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Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20

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В китайских СМИ вышло очередное интервью с главным конструктором истребителей нового поколения J-20. Эти самолёты сегодня активно поставляются для ВВС НОАК. Китайские журналисты поинтересовались у интервьюируемого Ян Вэя о том, чем принципиально отличается новое поколение китайских истребителей от поколения предыдущего.


По словам конструктора J-20, принципиальным отличием является не столько повышенный радиус боевого применения и огневая мощь, сколько начинка в виде искусственного интеллекта.

Представляющий Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC) Ян Вэй говорит о том, что в предыдущих поколениях истребителей решающим фактором была маневренность.

Главный конструктор J-20 поясняет, почему маневренность не главное:

Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.

Примечательно, что Ян Вэй говорит об «устаревшей концепции важности сверхманевренности» постоянно. Ранее в китайских СМИ так же приводилось похожее его заявление. Если такая риторика исходит от конструктора китайских самолётов нового поколения, то стоит предположить, что у тех же J-20 с маневренностью есть большие проблемы.

Ян Вэй:

Информация теперь стала решающим фактором, поскольку современные истребители сосредоточены на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР.

По словам китайского авиаконструктора, истребители нового поколения снижают способность противника к получению достаточных объёмов данных, в том числе с использованием эффективных средств радиоэлектронной борьбы и стелс-технологий.

Ян Вэй говорит о том, что для самолётов ближайшего будущего будет актуальной возможность действовать в интегрированной сети, обмениваться данными в режиме реального времени, иметь возможность выполнения совместных операций.

Сегодня в Китае заявляют, что к 2035 году в стране появится истребитель 6-го поколения (по китайской классификации – пятого).
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89 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:28 Новый
    • 10
    • 5
    +5
    Как надоели эти немощные объяснять, что мол "виноград еще зелен".
    А когда всё же сподобятся производить подрбное, будут, разбрызгивая слюни и раздувая щеки утверждать, что вот оно, настоящее супер пупер.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 08:58 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
      По китайским стандартам самое важное для самолета 5го поколения, это то, что бы он назывался самолетом 5го поколения, остальное не важно. Да и то правда , вот назови самолет 5го поколения , самолетом 4 го поколения и все, нету самолета 5го поколения. laughing
      1. Владимир16
        Владимир16 Сегодня, 09:40 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20


        Ну не смогла я, не смогла. laughing lol wassat
      2. engenius
        engenius Сегодня, 10:31 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Это как Индия недавно заявила, что дизайн нового индийского истребителя пятого поколения разработан. Так и запишем "Дизайн 5 поколения"! Очевидно, что Китай пытался нивелировать нехватку маневренности применением аэродинамической схемы типа "утка", ведь своих двигателей с УВТ с хорошим ресурсом у них нет. Рули направления тоже какие-то микроскопические. Теперь же заявление китайского конструктора расставило все на свои места. J-20 это концепция F-35, которая не предусматривает ближнего маневренного боя. Су-57 он не особо конкурент.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:57 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Livonetc
      Как надоели эти немощные объяснять, что мол "виноград еще зелен".
      А когда всё же сподобятся производить подрбное, будут, разбрызгивая слюни и раздувая щеки утверждать, что вот оно, настоящее супер пупер.

      Как только китайцы освоят производство двигателей с ОВТ, роль маневренности резко повысится.
      1. Runoway
        Runoway Сегодня, 10:37 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Пусть хотя бы на каком то ТВД продемонстрируют эффективность своего ВПК, а потом уже хвалятся.
        Хотя конвеерная поставка в войска, говорит о том что всё таки что то могёт
    3. VO3A
      VO3A Сегодня, 10:38 Новый
      • 0
      • 0
      0
      производить подрбное

