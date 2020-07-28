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В США отреагировали на создание Ираном макета американского авианосца типа «Нимиц»

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Фото Google Earth



Американские спутники сделали фото участка иранского побережья, на которых был запечатлён авианосец. Речь, как сообщается, идёт об имитации авианесущего корабля ВМС США. Макет авианосца Ираном был создан для осуществления учений, в ходе которых может отрабатываться ракетный удар по крупному боевому кораблю, представляющему угрозу.

Ранее в Иране уже проводились учения подобного рода. Так, около пяти лет назад иранские войска уничтожили ранее созданный макет авианосца ВМС США с помощью ракет и артиллерийских установок. В ходе учебно-боевых маневров иранцы использовали так называемую тактику москитного флота, атаковав «авианосец» несколькими скоростными катерами.

По оценкам американских СМИ, основывающихся на данных со спутников, копия авианосца, созданного Ираном, имеет следующие размеры: около 200 м в длину и 45-50 м в ширину.

Модель авианосца была отбуксирована в район Ормузского пролива – стратегической водной артерии, через которую осуществляется крупный трафик нефтепродуктов. Первоначально макет корабля находился в районе порта Бендер-Аббас.

На борту имитации авианосца типа «Нимиц» иранцы расположили 16 копий палубных истребителей, среди которых есть похожие на F/A-18.

В Соединённых Штатах Америки отреагировали, назвав иранские действия "откровенной провокацией". В американской прессе добавляется, что подготовка имитации авианосца ВМС США Иран "представляет в качестве сигнала Вашингтону".
Использованы фотографии:
Google Earth
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Совместные учения кораблей ВМС Ирана и Пакистана в районе Ормузского пролива
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34 комментария
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:04 Новый
    • 26
    • 1
    +25
    Ждём модели Пентагона и Белого Дома.
    1. Greenwood
      Greenwood Сегодня, 06:14 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      И в них модель Трампа. laughing
      1. Orkraider
        Orkraider Сегодня, 09:23 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Greenwood
        И в них модель Трампа. laughing


        Приветствую! Нет, лучше модель Мелании laughing
  2. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 06:13 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    На подходе чучело Трампа. Вуду пипл, мэджик пипл!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15 Новый
    • 19
    • 0
    +19
    В Соединённых Штатах Америки отреагировали, назвав иранские действия "откровенной провокацией".
    Уж кому говорить об "откровенных провокациях", так только не американцам. По поводу макета - нормально, т.к. отрабатывают удары непосредственно на том, что постоянно маячит в этом регионе и открыто угрожает. Когда американцы проводят учения и стреляют по макетам российских танков, проводят "воздушные бои" с самолетами внешне похожими на российские (имеются и выпущенные в СССР (России) ), то это почему-то у них провокацией не считается. Чисто по американски - "Что позволено Юпитеру не позволено Быку".
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 06:42 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rotmistr60
      "воздушные бои" с самолетами внешне похожими на российские (имеются и выпущенные в СССР (России) ), то это почему-то у них провокацией не считается. Чисто по американски - "Что позволено Юпитеру не позволено Быку".

      Полагаю, все таки они тренируются на НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ угрозе, и в нужном месте. Ормузский пролив - "болевая точка" углеводородного трафика. Если что - больно будет ВСЕМ, у кого нет нефтепроводов в Европу tongue шутка, разумеется, но в каждой шутке...
    2. military_cat
      military_cat Сегодня, 06:44 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Цитата: rotmistr60
      Чисто по американски - "Что позволено Юпитеру не позволено Быку".
      Я попытался нагуглить первоисточник, кто из представителей США называл изготовление копии авианосца для учений "провокацией" (потому что это действительно являлось бы в чистом виде двойными стандартами) и не смог. Похоже, данную часть автор заметки добавил от себя, в творческом порыве.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 07:37 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Эта "новость" гуляет по инету с 2015 года. Вторая волна была в мае этого года. И где её только не обсуждали, вплоть до Индии и Пакистана. На этом сайте тоже была- https://topwar.ru/171521-rouhani-prigrozil-ssha-za-vozmozhnye-problemy-tankerov-s-iranskoj-neftju-dlja-venesujely.html lol
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:17 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Потом можно сказать что перепутали настоящий с копией...
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 09:50 Новый
      • 0
      • 0
      0
      или подменить
  5. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:19 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    Иран второй раз сделал макет авианосца - это провокация и ай-яй-яй, а матрасы десятилетиями на учениях используют макеты советской техники, самолёты в советском/русском камуфляже - это хорошо. Это не провокация.
    Утомили уже, клоуны матрасные.
  6. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 06:26 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Т.е. когда янки делают копии наших и китайских самолётов для учений - это не провокация, а когда их авианосец спародировали - это провокация.
    Ну, всё понятно же )
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:10 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В американской прессе добавляется, что подготовка имитации авианосца ВМС США Иран "представляет в качестве сигнала Вашингтону".

