Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика

Благодаря этому последнему достижению к самым передовым учебным самолетам вскоре присоединится более универсальный истребитель-штурмовик М-346

М-346 является самым передовым реактивным учебным самолетом

Поставки легкого учебно-боевого самолета M-346FA Fighter Attack производства итальянской корпорации Leonardo предполагается начать в 2021 году. В настоящее время первым и единственным заказчиком данной модели является Азербайджан.Как поясняют в корпорации, вариант M-346FA отличается от базовой модели в первую очередь оптимизированной радиолокационной станцией «Грифо». Первый успешный полет состоялся 13 июля.- пояснили в корпорации.Как указывается, M-346FA позволяет не только вести обучение пилотов, но и за счет интеграции нового оборудования применять машину в качестве «эффективного легкого штурмовика».УБС M-346 является одной из веток развития некогда единой платформы, разрабатывавшейся в сотрудничестве с Россией. В РФ этот так и несостоявшийся проект кооперации вылился в итоге в машину Як-130, которая активно поступает в вооруженные силы страны в качестве учебной «парты». При этом итальянская компания позиционирует свой аналог M-346 как единственно заслуживающее внимание творение.- говорится на сайте компании.