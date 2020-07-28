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Медали, благодарности и грамоты: в Кремле готовят награждение за голосование по поправкам

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Медали, благодарности и грамоты: в Кремле готовят награждение за голосование по поправкам

Прошедшее голосование по поправкам в Конституцию решено поощрить. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, в Кремле готовятся к награждению и поощрению чиновников, артистов и блогеров, принявших участие в подготовке, проведении и информировании по голосованию о поправках в Конституцию.


Как пишет издание, российский президент Владимир Путин проведет награждение всех причастных к голосованию. Списки на награждение в настоящее время готовятся в Кремле, и они будут обширными.

Сообщается, что наградить и поощрить планируется членов Центризбиркома, представителей избиркомов, членов Общероссийского народного фронта,"Единой России" и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, администрации президента, а также некоторых артистов и блогеров. Все они получат ордена, медали, благодарности или почётные грамоты в зависимости от участия в подготовке к голосованию и его проведению.

Отмечается, что артистов и блогеров наградят и поощрят не только за ролики и информирование о голосовании, но и за деятельность в период пандемии коронавируса. Например, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для находящихся на самоизоляции.

Как поясняется, награждение, вручение благодарностей, почетных грамот и поощрение - стандартная практика по итогам проведения референдумов. При вручении наград в этом случае не говорится, что они вручаются за участие в выборах, обычно формулировка совсем другая.

Когда пройдет награждение, пока не известно. По некоторым данным, подготовка списков "всех причастных" может занять несколько месяцев.
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56 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:29 Новый
    • 23
    • 4
    +19
    Медали, благодарности и грамоты: в Кремле готовят награждение за голосование по поправкам

    Верх лицемерия.. Медальки раздают, как пирожки.. куда мы катимся..
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 09:32 Новый
      • 6
      • 22
      -16
      Когда пройдет награждение, пока не известно. По некоторым данным, подготовка списков "всех причастных" может занять несколько месяцев.


      Вброс дерьма на вентилятор.

      Благо потребители дерьма имеются.

      Цитата: Svarog
      Верх лицемерия.. Медальки раздают, как пирожки.. куда мы катимся..


      Сварог, ждал этого? laughing
      В той субстанции особо не покатишься. Так, что ты уже прикатился. laughing
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 09:43 Новый
        • 15
        • 5
        +10
        Цитата: Владимир16
        Благо потребители дерьма имеются.

        И Вы из их числа.
        1. Владимир16
          Владимир16 Сегодня, 09:51 Новый
          • 6
          • 9
          -3
          На данном сайте жизненно необходимо медальки и ордена ввести.
          А то погон со званиями уже не достаточно. laughing
          Орден ахиджаковой например.
          "Народ попался не тот. Стыдно."

          Голосуют за Путина и ни чем его (народ) не проймешь.

          Брехне рбкашной не верит. А те, ведь так сладко чешут. wassat

          И медаль "За Отвагу в брехне!"

          Ну и конечно "Орден бесполезной борьбы за дело КПСС" wassat
          1. Владимир16
            Владимир16 Сегодня, 09:58 Новый
            • 5
            • 11
            -6
            Цитата: aleksejkabanets
            И Вы из их числа.


            Я же написал, что это вброс дерьма.
            Но именно вам этот вброс предназначен. Ведь вы жадно вцепились в эту брехню.

            Так, что дерьмо ваше.
            Кушайте, не обляпайтесь. Хотя, можете даже купаться в нём.

            А русские люди в подавляющем большинстве проголосовали за поправки в Конституцию. good

            А баба яга против! wassat
            1. BecmepH
              BecmepH Сегодня, 10:21 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Цитата: Владимир16
              А русские люди в подавляющем большинстве проголосовали за поправки в Конституцию.

              И чЁ?
              Почитайте, как Конституцию "обходят". И да! Жалобу на Вас за хамство http://militariorg.ucoz.ru/publ/pensioneri_i_ih_gizn_na_pensii/pro_popravki_zabudte_kreml_nashel_sposob_ne_indeksirovat_pensii_i_zarplaty/2-1-0-103191
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 10:05 Новый
            • 9
            • 3
            +6
            Цитата: Владимир16
            На данном сайте жизненно необходимо медальки и ордена ввести.

