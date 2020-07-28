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Потопить китайский авианосец: как в Корее видят морскую баталию

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Потопить китайский авианосец: как в Корее видят морскую баталию

На фоне погружения планеты в стихию геополитической турбулентности и гонки вооружений, общественность пытается подключиться к мировому тренду, предлагая своё видение «предстоящих» баталий.


Так, в Южной Корее повсеместно распространяются изображения гипотетических сражений с неприятелем. Учитывая непростые отношения с Пекином, становится понятным, почему в качестве противника выступает НОАК. На одном из изображений фигурируют эскадры китайского и южнокорейского флотов. Автор, имеющий представление о состоянии вооруженных сил двух стран, попытался отразить типы кораблей и предполагаемый исход их столкновения.

Центральной фигурой является охваченный пламенем авианосец «Шаньдун» - первый, полностью построенный в КНР и введенный в эксплуатацию полгода назад. Вблизи флагмана терпят бедствие эсминцы типов 055 и 052D. Их серийно строят на китайских верфях. Тип 055 является самым крупным кораблем в своем классе после американского Zumwalt.

По задумке автора, «расправились» с неприятелем эсминцы класса S и субмарины проекта D. Под этими обозначениями, видимо, фигурируют корабли проекта Sejong the Great (также известные как KDX-III, построено три вымпела, еще столько же заказано) и подлодки типа Dosan Ahn Changho (KSS-III, находятся в серийной постройке).

Bravo bravo RoKA [Republic of Korea Armed Forces]

- пишет один из пользователей, положительно оценивая видение морской баталии.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/ROKArmedForces
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14 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:10 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Что за бред ? Уже картинки обсуждаем .........
  2. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 07:12 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Даже не знаю что написать. Поздравляю южнокорейских моряков.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:49 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Поздравляю южнокорейских моряков.......присоеденяюсь к поздравлениям и сразу анекдот в тему..
      Сидит рыбак , рядом пёс. и тут поплавок с ума сходит...рыбак поднимает снасть а на крючке червяк кричит..
      -хозяин , ты чё с ума сошёл, меня там под водой чуть не сьели
      рыбак отуплённо смотрит на пса а тот ему
      -чё на меня смотришь...я самобалдел
      так и с юкором
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 08:23 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Поэтиззаугла
      Поздравляю южнокорейских моряков.

      Согласен, чистая победа, не придерёшься.
    3. Чарик
      Чарик Сегодня, 09:45 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Может рисовальщиков а не моряков
  3. sav
    sav Сегодня, 07:18 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Так вот для кого Иран макет авианосца сделал.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Bravo bravo RoKA [Republic of Korea Armed Forces]
    Северного соседа-единородца боятся, а мечтают воевать с Китаем. Но наверное победа в виртуальных баталиях как бальзам на душу. Действительно полная шизофрения.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:25 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Южная Корея тоже решила поразить китайцам кулаком? Только, вот грозят они из за спины сшы, а стоит янки отойти в сторону, так и реторитка южнокорейцев мгновенно сменится на более вежливую, как минимум.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:57 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Листал в советское время курсантский фотоальбом родственника (ВВС). Вот там КАРТИНКИ. С F-15. Как их только не сбивали. Красиво.
  7. Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог Сегодня, 08:01 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    У Кореи ВВС топить будут
  8. Avior
    Avior Сегодня, 08:08 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Обратил внимание- судя по отклонению пламени над авианосцем ветер справа налево, а над другими кораблями- слева направо smile
    Подлодка вместо того, чтобы добивать авианосец, зачем то пересекает его курс прямо перед ним. Под форштевень авианосца попасть не боятся?
    Справа корабли , вероятно корейские, кучно сгрудились, друг другу мешают?
    Дистанция «пистолетная», а применение орудий на картине не отражено, хотя напрашивается.
    Вообщем, художнику нужно ещё детали прорабатывать smile
    1. Selendis
      Selendis Сегодня, 08:33 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: Avior
      Обратил внимание- судя по отклонению пламени над авианосцем ветер справа налево, а над другими кораблями- слева направо
      Подлодка вместо того, чтобы добивать авианосец, зачем то пересекает его курс прямо перед ним. Под форштевень авианосца попасть не боятся?
      Справа корабли , вероятно корейские, кучно сгрудились, друг другу мешают?
      Дистанция «пистолетная», а применение орудий на картине не отражено, хотя напрашивается.
      Вообщем, художнику нужно ещё детали прорабатывать

      Предугадываю ответ корейского художника - я так вижу))) - пиу пиу, наши победили)))
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Под форштевень авианосца попасть не боятся?......ну как бы был инцидент в истории с АПЛ и Авиком....всем известный...и довольно смешной ....авик Китти Хок и наша АПЛ К-314 проекта 671 которая вспорола брюхо авику.......
      Вообщем, художнику нужно ещё детали прорабатывать ..... а художник явно блондинка.....такое впечатление что авик сбили в воздухе и он плюхнулся на воду....ракеты......ПКР в подавляющем большинстве идут как можно ближе к гребню волны, единственное ПКР гарпун делает "горку" в конце атаки за 10 км. а на рисунке какая то баллистическая баталия....короче юкоры это блондинки....да и зомбиады у них тупые. да как и всё синема ихнее
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:35 Новый
    • 0
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    0
    И нафига это?
    Нарисовано фигово.
    А ведь корейцы, Китайцы и японцы славятся своими АРТами и аниме.