На форуме «Армия-2020» покажут плавающую версию бронеавтомобиля «Стрела»

"Военно-промышленная компания" (ВПК), разработавшая новое семейство бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", представит плавующую версию нового броневика на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом передает "РГ" со ссылкой на пресс-службу ВПК.Презентация плавающей модификации нового бронеавтомобиля "Стрела" пройдет в рамках форума "Армия-2020". Планируется, что по итогам показа будет принято решение о дальнейшей судьбе броневика. Не исключается вариант принятия новой машины на вооружение российской армии в классе легких бронеавтомобилей.Как ранее заявили в ВПК, компания в инициативном порядке разработала семейство легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.Поясняется, что новый броневик предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. Машина может использоваться в различных качествах с учетом поставленных задач. На нее возможна установка различного оборудования и вооружения.Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, при этом броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса. Противоминная защита обеспечивает защиту экипажа при подрыве под колесом взрывных устройств до 2 кг в тротиловом эквиваленте.Макс. скорость по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до 8 человек. В основе конструкции машины - перспективные 100% российские агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома.