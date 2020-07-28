Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20

Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.

Информация теперь стала решающим фактором, поскольку современные истребители сосредоточены на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР.