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В России обсуждают обещания Минтруда по обеспечению роста пенсий

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В России обсуждают обещания Минтруда по обеспечению роста пенсий

В России обсуждается заявление, исходящее от чиновников министерства труда и социальной защиты. Речь идёт о заявлении, которое касается миллионов граждан страны.


Так, информационная служба РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает, что ведомство гарантирует обеспечение реального роста пенсий.

Отмечается, что параметры индексирования пенсий в стране определены Федеральным законом № 350-ФЗ. Он предписывает индексацию пенсий выше ожидаемых показателей инфляции на период с 1 января 2021 по 31 декабря 2024 годов. Представлены параметры индексации: 6,3 процента, 5,9%, 5,6%, 5,5% - по упомянутым годам. Эти показатели в Минтруде и назвали «реальным ростом пенсий в России».

После 2024 года, как сообщается, рост пенсий будет определяться ростом доходом государственного бюджета.

Экономисты, комментируя данные министерства труда и социальной защиты, говорят о том, что планировать рост пенсий на 3-4 года вперёд при существующей макроэкономической обстановке – дело крайне сложное. Мало того, если правительством не будет обеспечен низкий уровень инфляции (в пределах 2-3%) на будущий год, то инфляция может «съесть» практически всю запланированную надбавку в 6,3%.

Простая математика: если инфляция составит около 5%, то реальный рост пенсий в России в 2021 году – около 1,3%. Более чем скромный показатель реального роста.
Использованы фотографии:
"Уютный дом" (uytniy-dom.com)
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83 комментария
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  1. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 08:04 Новый
    • 22
    • 2
    +20
    Свежо предание, да верится с трудом. Все эти индексации нивелируются повышением цен на продукты и предметы первой необходимости.
    Мать в 2010-14 года с пенсии еще и нам помогала, сейчас сама концы с концами сводит.
    1. Арлен
      Арлен Сегодня, 08:21 Новый
      • 16
      • 4
      +12
      Обещать они могут всё что угодно... Но выполнять свои обещания они не очень-то любят...
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 08:42 Новый
        • 12
        • 6
        +6
        Цитата: Арлен
        Обещать они могут всё что угодно

        И ведь определенная часть общества в это верит.
        Доброе утро. hi
        Я банально свою мать убедить не могу, она свято верит, что дядя Вова тут не причем, бояре виноваты. Уверена в правильности своего выбора на выборах президента. На мои вопросы о пенс. возрасте, ндс, о растущих ценах, о профуканных обещаниях - только эмоции. Вот оно, прямое влияние зомбоящика. И думаю ни у одного меня такая ситуация.
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 08:56 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Пока либерда из Силуянова, Набиулиной, Топилина, Орешкина (практически полный состав Пр-ва за вычетом 4-6 человек нормальной ориентации) будет изображать муки мучительные по дОбыче денег для пенсов, до той поры и будет лидер изображать рук-во страной.
          Но если до конца года инфляция (реальная, а не высосанная из пальца!!) превысит 10%, придётся населению выходить с предложением о досрочных перевыборах власти.
          1. Сибирячка
            Сибирячка Сегодня, 09:05 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Кремль не приемлет натуральные цифры: у нас рост (бывает даже отрицательный!), все проблемы: "было в краткосрочной перспективе", не рассказывая а что же теперь-то, уже среднесрочная наступила и долгосрочная - впритык. И безработица-то малюсенькая, ни как в других странах, и конкурсы дебильные по отысканию эффективных менеджеров:, будущих МЭРов, членов правления, депутатов и прочих руководителей лет около 30. Даже превысит 10%, все равно услышим, что рост 0,003 % - ПОБЕДА. Как-то так
        2. Арлен
          Арлен Сегодня, 09:04 Новый
          • 7
          • 2
          +5
          Здравствуйте hi
          Цитата: Ингвар 72
          Я банально свою мать убедить не могу

          Знакомая ситуация) Только у меня она закончилась после обещания Медведева о увеличении пенсии на 1000 рублей.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 09:08 Новый
            • 7
            • 2
            +5
            Цитата: Арлен
            Здравствуйте hi
            Цитата: Ингвар 72
            Я банально свою мать убедить не могу

            Знакомая ситуация) Только у меня она закончилась после обещания Медведева о увеличении пенсии на 1000 рублей.

