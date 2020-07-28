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Курды сообщают о серии нападений на турецких военнослужащих

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Курды сообщают о серии нападений на турецких военнослужащих

Курдские источники выходят с материалами, в которых рассказывается о проведении серии операций против турецких военных и протурецких боевиков на севере Сирии, а также в самой Турции. Свои операции курдские отряды назвали «Джанга Хафтанин».


Одно из нападений произошло в районе населённого пункта Тель-Карталь. Курдские вооружённые отряды осуществили атаку с трёх направлений. При этом утверждается, что были убиты 11 солдат противника.

В проведении другой операции на севере Сирийской Арабской Республики были задействованы курдские отряды, полностью состоящие из женщин - YJA-Star. В данном случае рассказывается о гибели одного турецкого военнослужащего.

Ещё одну атаку курдские вооружённые отряды провели в районе возвышенности, которую сами курды именуют Дупышк. Там один турецкий солдат был убит, двое получили ранения.

Ранее, как утверждается, был открыт перекрёстный огонь по группе турецких военных в самой Турции. Заявлено, что нападение произошло в турецкой провинции Хаккяри. В результате нападения один турецкий солдат погиб, ещё двое получили ранения и были отправлены в госпиталь. В курдских СМИ утверждается, что турецкий спецназ в тот же день был направлен на прочёсывания местности в Хаккяри, «но в тот же день был выведен обратно».
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14 комментариев
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  1. Громобой
    Громобой Сегодня, 06:57 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    народ-воин достойный своего государства.амазонки---- порой мне жалко их
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 07:04 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Может и так.
      Только промеж самих курдов согласия нет.
      Да и стратеги они так себе.
      С союзниками так же определиться никак не могут.
      Одной отвагой государство не построишь.
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 07:35 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Если так посмотреть,то вы очень правы.Сама девка История соблаговалила так,,чтобы никогда небыло курд истана.Народ находится в тисках своих соседей.Эээтот народ умеет даже нося американскую форму ,быть милой девушкой
        Стратегичес
        1. raki-uzo
          raki-uzo Сегодня, 07:39 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Не все они фотогеничны
          1. Громобой
            Громобой Сегодня, 07:49 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            По однаму ролику,об целом народе.Эх,братва,Гюльчатая на вас нет)
            1. raki-uzo
              raki-uzo Сегодня, 07:53 Новый
              • 0
              • 2
              -2
              жду ваших заказов
              1. raki-uzo
                raki-uzo Сегодня, 08:11 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Террористы везде террористы - ПЕРЕСТАНьТЕ их называть курдамы. Мы с курдамы дружно живем в Турции.
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 08:55 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: raki-uzo
                  Террористы везде террористы - ПЕРЕСТАНьТЕ их называть курдамы. Мы с курдамы дружно живем в Турции.

                  У нас тоже курдская диаспора, хоть и маленькая, влилась в российскую, но не в местную.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 07:59 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Громобой
      народ-воин

      Называть курдов одним народом примерно то же самое, что говорить о "славянском народе", как о едином.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:56 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Piramidon
        Называть курдов одним народом примерно то же самое, что говорить о "славянском народе", как о едином.

        О чем разговор, так же как русские, босняки и чехи.
  2. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 07:08 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Даже и не знаю, как турки оправятся от таких всесокрушающих ударов.
  3. sav
    sav Сегодня, 07:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    "Эта музыка будет вечной"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    турецкий спецназ в тот же день был направлен на прочёсывания местности в Хаккяри, «но в тот же день был выведен обратно».
    А стоило посылать спезназ если и школьнику понятно, что напали и тут же ушли? Мало было проблем со "своими" курдами, так нет еще и в Сирию влезли надеясь и там их потрепать. Внутренние проблемы, проблемы в Сирии, проблемы в Ливии, что дальше?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:22 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вот, коли бы курды действовали сообща, как единый этнос, а не как кучка местных группировок, то и результат был бы совсем иным.