      Ну, уточним: ПРОИЗВОДИТЬ ПОДОБНОЕ...
      Разберём простейший вариант использования самолёта 5-го поколения и самый основной одновременно...Он, находясь на передней линии и оставаясь незамеченным, обеспечивает скрытое целеуказание для других самолётов и платформ и контролирует или управляет боем, при необходимости сам включается в бой...Вдруг , его заметили, как он без сверхманевренности сможет успешно покинуть опасную зону, где его могут сбить ? Лукавят китайцы, да и пи_ндосы, тоже...НУЖНА СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ !
    4. Александр Сосницкий
      Александр Сосницкий Сегодня, 11:02 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Китаец правду говорит. Сегодня ИИ является решающим фактором всего. А его техническая реализация есть не более чем подспорье. Вся сила будет теперь в проводах и полноценной скоростной обработке информации
      1. Александр Сосницкий
        Александр Сосницкий Сегодня, 11:03 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Мозгов никогда лишних не бывает
  2. Machete
    Machete Сегодня, 08:30 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    А зачем тогда вообще строить истребители.
    Создать какую-нибудь летающую ракетную платформу и пулякать во врага со 100-150 км. Вы же точно попадёте, а тупой враг ничего для своей защиты делать не будет.

    Чем не обоснуешь неспособность создать нормальный самолёт ближнего боя.
    Или они думают, что воевать всегда будут за пределами видимости радаров врага?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:44 Новый
      • 1
      • 1
      0
      а зачем летающую?
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 09:11 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: роман66
        а зачем летающую?

        О ответ не очевиден?
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:56 Новый
          • 0
          • 0
          0
          нет, если не летает - то и сбить не могут и керосин не нужен и летчиков учить не надо
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 08:45 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Поосторожнее, коллега.
      Я не раз уже предлагал схожие решения и для воздуха, и для моря. Но каждый раз ретрограды меня бешено минусовали.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 08:56 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        во всем виноваты велосипедисты..

        и сторонники строительсва 7х70 000 т ВИ авианосцев
      2. Grazdanin
        Grazdanin Сегодня, 09:53 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Перейра

        Я не раз уже предлагал схожие решения и для воздуха, и для моря. Но каждый раз ретрограды меня бешено минусовали.

        Так просто США такие штуки давно используют, БПЛА называются smile
    3. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:10 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Machete
      А зачем тогда вообще строить истребители.
      Создать какую-нибудь летающую ракетную платформу и пулякать во врага со 100-150 км. Вы же точно попадёте, а тупой враг ничего для своей защиты делать не будет.

      Чем не обоснуешь неспособность создать нормальный самолёт ближнего боя.
      Или они думают, что воевать всегда будут за пределами видимости радаров врага?

      Так сделали уже, f 35
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:37 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Так сделали уже, f 35

        F-35 не является самолетом ближнего боя. К слову сказать, если выкинуть все американские методички, то концепцию F-35 вообще сложно определить. Отсюда и его проблемы
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 10:28 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Цитата: Ка-52
          Так сделали уже, f 35

          F-35 не является самолетом ближнего боя. К слову сказать, если выкинуть все американские методички, то концепцию F-35 вообще сложно определить. Отсюда и его проблемы

          Ближнего боя не является, а платформой для запуска ракет является
    4. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:33 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Или они думают, что воевать всегда будут за пределами видимости радаров врага?


      Именно так и собираются. Смогут или нет - другой вопрос. Но собираются.
    5. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 09:51 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: Machete
      Создать какую-нибудь летающую ракетную платформу и пулякать во врага со 100-150 км

      Убрать от туда пилота, добавить квази ИИ, возможность сопровождать и защищать пилотируемый самолёт, ой да это же : https://topwar.ru/173434-vvs-ssha-podveli-itogi-tendera-na-sozdanie-bespilotnogo-vedomogo.html
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Убрать от туда пилота, добавить квази ИИ, возможность сопровождать и защищать пилотируемый самолёт, ой да это же : https://topwar.ru/173434-vvs-ssha-podveli-itogi-tendera-na-sozdanie-bespilotnogo-vedomogo.html

        над способностью "защищать" пилота посмеялся. В это могут верить только те, кто думает что самолеты атакующей группы будут нападать строем, как пехота во время наполеоновских войн laughing
        1. Grazdanin
          Grazdanin Сегодня, 10:06 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Ложные цели, излучатель рлс, MSDM ракеты - хоть что-то знакомо из этих слов? smile
    6. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Machete
      Создать какую-нибудь летающую ракетную платформу и пулякать во врага со 100-150 км.