            У меня тесть пенсионер, тоже долго прозреть не мог.. Перед выборами 2018 года, жаркие дебаты с ним были laughing Ну а правильно, пенсию ему выплачивали вовремя, хоть и не большую, плюс жена, и вроде хватало.. Но в этом году прозрел наконец то..
            1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
              СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 09:48 Новый
              • 3
              • 2
              +1
              Ну а правильно, пенсию ему выплачивали вовремя, хоть и не большую, плюс жена, и вроде хватало.
              БольшУю пенсию платить никто не будет! До поправок в конституцию там же было записано что пенсии на солидарной основе! Когда принимали такое положение, не знали что будет расти число пенсионеров? Прекрасно знали и осознанно создали такую проблему. Теперь её пытаются решить сдвигом пенсионного возраста. Говоря о написанной конституции врагами России, это положение оставили и в исправленной. О чём это говорит? Это говорит о том что та конституция полностью устраивает власть и менять её она не собирается! Основные изменения коснулись верховной власти. А почему нельзя платить пенсии из бюджета как в СССР? Почему нельзя платить пенсии в процентах от прибыли предприятия как в Сталинских колхозах? Почему должна быть именно солидарная пенсионная система? Ведь всем понятно что число стариков будет расти, будет расти производительность труда за счёт автоматизации. Другой вопрос относительно гражданства руководящего состава. Если директора и топ-менеджеры иностранцы, это нормально? Или имея иностранных директоров компаний будет пофигу кто будет президентом? Ведь политику компаний будут определять директора!Это нормально что в углеводородных компаниях или Сбербанке руководят иностранцы?Путин утверждал что наши директора такие эффективные, что будут нарасхват в любой иностранной компании! Но тогда что там делают иностранные руководители если отечественные такие таланты? Почему был привлечён отставной шведский майор для подъёма атоГАЗа и авто ВАЗа? Иностранные майоры умнее наших Дерипасок выходит? Выходит иностранные директора у нас в роли командиров-надзирателей за недоумками-папуасами?! Ну и какую тогда независимость дали поправки в конституцию? Что эти поправки гарантирую населению страны? Почему прописан МРОТ но не прописана часовая оплата? Какая гарантированная оплата в час? Но такие вопросы вряд ли интересуют пенсионеров. Им бы пенсию получить вовремя, за коммуналку заплатить, лекарства купить и на еде экономить. Главное нет войны! Не знаю как это назвать. Оптимизм или пессимизм?
          2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
            СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 09:21 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Только у меня она закончилась после обещания Медведева о увеличении пенсии на 1000 рублей.
            Тут даже продолжение истории с верой. После обещания тыщи руб многие (если не большинство) поверили в то что пенсии каждый месяц будут увеличивать на тыс руб. Путин обещал что каждый месяц будут добавлять по тыще руб в месяц! Все разговоры что такого не будет, заканчивались тем что я ничего не понимаю!Люди почему то были уверены что с каждым месяцем их пенсия будет расти!
        3. Роман123567
          Роман123567 Сегодня, 09:05 Новый
          • 6
          • 2
          +4
          У самого тётка в деревне такая же..))
          Как-то пару лет назад с отцом что только не пытались ей объяснять.. вот одно только Ельцина вспоминает и сравнивает, как было плохо.. нашла "ориентир"..))
          Тем не менее, таких явно, если не единицы, то меньшинство..
          Есть ещё одна знакомая, которая за поправки была.. уж больно её международное право беспокоило.. что оно выше нашего.. Аж спать не могла..))
          А так вся страна если не плюётся в портрет обнулённого, то уж точно никакого уважения не испытывает к этой бациле..
        4. BecmepH
          BecmepH Сегодня, 10:40 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Я банально свою мать убедить не могу, она свято верит, что дядя Вова тут не причем,

          Может это Вам поможет...
          http://militariorg.ucoz.ru/publ/pensioneri_i_ih_gizn_na_pensii/pro_popravki_zabudte_kreml_nashel_sposob_ne_indeksirovat_pensii_i_zarplaty/2-1-0-103191
          Я уже кидал эту ссылку в параллельной ветке
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 09:46 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Ко всем этим обещаниям и заявлениям давно отношусь скептически.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:26 Новый
      • 14
      • 5
      +9
      1. Растет ЖКХ каждые 6 месяцев.
      2. Растут цены бензин и дт.
      3. Соответственно, растут цены в магазинах.
      4. Падает рубль.
      5. Ширится кольцо врагов вокруг.

      Вот пятый пункт и не позволяет повысить пенсии, как та печенька после 5 литров водки отравила организм к утру.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 08:59 Новый
        • 7
        • 2
        +5
        Цитата: Гражданский
        Вот пятый пункт и не позволяет повысить пенсии, как та печенька после 5 литров водки отравила организм к утру.