    Это дикция такая или трудности перевода? Вашингтон реально должен озаботиться тем, какой сигнал должна нести подготовка Ираном имитации авианосца ВМС США: «держитесь подальше, чтобы мы не перепутали цели» или «посторонним В»... laughing
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Подогнать его к побережью сшы, и там расстрелять ракетами!
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:47 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А как амерзы, перекрашивают свои самолеты в цвета российских самолетов для учений и отработки ...да и танки тоже....это другое...это не провокация?)
    Амерзы двуличные....как бы их обозвать)
    Молодцы персы, пусть амерзкие мерзы наглядно посмотрят как их хлам пойдет ко дну легко.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 07:47 НОВЫЙ
      +1
      А как амерзы, перекрашивают свои самолеты в цвета российских самолетов для учений и отработки ...да и танки тоже....это другое...это не провокация?)
      Амерзы двуличные....как бы их обозвать)
      Молодцы персы, пусть амерзкие мерзы наглядно посмотрят как их хлам пойдет ко дну легко.
      Считаю, что этим иранцы предупреждают мерикатосов (заодно и тролят - гибридная война как бы ). Любое противопоставление мерикатосам - только польза. good
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:49 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Странно. Городить такую мишень, волохать её в район проливов ( там и так не протолкнуться), и размещать на палубе макеты истребителей. Это зачем?!
    Ну захотели утопить большую коробку,- хорошо. Её потом ещё и поднимать придётся. Тренировка местного ЭПРОНа?
    1. Карт
      Карт Сегодня, 08:37 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Тренировка мозгов ракет, и прочей летающей техники. По внешнему виду.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 08:46 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Не, тут что-то другое. Мозги ракет можно не выходя из кабинета "тренировать".
        "Троллить" американцев городя ЭТО? На сии средства можно "руберойдов" изрядно нанять, - они троллить умеют.
  11. mlad
    mlad Сегодня, 08:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Просто иранци троллят американцев
  12. Наган
    Наган Сегодня, 08:33 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Делать им нефиг, и бабло девать некуда. Даже моделька в 2/3 размера оригинала и без функционала обошлась недешево. А потопить ее - да легко, у нее небось даже корпус на отсеки не поделен, и борт картонный. Вот только оригинал не ходит без эскорта крейсера класса Ticonderoga, как минимум пары эсминцев Arley Burke, и минимум трех фрегатов, плюс субмарина. Ну и авиакрыло на нем не муляжи, умеют летать и стрелять. Так что ценность таких учений, если не считать пропагандистской (во какие мы крутые, авианосец катерами с гранатометчиками топим!), как минимум проблематична. В реале москитный флот будет встречен огнем зенитных автопушек, а кто через него прорвется выйдет на крупнокалиберные пулеметы, коих на каждом американском корабле по нескольку штук в любом направлении, все эти моторные лодки с бомбой и камикадзе гасить самое то. Ну и самолеты и вертушки тоже потренируются.
    1. Sentinel-vs
      Sentinel-vs Сегодня, 09:02 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Москитный флот нынче представлен корветами и ракетными катерами. Иран на флоте в основном использует ПКР С-802 китайского производства, устанавливаемые на фрегатах, корветах и катерах. Дальность ракет до 120 км. Так что на счет зенитных пушек и пулеметов вы погорячились.
      У Ирана нет больше вариантов противодействия, кроме, как одновременно атаковать с разных сторон малогабаритными кораблями, катерами и подлодками. При такой атаке возможно, что по АУГ будет нанесен урон. Вот и отрабатывают свою единственно возможную тактику.
  13. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 08:38 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Наган
    Arley Burke.

    Arleigh Burke
    Если уж козыряете аглицким, то пишите правильно.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Согласен, печатал без проверки. А козырять английским я уже давно забыл как, я им просто пользуюсь, даже дома мы говорим на дикой смеси русского и английского, мы с женой с уклоном в русский, а дети уже с уклоном в английский.
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 09:54 Новый
        • 0
        • 0
        0
        типа-фак ю спилбелг
  14. Комментарий был удален.
  15. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:10 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Мелко это и дорого... sad
    Предлагаю на полигоне Кура построить макет Белого дома 1:1(гастрбайтеры за сутки справятся) и торжественно, на камеру, в ходе очередных учений, вогнать в него МБР! wink
    P.S. Кремль на Кваджелейн строить они точно упарятся.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 10:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Да нах стараться, цифровую модель сделать с привязкой к реальной местности, и цифровой же ракетой с ядреной боеголовкой разнести, чтоб гриб на весь экран.
      И ваще, че мелочиться, сразу 3ю Мировую по полной программе в цифре смоделировать и запастись попкорном и пивом.
  16. Avior
    Avior Сегодня, 09:10 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Этот макет давно там стоял, его было видно на Гугл картах ещё в процессе строительства
    Судя по тому, что рядом особой заводской инфраструктуры не наблюдалось, это не макет, а скорее обычная декорация, как для фильма
  17. cniza
    cniza Сегодня, 09:35 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    В Соединённых Штатах Америки отреагировали, назвав иранские действия "откровенной провокацией".


    А как вы хотели , это ответ на ваши действия...
  18. Чарик
    Чарик Сегодня, 09:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    может и не модель вовсе-цапцарапнули технологию laughing
    1. Наган
      Наган Сегодня, 10:06 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Чарик
      может и не модель вовсе-цапцарапнули технологию laughing

      Ага, и квадрокоптеры китайские ширпотребовские в качестве авиакрыла.
  19. Azis
    Azis Сегодня, 09:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Макет действующий?
  20. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А из Каспиия "Цирконом"по этой модельке?Этот вариант не рассматривается?
  21. saygon66
    saygon66 Сегодня, 10:50 Новый
    • 0
    • 0
    0
    - smile В библиотеке МО Ирана нашли старую подшивку журнала "Моделист-Конструктор"? И, следуюшим этапом модель США в масштабе 1:2?