            Тогда Вы будете претендовать на "орден Чубайса" или "орден кооператива Озеро".
            1. Владимир16
              Владимир16 Сегодня, 10:09 Новый
              • 4
              • 6
              -2
              Алексей, я без орденов обойдусь.

              Не удивительно, что на украине было несколько майданов.
              Один народ мы.

              Вот и тут брехне верят с пол пинка.

              Да еще и воинствующе верят. Готовы растерзать оппонента.
              1. BecmepH
                BecmepH Сегодня, 10:26 Новый
                • 3
                • 1
                +2
                Цитата: Владимир16
                Один народ мы.

                Уже нет!
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets Сегодня, 10:40 Новый
                  • 1
                  • 2
                  -1
                  Цитата: BecmepH
                  Уже нет!

                  Русские, Украинцы и Белорусы всегда были и будут тремя ветвями одного народа, вне зависимости от того нравиться Вам это или нет. Вне зависимости от Вашего квасного патриотизма. Если на Украине сегодня взяли верх национал-фашисты, это не значит, что они там будут вечно. Сталин имел дух, после такой войны, сказать, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, а Вы пытаетесь нести здесь националистический бред.
                  1. BecmepH
                    BecmepH Сегодня, 10:55 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Цитата: aleksejkabanets
                    Вы пытаетесь нести здесь националистический бред.

                    Не несите бред, милейший. Я никого не агитирую. Я высказал своё мнение, а Вы как хотите, так и думайте. Я Вас не отговариваю. Вы все правильно говорите. Только они сами отреклись от нас. Прошло достаточно времени, чтобы уничтожить коричневую чуму. НО, воз и ныне там. Значит всех всё устраивает.
                    А моё отношение к ним, как к соседу-алкашу, который лежит бездумный в своих испражнениях. Вроде и жалко, но противно и брезгливо.
              2. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 10:31 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Цитата: Владимир16
                Алексей, я без орденов обойдусь.

                Владимир, я этому рад.
                Цитата: Владимир16
                Не удивительно, что на украине было несколько майданов.
                Один народ мы.

                Да, и с Белорусами мы один народ, а майдан там то же готовится, и Бабарико там, афилированый с Газпромом, присутствует. Я против майданов, но мирный протест в Хабаровске сильно отличается от майдана, более того, власть сама провоцирует недовольство Хабаровчан, не пойму правда зачем. У нас в Краснодаре митинг был, в поддержку Хабаровска, и я так понимаю что не только в Краснодаре, но и в других городах. Вы правда считаете, что все эти люди - враги России? Все за деньги коварного госдепа? Или люди высказывают свое недовольство внутренней политикой правящей верхушки? Ведь других способов, законных, не осталось.
                Цитата: Владимир16
                Вот и тут брехне верят с пол пинка.

                В общем то брехня это или нет мы узнаем позже, но разве власть уже не делала подобных вещей? Вспомните героя труда ротенберга.
                Цитата: Владимир16
                Готовы растерзать оппонента.

                Ну да, словесные баталии здесь весьма жаркие.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:10 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Владимир16
            И медаль "За Отвагу в брехне!"

            Поройтесь в столе, там найдёте только "Медаль сутулого".
      2. yuliatreb
        yuliatreb Сегодня, 09:46 Новый
        • 6
        • 4
        +2
        А Вы уважаемый причастный к этому цирку, как минимум на орден нацелены, плохо что премии в конвертиках не предусмотрены, а то черт его знает, может и может. laughing
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 10:59 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: yuliatreb
          А Вы уважаемый причастный к этому цирку, как минимум на орден нацелены, плохо что премии в конвертиках не предусмотрены, а то черт его знает, может и может.

          "так скажу зачем мне орден я согласен на медаль" lol
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:11 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Стирбьорн
            "так скажу зачем мне орден я согласен на медаль"

            А деньгами можно ??
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 09:59 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Думаю, что данная статья -вброс для идиотов. Поживем- увидим.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:12 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: 4ekist
          Думаю, что данная статья -вброс для идиотов. Поживем- увидим.

          Почему, рано утром было на РБК и других сайтах.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 09:33 Новый
      • 17
      • 5
      +12
      Это будет ПОЗОР для истории нашей внутренней политики! Конечно, в текстах будут выражения типа:
      "...за заслуги"...
      "... за вклад в дело..."
      Но слаще от осознания того, что это позорище, на фоне всех последних реформ и провалов, лично мне не станет!
      1. Владимир16
        Владимир16 Сегодня, 09:39 Новый
        • 5
        • 16
        -11
        Цитата: Вождь краснокожих
        Это будет ПОЗОР

        О! еще один. wassat

        Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники


        Военное обозрение молниеносно перепостило шнягу от РБК.