        Пунктов больше тут.. которые не позволят..
        -Жадность.. заметьте,чиновникам, депутатам и прочим никто не урезал ЗП, когда население с каждым годом беднеет, эти только богатеют..
        - Неспособность .. За что бы они не брались, какие цели бы не ставили..ну не могут они.. майские указы провалены..рабочих мест нет..
        -Нежелание.. им вообще это не нужно, они гастарбайтеров привлекают.. это о чем говорит? Не думают они о пенсиях и доходах граждан, думают , как сэкономить для себя любимых
      2. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 09:08 Новый
        • 8
        • 3
        +5
        Цитата: Гражданский
        1. Растет ЖКХ каждые 6 месяцев.
        2. Растут цены бензин и дт.
        3. Соответственно, растут цены в магазинах.
        4. Падает рубль.
        5. Ширится кольцо врагов вокруг.

        - Экономика в заднице. Она держится только на потоке халявных денег,
        который неуклонно уменьшается. Страна давно ничего не производит, кроме
        понтов. Всеобщее падение морали у населения. Читать книги - считается
        отсталостью. Мужчины, женщины и даже дети пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом. Зажравшиеся правители - на понтах. Они давно оторвальсь от
        реальности и верят в свою божественность. Постоянные и никому не нужные
        провокации и ссоры с соседями. Озверевшие силовики давно не способны
        защитить страну, зато регулярно грабят собственных граждан...
        - Женя, хватит читать газеты. Иди учить уроки.
        - Так я и учу. Нам задали тему об упадке и падении Римской империи.
      3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
        СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:08 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Ширится кольцо врагов вокруг?! А не сами ли мы породили этих врагов? Кто разрушил СССР, Варшавский Блок и страны СЭВ? А теперь нам враги виноваты? Кто отдал Союзные Республики? Тоже враги? Так может враги внутри России? Сырьём из России торгует Запад или патриоты России? Конституция России устроила врагов или патриотов России? Если бы конституция власть не устраивала, конституцию бы полностью выбросили! Получается конституция России устраивает врагов или патриотов России? Если тебя устраивает автомобиль, ты его ремонтируешь. Если не устраивает, ты его меняешь. Так или нет? Что мы имеем с конституцией? Она полностью устраивает кроме мелкого ремонта. Вот кое что поменяли, и в путь! Автомобиль (конституция) просто супер! А из это уже вытекает рост ЖКХ, цен на горючее, цен в магазинах, падение рубля! И врагами России оказываются патриоты России! При выборах президента самым богатым оказался Грудинин! Из антипутинских лиц самым антироссийским оказался Платошкин! А почему не Венедиктов,Гудков или Латынина с Ксенией Собчак? Странно? Или закономерно? Почему враг России Фургал, а ни Анатолий Сердюков или Чубайс? Фургал убийца? Но ведь у нас и террористы могут служить в силовых структурах и даже получать звания и Героя России! Почему Фургалу в этом отказано? Так что там у нас с печеньками? Кто кому раздаёт? Почему всё руководство Крыма живо и здорово, а народные лидеры ЛДНР благополучно ликвидированы? Не задумывался над этим?
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 08:50 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      Представлены параметры индексации: 6,3 процента, 5,9%, 5,6%, 5,5% - по упомянутым годам. Эти показатели в Минтруде и назвали «реальным ростом пенсий в России».

      Индексация на уровне инфляции.. Ерунда полная.. да и до пенсии не все доживут.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:04 Новый
    • 13
    • 2
    +11
    В России обсуждают обещания Минтруда по обеспечению роста пенсий

    Помню...Было...Обещал Медведев...Только , где этот Медведев и где обещанная прибавка в 1000 рублей?
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:40 Новый
      • 12
      • 1
      +11
      Цитата: ROSS 42
      где этот Медведев и где обещанная прибавка в 1000 рублей?

      Отдыхает на вилле в Тоскане.
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 08:46 Новый
        • 8
        • 2
        +6
        Дима тоскует на вилле в Тоскане,
        Знает Димон, что справятся сами.
        1. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 08:49 Новый
          • 9
          • 0
          +9
          Цитата: Поэтиззаугла
          Знает Димон, что справятся сами.

