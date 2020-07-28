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На форуме «Армия-2020» покажут плавающую версию бронеавтомобиля «Стрела»

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На форуме «Армия-2020» покажут плавающую версию бронеавтомобиля «Стрела»

"Военно-промышленная компания" (ВПК), разработавшая новое семейство бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", представит плавующую версию нового броневика на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом передает "РГ" со ссылкой на пресс-службу ВПК.


Презентация плавающей модификации нового бронеавтомобиля "Стрела" пройдет в рамках форума "Армия-2020". Планируется, что по итогам показа будет принято решение о дальнейшей судьбе броневика. Не исключается вариант принятия новой машины на вооружение российской армии в классе легких бронеавтомобилей.

Как ранее заявили в ВПК, компания в инициативном порядке разработала семейство легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

Поясняется, что новый броневик предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. Машина может использоваться в различных качествах с учетом поставленных задач. На нее возможна установка различного оборудования и вооружения.

Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, при этом броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса. Противоминная защита обеспечивает защиту экипажа при подрыве под колесом взрывных устройств до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Макс. скорость по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до 8 человек. В основе конструкции машины - перспективные 100% российские агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:48 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А какой оно на вид будет? Тот что на фотке, для плавания как то .... никак.
    Опять же, если плавающее, значит параметры броне защиты будут меньше, по определению.
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 09:59 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: rocket757
      А какой оно на вид будет? Тот что на фотке, для плавания как то .... никак.
      Опять же, если плавающее, значит параметры броне защиты будут меньше, по определению.

      ===
      да как-то непонятно. вращением таких колес в воде скорости не достигнешь. тут весь вид https://www.youtube.com/watch?v=YfNqxvHcTnk&feature=emb_title
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:03 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Остаётся только подождать и посмотреть, что у них получится.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 09:52 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Я новость и о неплавающей версии встретил, скептически... Без заказа "сверху" и оговоренных ТТХ... Авантюрно выглядит попытка предложить закостенелому МО что либо по своей инициативе в данной политико-экономической ситуации. Максимум - небольшая серия как штабные авто офицеров высшего звена.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:06 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Если сделать лучше чем у других ... иначе, надо иметь серьезную поддержку среди тех, кто может это заказать.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:02 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    База под санитарные машины,под локаторы и средства РЭБ ,штабная ,для боевых действий будет пожалуй слабовато бронирование
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 10:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: APASUS
      База под санитарные машины,под локаторы и средства РЭБ ,штабная ,для боевых действий будет пожалуй слабовато бронирование

      ===
      вполне, тем более тигр тяжелеет и усиливается вооружением
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Почему бы и нет?у нас нет лёгких плавающих авто.луаз ТПК не в счёт. сделать ещё гражданскую версию.я бы хотел иметь такую.охотники,лесники,МЧС как заказчики.
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: rocket757
    Остаётся только подождать и посмотреть, что у них получится.

    Получится..."Водник". lol
  6. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 10:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Интересно, сколько еще нужно Шойгу бронеавтомобилей, чтобы удовлетворить самолюбие?
    Их уже, наверное, с десяток различной сборки. Или надо освоить военный бюджет, а куда влупить, не знают. Отдайте лучше военным пенсионерам ту часть пенсии что карманите с 13-го года
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:01 Новый
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      0
      - На недавней выставке был презентован перспективный плавающий бронеавтомобиль для Национальной Гвардии...
      - Кошмар! Когда уже Шойгу натешится, а Золотов нажрётся откатами! Лучше бы беременным пенсионерам раздали...
      - ...для Национальной Гвардии США.
      - Правильное решение! Для защиты от внутреннего врага нужны бронеавтомобили всех видов и классов, и под любую ситуацию. Какие молодцы, о бойцах заботятся, не то что у нас!