      Тактика применения стратегической авиации к этому идет. Уже никто не собирается тупо прорывать системы ПВО на каком нибудь сверхзвуке. Не даром ПАК ДА планируется в дозвуковом исполнении и Ту-95 рано списывать, чем не платформа. Дальность ракет стремительно возрастает. Можно ожидать что скоро вообще не нужно будет далеко летать, а наносить удары, находясь над своей территорией.
    7. VO3A
      VO3A Сегодня, 11:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Извините, но вы не имеете понятия о самолёте 5-го поколения и необходимости его применения, и особенностях современной войны..Нет не войны с партизанами , а войны с настоящим противником, на вооружении , которого находится современная, высокотехнологичная техника, объединённая в системы, которые управляются и осуществляют целеуказание и передачу информации в реальном времени...И с которыми борются с помощью систем РЭБ, космических и других систем..
  3. 501Legion
    501Legion Сегодня, 08:31 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    они объяснили просто. "маневренность не главное потому-что у наших самолётов её нету"
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:35 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    А виноград то зелёный...в сердцах сказала лиса. До сих пор не понимаю, как J-20 с движками АЛ-31 могут считаться 5-м поколением, а наши 57-е с "изделием 117" нет? Это же просто пиар, и ничего больше...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:05 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Это же просто пиар, и ничего больше...

      Напоминание о движках более, чем удачно...
      А вся их полемика не просто пиар, а злостная «пиарастия»... lol
    2. sg7s
      sg7s Сегодня, 09:52 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      у них и 41М есть ,только скопировать лопатки кнд не могут никак (лет пять возятся)...А вообще китаёзы - молодцы - был как-то , заказывал линию мелкосортного проката..Там так - надо сделать луну? Не вопрос, вам какую - Квадратную , синюю, сбоку дырочка? Два мес, цена такая-то ( правда , потом цена растет в геометрич. прогрессии) , но все твои просчеты - ТВОИ...Подсмотрел на другом заводе (объездил много) другую компоновку ( длина цеха уменьшается на 70 метров) , объявил - они ухом не повели - сделаем,мол,вы же нам не говорили...В-общем , народ специфический, еда , правда,полное г...
  5. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 08:36 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Этот Ян Вэй не может "достать виноград сверхманевренности", а потому убеждает себя и окружающих, что "виноград зелёный".
    laughing
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:13 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: Shuttle
      Этот Ян Вэй не может "достать виноград сверхманевренности", а потому убеждает себя и окружающих, что "виноград зелёный".
      laughing

      25 упоминаний о винограде в одной статье, у вас там одна методичка что-ли?
  6. sav
    sav Сегодня, 08:37 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Если не получается достичь каких либо характеристик, можно просто сказать, что они не актуальны lol
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:13 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: sav
      Если не получается достичь каких либо характеристик, можно просто сказать, что они не актуальны lol

      Да, либо они действительно не актуальны
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Главный конструктор J-20 поясняет, почему маневренность не главное:

    Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.

    Китай похоже нивелирует все свои технические недостатки машин 5 поколения ,супер ракетами ?
  8. Наган
    Наган Сегодня, 08:54 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Пусть сперва нормальный мотор хотя бы 4 поколения сделают.
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:14 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Наган
      Пусть сперва нормальный мотор хотя бы 4 поколения сделают.

      Для мопеда мотор?
  9. HAM
    HAM Сегодня, 09:16 Новый
    • 1
    • 1
    0
    "Информация теперь стала решающим фактором, поскольку современные истребители сосредоточены на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР....."-----так это уже не истребители,а что то вроде аваксов..

    Т.о есть "современные истребители" должны погибать умненькими...
    Ну,получили они большое количество информации,и не смогли защититься или уйти от ракеты противника...
    Неуклюжие,зато информированные..
    Никто не говорит что информация не нужна........ но добро должно быть с кулаками...
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:17 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20

    Потому-что её нет на китайском истребителе...
    И планер не позволяет, и двигатели отечественные не тянут. Вот и решили, что не главное...
    А позволяли бы возможности, так китайцы на весь мир кричали, что их самолет самый маневренный и это главное...
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 09:20 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Пусть сперва нормальный мотор хотя бы 4 поколения сделают.