          Типа - вы там держитесь!
          1. Поэтиззаугла
            Поэтиззаугла Сегодня, 08:51 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Ну да, а я(то есть он) переживаю за вас.
            1. Поэтиззаугла
              Поэтиззаугла Сегодня, 09:01 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Он не поднимал чего-то, тяжелее ручки,
              Галстучек, рубашечка, пиджачок и брючки.
              Не говорю, что Дима-нехороший персонаж,
              Наверное, хороший? Но только, он-не наш.
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 10:46 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Поэтиззаугла
                Галстучек, рубашечка, пиджачок и брючки.

                Ещё с универа за ним кличка приклеилась "пиджачок".
                1. Поэтиззаугла
                  Поэтиззаугла Сегодня, 11:00 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Фигасе! Не знал, честно.
                  1. tihonmarine
                    tihonmarine Сегодня, 11:08 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: Поэтиззаугла
                    Фигасе! Не знал, честно.

                    Его однокурсник рассказывал. Да все они такие. Березовский тоже пиньжаки любил, только чёрные.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:05 Новый
    • 15
    • 2
    +13
    Это заразно, все обещают и переобещивают.
    В майском указе Путина 3-летней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе - «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

    Из указа-2020 эта формулировка изъята. Теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».
    Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:16 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Министерство финансов подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

      Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. «В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <...> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с Гражданским.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01
      Фонд борьбы с коррупцией возглавил племянник Путина. Навальный свой проект закрыл. Интересно с кого деньги изымать будут? Из круга друзей Путина, или из лиц не входящих в этот круг? Ответ кажется известен. На самих себя выходить никто не будет. Но поляна будет жёстко зачищаться в пользу своих! Это международная практика или криминальная? Или практика международного криминала?
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 08:07 Новый
    • 12
    • 2
    +10
    инфляция может «съесть» практически всю запланированную надбавку

    Сколько раз это проходили. Как только планируют увеличить пенсии и зарплаты, торгаши заранее ценники на товарах. меняют.
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:20 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Как это проходили?! belay Мне кажется ещё даже и не прошли! no Пока движемся в том же русле! yes Как нам объясняют рост цен? Растёт благосостояние населения! Благосостояние увеличивает спрос! Спрос увеличивает цены! В общем, Россия на подъёме! laughing Не правда? Ну тогда обратитесь в школу ВШЭй! Вас там просветят что вы не правы! wassat
  5. Million
    Million Сегодня, 08:08 Новый
    • 12
    • 3
    +9
    Если президент врет,чего уж от правительства и прочих ожидать...
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 09:00 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      В первый раз, что ли? sad
    2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Не наговаривайте на президента!Президент или ни в курсе, или ни в доле! lol
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:34 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Million
      Если президент врет,чего уж от правительства и прочих ожидать...

      Никто не врет. В прошлом году мне пенсию увеличили АЖ на 600р. Не знаю куда деньги вкладывать, то ли за ЖКХ заплатить, то ли 40 пирожков купить. laughing
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:10 Новый
    • 13
    • 1
    +12
    Простая математика: если инфляция составит около 5%, то реальный рост пенсий в России в 2021 году – около 1,3%. Более чем скромный показатель реального роста.

    Простая математика:
    Увеличение 10 000 и 100 000 на 5 процентов выглядит справедливо. Только разница в абсолютных величинах при этом не радует. А время, когда эти 10 000 стали 20 000, а 100 000 - 200 000, давно прошло...
    А мы сидим-думу думаем, отчего при такой заботе мы однозначно забираемся в самые дальние уголки зада...
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 08:24 Новый
      • 9
      • 1
      +8
      А 100 000 это к чему?
      Просто математическая иллюстрация?
      Отойдя от размера пенсии.
      Может кто вознегодует посчитав за фейк, но это реальность на сегодняшний день.
      Врач высшей категории в поликлинике управления делами президента имеет оклад 9 тыс руб.
      Плюс надбавка за высшую категорию в результате чуть выше 13 тыс. руб.
      Далее премии нефиксированного размера.
      Недавно заплатили премию 10 тыс. руб. заявив что на большее нет бюджета.
      Это федеральное учреждение.
      В муниципальных (московских) ситуация лучше.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:28 Новый
        • 11
        • 1
        +10
        Цитата: Livonetc
        Просто математическая иллюстрация?

        yes
        Цитата: Livonetc
        Врач высшей категории в поликлинике управления делами президента имеет оклад 9 тыс руб.

