Госсекретарь США фактически объявил войну Китаю

Американский государственный секретарь Майк Помпео на днях фактически объявил войну Китайской Народной Республике. Такое мнение высказывает в новом выпуске программы «Агитпроп» журналист Константин Сёмин.Помпео, выступая с речью, задался вопросом: «Что принесли США 50 лет сближения с Китаем?»По словам главы Госдепартамента США, ранее американские лидеры считали, что такое сближение позволит Китаю «перенять американские демократические ценности», но «этого не произошло». В Вашингтоне Китай обвиняют в «агрессивном поведении», «ущемлении прав и свобод граждан» - типичный набор обвинений от государства, которое само себя объявило мировым светочем демократии. Теперь добавилось и новое обвинение: в Вашингтоне утверждают, что именно Китай виновен в распространении коронавируса.После этого США и КНР обменялись «любезностями» в виде взаимного закрытия консульств. Сняли флаги, задрапировали таблички.Эксперты считают, что это самое серьёзное ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и Китаем за последние несколько десятилетий.Ранее Китай в США представлялся как мощный таран против СССР и России, а теперь же Помпео считает, что торпедировать пора и сам Китай, который составляет всё большую конкуренцию на международной арене.