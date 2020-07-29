Израиль реформирует ССО ВВС. Нужна ли подобная реформа России?

«Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли».

«Много летчиков было потеряно в том числе из-за этого (речь идет об отсутствии спецподразделений ВКС по спасению экипажей). К сожалению, потери среди летного состава в подобных условиях происходили и в новейшее время: в 2018 году в Сирии во время выполнения боевого задания погиб летчик Роман Филипов».

«После этого экипаж боевой воздушной машины знал, что на земле воюет и ждет его помощи не какой-то абстрактный командир спецназа, а конкретный Василий или Сергей, с которым они еще недавно общались».

Суть реформы ССО ВВС армии Израиля

Зачем копировать то, что изначально предназначено для конкретного ТВД?

Изучать, но брать только лучшее

Вы никогда не замечали, как глубоко вбита в наши головы мысль о том, что наша армия в чем-то уступает иностранным и мы просто обязаны копировать то, что существует на Западе? В зарубежных и некоторых наших СМИ периодически появляются материалы о том, как хорошо «за морем» и почему нам просто необходимо срочно все менять и делать так же. При этом такие материалы вбрасываются в СМИ, основными читателями которых являются простые обыватели, часто далекие от понимания военных вопросов.Особенно много «интересных материалов» о тех областях жизни деятельности армии, которые малоизвестны широкой публике. Сколько специалистов появилось, к примеру, после трагедии с «Лошариком»! Причем таких, знания которых превосходят знания даже самих экипажей этих ПЛ! О практике применения ССО у нас вообще знает любой детсадовец. А «служили в спецназе» у нас почти все из комментаторов таких материалов.Недавно несколько довольно известных российских изданий напечатали материал о проводимой в армии Израиля реформе спецназа ВВС. Это не «ода» спецназу Израиля, а материал для размышления нашим генералам и военным экспертам. Этакий призыв создать у нашей армии ещё и специализированные ССО по родам войск. Ну как же могут наши ВКС в современной обстановке действовать без собственных сил специальных операций?Правда, резануло меня в некоторых местах этих материалов. Достаточно серьезно. Например, такое:Если коротко, то израильтяне ликвидируют «двоевластие» в командовании спецподразделениями ВВС армии Израиля. Расположенные на различных авиабазах подразделения СпН ВВС организационно подчинялись командирам этих баз, а вот задачи им ставил КААМ (штаб специальных ВВС Управления воздушных операций штаба ВВС.Решено, что КААМ реорганизуется в авиакрыло «Канаф-7» под командованием бывшего начальника КААМ. Полное название нового подразделения: 7-е авиакрыло ССО ВВС АОИ. Расположено на авиабазе Пальмахим. Комплектоваться ССО будут призывниками. Кстати, это авторами материала подается как один из положительных моментов. Как-никак, экономия средств.Только как-то вскользь упоминается о том, что служат призывники в Израиле три года, а не один, как у нас. Да и подготовка специалистов там длится не три-четыре месяца, а двадцать! Израильтяне в этом плане молодцы. В 2022 году планируют открыть специальную школу для обучения бойцов. Представляете возможности учебного подразделения, в котором бойцы обучаются полтора года? А наш профессионал-контрактник сколько служил по призыву?Интересен и состав нового авиакрыла. Естественно, сведения об этом взяты из открытых источников, а как в Израиле соблюдает режим секретности, мы помним. Если коротко, новое авиакрыло объединяет все ранее существовавшие отряды сухопутных сил ССО ВВС. Дополнительно создается разведывательное подразделение с пока неясными задачами.Конкретно в «Канаф-7» войдут отряд «Шальдаг» (основные задачи: авианаведение и разведка), отряд 5700 (поиск, подбор и подготовка к эксплуатации аэродромов, прежде всего полевых), спасательно-эвауационный отряд ВВС, вертолеты боевой поддержки и транспортные. Кроме этого, возможно, у новой структуры имеется собственная агентурная сеть.ОАИ изначально предназначены для действий в определенном ТВД. И действуют они соответственно. Война в Сирии открыла глаза многим в России. Люди увидели способы ведения такой войны, отношение к мирному населению, значение современной боевой техники и вооружения. А ведь Израиль в этих условиях живет практически все время. Может, и наплевательское отношение израильских военных к мирному населения отсюда же.Внимательные читатели, наверное, заметили, что в материале я часто называю отряды СпН подразделениями. Хотя тем же авиакрылом «Канаф-7» командует целый полковник. В чем причина? В численности личного состава. К примеру, отряд 5700 насчитывает менее 100 человек. Немногим больше — другие отряды.Кстати, наверное, именно этим и обеспечивается высокая скрытность подразделений израильского спецназа. Прятать проще всего там, где находится много аналогичного. Маленький отряд среди множества других подобных. Да и результаты работы можно всегда приписать этим, которые на слуху.Закономерен вопрос: а что же такое умеют израильтяне и не умеем мы? А ничего. Более того, некоторые наработки именно нашего спецназа там используются довольно активно. Зачем создавать структуры, которые заведомо неработоспособны в наших условиях? Одно дело — воевать с арабами и иметь узких профессионалов именно для такой войны. Другое дело — быть готовыми воевать на разных ТВД, при этом иметь узкую специализацию (именно как специализацию).После знакомства с материалом мне стало понятно, что автор служил или служит в ВВС. И весь рассказ о новом авиакрыле написан ради того, чтобы показать читателям важность спасения экипажей самолетов и вертолетов, сбитых над территорией противника. Даже пример с Романом Филиповым приведен именно как негативный пример работы спасателей. Вот если бы это были израильтяне, то все было бы хорошо…Увы, даже супермены не боги. Не владеют они способностью к телепортации. Не отскакивают от них пули. И по-киношному не могут они одной очередью свалить пару сотен врагов. Не все операции ССО заканчиваются победой. Просто потому, что противник-дурачок встречается только в Голливуде. Дурачки на войне живут мало.А в ситуации с Романом Филиповым шансов на спасение просто не было.Изучать вероятного противника, как и вероятного союзника, необходимо. Жизнь — штука сложная. События, переворачивающие все с ног на голову и наоборот, случаются постоянно. Где и с кем придется встретиться в следующий раз, не знает никто. И какой будет эта встреча, тоже не знает никто.Мне кажется, что пора перестать слепо поклоняться всему зарубежному. Сколько раз наши солдаты и офицеры доказали миру, что мы лучшие. Сколько раз этот самый мир видел, что русское «делай, как я» сильнее западного «делай, как я сказал»!Что касается создания специального спецназа для ВКС, то я считаю эту идею несостоятельной. Сам того не подозревая, автор материала об израильских ССО подталкивает нас к тому решению, от которого уходят в АОИ: к децентрализации и двоевластию в ССО. А значит, к разрушению структуры.