      Прежде чем пинать китайцев, нужно хотя бы научиться делать двигатели 5-го поколения в России. Больших серий двигателей 5-го поколения в России нет. А значит в действительности, по факту, нет ни одного двигателя 5-го поколения. А вот китайцы как раз молодцы. Занимаются не болтовней, а делом.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:02 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        А у кого есть двигатель пятого поколения в таком случае?
        В изделии тридцать главная изюминка это изменяемая степень двухконтурности ,такого ни у кого нет,вроде ещё третий контур должен появиться.
        Для ф35 подобное только в разработке, нынешний движок ф35/22 не имеет принципиальных отличий от ал-41,который ставят на су-35/57.
  11. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:21 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    не можем достичь манёвренности российской авиационной техники ... ну вот по сему сделаем вид что она и не главное ... отмазка так себе ...
    манёвренность хороший такой плюс в сочетании с малозаметность ... и для истребителя вообще в тему ...
  12. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:22 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.
    Конечно невозможно при отсутствии необходимой маневренности сами себе противоречат.
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 09:30 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.
      Конечно невозможно при отсутствии необходимой маневренности...

      Даже с маневренностью вы никуда не денетесь от гиперзвукового оружия.
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 09:40 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Где он гиперзвук китайцы о нём даже не упоминают там быстрее самолёт сделают чем такую ракету.
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:40 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.

      наивно так думать. Вернее так думают те, кто верит буклетным заявлениям, но принимая во внимание хотя бы результаты моделирования современного боя. Не говоря уж о натурных испытаниях.
  13. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:29 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    На самом то деле, конструктор прав, как бы его не хаяли.
    КИтайцы уверенно догоняют по технологиям, отстают пока, но это не надолго.

    Супер-маневренность была на потолке у прошлых поколений, а ради стелс , малозаметности и прочего явно пришлось пожертвовать ей и скоростью.
    Зато пришли новые задачи - пассивные датчики, умеая электроника, управление дроном, связь с базой, чтоб самому не светится, стелс.

    Так что прав, прав...
    1. mark2
      mark2 Сегодня, 09:53 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Супер-маневренность была на потолке у прошлых поколений, а ради стелс , малозаметности и прочего явно пришлось пожертвовать ей и скоростью.

      Да что вы говорите!... Главные требования к испребителям 5 поколения есть малозаметность, сверхманевренность и полет на сверхзвуке без применения форсажа.
      США и Китай, не смотря на то, что на этом сайте принято считать, что эти страны поднялись в неких технологиях выше горы Олимп, все же не могут выполнить все требования к 5 поколению. Поэтому они начинают перекраивать эти требования. Чего уж проще , да? Не можешь сдержать обещание, откажись от него.
    2. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 09:59 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Суперманевренность доступна на низких скоростях 0,5-0,6 М, достаточно пустить 2 современные ракеты с задержкой по времени, пока истребитель будет крутить кульбиты против одной второй легко собьёт. Так же большой вопрос к классу пилота, делать сложные манёвры нужно ещё уметь.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 10:35 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Суперманевренность доступна на низких скоростях 0,5-0,6 М, достаточно пустить 2 современные ракеты с задержкой по времени, пока истребитель будет крутить кульбиты против одной второй легко собьёт.

        Ай молодца )))
        Не напомните , сколько всего ракет на борту самолёта ? ))) И сколько потом времени занимает повторный вылет (проверка стелс-покрытия) ? ))) А я напомню - для амер.стелс-истребителей повторный вылет только через 72 !!! часа )))
        По маневренности - любое маневрирование самолёта снижает дальность полёта ракеты , и чем маневрирование интенсивней - тем более значительно падает дальность ракеты , особенно когда выгорает её топливо ))))
  14. gridasov
    gridasov Сегодня, 09:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Маневренность это как важная часть высоко эффективной технологии полёта. Иными словами нельзя эффективно летать не владея технологиями высокой маневренности. Кстати и и китайцы разрабатывают технологии управляемых потоков , а не управлением плоскостями .
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:31 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Осталось объяснить летчику, что когда в него летит ракета ему не нужна сверхманевренность и он должен быть счастлив, что конструктор не предусмотрел данную функцию. Интересно, а конструктор знает, что ракета, после выработки горючего летит как кирпич, постепенно теряя скорость, что резко уменьшает ее маневренность и способность сбить маневрирующий самолет? А еще конструктору надо разъяснить, что "невидимость" добивается система РЭБ, которые заодно и ракетам не дают сбить самолет.
    Сказал бы проще: нет у нас соответствующих двигателей, а заодно и пилотов, способных выдержать 9G, поэтому нет и сверхманевренности. Мы бы поняли и простили.
  16. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 09:48 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    А если он прав? Никакая сверхманевренность не поможет при близком подрыве б/ч ракеты.
    Только "обмануть"," ослепить", или уничтожить.
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 10:36 Новый
      • 0
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      0
      Главный минус сверхманевренности то что он происходит на сверх малых скоростях, практически на месте. Большая зависимость от класса пилота.
      F15 и F16 с управляемым вектором тяги были испытаны в металле, УВТ есть в ракетах, там актуальней.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 10:57 Новый
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        0
        Главный минус сверхманевренности то что он происходит на сверх малых скоростях, практически на месте. Большая зависимость от класса пилота.

