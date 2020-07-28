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В МИД РФ ответили на претензии США по установке КР «Калибр» на российский ледокол

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В МИД РФ ответили на претензии США по установке КР «Калибр» на российский ледокол

Претензии США по вооружению российского ледокола "Иван Папанин" крылатыми ракетами "Калибр" безосновательны, поскольку данный корабль не является классическим ледоколом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.


По словам Корчунова, заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго том, что российский ледокол "Иван Папанин" может нести на своем борту крылатые ракеты "Калибр", не имеют под собой никакого основания. Данный корабль не является классическим ледоколом, это - патрульное судно ледового класса, построенное для Военно-морского флота России.

Нам неизвестно об обвинениях, о которых идет речь. (...)в отношении ледокола "Иван Папанин". (...) это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям (...)

- пояснил российский дипломат.

Он подчеркнул, что возможность установки на российские ледоколы контейнеров с крылатыми ракетами "Калибр" или ПКР "Уран" возможна только в особый период, когда эти суда привлекаются для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России.

Также Корчунов пояснил, что США не обращались к России по поводу лизинга или продажи ледоколов. По его словам, США намерены взять в аренду несколько ледоколов в придачу к своим, которые будут построены. Однако, Россия не относится к тем странам, у которой американцы захотели бы купить или арендовать ледоколы. Вероятней всего, Вашингтон обратится к Канаде, Швеции и Финляндии по данному вопросу.
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11 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 10:54 Новый
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    0
    Какая глупость от партнёров!
    Просто бред!
    Впрочем, часто и здесь, на ВО некоторые не прочитают статью (хоть и на русском), не попытаются вникнуть и такую ересь в комментариях понапишут!...
    А ещё страшнее, что им ещё и "плюсов" понаставят...
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 11:07 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Вождь краснокожих
      А ещё страшнее, что им ещё и "плюсов" понаставят...

      Тебе правда страшно? laughing
      Ты не бойся! Это понарошку laughing love
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:57 Новый
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    0
    , Россия не относится к тем странам, у которой американцы захотели бы купить или арендовать ледоколы. Вероятней всего, Вашингтон обратится к Канаде, Швеции и Финляндии по данному вопросу.

    Судя по нарастающим проблемам в этом регионе,этим странам самим понадобятся ледоколы .Это Прибалты отдали даром свой ледокол американцам,если бы у них он был.
  3. Dikson
    Dikson Сегодня, 10:58 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В случае необходимости все наши ледоколы будут нести на себе вооружение.. уж атомоходы-то точно.. По поводу США - помнится была заметка об
    американской программе строительства ледокольного флота . Много писали о том, что у них опыта нет да и необходимости большой в действительно мощном ледокольном флоте. Не знаю насчёт лизинга, но видел инфо, что Финны им точно будут строить ледоколы. А финны строить корабли умеют. Практически весь мощный ледокольный флот СССР за исключением атомоходов, был построен финами на верфи Вяртсиля..
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:01 Новый
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    • 0
    0
    Он подчеркнул, что возможность установки на российские ледоколы контейнеров с крылатыми ракетами "Калибр" или ПКР "Уран" возможна только в особый период, когда эти суда привлекаются для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России.

    Вот, для того, чтобы этот "особый период" не наступил, нужно загрузить эти контейнеры на все ледоколы и не шибко афишировать. Пусть будут, на всякий случай.
  5. Артур 85
    Артур 85 Сегодня, 11:06 Новый
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    0
    Поставьте Джеймсу хорошую песню Шнура...
  6. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 11:06 Новый
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    • 0
    +3
    [qu... это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. [/quote]
    Сразу вспомнился старый анекдот про "мирно пахавший простой советский трактор" ... laughing
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:09 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ледоколы наши... что хотим, то и ставим! yes
    тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11 Новый
    • 0
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    0
    Пустой трёп, потому что пора у них такая наступила, проявлять озабоченность за то шо у нас есть/ будет, а они оказались не при делах.
    Вот интэрэсно, их основные интэрэсы обычно много южнее, они шо и на севера намылились? Зачем?
  9. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:12 Новый
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    американцы живут в своей парадигме, из которой кто нибудь выдёргивает пазл и всё рушится.
  10. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 11:13 Новый
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    Бедолаги, полосатых аж коробит от того что в России есть столько ледоколов, да еще и в перспективе "боевые ледоколы", а США репу чешут, что же теперь делать....