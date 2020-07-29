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Израиль реформирует ССО ВВС. Нужна ли подобная реформа России?

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Израиль реформирует ССО ВВС. Нужна ли подобная реформа России?

Вы никогда не замечали, как глубоко вбита в наши головы мысль о том, что наша армия в чем-то уступает иностранным и мы просто обязаны копировать то, что существует на Западе? В зарубежных и некоторых наших СМИ периодически появляются материалы о том, как хорошо «за морем» и почему нам просто необходимо срочно все менять и делать так же. При этом такие материалы вбрасываются в СМИ, основными читателями которых являются простые обыватели, часто далекие от понимания военных вопросов.


Особенно много «интересных материалов» о тех областях жизни деятельности армии, которые малоизвестны широкой публике. Сколько специалистов появилось, к примеру, после трагедии с «Лошариком»! Причем таких, знания которых превосходят знания даже самих экипажей этих ПЛ! О практике применения ССО у нас вообще знает любой детсадовец. А «служили в спецназе» у нас почти все из комментаторов таких материалов.

Недавно несколько довольно известных российских изданий напечатали материал о проводимой в армии Израиля реформе спецназа ВВС. Это не «ода» спецназу Израиля, а материал для размышления нашим генералам и военным экспертам. Этакий призыв создать у нашей армии ещё и специализированные ССО по родам войск. Ну как же могут наши ВКС в современной обстановке действовать без собственных сил специальных операций?

Правда, резануло меня в некоторых местах этих материалов. Достаточно серьезно. Например, такое:

«Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли».
«Много летчиков было потеряно в том числе из-за этого (речь идет об отсутствии спецподразделений ВКС по спасению экипажей). К сожалению, потери среди летного состава в подобных условиях происходили и в новейшее время: в 2018 году в Сирии во время выполнения боевого задания погиб летчик Роман Филипов».
«После этого экипаж боевой воздушной машины знал, что на земле воюет и ждет его помощи не какой-то абстрактный командир спецназа, а конкретный Василий или Сергей, с которым они еще недавно общались».


Суть реформы ССО ВВС армии Израиля


Если коротко, то израильтяне ликвидируют «двоевластие» в командовании спецподразделениями ВВС армии Израиля. Расположенные на различных авиабазах подразделения СпН ВВС организационно подчинялись командирам этих баз, а вот задачи им ставил КААМ (штаб специальных ВВС Управления воздушных операций штаба ВВС.

Решено, что КААМ реорганизуется в авиакрыло «Канаф-7» под командованием бывшего начальника КААМ. Полное название нового подразделения: 7-е авиакрыло ССО ВВС АОИ. Расположено на авиабазе Пальмахим. Комплектоваться ССО будут призывниками. Кстати, это авторами материала подается как один из положительных моментов. Как-никак, экономия средств.

Только как-то вскользь упоминается о том, что служат призывники в Израиле три года, а не один, как у нас. Да и подготовка специалистов там длится не три-четыре месяца, а двадцать! Израильтяне в этом плане молодцы. В 2022 году планируют открыть специальную школу для обучения бойцов. Представляете возможности учебного подразделения, в котором бойцы обучаются полтора года? А наш профессионал-контрактник сколько служил по призыву?

Интересен и состав нового авиакрыла. Естественно, сведения об этом взяты из открытых источников, а как в Израиле соблюдает режим секретности, мы помним. Если коротко, новое авиакрыло объединяет все ранее существовавшие отряды сухопутных сил ССО ВВС. Дополнительно создается разведывательное подразделение с пока неясными задачами.

Конкретно в «Канаф-7» войдут отряд «Шальдаг» (основные задачи: авианаведение и разведка), отряд 5700 (поиск, подбор и подготовка к эксплуатации аэродромов, прежде всего полевых), спасательно-эвауационный отряд ВВС, вертолеты боевой поддержки и транспортные. Кроме этого, возможно, у новой структуры имеется собственная агентурная сеть.

Зачем копировать то, что изначально предназначено для конкретного ТВД?


ОАИ изначально предназначены для действий в определенном ТВД. И действуют они соответственно. Война в Сирии открыла глаза многим в России. Люди увидели способы ведения такой войны, отношение к мирному населению, значение современной боевой техники и вооружения. А ведь Израиль в этих условиях живет практически все время. Может, и наплевательское отношение израильских военных к мирному населения отсюда же.

Внимательные читатели, наверное, заметили, что в материале я часто называю отряды СпН подразделениями. Хотя тем же авиакрылом «Канаф-7» командует целый полковник. В чем причина? В численности личного состава. К примеру, отряд 5700 насчитывает менее 100 человек. Немногим больше — другие отряды.

