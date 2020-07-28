Украина захотела вернуть российских военных в СЦКК по Донбассу

Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий

Киевские власти захотели вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников.Украина надеется вернуть российских офицеров в состав СЦКК, заявил Резников. По его словам, это могло бы помочь во введении на Донбассе постоянного режима прекращения огня.- приводит Hromadske слова Резникова.При этом вице-премьер подчеркивает, что Россия не отказывает от участия в СЦКК, но "выдвигает свои определенные условия", которые сейчас обсуждаются. Но, отмечает он, имеется и дипломатический путь, позволяющий российским офицерам работать в Совместном центре.Напомним, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) начал работу в сентябре 2014 года. В его состав вошли 76 российских офицеров, 39 из которых находились на территории, контролируемой Киевом. В конце 2017 года Россия отозвала своих военных из СЦКК из-за провокаций со стороны Украины.При этом в МИД России не исключили возвращения российских представителей в СЦКК, а главным условием назвали изменение позиции Киева к российским военным.Ранее к возвращению российских офицеров в состав СЦКК призывали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.