        Жена - медсестра высшей категории...Знаем...
        В России вообще к медицине и медицинским работникам предвзятое отношение...Что поделать - изгои общества. Наверно поэтому мы собираем деньги на лечение смс-ками...
        1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
          СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:26 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Поправки в конституцию не говорили о всеобщей и бесплатной медицине! Но большинство поправки поддержало! Выходит сбор денег на лечение фейк, и у всех есть деньги на медицину?! smile recourse sad
  7. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 08:18 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Правительство на один квартал на медианную зарплату!
    А лучше на минималку!
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:19 Новый
    • 12
    • 1
    +11
    Нам всё приводят размеры средней пенсии. Ну. так давайте и будем увеличивать пенсии всем, тем у которых 8-12 тысяч и тем, у кого 80 и выше на этот процент от среднего размера пенсии... belay
    Глядишь, лет через десять и пенсии подрастут, и разница между «достаточными» и «нищими» пенсионерами уменьшится...
    Тут намедни один депутат предложил правительству пересчитать МРОТ, потому как у них с учёными и просто умными выходило не 12 130 а порядка 31 000. Так эти предложения засунули куда? А ведь ни одна «личность» (гражданином назвать - язык не поворачивается) из нашего «мудрого» правительства ни на среднюю пенсию, ни на привязанную к МРОТ зарплату (даже в кратности) жить не пробовал...
    На кой нам такие экспериментаторы? request
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:31 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Так и просится фраза Чапаева! Командир должен быть впереди и на лихом коне! Только не видно чиновников и депутатов назначивших себе достойный для граждан России оклад в размере одного МРОТа!
  9. Арлен
    Арлен Сегодня, 08:25 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    информационная служба РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает, что ведомство гарантирует обеспечение реального роста пенсий.

    Минтруд гарантирует... Чем гарантирует? Обычные громкие заявления... Сказать они могут всё, что угодно, проходили, слышали и не такие обещания...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:33 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Арлен
      Минтруд гарантирует... Чем гарантирует? Обычные громкие заявления... Сказать они могут всё, что угодно, проходили, слышали и не такие обещания...

      Это вы зря. Подачки в виде 3-4% ежегодно получаем.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:28 Новый
    • 8
    • 1
    +7
     Я не знаю как там будет с пенсиями, обещают многое, но вот это оним точно выполнят. Зацените !
    Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
    Готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
    РБК 06:00
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:59 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию

      Прямо напомнило:
       Показать / Скрыть текст
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:32 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    В России обсуждают обещания Минтруда по обеспечению роста пенсий

    Главное слово в этом тексте - обещаю . Вот чего чего,а обещать у нас умеют !!!
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 Сегодня, 10:33 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Тут как во фразе-Розыгрыш призов! Все видят слово-Приз и никто не замечает слово-Розыгрыш! laughing
  12. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:34 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Наше благосостояние не зависит от наличия цветной резанной бумаги в кошельках наших и от количества цифирек на счетах наших. Главное здесь - покупательная способность.

    Инфляция - это неотъемлемая часть капитализма, задача которой стимулировать народ к необходимости зарабатывать деньги, но при этом держать нас в полуголодном состоянии. Иначе если все станут миллионерами - кто работать то будет.

    И любимый вопрос на Руси: Что делать?

    Если совсем коротко - строить социализм Сталинского образца. А чем его экономика отличалась от капиталистической?

    Да всё просто. Есть такой прибавочный продукт. Так вот капиталисты на этот прибавочный продукт печатают деньги, которые всегда возвращаются к своим хозяевам, отчего богатые становятся ещё богаче, а бедные - беднее. Если вы заметили, то сколько бы нам не повышали, а лучше жизнь не становится.

    При Сталине же на этот прибавочный продукт снижали цены, отчего покупательная способность населения год от года росла. Жизненный уровень рос.
    1. Роман123567
      Роман123567 Сегодня, 09:16 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Если совсем коротко - строить социализм Сталинского образца

      Если совсем коротко - мы сейчас находимся недалеко от уровня рабов..
      На словах вроде как демократия, свобода и т.д.. на деле же не имеется никакой возможности перевыбрать власть, митинговать против неё нельзя, какую-то реальную оппозицию пропустить в Думу нереально, спускать пар можно лишь вот так на форумах.. хотя могут и здесь штрафануть "за неуважение"..
      В таких условиях построить социализм.. это как зайцу родить льва..
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 09:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Роман123567
        В таких условиях построить социализм.. это как зайцу родить льва..

        Как говорил Плутарх: "Ты правишь, но и тобой правят".