Кстати, наверное, именно этим и обеспечивается высокая скрытность подразделений израильского спецназа. Прятать проще всего там, где находится много аналогичного. Маленький отряд среди множества других подобных. Да и результаты работы можно всегда приписать этим, которые на слуху.

Закономерен вопрос: а что же такое умеют израильтяне и не умеем мы? А ничего. Более того, некоторые наработки именно нашего спецназа там используются довольно активно. Зачем создавать структуры, которые заведомо неработоспособны в наших условиях? Одно дело — воевать с арабами и иметь узких профессионалов именно для такой войны. Другое дело — быть готовыми воевать на разных ТВД, при этом иметь узкую специализацию (именно как специализацию).

После знакомства с материалом мне стало понятно, что автор служил или служит в ВВС. И весь рассказ о новом авиакрыле написан ради того, чтобы показать читателям важность спасения экипажей самолетов и вертолетов, сбитых над территорией противника. Даже пример с Романом Филиповым приведен именно как негативный пример работы спасателей. Вот если бы это были израильтяне, то все было бы хорошо…

Увы, даже супермены не боги. Не владеют они способностью к телепортации. Не отскакивают от них пули. И по-киношному не могут они одной очередью свалить пару сотен врагов. Не все операции ССО заканчиваются победой. Просто потому, что противник-дурачок встречается только в Голливуде. Дурачки на войне живут мало.

А в ситуации с Романом Филиповым шансов на спасение просто не было.

Изучать, но брать только лучшее


Изучать вероятного противника, как и вероятного союзника, необходимо. Жизнь — штука сложная. События, переворачивающие все с ног на голову и наоборот, случаются постоянно. Где и с кем придется встретиться в следующий раз, не знает никто. И какой будет эта встреча, тоже не знает никто.

Мне кажется, что пора перестать слепо поклоняться всему зарубежному. Сколько раз наши солдаты и офицеры доказали миру, что мы лучшие. Сколько раз этот самый мир видел, что русское «делай, как я» сильнее западного «делай, как я сказал»!

Что касается создания специального спецназа для ВКС, то я считаю эту идею несостоятельной. Сам того не подозревая, автор материала об израильских ССО подталкивает нас к тому решению, от которого уходят в АОИ: к децентрализации и двоевластию в ССО. А значит, к разрушению структуры.
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Использованы фотографии:
Nehemia G, commons.wikimedia.org
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10 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:14 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Ну вообщем то очень разумно написано. Я не буду цепляться к мелочам,которые резанули мне глаз, но главное отмечено совершенно верно. Каждая страна создает свои ВС исходя из демографических и экономических возможностей ну и конечно с учетом оценки политических и военных угроз на своих границах. Например нелепо требовать от Нидерландов или Бельгии таких же затрат на ВС ,как у Израиля, Вьетнама и Азербайджана. Что касается ВС РФ , то они строятся как рычаг давления одной сверхдержав в отличии от ВС Израиля который решают исключительно локальные задачи в своем регионе, а поэтому вряд ли структуры этих ВС могут быть примером друг для друга.
    1. sg7s
      sg7s Сегодня, 16:32 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Да, верно многое ..НО нам - не подходит априори, твд - на гигакилометры шире, разность задач, целей, да просто разброс температур...И , главное - мы- не ашкенази (сс, прижали , готов был зубами грызть...Хоть жив остался , спасибо вертолетчикам ( баграм , 88, майор козлов(комэска) - в ноги...в ноги.думал .хана всем нам.... )
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 17:10 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Я уже не раз писал, что берется реальный факт и в него вставляют пропагандистские мысли.
      Может, и наплевательское отношение израильских военных к мирному населения отсюда же.
      НИКТО И НЕ КОГДА такого не слыхал и говорил в Израиле такой глупости.
      Но, в тоже время важное замалчивается, но от этого никто не станет слабее и никто не
      станет сильнее.
      Конкретно в «Канаф-7» войдут отряд «Шальдаг»
      А это далеко не простое подразделение.
      «Зимородки» встали в один ряд с самыми элитными частями израильской армии.
      «Шальдаг» в переводе с иврита – зимородок. Отряд дислоцирован на авиабазе Пальмахим. Это подразделение, задачами которого являются разведка целей и наведение на них, управление воздушным движением, спасение экипажей и другие виды обеспечения операций ВВС.
      В отряд отбирают кандидатов из числа 18-летних призывников. Их учат десантироваться из вертолетов и самолетов разных типов и с разных высот, минно-взрывному делу и приемам рукопашного боя. Самым ценным навыком считается умение ориентироваться на местности (как с помощью компаса и карты, так и без них). Особое внимание при подготовке уделяется умению ориентироваться и выживать в пустыне,
      Важнейшее внимание уделяется тактико-специальной подготовке. Например, бойцов выбрасывают ночью в незнакомой лесистой местности с задачей совершить марш протяженностью 50 километров, выйти в заданную точку и установить специальный датчик на конкретной машине. В пути бойцов ждут засады «противника», командование постоянно подбрасывает новые вводные, а автомобиль-цель хорошо охраняется. Помимо этого, бойцов могут десантировать в пустыне прямо во время песчаной бури «хамсин». Их задача – перейти условную государственную границу, выйти в заданный район и обнаружить замаскированный полевой аэродром противника, определить его координаты и передать в штаб для нанесения удара авиацией.
      Понятно, что подходит для одной страны не обязательно копировать для другой.
      Но, писать всегда надо правду.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:20 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Что касается создания специального спецназа для ВКС, то я считаю эту идею несостоятельной.
    Надо просто создать хорошую ПСС (поисково-спасательную службу), обеспечив ее необходимой техникой и аппаратурой и которую, по необходимости усиливать группами СпН.., обязательно проходить совместные тренировки,но отдельные подразделения СпН в составе ВКС как то тоже не вижу смысла делать. Численность армии у нас и так не очень большая и еще штат раздувать...
    По=хорошему, в момент боевых вылетов неплохо бы иметь группы ПСС, на вертолетах уже в воздухе, что бы сократить время реагирования, но ни кто на такое точно не пойдет...
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 15:39 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Немного не в тему.
    А нужны ли России холдинги/корпорации "ОАК" или "Вертолеты России"?
    Нереально представить,что бы Боинг и Локхид совместно (по чьей то указке) разрабатывали,например,самолет 6 поколения.
  4. ZeevZeev
    ZeevZeev Сегодня, 15:55 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    В Израиле изначально были спецподразделения, принадлежащие не только к отдельным родам войск (артиллерии, ВВС, ВМФ), но и к отдельным округам, и даже к отдельным бригадам (аналог разведроты в советской дивизии). И каждое спецподразделение имело свою специализацию. Только недавно эти региональные спецназы были объединены в бригаду коммандо. Насколько это решение к объединению верно, покажет время и война. Как и создание "7-ого авиакрыла".
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:02 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: knn54
    Немного не в тему.
    А нужны ли России холдинги/корпорации "ОАК" или "Вертолеты России"?
    Нереально представить,что бы Боинг и Локхид совместно (по чьей то указке) разрабатывали,например,самолет 6 поколения.


