Медали, благодарности и грамоты: в Кремле готовят награждение за голосование по поправкам

Прошедшее голосование по поправкам в Конституцию решено поощрить. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, в Кремле готовятся к награждению и поощрению чиновников, артистов и блогеров, принявших участие в подготовке, проведении и информировании по голосованию о поправках в Конституцию.Как пишет издание, российский президент Владимир Путин проведет награждение всех причастных к голосованию. Списки на награждение в настоящее время готовятся в Кремле, и они будут обширными.Сообщается, что наградить и поощрить планируется членов Центризбиркома, представителей избиркомов, членов Общероссийского народного фронта,"Единой России" и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, администрации президента, а также некоторых артистов и блогеров. Все они получат ордена, медали, благодарности или почётные грамоты в зависимости от участия в подготовке к голосованию и его проведению.Отмечается, что артистов и блогеров наградят и поощрят не только за ролики и информирование о голосовании, но и за деятельность в период пандемии коронавируса. Например, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для находящихся на самоизоляции.Как поясняется, награждение, вручение благодарностей, почетных грамот и поощрение - стандартная практика по итогам проведения референдумов. При вручении наград в этом случае не говорится, что они вручаются за участие в выборах, обычно формулировка совсем другая.Когда пройдет награждение, пока не известно. По некоторым данным, подготовка списков "всех причастных" может занять несколько месяцев.