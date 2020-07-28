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Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика

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Поставки легкого учебно-боевого самолета M-346FA Fighter Attack производства итальянской корпорации Leonardo предполагается начать в 2021 году. В настоящее время первым и единственным заказчиком данной модели является Азербайджан.


Как поясняют в корпорации, вариант M-346FA отличается от базовой модели в первую очередь оптимизированной радиолокационной станцией «Грифо». Первый успешный полет состоялся 13 июля.

Благодаря этому последнему достижению к самым передовым учебным самолетам вскоре присоединится более универсальный истребитель-штурмовик М-346

- пояснили в корпорации.

Как указывается, M-346FA позволяет не только вести обучение пилотов, но и за счет интеграции нового оборудования применять машину в качестве «эффективного легкого штурмовика».

УБС M-346 является одной из веток развития некогда единой платформы, разрабатывавшейся в сотрудничестве с Россией. В РФ этот так и несостоявшийся проект кооперации вылился в итоге в машину Як-130, которая активно поступает в вооруженные силы страны в качестве учебной «парты». При этом итальянская компания позиционирует свой аналог M-346 как единственно заслуживающее внимание творение.

М-346 является самым передовым реактивным учебным самолетом

- говорится на сайте компании.

Использованы фотографии:
https://www.leonardocompany.com/
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Итальянский лёгкий истребитель М-346FA совершил первый полёт
Итальянцы презентовали легкий истребитель M-346FA
17 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 10:19 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    УБС M-346 является одной из веток развития некогда единой платформы, разрабатывавшейся в сотрудничестве с Россией. В РФ этот так и несостоявшийся проект кооперации вылился в итоге в машину Як-130, которая активно поступает в вооруженные силы страны в качестве учебной «парты». При этом итальянская компания позиционирует свой аналог M-346 как единственно заслуживающее внимание творение.


    Конкуренция однако recourse ,рынок yes ,где всяк кулик своё болото хвалит...
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:28 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Инсургент
      УБС M-346 является одной из веток развития некогда единой платформы, разрабатывавшейся в сотрудничестве с Россией. В РФ этот так и несостоявшийся проект кооперации вылился в итоге в машину Як-130, которая активно поступает в вооруженные силы страны в качестве учебной «парты». При этом итальянская компания позиционирует свой аналог M-346 как единственно заслуживающее внимание творение.


      Конкуренция однако recourse ,рынок yes ,где всяк кулик своё болото хвалит...

      Вот и все отличия Азербайджана от Армении... Армения покупает самолеты в России, и ориентирована, хоть и не на 100% на Россию, а Азербайджан ориентирован на Турцию, и Амеров, хоть и не ссорится с Россией, но технику у России не покупает. А Як-130 прямой конкурент итальянской летающей парте, тем более в Алжире его используют по полной программе, по сути дела там и проходят лидерные испытания этого самолета во всех режимах и условиях
      1. павлентий
        павлентий Сегодня, 10:36 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Ну Вы уж не ограничивайте... Алжир, Мьянма, Бангладеш, Беларусь и т.д. это я про Як-130)
      2. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:50 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Invoce
        Армения покупает самолеты в России, и ориентирована, хоть и не на 100% на Россию, а Азербайджан ориентирован на Турцию, и Амеров, хоть и не ссорится с Россией, но технику у России не покупает.
        Армения берет в кредит, который не факт, что потом не спишут. А Азербайджан покупает за живые деньги, в том числе и у России - те же С-300, Т-90, ТОС-1А "Солнцепек", вертолеты Ми-35М и Ми-17-1В и множество другой техники. Армению по объемам многократно переплюнули, про выплаченные денежные средства, вообще молчу. fellow Вообще удивительная память у местных "патриотов", ограничивается промежутками телепередач на первых каналах
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 11:06 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Стирбьорн
          Армению по объемам многократно переплюнули, про выплаченные денежные средства, вообще молчу.

          Забыли добавить, о том как сейчас Армения (правительство Пашиняна) "льёт помои" на Россию. hi
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:32 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика
      И надо заметить,что фоном для этого является обострение в НКАО...

      К стати, курдские формирования борющиеся против Анкары,совсем недавно прозрачно намекнули,что готовы к переброске в НКАО своих подразделений,если Турция решится переместить туда протурецких боевиков-прокси из САР,для участия их в боях на стороне Азербайджана.

      Вот такой "интернационал" намечается...
      1. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 10:38 Новый
        • 4
        • 2
        +2
        Судя по потасовкам между диаспорами не нужны никакие курды. Выпереть торгашей за кордон, пусть там разбираются. Правда летать им привычнее на эйрбасах и боингах в Ереван и Баку.
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 10:52 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Лидеры этих диаспор вчера получили атата от ФСБ, и вчера же согласились возместить оппонентам нанесенный материальный ущерб, и больше так не делать. Это в Москве.

          Потому что в Питере позавчера (или пару дней назад) эти диаспоры собрались было устроить договорной махач 25 на 25, но все горячие парни были оперативно скручены, и подлежат депортации без права въезда в РФ в течение 5 лет, и независимо от наличия гражданства.

          А как с ними по-другому?
          1. 7,62х54
            7,62х54 Сегодня, 11:07 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Вот и я за то что бы разборки велись за границами России. Билет в один конец на их родину. А там сами пусть решают, брататься им, или воевать.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:34 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Инсургент
      Конкуренция однако ,рынок ,где всяк кулик своё болото хвалит...

      Там проблемы у Азербайджана с покупкой самолетов .Не могу вспомнить почему Баку все отказывают в покупке авиации ,но что то там связано с Карабахом по моему ?
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:20 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Армянам надо Як-130 приобрести.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 10:25 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Армянам оно надо?
      Вот если на халяву то да.
    2. Gar
      Gar Сегодня, 10:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Только в качестве дополнения к закупаемым су-30
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:28 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Pavel57
      Армянам надо Як-130 приобрести.

      Армяне купили Су-30СМ...
  3. bulava
    bulava Сегодня, 10:28 Новый
    • 2
    • 2
    0
    В настоящее время первым и единственным заказчиком данной модели является Азербайджан.


    Сомнительное достижение. Из этого можно сделать вывод, что этот агрегат никто всерьёз не воспринимает и ушлые итальянцы просто нашли кому сбагрить эту их поделку по-быстрому по акции 2+1. Странно, что Украина не закупает. Ах, да, они там своё летадло конструируют....
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:48 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Этот самолет только-только сделан в боевом варианте.
    2. Grazdanin
      Grazdanin Сегодня, 10:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Итальянец аналог корейского KAI T-50. В боевом варианте создан в этом году. Результаты продаж Т10

      Республика Корея — 50 T-50, 10 T-50B и 22 TA-50 и 60 FS-50[7], по состоянию на 2018 года[3].
      Индонезия — 15 T-50i, по состоянию на февраль 2014 года[8][9]. В мае 2011 года был заключен контракт на поставку 16 T-50i на сумму $400 млн[2][10].
      Филиппины — 12 FA-50PH по состоянию на 2018 год[11]. В марте 2014 года был заключен контракт на поставку 12 FA-50 на сумму $420 млн[12].
      Ирак — 18 T-50IQ, по состоянию на 2018 год[13]. В декабре 2013 года был заключен контракт на поставку 24 T-50IQ на сумму $1,1 млрд и соглашение на обслуживание самолётов и обучение экипажей в течение 20 лет в размере $1,0 млрд[14].
      Таиланд — 4 T-50TH, по состоянию на 2018 год. Всего ВВС Таиланда заказали 12 T-50TH

      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/KAI_T-50_Golden_Eagle