        Управление идёт как сверху вниз, так и снизу вверх. О действительной власти народа у нас, да и везде, не принято говорить, но она есть и только с позволения (непротивления) народа власть выше народа может творить только то, что позволяет народ. Народ может быть одурманен 20-ю бесплатными ТВ каналами и принимать сторону меньшинства в интересах меньшинства, но это только подтверждает, что всё, что происходит с нами, мы виноваты сами. Многие вопросы об управлении от нас скрывали, но в век интернета практически ни чего не возможно скрыть.

        ДОТУ - достаточно общая теория управления:
        https://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/

        Только когда народ овладеет хотя бы знаниями по управлению на уровне "элиты", нас будет не возможно развести на "ваучеры". Знания - это та качеева игла, которая скрыта от народа и сломав которую, народ действительно обретёт волю, волю самим решать вопросы своей жизни, жизни детей, внуков и правнуков.
        1. Роман123567
          Роман123567 Сегодня, 10:00 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          она есть и только с позволения (непротивления) народа власть выше народа
          Уж если народ смиренно проглотил повышение пенсионного возраста.. а после принял и обнуление того, кто это устроил.. Нескоро ещё этот народ разродится своей властью..
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 10:41 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: Роман123567
            Народ смиренно проглотил повышение пенсионного возраста.. а после принял и обнуление того, кто это устроил

            Народ не смирился, народ возмутился и власть приняла меры:
            - убрала Медведева;
            - изменила Основной Закон.

            Забугорная власть в лице МВФ навязала, не только нам, а и всем бывшим социалистическим и независимым, повышение пенсионного возраста и это стало возможным благодаря действующей до 1-го июля сего года Конституции ст. 14. п.4. ".... Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

            С принятием поправок в Конституцию, после 1-го июля сего года, дальнейшее вмешательство в нашу жизнь из вне становится не возможным.

            Вы следствие и последствие смешали в одну кучу и сделали не верные выводы.
            1. Роман123567
              Роман123567 Сегодня, 10:54 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Народ не смирился, народ возмутился и власть приняла меры:
              - убрала Медведева;
              Причём тут вообще Медведев..
              Опять что ли бояр менять по аналогии с кроватями..
              Хоть Медведев, хоть Мишустин, хоть конь в пальто - это всё та же самая власть!!
              изменила Основной Закон.
              Изменила в угоду себе.. эврика..))
              Повторю ещё раз - Народ сначала смиренно проглотил повышение пенсионного возраста.. а после принял и обнуление того, кто это устроил..
              (Медведев, кстати, не в тюрьме.. и своё хлебное место не потерял)

              Забугорная власть в лице МВФ навязала, не только нам, а и всем бывшим социалистическим и независимым, повышение пенсионного возраста
              Уууу, как всё запущено.. и тут злой запад виноват..
              Вот пока подобная чушь будет жить в головах людей - никуда наш народ не воспрянет!!

              С принятием поправок в Конституцию, после 1-го июля сего года, дальнейшее вмешательство в нашу жизнь из вне становится не возможным.
              Я думал, это детишки верили в шутку про то, что Обама гадит им в подъездах.. а тут вона как..
              1. Boris55
                Boris55 Сегодня, 11:08 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Роман123567
                Причём тут вообще Медведев..

                Именно он в течении недели подготовил проект закона о повышении пенсионного возраста.

                Цитата: Роман123567
                а после принял и обнуление того, кто это устроил..

                Причём тут обнуление?
                Мы говорим о будущем страны, а вы пытаетесь убедить меня, что Путин обязательно пойдёт на очередные выборы. Откуда такая уверенность?

                Цитата: Роман123567
                Уууу, как всё запущено.. и тут злой запад виноват..

                А вы не знаете кто нам ту Конституцию написал?

                Цитата: Роман123567
                Я думал, это детишки верили в шутку про то, что Обама гадит им в подъездах.. а тут вона как..

                Я вам ст. Конституции, а вы мне либеральные бредни. Пока. hi
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:54 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Роман123567
        В таких условиях построить социализм.. это как зайцу родить льва..