        бред сивой кобылы. У вас не хватит энергии на энергичное маневрирование при низких и сверхнизких (на уровне сваливания) скоростях. Начнете дергать РУС на скорости 0,3М и свалитесь в штопор - не успеете сказать "мама, прощай"
  17. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 09:51 Новый
    • 0
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    Примечательно, что Ян Вэй говорит об «устаревшей концепции важности сверхманевренности» постоянно. Ранее в китайских СМИ так же приводилось похожее его заявление. Если такая риторика исходит от конструктора китайских самолётов нового поколения, то стоит предположить, что у тех же J-20 с маневренностью есть большие проблемы.

    Для тех, кто верит в исключительное доминирование концепции дальнего боя и отмирание ближнего со всеми его маневренностями хорошо бы вспомнить проходившие когда-то в начале 80-х учебные бои, в которых с одной стороны участвовали F-14, а с другой Т-38 (учебная версия F-5). Так вот несмотря на подавляющее преимущество F-14 в БРЭО хилые Тайгеры в половине (!) случаев находили способ сблизится с противником и навязывали ближний маневренный бой.
    1. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 10:28 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      80ые закончились более 30 лет назад. Все эти сказочки про учебные бои несут маркетинговый характер. Если есть ссылка на достоверный источник с подробной информацией и аналитикой о итогах боя, скиньте, с удовольствием почитаем.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 10:38 Новый
        • 0
        • 0
        0
        80ые закончились более 30 лет назад. Все эти сказочки про учебные бои несут маркетинговый характер.

        колесо изобрели в конце IV тысячелетия до н. э, но думаю вы периодически водружаете свой зад на самодвижущуюся повозку, катящуюся на столь дремучем изобретении. Плохо, что вы анализировать прочитанное не научились, потому что до вас не дошел сам принцип сравнения. Проблема не в 80хЭ, а в том, что радар F-14 был настолько более продвинут по сравнению с радаром F-5, что даже разница между AN/APG-81 и Н011M и то меньше.
        Все эти сказочки про учебные бои несут маркетинговый характер.

        полунатурное моделирование и то более показательное, чем все ваши рассуждения на основе буклетной информации.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:51 Новый
    • 0
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    Сделать аппарат выше, быстрее, умнее, стелснее, маневреннее ... короче, опаснее для противника во всех отношениях, задача не тривиальная!
    А пока, то, что есть, а не то что хочется.
  19. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А каков эфективный радиус современых ракет класса В-В?
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 10:01 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      А каков эфективный радиус современых ракет класса В-В?

      Вполне достаточен, чтобы не обращать никакого внимания на сверхманевренность.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 10:06 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вариантов нет?
        1. c2020
          c2020 Сегодня, 10:11 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Шансов нет.
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 10:15 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Сдаваться?
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 10:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      А каков эфективный радиус современых ракет класса В-В?

      такого понятия нет. Есть максимальная дальность. Ею чаще всего и оперируют буклетные эксперты. В формате реального боя возникнет слишком много факторов, которые могут повлиять на способность ракеты поразить цель: скорость цели, вектор движения цели по отношению к атакующей ракете, на сколько активно маневрирует цель, высота полета ракеты и цели и тд
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 10:18 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Хорошо.Перефразирую вопрос.
        Как долго может лететь ракета класса В-В не меняя своей скорости?
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 10:28 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Как долго может лететь ракета класса В-В не меняя своей скорости?

