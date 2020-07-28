Потопить китайский авианосец: как в Корее видят морскую баталию

Bravo bravo RoKA [Republic of Korea Armed Forces]

На фоне погружения планеты в стихию геополитической турбулентности и гонки вооружений, общественность пытается подключиться к мировому тренду, предлагая своё видение «предстоящих» баталий.Так, в Южной Корее повсеместно распространяются изображения гипотетических сражений с неприятелем. Учитывая непростые отношения с Пекином, становится понятным, почему в качестве противника выступает НОАК. На одном из изображений фигурируют эскадры китайского и южнокорейского флотов. Автор, имеющий представление о состоянии вооруженных сил двух стран, попытался отразить типы кораблей и предполагаемый исход их столкновения.Центральной фигурой является охваченный пламенем авианосец «Шаньдун» - первый, полностью построенный в КНР и введенный в эксплуатацию полгода назад. Вблизи флагмана терпят бедствие эсминцы типов 055 и 052D. Их серийно строят на китайских верфях. Тип 055 является самым крупным кораблем в своем классе после американского Zumwalt.По задумке автора, «расправились» с неприятелем эсминцы класса S и субмарины проекта D. Под этими обозначениями, видимо, фигурируют корабли проекта Sejong the Great (также известные как KDX-III, построено три вымпела, еще столько же заказано) и подлодки типа Dosan Ahn Changho (KSS-III, находятся в серийной постройке).- пишет один из пользователей, положительно оценивая видение морской баталии.