В Косово прибыла партия бронетехники из США в рамках «тайного соглашения»

Это тайное соглашение. Исходя из потребностей, мы будем делать закупки и в дальнейшем.

Очередная партия бронированных машин типа Humvee прибыла в субботу в Косово из Соединенных Штатов. Поставка произведена в рамках соглашения, подписанного между американской компанией AM General и косовским правительством.Как сообщило 26 июля издание Kosovo Online, такое заявление сделал командующий Силами безопасности Косово Рахман Рама.По его словам, бронированные транспортные средства были приобретены за деньги из косовского бюджета. Командующий Силами безопасности Косово заявил, что данные о количестве и цене техники являются на данный момент секретными. Он также добавил, что в будущем на эту тему можно будет говорить. Как отметил Рама, можно ожидать дальнейших договоренностей с США и заключения новых контрактов:Известно, что в прошлом году Косово получило от Соединенных Штатов 27 аналогичных военных машин бесплатно, тогда как еще 24 машины были закуплены.В декабре 2018 года косовский парламент одобрил решение о трансформации Сил безопасности в Армию Косово, что, в частности, означает увеличение их численности и усиление технического оснащения.