          двигатель ракеты работает в среднем 6-10 сек., дальше она летит по инерции. Дальность ее полета (буклетная) известна. Если цель малоскоростная и не маневрирующая (например B-52 или А-50), то энергию ракета сохранить на большем протяжении полета. Если цель маневрирует, то ракета будет терять энергию на компнсацию траектории. В целом ракета, имеющая на разгонном участке скорость V=4М, на конечном участке полета может лететь 0,7-0,8М
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 10:35 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Т.е.продолжительность полёта ЛС и скорость,выше чем у ракеты дальнего действия В-В?
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 10:53 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Т.е.продолжительность полёта ЛС и скорость,выше чем у ракеты дальнего действия В-В?

              не совсем понял вопрос
              1. ЛМН
                ЛМН Сегодня, 10:56 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Современный истребитель летит быстрее и дольше,чем ракета В-В?
                1. Ка-52
                  Ка-52 Сегодня, 11:07 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Современный истребитель летит быстрее и дольше,чем ракета В-В?

                  дольше, но не быстрее. Но вопрос не в этом. Вообще азбучно вся тактика атаки делится на 4 фазы:
                  1) Выход на рубеж перехвата. 2) Для отвлекающей группы - манёвр с целью спровоцировать противника на сближение и включение своих радаров, РЭБ и т.п. Для ударной группы - манёвр с целью выхода в зону применения оружия по дальности и перегрузке. 3) Пуск своих ракет и уклонение или срыв наведения от ракет противника. 4) Манёвр с целью выхода из зоны применения ракет противника по дальности, высоте и перегрузке.
                  так вот на последнем этапе важны энергичное маневрирование и скорость ухода от атакующих ракет, потому что дальность поражения вдогон у ракет ВВ значительно меньше, чем на встречных курсах
                  1. ЛМН
                    ЛМН Сегодня, 11:11 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Спасибо за развёрнутый ответ.

                    Но..су-35,например,может уходить от современных ракет класса В-В?
      2. c2020
        c2020 Сегодня, 10:19 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Сдаваться?

        Вышвырнуть из авиации всех так называемых "эффективных менеджеров".
  20. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:18 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Для того, чтобы задействовать поворотные сопла, самолету надо притормозить до 0.5-0.6 МАХ. Этот момент отслеживается противником. И в эти момент истребитель подлавливают и атакуют ракетами.
    Сверхманевренность может очень помочь в схватке один-на-один, но в коллективном бою ее роль падает.
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 10:26 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Сверхманевренность может очень помочь в схватке один-на-один...

      А современный воздушный противник близко не подпустит. Выпустит ракету чуть ли не из-за горизонта и спокойно улетит завтракать. Вот и воюйте с гиперзвуковой ракетой один-на-один. Шансов нет. Никаких.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:32 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Вы не учитываете один момент. СмотрИте в будущее. Схватка двух самолетов стелс пятого поколения.
        Допустим, J-20 против F-35.
        1) Они не увидят друг друга с расстояния пуска ракеты ВВ дальнего действия
        2) Радар выпущенной ракеты ВВ не сможет захватить стелс-самолет противника.
        Поэтому двум стелсам неизбежно придется сближаться.
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 10:31 Новый
      • 0
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      0
      Для того, чтобы задействовать поворотные сопла, самолету надо притормозить до 0.5-0.6

      какая чушь, без обид. Скажите F-22 в установленный разворот на какой скорости входит? И применяет ли он в этот момент отклоняемые сопла?
      Сверхманевренность может очень помочь в схватке один-на-один, но в коллективном бою ее роль падает.[quote][/quote]
      да с чего вы это взяли?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:42 Новый
        • 0
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        0
        1) Если повернуть сопла на скорости 0.9 МАХ, самолет потеряет управление. Как резко повернуть руль автомобиля на высокой скорости. Физика.
        2) Про коллективный бой. Американцы делят свои истребители в бою на несколько групп. Есть "загонщики" и есть "стрелки". И есть наблюдатели-координаторы. Стало понятнее? wink
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 10:50 Новый
          • 0
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          0
          Если повернуть сопла на скорости 0.9 МАХ, самолет потеряет управление. Как резко повернуть руль автомобиля на высокой скорости. Физика.