        А что при Николае II, условия были другие ?
  13. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 08:35 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Каждый год пенсионерам прибавляют по тысяче рублей.Это скорее всего компенсация за потраченные деньги за прошлый год.Вроде бы рублей стало больше,а пенсия держится на одном уровне.
  14. народник
    народник Сегодня, 08:47 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Экономисты, комментируя данные министерства труда и социальной защиты, говорят о том, что планировать рост пенсий на 3-4 года вперёд при существующей макроэкономической обстановке – дело крайне сложное

    Такое планирование является показателем профессиональной непригодности.
    1. vprnik
      vprnik Сегодня, 09:24 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Экономисты, комментируя данные министерства труда и социальной защиты, говорят о том, что планировать рост пенсий на 3-4 года вперёд при существующей макроэкономической обстановке – дело крайне сложное

      Такое планирование является показателем профессиональной непригодности Ну как же - это тонкий намек на возможный обвал рубля (тогда какие уже 5%). Мне больше нравится, что после 24 года размер повышения будет определятся ростом доходов. Последнее время рост доходов отрицательный))).
  15. Роман123567
    Роман123567 Сегодня, 09:01 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Конституция, Конституция.. поправки, поправки..))

    План повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские власти объясняли пенсионную реформу 2018 года, может отправиться в утиль.
    Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.
    Документ, подписанный Путиным во вторник, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв.
    В майском указе Путина 3-летней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе - «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».
    Из указа-2020 эта формулировка изъята. Теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».
    Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.
    Тот же принцип, как следует из указа Путина, распространяется и в целом на уровень жизни населения. В 2018 году президент требовал обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан», то есть доходов с учетом инфляции. Теперь же ставится задача, чтобы доходы росли «не ниже инфляции».
    В реальном выражении, соответственно, даже нулевой рост доходов уже будет считаться выполнением президентского указа.
    Одновременно Путин продлил (ОБНУЛИЛ) до 2030 года сроки по всем ключевым целям нацпроектов: снижение бедности вдвое, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост несырьевого экспорта, увеличение численности занятых в малом бизнесе до 25 миллионов человек.


    Обещаю обещать..
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Роман123567
      Теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

      Я далеко не экономист, но у меня создается впечатление, что инфляцию рассчитывают по принципу - если хлеб и мясо подорожали на 10%, а яхты и бриллианты подешевели на 10% то инфляция =0. Зарплаты и пенсии можно не повышать. laughing
      1. Роман123567
        Роман123567 Сегодня, 10:01 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        хлеб и мясо подорожали на 10%, а яхты и бриллианты подешевели на 10% то инфляция =0

        Ну при таком раскладе инфляция ещё и в минусе будет..))
  16. Van 16
    Van 16 Сегодня, 09:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Мои, мама с папой, раньше сами справлялись, а сейчас, не смотря на индексацию, уже нет. Вся пенсия на продукты и лекарства уходит. ЖКХ, ТВ, телефоны уже я оплачиваю. Вот такое повышение пенсий, вот такая официальная инфляция ..
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Наверное, здоровье с возрастом не улучшается и растут траты на лекарства? Я думаю, в этом причина.
      1. Van 16
        Van 16 Сегодня, 10:02 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Здоровье, конечно, не улучшается. Но набор лекарств у них практически не меняется который год. Цены растут.
  17. Стальнов И.П.
    Стальнов И.П. Сегодня, 09:08 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    250 рублей возможно, это будет солидная прибавка для пенсионеров, себе зарплаты лепят сразу на 100%, тьфу, противно слушать весь этот абсурд.
  18. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 09:11 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Цитата: Ингвар 72
    Я банально свою мать убедить не могу, она свято верит, что дядя Вова тут не причем, бояре виноваты. Уверена в правильности своего выбора на выборах президента.

    Вы можете не уважать свою маму, себя.. но к президенту Путину так относится не допустимо.
    Пытаясь принизить его, вы одновременно делаете тоже самое по отношению к большинству населения России. Имейте это ввиду. А если вы настолько упрямы в своем желании наезжать на него - откройтесь для народа, кто вы и что вы, а мы посмотрим.
    1. Роман123567
      Роман123567 Сегодня, 09:18 Новый
      • 1
      • 1
      0
      по отношению к большинству населения России.

      Ты где-то нашёл на глобусе вторую Россию..))
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 10:01 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Непостижимый
      откройтесь для народа, кто вы и что вы, а мы посмотрим.

      Кто смотреть будет - вы, и почему вы себя ассоциируете со всем народом? Боросьте этот пафосный тон, вы не народ России, а лишь урякающая его часть. Я вокруг себя вижу больше негатива к власти, среди работающих людей естественно.
      И да, я не прячусь, имэй у меня привязан к реальному телефону, и к реальному адресу. Кому надо, легко узнают, а каждому гвоворуну своё ФИО озвучивать - признак дурости, коей я не страдаю. wink
      1. Непостижимый
        Непостижимый Сегодня, 10:13 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Ингвар 72
        Кто смотреть будет - вы, и почему вы себя ассоциируете со всем народом? Боросьте этот пафосный тон, вы не народ России, а лишь урякающая его часть.


