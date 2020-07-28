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Российские ЗРПК «Панцирь-С» получили автоматизированную систему управления

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Российские ЗРПК «Панцирь-С» получили автоматизированную систему управления

Российские ЗРПК "Панцирь-С" получили автоматизированную систему управления, позволяющую без участия оператора находить цели и сбивать их. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.


Как заявили в военном ведомстве, российские ЗРПК "Панцирь-С" получили новую систему автоматизированного управления с "признаками искусственного интеллекта". Новая система самостоятельно, без участия оператора, учитывает тактическую обстановку, расположение целей и степень их опасности, после чего выбирает очередность поражения целей для оптимального отражения налета.

Система управления разработана специально для защиты от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения — от самодельных беспилотников до крылатых и баллистических ракет. Она может объединять под своим управлением несколько комплексов для более эффективного поражения целей или прикрытия друг друга. Также данная система может быть интегрирована в системы управления других российских зенитных систем, беря на себя управление ими, или выступая в качестве вспомогательной, получая целеуказания от командного пункта.

Как заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков, возможности человека ограничена, а современный противовоздушный бой скоротечен. При массированном ударе с воздуха командир не всегда успевает проанализировать обстановку, особенно если атака идет с разных направлений. Поэтому внедрение автоматизированных систем значительно повышают эффективность зенитных комплексов.

Новые возможности не только существенно увеличат эффективность комплекса, но и позволят грамотно и экономно использовать его боекомплект

- добавил генерал.
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8 комментариев
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  1. zwlad
    zwlad Сегодня, 10:07 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    Если мне память не изменяет, то в программе полигон году так в 2018 было показано что у Панциря есть 3 режима работы, ручной, полуавтоматический и полностью автоматический? Значит кто то врал либо тогда либо щас!
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 10:10 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Не так.
      " получили новую систему автоматического управления, с "признаками исскуственного интеллекта".
      Ключевое слово "новую".
      То есть другую модификацию системы автоматического управления.
    2. alstr
      alstr Сегодня, 10:45 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Тут идет видимо речь о комплексной системе, которая работает сразу с несколькими установками.
      Раньше в автоматическом режиме могла работать только одна установка.

      Плюс явно улучшены алгоритмы распределения целей.
    3. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 10:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Значит кто то врал либо тогда либо щас!

      Обычно это делает журналист. только называется это "приукрасить".
      Цель , как правило, либо возвысить эпизод, либо создать задел для провокации.
  2. yfast
    yfast Сегодня, 10:23 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Цитата: Livonetc
    То есть другую модификацию системы автоматического управления.

    Как windows? Как только доводят до ума текущую винду, вычистив все баги, тут же надо платить за новую,
    с багами.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:25 Новый
      • 0
      • 0
      0
      И новая начинает тормозить на старом железе....а самая новая хочет и быстрый интернет и находиться в "облаке". Это в Ф35 вполне реализовали.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Кто б сомневался, что комплексу нужна некоторая защита/ автономия от некомпетентных действий расчета, к тому ж система автоматизации позволит подключить комплекс к единому, мощному управляющему центру, что есть естественный путь развития подобных систем.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Автоматизированная система - это хорошо. Она спасет много жизней ПВОшников Сирии, Ливии и др.
    Они сразу будут отходить варить кофе в 50 м от машины и не вмешиваться в ее работу.