          ничего подобного. Раптор при входе в установленный разворот использует ОВТ для того, что бы добиться показателей по крену. При этом происходит это на больших углах атаки
          2) Про коллективный бой. Американцы делят свои истребители в бою на несколько групп. Есть "загонщики" и есть "стрелки". И есть наблюдатели-координаторы. Стало понятнее?

          понятнее что? то, что вы только что описали типичную разбивку на атакующую и прикрывающую группы? Так это прописная азбука тактики БУ
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 10:55 Новый
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            Я описал строго то, что описал. Как Вы это поняли - уже Ваша проблема.
            Прикрывающая группа существует, но не ведет бой вообще, не входит в эту схему.
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 11:10 Новый
              • 0
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              0
              Я описал строго то, что описал. Как Вы это поняли - уже Ваша проблема.

              читаем выше то, что я написал другому комментатору:
              Ка-52 (Андрей) 7 Сегодня, 11:07
              Современный истребитель летит быстрее и дольше,чем ракета В-В?


              дольше, но не быстрее. Но вопрос не в этом. Вообще азбучно вся тактика атаки делится на 4 фазы:
              1) Выход на рубеж перехвата. 2) Для отвлекающей группы - манёвр с целью спровоцировать противника на сближение и включение своих радаров, РЭБ и т.п. Для ударной группы - манёвр с целью выхода в зону применения оружия по дальности и перегрузке. 3) Пуск своих ракет и уклонение или срыв наведения от ракет противника. 4) Манёвр с целью выхода из зоны применения ракет противника по дальности, высоте и перегрузке.
              так вот на последнем этапе важны энергичное маневрирование и скорость ухода от атакующих ракет, потому что дальность поражения вдогон у ракет ВВ значительно меньше, чем на встречных курсах
    3. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 10:52 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: voyaka uh
      самолету надо притормозить до 0.5-0.6 МАХ. Этот момент отслеживается противником. И в эти момент истребитель подлавливают и атакуют ракетами.

      Современные ракеты могут провести такой трюк сами. Технологии уже позволяют. 2-4 ракеты сами распределят и выполнят роли «загонщика» и «стрелка»
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:57 Новый
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        Это пока в разработках и никогда не проверялось в реальных условиях.
      2. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 11:12 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Современные ракеты могут провести такой трюк сами. Технологии уже позволяют. 2-4 ракеты сами распределят и выполнят роли «загонщика» и «стрелка»

        ну если ПКР стрелять по самолетам laughing
  21. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:28 Новый
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    Для истребителя завоевания превосходства в воздухе, думаю, важно все и "мозги" и ракеты и его маневренность. А если это еще и ударный самолет, то и " стелс". На лёгких самолётах можно чем то жертвовать.
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 10:35 Новый
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      0
      Для истребителя завоевания превосходства в воздухе, думаю, важно все...

      Прежде всего, превосходство в воздухе обеспечивает авиационный двигатель 5-го поколения. Крупные серии двигателей 5-го поколения есть только у США. У всех остальных пока только бутафория.
  22. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 10:46 Новый
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    Китайские конструкторы просто не способны создавать аэродинамические шедевры - нет той школы, что есть у российских конструкторов, вот и выворачиваются, как могут
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 10:49 Новый
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      Китайские конструкторы просто не способны создавать аэродинамические шедевры - нет той школы, что есть у российских конструкторов...

      Большинство китайских конструкторов имеют советскую школу. Она гораздо сильнее, чем современная российская.
  23. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 11:00 Новый
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    для самолётов ближайшего будущего будет актуальной возможность действовать в интегрированной сети, обмениваться данными в режиме реального времени


    Ну ну. Сеть можно подпортить легко средствами РЭБ и прочими противоспутниковыми и антирадарными средствами . Делаться это будет в первую очередь. И что потом этот неуклюжий самолёт делать будет?
    1. c2020
      c2020 Сегодня, 11:05 Новый
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      И что потом этот неуклюжий самолёт делать будет?

      Он будет делать самое главное и самое правильное - пускать ракеты из-за горизонта. Многим системам наведения глубоко безразличны "средства РЭБ и и прочие противоспутниковые и антирадарные средства".