        Товарищ Ингвар 72, я не интернет-разведчик, ваши телефоны и адреса мне без надобности.
        Если вы позволяете себе фамильярничать по отношению к президенту России Путину, хотелось бы знать КТО вы и на каком основании вы себе это позволяете.

        Цитируемая чать вашей публикации несколько оскорбительна. Оставлю без ответа
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 10:19 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Непостижимый
          на каком основании вы себе это позволяете

          На основании того, что президент России выборная должность, и избраннык должен трудиться на благо страны и народа, а не на благо своих друзей.
          И если выборный работник плохо выполняет свои должностные обязанности ( декларируемые), его как минимум нужно уволить.
        2. Роман123567
          Роман123567 Сегодня, 10:25 Новый
          • 1
          • 1
          0
          на каком основании вы себе это позволяете.

          На основании того, что он грабит народ.. отнимает у и без того небогатых пенсионеров по миллиону рублей, меняет под себя конституцию, боясь потерять власть.. панически боится любой оппозиции, надеясь выглядеть Дартаньяном в окружении Жириновских/Зюгановых..
          Так что касаемо фамильярности.. лучше всего о нём сказано в украинской кричалке..
  19. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    РЕАЛЬНОГО роста пенсий...

    Хорошо, что не виртуального...
    Представлены параметры индексации: 6,3 процента, 5,9%, 5,6%, 5,5% - по упомянутым годам. Эти показатели в Минтруде и назвали «реальным ростом пенсий в России».

    Даже за инфляцией не угонятся...
    Хотя у нас инфляция официальная где-то 2%..... И средняя зарплата 35 тыс..... Так что официально все у нас хорошо...
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:33 Новый
    • 1
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    Какие инфляция 3-5 %.
    Захожу в магазин -простенькие яблоки были 70р, сейчас 130 р.
    полуфабрикат 60 р, сейчас 70р,

    Еще и должны государству все останутся.
    1. Роман123567
      Роман123567 Сегодня, 09:37 Новый
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      яблоки были 70р, сейчас 130 р
      Еще и должны государству все останутся.

      Съешь вместо двух яблок одно.. и никто никому ничего не должен..))
      1. Макс1995
        Макс1995 Сегодня, 09:38 Новый
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        Мечтаете. Уже должны, уже...
  21. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:37 Новый
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    Помнится в конце 80-х была загадка на этот счет - Что у нас растет быстро и незаметно?
    Ну, думаю ответ сами придумаете
  22. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:51 Новый
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    Хорошо при зп чиновника и депутатов об жизни на земле думать-всё складно и за тонировкой лимузина очень даже в розовых тонах. А посади их на ими же выдуманый мрот и фикс ставку по специальности то может и думать начнут? В союзе нар депутаты на свою зп с предприятий жили и постоянно думали об улучшении жизни т.к от этого их блага зависили тоже.
  23. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 10:07 Новый
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    А что, про экономические санкции США и стран НАТО никто не слыхал и для чего их шесть лет наращивают никто до сих пор не понял ?
    Может мозгами и не понял, но пятой точкой почувствовал...
  24. iouris
    iouris Сегодня, 10:13 Новый
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    Пропаганда и обещания - это одно и то же. Пенсии, наверное, ещё будут (какое-то время), но при определённых условиях.
  25. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 10:23 Новый
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    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Непостижимый
    на каком основании вы себе это позволяете

    На основании того, что президент России выборная должность, и избраннык должен трудиться на благо страны и народа, а не на благо своих друзей.
    И если выборный работник плохо выполняет свои должностные обязанности ( декларируемые), его как минимум нужно уволить.

    Это не повод переходить на личности, тем более к лидеру страны, с огромной поддержкой среди населения.
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47 Новый
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    У меня такое впечатление что ,те кто расчитывают индексацию живут в другом государстве.Хлеб и тот в Сочи подорожал с 32 руб до 36 руб это у друзей армян,а в сетевых до 42 руб.И так везде по продуктам.Круче всего подорожали крупы.Рис сразу на 30 руб.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 11:04 Новый
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      В этом и суть путинской стабильности.
  27. vit670
    vit670 Сегодня, 10:51 Новый
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    Это как собаке: бросят кость и она грызет, чтоб не гавкала! Так с этими обещаниями. Обсуждайте и не гавкайте! А на выхлопе будет ноль!