        Брехун на брехуне. Почву свою дерьмом удобряют.

        Но всходы есть. wassat
        Правда такие же вонючие. laughing
    3. депрессант
      депрессант Сегодня, 09:41 Новый
      • 11
      • 3
      +8
      Да... Остается лишь в изумлении пожать плечами и растерянно развести руками. На фоне незаметно прошедшего заявления президента о том, что программа по уменьшению бедности населения сдвигается на шесть лет, считай, еще более надолго.
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:46 Новый
      • 8
      • 4
      +4
      Медальки раздают, как пирожки.. куда мы катимся..

      Ещё нужно списки этих "патриотов" разместить в общем доступе . Чтоб народ знал кому он обязан в случае чего отдать долг.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 10:01 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Меня более интересует - кто автор сего опуса. Ранее была хорошая опция на ВО , когда авторы подписывали свои тексты и им можно было тоже выставлять оценки.
      1. синдикалист
        синдикалист Сегодня, 11:05 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Маз
        Меня более интересует - кто автор сего опуса.

        Низзя! Вдруг Вы узнаете фамилию и кредит на нее возьмете?
    6. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:04 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Интересно, а поощрить собираются только одну сторону, которая агитировала за поправки или тех, кто агитировал против, тоже будут поощрять?

      Ведь, как ни крути, обе стороны вносили вклад в общественно-значимое дело. Награждать и оплачивать только тех, кто занимал одну исключительно прокремлевскую позицию, смахивает на банальный подкуп.
    7. AUL
      AUL Сегодня, 10:04 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: Svarog
      Верх лицемерия..

      Позорище! negative
    8. Serg65
      Serg65 Сегодня, 10:05 Новый
      • 3
      • 6
      -3
      Цитата: Svarog
      куда мы катимся.

      laughing Прямиком в СССР!
      1. BecmepH
        BecmepH Сегодня, 10:29 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Serg65
        Цитата: Svarog
        куда мы катимся.

        laughing Прямиком в СССР!

        А я согласен
    9. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 10:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Верх лицемерия.. Медальки раздают, как пирожки.. куда мы катимся..

      Ничего ничего. Глотайте этот ком. Пусть он Вам пожоще пройдет горлом.

      Хотя статейка конечно заказная. Что бы народ подергать за ниточки.
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 09:30 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    laughing м-да, а кто бы сомневался
  3. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 09:31 Новый
    • 18
    • 4
    +14
    Терешкову нужно наградить в первую очередь. Наслужила!
    1. Равиль_Аснафович
      Равиль_Аснафович Сегодня, 09:33 Новый
      • 18
      • 5
      +13
      Орденом Иуды всех степеней.
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 09:39 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Каждому свой ранг в зависимости от чина.
        https://topwar.ru/53873-vozrozhdenie-ordena-iudy.html
        С добавлением гражданской модели ордена.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:03 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Башкирхан
      Терешкову нужно наградить в первую очередь. Наслужила!

      Ещё и бюст на малой родине соорудить, чтоб народу было где своё отношение выражать. hi
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:36 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Почему и "почем" становятся награды, когда их дают за .... а вот ЗА ЧТО? Вот в чем вопрос.
    Я знаю орденоносцев, награждённых знаками отличия в СССР, не много их, но это все люди заслужившие своим трудом почет и уважение окружающих.
  5. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 09:37 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Можно своей жизнью рисковать под пулями и осколками и не получить за это ничего, кроме ранений. А можно и так... Не понимаю.
  6. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 09:42 Новый
    • 13
    • 2
    +11
    Ценность этих медалей какова...??? :(
  7. Van 16
    Van 16 Сегодня, 09:52 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Фактически это будет награждение " За лояльность к Путину".
    По принципу " ты мне, я тебе", с барского плеча.
  8. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 09:56 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Как у вас все печально, как в лучшие времена"застоя", только КПСС давно нет laughing
    1. zwlad
      zwlad Сегодня, 10:03 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Зато у нас есть Едро! И культ личности!
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 10:19 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Культ есть, с личностью напряг.
      2. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 10:30 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Вы камрады не обижайтесь,но мне это напоминает классическую"пирамиду" или сетевой маркетинг на государственном уровне.Привел 5 " друзей" получи серебряный статус и премию,10-золотой и т.д,а в итоге-"разводняк" laughing
    2. BecmepH
      BecmepH Сегодня, 10:32 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Rothmans
      Как у вас все печально, как в лучшие времена"застоя", только КПСС давно нет laughing

