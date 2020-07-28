Новости

Нехватка призывников: В Грузии отменяют право на повторную отсрочку

19

В Грузии решили изменить законодательство, касающееся вопросов военной службы. В первую очередь изменения коснуться вопросов предоставления отсрочки для тех, кого грузинские военкоматы собираются призвать в армию.


Поправки в законодательство инициированы комитетом по обороне и безопасности Грузии. Председатель этого комитета Ираклий Сесиашвили заявил о явной нехватке молодых людей «в сегменте призыва». Для решения этого вопроса согласовался вопрос по поводу предоставления отсрочек.

В частности, для лиц призывного возраста отменяется повторная отсрочка от прохождения службы в армию. До настоящего момента в Грузии законодательство не регламентировало такой момент, как отсутствие отсрочки при получении второго образования (более низкого уровня).

Например, первая отсрочка предоставлялась при поступлении в вуз, вторая – после получения диплома о высшем образовании и поступлении, например, в профтехучилище. Такого права нет во многих странах.

Ранее в Грузии уже принимались меры по увеличению числа призывников в вооружённых силах. В частности, верхнюю планку призывного возраста подняли до 34 лет. В 2013 году грузинские депутаты поддержали инициативу о сокращении службы по призыву с полутора лет до 1 года. В тот же год было заявлено, что к 2017 года грузинские вооружённые силы полностью перейдут на контрактную основу. Но этого не произошло ни к 2017, ни к 2020-му. Теперь же Минобороны Грузии делает всё, чтобы ещё и увеличить число призывников в армейских структурах, что может говорить и о проблемах с привлечением контрактников.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Грузии
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Российскую систему образования реформируют слепые и глухие?
Список финансируемых ЦРУ российских общественных организаций
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 06:41 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    1. Советская система комплектования была плохой, они сделали свою - простую и прозрачную, ага )
    2. Бегает народ от призыва, везде бегает. Но у грузинов, похоже, с этим просто беда. И неудивительно.
    1. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 06:57 Новый
      • 1
      • 7
      -6
      Рабство вообще плохо воспринимается большинством.
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 07:49 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Необходимость ходить на работу Вы тоже считаете рабством?
        Или, может быть, Вы считаете, что у людей должны быть только права, и никаких обязанностей?
  2. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 06:42 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Вообще странно, там солдат то всего ничего. Не должно быть проблемы контрактников набрать.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 06:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Так там и населения 4млн нет.
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP Сегодня, 06:56 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Так они призывают порядка 10 тысяч человек в год. 10 миллионов долларов хватит что бы нанять их по контракту. Это даже для грузинского бюджета не много.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    увеличить число призывников в армейских структурах, что может говорить и о проблемах с привлечением контрактников.
    Проблемы с призывом, проблемы с контрактниками, проблемы, проблемы... А куда подевались настоящие "грузинские патриоты" похожие на тех, которые ехали в сторону Цхинвала с улыбками и песнями, экипированные до такой степени, что самим становилось у зеркала страшно (правда потом бежали кто как мог с очень жалким видом)? Наверное орать на площадях считается более патриотично, чем служить в армии.
    1. a.hamster55
      a.hamster55 Сегодня, 08:36 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Вспомним классику - " Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию." Значит пора создавать отряды " Альпийских тетеревов".
  4. sav
    sav Сегодня, 07:14 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Видимо, "демографическая яма" и в Грузии дает о себе знать.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:20 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Зачем им армия? Танцевать и петь они и так умеют, а защищать их обязаны хозяева, в частности, сша lol
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:23 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Уроки истории доходят до грузин мучительно и с болью ,но доходят ! Положить свою голову ради амбиций грузинского руководства смотрю желающих не много ,особенно после 080808
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: APASUS
      Положить свою голову ради амбиций грузинского руководства смотрю желающих не много ,особенно после 080808

      Полностью поддерживаю. Тут и деньги не помогают. Хотя, подозреваю, что предложит Грузия украинским боевикам позащищать ее. Эти на все готовы ради денег.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:54 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Егоза
        Тут и деньги не помогают. Хотя, подозреваю, что предложит Грузия украинским боевикам позащищать ее. Эти на все готовы ради денег.

        Это города и села обстреливать ,устраивать террор местного населения вот это они могут,а тут встретят регулярную армию.Думаю желающих будет не много.В Крым то не особенно лезут ,все в курсе чего ждать
  7. ДэКо
    ДэКо Сегодня, 07:39 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А ведь как говорила их президентиха, все поголовно хотят служить
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:59 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: ДэКо
      А ведь как говорила их президентиха, все поголовно хотят служить

      "Снегопад, снегопад...если женщина хочет...." Ну дайте женщине помечтать!!!!
  8. Avior
    Avior Сегодня, 07:53 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    . первая отсрочка предоставлялась при поступлении в вуз, вторая – после получения диплома о высшем образовании и поступлении, например, в профтехучилище

    Это же единичные случаи, более того- уникальные, если они вообще бывают.
    Никак на количество призывников влиять не могут. Не говоря уже о том, что их призовут через год все равно, призыв же не отменяют.
    Какой то закон ради закона, пустое законотворчество.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:30 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Avior
      Это же единичные случаи, более того- уникальные, если они вообще бывают.

      Как выясняется, таких "единичных" случаев в Грузии становилось всё больше год от года. Молодые люди, не особенно желающие связывать даже на год свою судьбу с грузинской армией, видели лазейку в законе и её использовали. Сначала вуз, потом формально профтех, а за это время можно семьёй с детьми обзавестись. Потому и закон решили родить.
  9. sg7s
    sg7s Сегодня, 09:57 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    помню в советские годы грузин в армии - нормальные ребята...чачей всегда угощают (на сержантских посиделках в каптерке ) ...в 345-м в разведке был один грузин - здоровенный детина, за два метра( а там все остальные маленькие) , куда все подевалось....эх...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:31 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Когда грузинские политики признают Южную Осетию и Абхазию этот геморой с призывом сразу закончится.А так грузины поумнели,помнят 08.08.08.А сейчас пошел в армию ,а завтра под пули или в Абхазии или Южной Осетии им это надо,поэтому и открещиваются от армии как черт от ладана.!