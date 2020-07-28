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В Косово прибыла партия бронетехники из США в рамках «тайного соглашения»

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Очередная партия бронированных машин типа Humvee прибыла в субботу в Косово из Соединенных Штатов. Поставка произведена в рамках соглашения, подписанного между американской компанией AM General и косовским правительством.


Как сообщило 26 июля издание Kosovo Online, такое заявление сделал командующий Силами безопасности Косово Рахман Рама.

По его словам, бронированные транспортные средства были приобретены за деньги из косовского бюджета. Командующий Силами безопасности Косово заявил, что данные о количестве и цене техники являются на данный момент секретными. Он также добавил, что в будущем на эту тему можно будет говорить. Как отметил Рама, можно ожидать дальнейших договоренностей с США и заключения новых контрактов:

Это тайное соглашение. Исходя из потребностей, мы будем делать закупки и в дальнейшем.

Известно, что в прошлом году Косово получило от Соединенных Штатов 27 аналогичных военных машин бесплатно, тогда как еще 24 машины были закуплены.

В декабре 2018 года косовский парламент одобрил решение о трансформации Сил безопасности в Армию Косово, что, в частности, означает увеличение их численности и усиление технического оснащения.
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:25 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Это тайное соглашение. Исходя из потребностей, мы будем делать закупки и в дальнейшем.
    "Тайное"? На наркотики меняют, что ли?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:31 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Косовогейт намечается?
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 11:33 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      зачем амерам-свои же наркотики-это же они из афгана возят-а эти скорее барыги-с накрутки и купили чтоб возить на хамере безопасней
    3. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 11:33 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Надо Сербам тайно отправить птуров
    4. ПалБор
      ПалБор Сегодня, 11:39 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Или на внутренние органы для Ротшильдов всяких с Соросами. То-то они по сто лет живут, воздух портят. Хашим Тачи подтвердит.
    5. andrew42
      andrew42 Сегодня, 12:48 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Скорее, на мясо. Человечье.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Это тайное соглашение. Исходя из потребностей, мы будем делать закупки и в дальнейшем.
    А в это время с высоких американских трибун постоянно звучат обвинения в адрес некоторых стран, как "спонсоров терроризма".
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 11:35 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Такое ощущение,что все эти движения напрягают только РФ..всем пофиг..
      Ну всех предупреждали если что...с самых высоких трибун
  3. bulava
    bulava Сегодня, 11:33 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Уронить бы туда искандер "случайно" на весь этот бордель
    1. Yuriy71
      Yuriy71 Сегодня, 11:35 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Искандер - всего лишь один, сравнительно не большой "бах" и он проблему этого клоповника не Решит! В Косово - самая большая американская база в Европе!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Мне кажется, что янки готовы "хамви" на что то другое заменить и решили сэкономить на утилизации старой техники?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:41 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Это тайное соглашение

    Соглашение такое "тайное", что все обо всём знают.... laughing
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Гуманитарная помощь" США прибыла , для установления молодой демократии в Косово !
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:07 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Б/у хаммеры, как и вук-родине? Тоже, небось с фанерными, крашенными "под железо "дверьми?
  8. Machete
    Machete Сегодня, 12:43 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Итить-колотить! Какой косовский бюджет?!
    Это недоразумение полностью датируется ЕС.
    Им на жрачку дают, а они втайне оружие покупают, которым в ЕС войну развяжут?

    Мда....
    Мало было наркоты и преступности в Европе.
  9. andrew42
    andrew42 Сегодня, 12:47 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Бандюки и головорезы всего мира, торговцы человеческим мясом, - лучшие друзья Американского каганата. Вооружают своих друзей, чтобы у волков клыки не сточились.
  10. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 12:49 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Торговля людьми, человеческими органами, оружием, наркотиками открыли перед европейскими бармалеями безграничные возможности. Это такие США в миниатюре.