    Ага, скажите еще, что на свои деньги.
    1. бункерный многоходовочник_2
      бункерный многоходовочник_2 Сегодня, 16:44 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вы удивитесь, но бывает что и на свои деньги разрабатывают проект, если от этого зависит получение крупного контракта.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:27 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Александр, я согласен в главном -двоевластие в армии недопустимо, как и излишний контроль, тем более, если речь идет о подраздилении, которое существует именно для постоянной работы в первую очередь, в тылу вероятного врага. Тут, действительно, нужно с умом брать лучшее из опыта иностранных подраздилений спецназа, но никак тупо не копировать чужие идеи, решения, и желания. В первую очередь, в таких подраздилениях место специалистам -конктрактиникам, у них это фактически образ жизни навсегда. Призывники, только при соответствии определённным физическим и психологическим критериям могут браться в подобные подраздиления, желательно, с возможностью заключения впоследствии длительного контракта на продолжение службы уже как обычный штатный боец спецназа.
  7. Undecim
    Undecim Сегодня, 17:12 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Я вчера под статьей о исследованиях процессов при гиперзвуковом полете, проводимых в США, написал, что качество материалов на сайте стремительно падает, авторы вообще не понимают, что пишут или выдумывают всякие небылицы. Мой комментарий удалили. Однако удаление критических комментариев не улучшит качество контента, особенно таких авторов, как господин Ставер, полностью извративший суть статьи "Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации" Сергея Козлова.
    Заметьте, "мог бы пригодиться". Но к этому мы еще вернемся. Для начала, об авторе.
    "После знакомства с материалом мне стало понятно, что автор служил или служит в ВВС."
    Ничего Вам, господин Ставер, непонятно. Вы хотя бы удосужились проверить свои "понимания".

    На фото старший лейтенант спецназа ГРУ Сергей Козлов со своей женой. 1986 год, Кандагар, 173-й отдельный отряд спецназа ГРУ ГШ. Это для тех, кто сомневается в компетенции автора.
    И второе. В статье Козлова ни о каком "преклонении перед Западом" нет ни слова. В статье исключительно о том, нельзя ли из израильского опыта почерпнуть что то полезное для ВВС России. И что же в этом плохого? Что плохого в анализе опыта армии, воюющей практически постоянно?
    Желающие посмотреть статью в оригинале, без всяких измышлений местных авторов-дилетантов, могут найти ее в сети по названию.