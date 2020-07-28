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Госсекретарь США фактически объявил войну Китаю

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Госсекретарь США фактически объявил войну Китаю

Американский государственный секретарь Майк Помпео на днях фактически объявил войну Китайской Народной Республике. Такое мнение высказывает в новом выпуске программы «Агитпроп» журналист Константин Сёмин.


Помпео, выступая с речью, задался вопросом: «Что принесли США 50 лет сближения с Китаем?»

По словам главы Госдепартамента США, ранее американские лидеры считали, что такое сближение позволит Китаю «перенять американские демократические ценности», но «этого не произошло». В Вашингтоне Китай обвиняют в «агрессивном поведении», «ущемлении прав и свобод граждан» - типичный набор обвинений от государства, которое само себя объявило мировым светочем демократии. Теперь добавилось и новое обвинение: в Вашингтоне утверждают, что именно Китай виновен в распространении коронавируса.

После этого США и КНР обменялись «любезностями» в виде взаимного закрытия консульств. Сняли флаги, задрапировали таблички.

Эксперты считают, что это самое серьёзное ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и Китаем за последние несколько десятилетий.
Ранее Китай в США представлялся как мощный таран против СССР и России, а теперь же Помпео считает, что торпедировать пора и сам Китай, который составляет всё большую конкуренцию на международной арене.

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24 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Вчера, 18:56 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Нет, это не война, это так, "обмен любезностями"...каждая сторона старается занять более выгодное положение в изменившемся мире. Война начнется, если США "заморозить" свои долги Китаю или Китай начнет срочно от него избавляться,пока ни того, ни того не происходит
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Вчера, 19:21 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: svp67
      Война начнется

      Война не прекращалась ни на секунду. И тот же короновирус,одна из проявлений ее. А Помпео -балабол ,с погремушкой вместо головы. Че ему прикажут,то он и просвистит.
    2. Vlad T
      Vlad T Вчера, 20:17 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Закон джунглей в мире не отменял никто, только придали пудры и шпакли.и назвали цивилизацией..
      По тихому вырос для гегемона конкурент, далее будут смотреть и кто станет настолько сильнее, что задавит, как,- по разному, как обстоятельства ляжут. В природе двух вожаков не бывает, один должен отойти... Россию не раздавили до конца, ибо вовремя ядовитыми зубами обзавелась.. (слон также ядовитых стороной обходит). Вот и живём в джунглях, от одной драки с переделом джунглей, до другой, кажись следующий передел подходит...( Из серии: сказки на ночь)...
    3. Ясная
      Ясная Вчера, 20:58 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Американский государственный секретарь Майк Помпео на днях фактически объявил войну Китайской Народной Республике.

      Цитата: svp67
      Нет, это не война, это так, "обмен любезностями"

      Неужели Помпео у Украины подсмотрел..., belay та уже воююет с Россией шесть лет. Неважно, что Россия про это пока не знает.
      1. майор147
        майор147 Вчера, 23:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Ясная
        та уже воююет с Россией шесть лет.

        Но боится об этом России сказать request
  3. Alien From
    Alien From Вчера, 18:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    да и пусть грызутся дракон с орлом.....! Чем больше покусаются, тем лучше.
    1. Балу
      Балу Вчера, 19:17 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Alien From
      да и пусть грызутся дракон с орлом.....! Чем больше покусаются, тем лучше.

      Все кончится обменом любезностями и торговлей приоритетами. Не готовы обе стороны воевать. правда если китйские братья в количестве 150-200 млн высадятся в америке и сдадутся в плен....
      1. майор147
        майор147 Вчера, 23:20 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Балу
        Все кончится обменом любезностями и торговлей приоритетами.

