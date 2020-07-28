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Американские военные базы в Ираке снова подверглись ракетным обстрелам

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Американские военные базы в Ираке снова подверглись ракетным обстрелам

Американские военные базы в Ираке вновь подверглись нападению неизвестных. Как сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление иракских силовых структур, в ночь на вторник на военной базе к северу от Багдада прогремели два мощных взрыва.


По данным телеканала, взрывы прогремели на военной базе ВВС Спайкер, где дислоцированы как американские, так и иракские военные. Второе название базы, находящейся в северном предместье города Тикрит провинции Салах-эд-Дин, - Маджед ат-Тамим. Причины произошедших взрывов называются разные, официального заявления от американской стороны пока не последовало.

Ровно в 23:00 (совпадает с московским) два взрыва прогремели на авиабазе в провинции Салах-эд-Дин. (...) сильный пожар был локализован прибывшими на место бригадами гражданской обороны. По предварительным данным, пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Согласно информации, озвученной Al Sumaria со ссылкой на иракских силовиков, причиной двух мощных взрывов стала детонация хранившихся в ящиках боеприпасов. При этом причина самой детонации не называется. А вот по данным телеканала Sky News Arabia, по базе был нанесен ракетный удар.

Отметим, что данный инцидент стал вторым за последние несколько часов в Ираке. Ранее ракетный удар был нанесен по военной базе Эт-Таджи, где также находятся американские военнослужащие. Согласно информации, на ее территорию попали три ракеты. По официальным данным, поступившим от иракских силовых структур, серьезные повреждения получил вертолет армейской авиации США и оружейные мастерские. О потерях и ранениях среди личного состава не сообщается.
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Иракские правительственные силы заняли военную базу Спайкер в городе Тикрит
12 комментариев
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  1. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 08:14 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    ну так не по одной ж Российской базе пулять- а так три ракеты неплохо но можно и больше- а вообще где ж американсое всесильное пво или они ток израилю соорудили "непробиваемый кумпол" а на своих солдат наплевать; хотя кому нужны эти ниггеры латинос и индейцы что служат в армии сша-евреям на них плевать
  2. sav
    sav Сегодня, 08:24 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Сами имитируют - оправдывают свое присутствие.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 08:27 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Скоро будут "Панцирь-СЭ" закупать с такими залётами
  4. HAM
    HAM Сегодня, 08:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Какие то странные обстрелы....минимум повреждений,без жертв...чисто спектакль.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:34 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Самое поразительное что у американцев не все базы имеют систему ПВО,хотя находятся в районах далеко неспокойных
    1. Комментарий был удален.
    2. Поэтиззаугла
      Поэтиззаугла Сегодня, 08:52 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Праведным и честным людям нечего бояться. :-)
  6. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 09:02 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: HAM
    Какие то странные обстрелы....минимум повреждений,без жертв...чисто спектакль.


    Это же база в пустыне, основное что там превалирует это ровноет пустое пространство. Три ракеты по теории вероятности скорее всего должны были попасть в "плац" или какой нибудь подсобный сарай. Но в данном случаи повезло, попали в боеприпасы. Жертвы (не написано что нет, "не сообщается") скорее всего есть, хотя такой промежуточный склад должен стоять более менее отдельно, кто то же должен их был хотя бы охранять.
  7. bars1
    bars1 Сегодня, 09:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Безответные удары по американским базам зимой 2020 года стали индикатором заката США. Типа, бить можно не рискуя получить ответ.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Эти удары и есть запоздалый ответ америке на, творимые по всему миру, военные и просто уголовные преступления.
      Поводом к новым ударам со стороны США они конечно послужить могут.
      Однако вы правы.
      Они сейчас находятся в полном раздрае.
      Это чувствуют многие.
      Потому и кусают.
  8. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:23 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    пора амерам и их прихлебателям валить с оккупированных территорий ... иначе амба ...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Не в первый и конечно не в последний раз. Но даже не будучи конспирологом каждый раз настораживает и дает пищу к размышлению повторяющаяся из раза в раз фраза
    пострадавших нет
    Либо ракеты падают не там где надо, либо кому-то не хочется вывода американских войск из Ирака.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Надо раз в неделю обстреливать, хорошая традиция.