
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:33 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Почему, почему.... у китаезы у самих врагов выше крыши......да и пёс с ними!
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:28 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Китайцы кричат, что создали свои системы ПВО, дешевле и мощнее, чем С-400, но возмущаются, что поставки из России прекращены.
    Л - Логика!
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:54 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Очередной "выброс" глубокой китайской мысли. Систем ПВО можем поставлять всем желающим - главное, чтобы платили во-время wassat и не пытались копировать или поковыряться "в мозгах" комплекса...
  8. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Россия в состоянии преврарить пол земного шара в хлам.
    Возможно потому,что у РФ есть что то новое,для продажи...
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 07:38 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      нет ничего, все уехали на заработки в благополучные страны
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 07:46 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: сенька шалый
        нет ничего, все уехали на заработки в благополучные страны

        ..типо России))
  9. сенька шалый
    сенька шалый Сегодня, 07:36 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Если бы не короны и вирусы у каждого дурака во дворе по с-400 стояло, а может и с-500, но это уже не факт..
  10. Jurkovs
    Jurkovs Сегодня, 07:59 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Отстаньте. Самим надо.
  11. Бронеоптимист
    Бронеоптимист Сегодня, 08:57 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А была ли вообще пауза? Я не отслеживал тему, но по-моему Китай сам не захотел продолжения закупок, заявив, что они смастерили (передрали) что-то лучше.