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Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

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Экспорт нефти из КСА в Китай в июне возрос на 15 процентов в сравнении с таким же периодом 2019 года.


По информации китайских таможенных органов, экспорт в Поднебесную саудовской нефти в июне вырос до 8,88 миллиона тонн, или 2,16 млн баррелей в сутки.

Этот рекордный импорт последовал за окончанием нефтяного конфликта между Россией и Саудовской Аравией, крупнейшими экспортерами ОПЕК.

Поставки российской нефти в Китай за предыдущий месяц были меньше, чем у саудитов. Они составили 7,98 миллиона тонн, или 1,95 млн баррелей в сутки, что на семь процентов выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Гораздо лучше обстоят дела у России с поставками в Китай сжиженного природного газа. Как сообщает агентство Bloomberg, Российская Федерация в июне обогнала США по поставкам СПГ в КНР, поставив 396 тысяч тонн против 340 тысяч тонн американских. При этом за аналогичный период 2019 года экспорт СПГ из России в Китай был в шесть раз меньше – всего лишь 67 тысяч тонн.

Но по этому показателю и США, и Российской Федерации еще очень далеко до Индонезии, которая в июне отправила в КНР 988 тысяч тонн сжиженного газа.
Использованы фотографии:
http://www.novatek.ru/
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14 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 09:42 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Китай таки не так легко укантропупить для США
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 09:49 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Это чего? Опять цены на бензин у нас поднимут? (сарказм)
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:56 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Достроим Северный Поток 2 и заживем. Масло прямо на колбасу будем мазать.
      1. infobikom-rostov.ru
        infobikom-rostov.ru Сегодня, 10:17 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Вы так решили? Может кто то и будет . Но простым людям от этого пирога только хлебные крошки достанутся.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 10:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Нужно срочно отправлять неизвестные беспилотники)
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 09:47 Новый
    • 4
    • 6
    -2
    Интересно, как преподнесут эту перемогу наши агитаторы на центральных СМИ или просто сделают вид, что ничего не произошло?
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:48 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Только это не столько заслуга саудитов сколько последствия политики США.
    1. Mole
      Mole Сегодня, 10:21 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Скорее заслуга руками водителей Роснефти и Министерства топлива.
      Под их чутким и мудрым руководством рынки сбыта сжимаются. Как впрочем и в других отраслях у других персонажей.
      Три месяца назад была ура статья об увеличении поставок нефти в Китай. С прибылью минус 8 долларов за баррель. Где теперь дивиденды от этого увеличения?
      Сплошное очковтиралово.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:54 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Будущее за сжиженным природным газом. Хорошо, что Россия включилась в эти технологии
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:04 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Будущее за сжиженным природным газом. Хорошо, что Россия включилась в эти технологии

      Слишком поздно включилась ,сейчас все рынки заняты и приходиться выбивать свое место на рынке
  5. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 10:03 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: voyaka uh
    Будущее за сжиженным природным газом.

    "Сжиженным" - лишнее слово в вашей публикации. Подпевала американским санкциям. ИМХО
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:11 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Дело не в этом. Жидкость удобно хранить и держать про запас. В отличие от газа из газопровода. Покупатели поняли это. И готовы даже переплатить, но иметь жидкий газ "на всякий случай".
      Теперь надо, чтобы это понял товарищ Миллер из Газпрома. wink
  6. mark2
    mark2 Сегодня, 10:07 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Уважаемый автор, А что у Вас было по математике в школе? 1 тонна это 7. 33 барреля. Значит 7,98 млн тонн это 58,49 млн баррелей. Вот так вот и создаются ложные представления об эффективности западных экономик и неэффективности российской.
    Даже если предположить, что перепутали цифры местами, то 7,98/7,33 не дают 1,95
  7. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 10:23 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Если США с КНР сцепятся, а к этому пока всё идёт, то наши поставки нефти и газа Китаю останутся стабильными, что не скажешь о поставках из Саудии и Индонезии. Китай это понимает. Понимают это и США. Поэтому у них в Хабаровских событиях есть свой интерес...