Нехватка призывников: В Грузии отменяют право на повторную отсрочку

В Грузии решили изменить законодательство, касающееся вопросов военной службы. В первую очередь изменения коснуться вопросов предоставления отсрочки для тех, кого грузинские военкоматы собираются призвать в армию.Поправки в законодательство инициированы комитетом по обороне и безопасности Грузии. Председатель этого комитета Ираклий Сесиашвили заявил о явной нехватке молодых людей «в сегменте призыва». Для решения этого вопроса согласовался вопрос по поводу предоставления отсрочек.В частности, для лиц призывного возраста отменяется повторная отсрочка от прохождения службы в армию. До настоящего момента в Грузии законодательство не регламентировало такой момент, как отсутствие отсрочки при получении второго образования (более низкого уровня).Например, первая отсрочка предоставлялась при поступлении в вуз, вторая – после получения диплома о высшем образовании и поступлении, например, в профтехучилище. Такого права нет во многих странах.Ранее в Грузии уже принимались меры по увеличению числа призывников в вооружённых силах. В частности, верхнюю планку призывного возраста подняли до 34 лет. В 2013 году грузинские депутаты поддержали инициативу о сокращении службы по призыву с полутора лет до 1 года. В тот же год было заявлено, что к 2017 года грузинские вооружённые силы полностью перейдут на контрактную основу. Но этого не произошло ни к 2017, ни к 2020-му. Теперь же Минобороны Грузии делает всё, чтобы ещё и увеличить число призывников в армейских структурах, что может говорить и о проблемах с привлечением контрактников.