        Они укрепляют свои позиции перед переговорами, которые непременно закончатся соглашением. А пока - ритуальные танцы с копьями и луками..... Кто будет выглядеть страшнее, того и "профит". До сих пор Китаю припугнуть США не удавалось.
    2. Yuriy71
      Yuriy71 Вчера, 19:34 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      К сведению - у них не Орел, а Падальщик! Правильную птицу себе выбрали! Это их суть!
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 19:49 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Все именно так и есть)
  4. Комментарий был удален.
  5. тол100в
    тол100в Вчера, 18:58 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Информация в статье ни о чем! Особенно ее вступление!
  6. Aleksandre
    Aleksandre Вчера, 19:08 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Что за желтушный заголовок ?
  7. paul3390
    paul3390 Вчера, 19:30 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    американские демократические ценности
    Это голубые что ли и лобзание неграм штиблет? Не думаю, что китайцам такое придётся по нраву.. Да и какая может быть у них демократия, если чёрных нет в помине? Завозить что ли по такому случаю?
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:33 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Воюют большие дяди с большими деньгами за ещё большие деньги.
    Это как раз такой случай и есть.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 22:53 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rocket757
      Воюют большие дяди с большими деньгами за ещё большие деньги.

      Капитализм создаёт прибыль, война создаёт сверхприбыль.
  9. Tagan
    Tagan Вчера, 19:39 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: НЕКСУС
    балабол ,с погремушкой вместо головы

    Метко!!!)))
  10. Pandiurin
    Pandiurin Вчера, 19:46 Новый
    • 0
    • 0
    0
    «перенять американские демократические ценности», но «этого не произошло»

    Обидно конечно, ценности "переняли",
    а от зпд. демократии отказались.
    Планировалось же с точностью до наоборот.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 20:30 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Госсекретарь США фактически объявил войну Китаю

    Мне просто любопытно, что произойдёт: американские генералы скажут: «Ты объявил - иди и воюй» или «это Помпео» будет говорить, что его неправильно поняли?
    Что-то мне думается, что воевать с Китаем будет «геморроидально» даже для американской военной машины - союзники мелковаты, а НАТО - далековато... lol
    1. yuliatreb
      yuliatreb Вчера, 21:16 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вот такие политики как Помпео, голова которым дана для того, чтоб в неё кушать и несут американские демократические ценности по всему свету, народы таких стран как; Сирия, Ливия,Ирак и др, надеюсь по достоинству оценили всю прелесть фашингтонской дермократии.
  12. sim232
    sim232 Вчера, 21:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Американский государственный секретарь Майк Помпео на днях фактически объявил войну Китайской Народной Республике. Такое мнение высказывает в новом выпуске программы «Агитпроп» журналист Константин Сёмин.

    Сёмину зеленку надо пить. И запивать ее йодом. Такую чушь несет.
  13. Сергей-8848
    Сергей-8848 Вчера, 21:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Г-н Помпео преподнёс новый расклад, как получившийся сам собою. А вот нет - сами же США и накидали вкусных денежно-инновационных плюшек руку в экономику Китая, лишь бы нагадить СССР. И совсем уже казалось, что уже случилась победа - вот ведь СССР так нагадили что он сам исчез, но теперь сами и нюхают то, что вышло.
    Ещё недоучка Маккарти учил американских политиков - в случае чего вини коммунистов. Но теперь это не проханже, т.к. негры внезапно стали лучше всех и они же решили, что они марксисты. Умудрились походя ещё и идеи изгадить.
  14. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Вчера, 22:20 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Теперь же Помпео считает, что торпедировать пора и сам Китай, который составляет всё большую конкуренцию на международной арене"- по-моему торпедировать Китай американцам уже слишком поздно, лет 30 назад другое дело, борьбу за мировое господство гегемон китайцам уверенно проигрывает
  15. COJIDAT
    COJIDAT Вчера, 23:04 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Торпед не хватит)))
  16. Алекс2000
    Алекс2000 Сегодня, 00:12 Новый
    • 0
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    0
    Все верно. За такие сумашедшие деньги, торговлю, производство, война идет всегда.

    В самом США ранее взрывали нефтепромыслы друг у друга, захватывали рейдерски жд дороги и фабрики мдвигателей.
    И сейчас, об этом не пишут у нас, но идут постоянные торговые войны со всеми вокруг за ввоз стали, рыбы, присадок, металлов и остального. Вплоть до кукурузы.
    а китай просто крупнее....