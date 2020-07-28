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Украина захотела вернуть российских военных в СЦКК по Донбассу

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Украина захотела вернуть российских военных в СЦКК по Донбассу

Киевские власти захотели вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников.


Украина надеется вернуть российских офицеров в состав СЦКК, заявил Резников. По его словам, это могло бы помочь во введении на Донбассе постоянного режима прекращения огня.

Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий

- приводит Hromadske слова Резникова.

При этом вице-премьер подчеркивает, что Россия не отказывает от участия в СЦКК, но "выдвигает свои определенные условия", которые сейчас обсуждаются. Но, отмечает он, имеется и дипломатический путь, позволяющий российским офицерам работать в Совместном центре.

Напомним, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) начал работу в сентябре 2014 года. В его состав вошли 76 российских офицеров, 39 из которых находились на территории, контролируемой Киевом. В конце 2017 года Россия отозвала своих военных из СЦКК из-за провокаций со стороны Украины.

При этом в МИД России не исключили возвращения российских представителей в СЦКК, а главным условием назвали изменение позиции Киева к российским военным.

Ранее к возвращению российских офицеров в состав СЦКК призывали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
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20 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 08:37 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    С этого роя не будет... Ничего! Может, где то в мировой практике и помогали эти совместные комиссии, но, насколько помню, на Донбассе - нет.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 08:45 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Скорее всего провокацию готовят грандиозную, типа Боинга, но им надо чтоб в зоне были наши военные ,и чтоб на них все переложить, а может и уничтожить , и подставить. Вспомним радиостанцию польскую в 1939 году . Тут тоже, но до наоборот. Нельзя шумерам верить. Говоришь Шумер, а в уме держишь ЦРУ от США.
      1. Сибирячка
        Сибирячка Сегодня, 08:58 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Так присовокупить туда военных немецких и французских для убедительности.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:15 Новый
          • 6
          • 2
          +4
          Цитата: Сибирячка
          Так присовокупить туда военных немецких и французских для убедительности.

          Нам и слепо-глухо-немых ОБСЕшников,с головой yes .

          С вашей стороны, Сибирячка продемонстрировано весьма распространённое заблуждение,что увеличением количества наблюдателей можно добиться какого-то вменяемого и стабильно действующего результата.

          Но в случае,когда одна сторона(Окраина) изначально не нацелена на урегулирование,это не работает. no
          1. Igoresha
            Igoresha Сегодня, 10:04 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Но в случае,когда одна сторона(Окраина) изначально не нацелена на урегулирование,это не работает

            удивительно, но этого не понимают даже авторы вумных статей в интернетах. Украина уже давно кучу санкций заработала, и где?
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 09:00 Новый
        • 0
        • 0
        0
        тогда уж и наши наблюдатели -газовики с нефтяниками должны зайти на трубопроводы окраины. а металлурги от Мордашова будут Пинчука и Ахметова "пасти"?
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:21 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: антивирус
          металлурги от Мордашова будут Пинчука и Ахметова "пасти"?

          Этих козлов,за рога,и сразу на бойню yes
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:49 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Украина захотела вернуть российских военных в СЦКК по Донбассу
      Цитата: Вождь краснокожих
      С этого роя не будет... Ничего!


      Учитывая "принципиальность" Окраины в исполнении взятых на себя обязательств - Да.

      Но тем не менее,офицеры СЦКК с нашей стороны, и не прекращали свою деятельность,по крайней мере в период 2018-19 года,в районе Ясиноватой,на глаза не однократно попадался микроавтобус в расцветке и с обозначением "СЦКК"
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:23 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        офицеры СЦКК .....аббревиатура какая то несуразная получилась, напоминает естественную нужду по малому , чё нельзя бы хоть назвать Совет по Мониторингу. что в общем так и есть.....
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:39 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Ничего у них без наших не получается... laughing а если серьезно, ну нужен им "надзиратель", честный и принципиальный. А то как то "размываются" границы между правдой и ложью.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:48 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    В конце 2017 года Россия отозвала своих военных из СЦКК из-за провокаций со стороны Украины.
    Введут обратно. И опять "синежуппаники" начнут провокации против российских военных. Ни заверения Резника и даже Зеленского не помогут. Здесь всё решают гайдамаки, тербаты и "белецкие-семенченки", которым при наличии российской группы СЦКК, тяжело будет заниматься провокациями, терактами и грабежами.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:52 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Здесь всё решают гайдамаки, тербаты и "белецкие-семенченки", которым при наличии российской группы СЦКК, тяжело будет заниматься провокациями, терактами и грабежами.

      Та вы шо! Это ж они смогут, положив руку на Библию говорить:"Да, были русские военные на Донбассе". А потом добавлять: "Оккупанты они"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:50 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Егоза
        "Да, были русские военные на Донбассе". А потом добавлять: "Оккупанты они"

        Ну да "Русские оккупировали Донбас, и ведут войну с Украиной".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:55 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Украина надеется вернуть российских офицеров в состав СЦКК, заявил Резников

    Как это Украина может захотеть возвращения российских военных в СЦКК если она воюет с РФ ? А все просто оказалось :
    Ранее к возвращению российских офицеров в состав СЦКК призывали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

    Не смогли отказать хорошим людям ?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Была б польза от того ..... а вот по этому поводу как раз есть сомнения.
  6. iouris
    iouris Сегодня, 10:27 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Участие в СЦКК уже не актуально. Киевские сепаратисты на "минский процесс" не явились и даже ещё не прочитали текст. Кроме того, у РФ крупные внутренние проблемы.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:44 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: iouris
      Кроме того, у РФ крупные внутренние проблемы.

      А-я-я-я-й !!! Что делать what ,куда бежать request ? У меня же ребятёнок,в гости поехал сегодня автобусом, в самую бездну проблем - Москву... laughing
  7. agoran
    agoran Сегодня, 11:01 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: iouris
    Участие в СЦКК уже не актуально. Киевские сепаратисты на "минский процесс" не явились и даже ещё не прочитали текст. Кроме того, у РФ крупные внутренние проблемы.

    Какие такие проблемы? Уточните, что имеете ввиду. Живу в РФ, проблем не наблюдаю.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ранее к возвращению российских офицеров в состав СЦКК призывали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
    Эти "гаранты" "Минска" лучше бы не переводили стрелки на Россию, а хоть как-то повлияли на украинскую сторону. Пользы было бы больше. Став гарантами цинично положили на это дело да еще нагло обвиняют российскую сторону в несоблюдении каких-то соглашений, хотя мы находимся совершенно в равных с ними условиях - гаранта. То, что вдруг украинская сторона засуетилась и заговорила о возвращении российских офицеров в состав центра вызывает, скажу честно, недоверие и напряг в ожидании какой-нибудь очередной пакости.
  9. Репей
    Репей Сегодня, 11:07 Новый
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    На Донбассе ситуация изменится в предверии выборов президента на Украине. В ту, или иную сторону, но изменится. До этого, все будет как и было до сих пор.