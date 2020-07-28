В МИД РФ ответили на претензии США по установке КР «Калибр» на российский ледокол

Нам неизвестно об обвинениях, о которых идет речь. (...)в отношении ледокола "Иван Папанин". (...) это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям (...)

Претензии США по вооружению российского ледокола "Иван Папанин" крылатыми ракетами "Калибр" безосновательны, поскольку данный корабль не является классическим ледоколом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.По словам Корчунова, заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго том, что российский ледокол "Иван Папанин" может нести на своем борту крылатые ракеты "Калибр", не имеют под собой никакого основания. Данный корабль не является классическим ледоколом, это - патрульное судно ледового класса, построенное для Военно-морского флота России.- пояснил российский дипломат.Он подчеркнул, что возможность установки на российские ледоколы контейнеров с крылатыми ракетами "Калибр" или ПКР "Уран" возможна только в особый период, когда эти суда привлекаются для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России.Также Корчунов пояснил, что США не обращались к России по поводу лизинга или продажи ледоколов. По его словам, США намерены взять в аренду несколько ледоколов в придачу к своим, которые будут построены. Однако, Россия не относится к тем странам, у которой американцы захотели бы купить или арендовать ледоколы. Вероятней всего, Вашингтон обратится к Канаде, Швеции и Финляндии по данному вопросу.