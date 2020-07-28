Курды сообщают о серии нападений на турецких военнослужащих

Курдские источники выходят с материалами, в которых рассказывается о проведении серии операций против турецких военных и протурецких боевиков на севере Сирии, а также в самой Турции. Свои операции курдские отряды назвали «Джанга Хафтанин».Одно из нападений произошло в районе населённого пункта Тель-Карталь. Курдские вооружённые отряды осуществили атаку с трёх направлений. При этом утверждается, что были убиты 11 солдат противника.В проведении другой операции на севере Сирийской Арабской Республики были задействованы курдские отряды, полностью состоящие из женщин - YJA-Star. В данном случае рассказывается о гибели одного турецкого военнослужащего.Ещё одну атаку курдские вооружённые отряды провели в районе возвышенности, которую сами курды именуют Дупышк. Там один турецкий солдат был убит, двое получили ранения.Ранее, как утверждается, был открыт перекрёстный огонь по группе турецких военных в самой Турции. Заявлено, что нападение произошло в турецкой провинции Хаккяри. В результате нападения один турецкий солдат погиб, ещё двое получили ранения и были отправлены в госпиталь. В курдских СМИ утверждается, что турецкий спецназ в тот же день был направлен на прочёсывания местности в Хаккяри, «но в тот же день был выведен обратно».