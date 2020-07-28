Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

Экспорт нефти из КСА в Китай в июне возрос на 15 процентов в сравнении с таким же периодом 2019 года.По информации китайских таможенных органов, экспорт в Поднебесную саудовской нефти в июне вырос до 8,88 миллиона тонн, или 2,16 млн баррелей в сутки.Этот рекордный импорт последовал за окончанием нефтяного конфликта между Россией и Саудовской Аравией, крупнейшими экспортерами ОПЕК.Поставки российской нефти в Китай за предыдущий месяц были меньше, чем у саудитов. Они составили 7,98 миллиона тонн, или 1,95 млн баррелей в сутки, что на семь процентов выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.Гораздо лучше обстоят дела у России с поставками в Китай сжиженного природного газа. Как сообщает агентство Bloomberg, Российская Федерация в июне обогнала США по поставкам СПГ в КНР, поставив 396 тысяч тонн против 340 тысяч тонн американских. При этом за аналогичный период 2019 года экспорт СПГ из России в Китай был в шесть раз меньше – всего лишь 67 тысяч тонн.Но по этому показателю и США, и Российской Федерации еще очень далеко до Индонезии, которая в июне отправила в КНР 988 тысяч тонн сжиженного газа.