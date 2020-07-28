Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20

В китайских СМИ вышло очередное интервью с главным конструктором истребителей нового поколения J-20. Эти самолёты сегодня активно поставляются для ВВС НОАК. Китайские журналисты поинтересовались у интервьюируемого Ян Вэя о том, чем принципиально отличается новое поколение китайских истребителей от поколения предыдущего.
По словам конструктора J-20, принципиальным отличием является не столько повышенный радиус боевого применения и огневая мощь, сколько начинка в виде искусственного интеллекта.
Представляющий Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC) Ян Вэй говорит о том, что в предыдущих поколениях истребителей решающим фактором была маневренность.
Главный конструктор J-20 поясняет, почему маневренность не главное:
Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.
Примечательно, что Ян Вэй говорит об «устаревшей концепции важности сверхманевренности» постоянно. Ранее в китайских СМИ так же приводилось похожее его заявление. Если такая риторика исходит от конструктора китайских самолётов нового поколения, то стоит предположить, что у тех же J-20 с маневренностью есть большие проблемы.
Ян Вэй:
Информация теперь стала решающим фактором, поскольку современные истребители сосредоточены на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР.
По словам китайского авиаконструктора, истребители нового поколения снижают способность противника к получению достаточных объёмов данных, в том числе с использованием эффективных средств радиоэлектронной борьбы и стелс-технологий.
Ян Вэй говорит о том, что для самолётов ближайшего будущего будет актуальной возможность действовать в интегрированной сети, обмениваться данными в режиме реального времени, иметь возможность выполнения совместных операций.
Сегодня в Китае заявляют, что к 2035 году в стране появится истребитель 6-го поколения (по китайской классификации – пятого).