Израиль реформирует ССО ВВС. Нужна ли подобная реформа России?

Вы никогда не замечали, как глубоко вбита в наши головы мысль о том, что наша армия в чем-то уступает иностранным и мы просто обязаны копировать то, что существует на Западе? В зарубежных и некоторых наших СМИ периодически появляются материалы о том, как хорошо «за морем» и почему нам просто необходимо срочно все менять и делать так же. При этом такие материалы вбрасываются в СМИ, основными читателями которых являются простые обыватели, часто далекие от понимания военных вопросов.
Особенно много «интересных материалов» о тех областях жизни деятельности армии, которые малоизвестны широкой публике. Сколько специалистов появилось, к примеру, после трагедии с «Лошариком»! Причем таких, знания которых превосходят знания даже самих экипажей этих ПЛ! О практике применения ССО у нас вообще знает любой детсадовец. А «служили в спецназе» у нас почти все из комментаторов таких материалов.
Недавно несколько довольно известных российских изданий напечатали материал о проводимой в армии Израиля реформе спецназа ВВС. Это не «ода» спецназу Израиля, а материал для размышления нашим генералам и военным экспертам. Этакий призыв создать у нашей армии ещё и специализированные ССО по родам войск. Ну как же могут наши ВКС в современной обстановке действовать без собственных сил специальных операций?
Правда, резануло меня в некоторых местах этих материалов. Достаточно серьезно. Например, такое:
«Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли».
«Много летчиков было потеряно в том числе из-за этого (речь идет об отсутствии спецподразделений ВКС по спасению экипажей). К сожалению, потери среди летного состава в подобных условиях происходили и в новейшее время: в 2018 году в Сирии во время выполнения боевого задания погиб летчик Роман Филипов».
«После этого экипаж боевой воздушной машины знал, что на земле воюет и ждет его помощи не какой-то абстрактный командир спецназа, а конкретный Василий или Сергей, с которым они еще недавно общались».
«Много летчиков было потеряно в том числе из-за этого (речь идет об отсутствии спецподразделений ВКС по спасению экипажей). К сожалению, потери среди летного состава в подобных условиях происходили и в новейшее время: в 2018 году в Сирии во время выполнения боевого задания погиб летчик Роман Филипов».
«После этого экипаж боевой воздушной машины знал, что на земле воюет и ждет его помощи не какой-то абстрактный командир спецназа, а конкретный Василий или Сергей, с которым они еще недавно общались».
Суть реформы ССО ВВС армии Израиля
Если коротко, то израильтяне ликвидируют «двоевластие» в командовании спецподразделениями ВВС армии Израиля. Расположенные на различных авиабазах подразделения СпН ВВС организационно подчинялись командирам этих баз, а вот задачи им ставил КААМ (штаб специальных ВВС Управления воздушных операций штаба ВВС.
Решено, что КААМ реорганизуется в авиакрыло «Канаф-7» под командованием бывшего начальника КААМ. Полное название нового подразделения: 7-е авиакрыло ССО ВВС АОИ. Расположено на авиабазе Пальмахим. Комплектоваться ССО будут призывниками. Кстати, это авторами материала подается как один из положительных моментов. Как-никак, экономия средств.
Только как-то вскользь упоминается о том, что служат призывники в Израиле три года, а не один, как у нас. Да и подготовка специалистов там длится не три-четыре месяца, а двадцать! Израильтяне в этом плане молодцы. В 2022 году планируют открыть специальную школу для обучения бойцов. Представляете возможности учебного подразделения, в котором бойцы обучаются полтора года? А наш профессионал-контрактник сколько служил по призыву?
Интересен и состав нового авиакрыла. Естественно, сведения об этом взяты из открытых источников, а как в Израиле соблюдает режим секретности, мы помним. Если коротко, новое авиакрыло объединяет все ранее существовавшие отряды сухопутных сил ССО ВВС. Дополнительно создается разведывательное подразделение с пока неясными задачами.
Конкретно в «Канаф-7» войдут отряд «Шальдаг» (основные задачи: авианаведение и разведка), отряд 5700 (поиск, подбор и подготовка к эксплуатации аэродромов, прежде всего полевых), спасательно-эвауационный отряд ВВС, вертолеты боевой поддержки и транспортные. Кроме этого, возможно, у новой структуры имеется собственная агентурная сеть.
Зачем копировать то, что изначально предназначено для конкретного ТВД?
ОАИ изначально предназначены для действий в определенном ТВД. И действуют они соответственно. Война в Сирии открыла глаза многим в России. Люди увидели способы ведения такой войны, отношение к мирному населению, значение современной боевой техники и вооружения. А ведь Израиль в этих условиях живет практически все время. Может, и наплевательское отношение израильских военных к мирному населения отсюда же.
Внимательные читатели, наверное, заметили, что в материале я часто называю отряды СпН подразделениями. Хотя тем же авиакрылом «Канаф-7» командует целый полковник. В чем причина? В численности личного состава. К примеру, отряд 5700 насчитывает менее 100 человек. Немногим больше — другие отряды.
Кстати, наверное, именно этим и обеспечивается высокая скрытность подразделений израильского спецназа. Прятать проще всего там, где находится много аналогичного. Маленький отряд среди множества других подобных. Да и результаты работы можно всегда приписать этим, которые на слуху.
Закономерен вопрос: а что же такое умеют израильтяне и не умеем мы? А ничего. Более того, некоторые наработки именно нашего спецназа там используются довольно активно. Зачем создавать структуры, которые заведомо неработоспособны в наших условиях? Одно дело — воевать с арабами и иметь узких профессионалов именно для такой войны. Другое дело — быть готовыми воевать на разных ТВД, при этом иметь узкую специализацию (именно как специализацию).
После знакомства с материалом мне стало понятно, что автор служил или служит в ВВС. И весь рассказ о новом авиакрыле написан ради того, чтобы показать читателям важность спасения экипажей самолетов и вертолетов, сбитых над территорией противника. Даже пример с Романом Филиповым приведен именно как негативный пример работы спасателей. Вот если бы это были израильтяне, то все было бы хорошо…
Увы, даже супермены не боги. Не владеют они способностью к телепортации. Не отскакивают от них пули. И по-киношному не могут они одной очередью свалить пару сотен врагов. Не все операции ССО заканчиваются победой. Просто потому, что противник-дурачок встречается только в Голливуде. Дурачки на войне живут мало.
А в ситуации с Романом Филиповым шансов на спасение просто не было.
Изучать, но брать только лучшее
Изучать вероятного противника, как и вероятного союзника, необходимо. Жизнь — штука сложная. События, переворачивающие все с ног на голову и наоборот, случаются постоянно. Где и с кем придется встретиться в следующий раз, не знает никто. И какой будет эта встреча, тоже не знает никто.
Мне кажется, что пора перестать слепо поклоняться всему зарубежному. Сколько раз наши солдаты и офицеры доказали миру, что мы лучшие. Сколько раз этот самый мир видел, что русское «делай, как я» сильнее западного «делай, как я сказал»!
Что касается создания специального спецназа для ВКС, то я считаю эту идею несостоятельной. Сам того не подозревая, автор материала об израильских ССО подталкивает нас к тому решению, от которого уходят в АОИ: к децентрализации и двоевластию в ССО. А значит, к разрушению структуры.