      Как это нет? Во власти те же люди, члены КПСС, только припрятавшие партбилеты (а ну пригодятся)
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 10:52 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Не только члены КПСС но и еще члены ВЛКСМ. Куда же без них. И пока все эти члены не уйдут на заслуженный отдых никаких глобальных политических изменений в стране не будет.
  9. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 10:00 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Ворон ворону глаз не выклюет
  10. zwlad
    zwlad Сегодня, 10:00 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Лучше бы пенсионерам единовременное пособие выдали бы.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:07 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Что то автор текста опустил "сумму благодарностей" ? Очень познавательно для неокрепших умов патриотов посмотреть ,во сколько это обойдется налогоплательщикам РФ
  12. Олег Тимофеев
    Олег Тимофеев Сегодня, 10:19 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Мало того, что Путин подставил многих артистов, чиновников и блогеров, втянув их в фальсификацию по поправкам к Конституции, так он еще хочет составить "расстрельный список", чтобы завязать их на себя навечно. Пройдёт время, а "осадок", оставшийся у народа после этой масштабной фальсификации, выплеснется в ненависть к тем, кто это всё проводил. Ладно эти, путину их деток и внуков не жалко, ведь вскоре народ их затретирует за горе родителей. Информационное поле стремительно меняется, и скоро дискредитированный тель-ави-зор уже не сможет манипулировать людьми. Деткам и внучкам горе-предков манипуляторов пустоголовками людей, уже сейчас нужно поспешить отрекаться от них, когда у народа придет осознание, могут не успеть заявить об этом.
    1. serpent
      serpent Сегодня, 10:45 Новый
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      Цитата: Олег Тимофеев
      Мало того, что Путин подставил многих артистов, чиновников и блогеров

      Подставил? "Купил" - Вы хотели сказать? Этим "артистам" только деньги важны. Нарубят капусты на россиянах и на Запад — доживать свой век... Детишки их уже там.
    2. zwlad
      zwlad Сегодня, 10:56 Новый
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      Во Вы загнули. Никогда оно это время не придет. Власть всегда будет делать так как ей выгодно. Вы на Запад поглядите. Там все тоже. Правила управления толпой давно придуманы а с появлением теле радио инета появились еще и отличные инструменты.
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 10:20 Новый
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    Как пишет издание, российский президент Владимир Путин проведет награждение всех причастных к голосованию. Списки на награждение в настоящее время готовятся в Кремле, и они будут обширными.

    И они будут иметь подпись: "От благодарного Президента"? Не делом занялись в Кремле. У нас полно людей, чей труд и вклад в общее благосостояние остается мало замеченным..., а тут....
  14. silverura
    silverura Сегодня, 10:20 Новый
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    Медали, благодарности и грамоты: в Кремле готовят награждение за голосование по поправкам

    Как я устал от этого беспредела! Как тебя не хватает - мой родной дом СССР!
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:36 Новый
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    Прошедшее голосование по поправкам в Конституцию решено поощрить. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, в Кремле готовятся к награждению и поощрению чиновников, артистов и блогеров, принявших участие в подготовке, проведении и информировании по голосованию о поправках в Конституцию.
    Довольно-таки откровенно. И цинично. Ничего не стесняются. sad
  16. vit670
    vit670 Сегодня, 10:48 Новый
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    Обнуление пошло успешно поэтому не грех и поощрить причастную к этому челядь....
  17. Собеседник
    Собеседник Сегодня, 10:52 Новый
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    Когда пройдет награждение, пока не известно. По некоторым данным, подготовка списков "всех причастных" может занять несколько месяцев.


    То есть это просто пока некая мысль без сроков.
    Но на фото почетный караул с коробками с медалями.
    И народец бурлиииииит. Слюнями харкает. laughing laughing Ну ну. Веселитесь дальше.

    Самое главное дело делается.
  18. mag nit
    mag nit Сегодня, 11:08 Новый
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    Самых ярых путинских лизунов-стахановцев поощрят.