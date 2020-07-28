В России обсуждают обещания Минтруда по обеспечению роста пенсий

В России обсуждается заявление, исходящее от чиновников министерства труда и социальной защиты. Речь идёт о заявлении, которое касается миллионов граждан страны.
Так, информационная служба РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает, что ведомство гарантирует обеспечение реального роста пенсий.
Отмечается, что параметры индексирования пенсий в стране определены Федеральным законом № 350-ФЗ. Он предписывает индексацию пенсий выше ожидаемых показателей инфляции на период с 1 января 2021 по 31 декабря 2024 годов. Представлены параметры индексации: 6,3 процента, 5,9%, 5,6%, 5,5% - по упомянутым годам. Эти показатели в Минтруде и назвали «реальным ростом пенсий в России».
После 2024 года, как сообщается, рост пенсий будет определяться ростом доходом государственного бюджета.
Экономисты, комментируя данные министерства труда и социальной защиты, говорят о том, что планировать рост пенсий на 3-4 года вперёд при существующей макроэкономической обстановке – дело крайне сложное. Мало того, если правительством не будет обеспечен низкий уровень инфляции (в пределах 2-3%) на будущий год, то инфляция может «съесть» практически всю запланированную надбавку в 6,3%.
Простая математика: если инфляция составит около 5%, то реальный рост пенсий в России в 2021 году – около 1,3%. Более чем скромный показатель реального роста.