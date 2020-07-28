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«А к 2040 у нас появится воздушное такси»: в Индии комментируют сроки появления истребителя 5 поколения

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На днях в индийской прессе вышел материал, в котором автор Нилам Мэтьюс заявил об ускорении работ в стране по созданию истребителя нового поколения. «Военное обозрение» рассказало об интенсификации индийских работ по проекту AMCA 24 июля.


В Индии заявили, что первый полёт истребителя пятого поколения планируют уже в 2024 году, хотя ранее говорилось, что произойдёт это не ранее 2030-го. В материале индийского автора, отталкивающего от слов бывшего главкома ВВС страны, отмечалось, что «Индии не нужны ни Су-57, ни F-35» - вместо этого нужно создавать собственный истребитель пятого поколения и развивать его экспортный потенциал.

Такие заявления, как выясняется, неоднозначно восприняли в самой Индии. Пользователи отмечают неуёмный оптимизм автора заявления о «первом полёте AMCA уже в 2024 году», добавляя, что если так и произойдёт, то в конструкции и БРЭО истребителя вряд ли будет хоть что-то индийское.

Представляем несколько комментариев по этому поводу в индийских СМИ и блогосфере.

Дхрув Джайшвал:

Господа, а вы знаете, сколько времени в США ушло на разработку истребителя пятого поколения? Свой F-35 они создавали около 19 лет. Причём и сегодня работы по реализации программы и развитию технологий американцы продолжают.

Панкадж Бадола:

Ну так и я могу прогнозировать. К 2040 году у нас появится воздушное такси, а к 2070-му мы всё-таки научимся обходиться без французских и российских истребителей и израильских радаров.

Радж Камаль Девашвар:

Тогда мы должны быть уверены, что создаваемый самолёт пятого поколения будет действительно превосходным, иначе никаких оправданий приниматься не будет. Огромные выделяемые деньги не должны оказаться ставкой в казино.

Рокит Кришна:

AMCA за такое время не будет превосходным самолётом априори. У нас даже нет своего собственного двигателя. Пока надежда на зарубежный F414. Истребителю пятого поколения после первого полёта придётся долго «дозревать».
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«Су-57 не нужен»: В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:20 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Но сначала появится "воздушный рикша"
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:26 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      И воздушный "тук-тук")
    2. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 11:26 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Рис в Индии вкусный. good
      И чай. good
      А самолеты в Индии делать не умеют.

      Занимайтесь тем, в чём преуспели и будет вам счастье. fellow
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:48 Новый
        • 0
        • 0
        0
        В Китае и чай вкусный, и рис неплохой. wink
        Если начнется большая заварушка - Индия влипнет.
        И тут значение будет иметь надежность поставщика.
        Но производство двигателей им даром никто не даст.
        Придется индусам очень серьезные деньги вложить.
        Деньги эти у индусов есть. Просто не припекло еще.
        А мы универсальный двигатель можем предложить.
  2. saygon66
    saygon66 Сегодня, 11:28 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    - Страна, в которой огромное число нищих, озабочена созданием самолётов... Оказывается, можно и так... request
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31 Новый
    • 0
    • 0
    0
    . «А к 2040 у нас появится воздушное такси»: в Индии комментируют сроки появления истребителя 5 поколения

    Мне кажется, к тому сроку все кто в теме, уже что то следующее будут делать, а то и космолеты создавать начнут!!!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    «Индии не нужны ни Су-57, ни F-35» - вместо этого нужно создавать собственный истребитель пятого поколения и развивать его экспортный потенциал
    Ну, ну. Конечно не нужны, ведь Индия "великая авиационная держава". А пока в ВВС с бору по сосенке и постоянный торг с возможными продавцами оружия. Наверное все же пока скромнее нужно быть.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ракеты в космос умеют запускать,а самолеты делать не умееют.Не поймешь этих индусов.
  6. qokalla
    qokalla Сегодня, 11:40 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В Индии авиация развита, у них уже Виманы летали несколько тысяч лет назад.
  7. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 11:41 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    «А к 2040 у нас появится воздушное такси»
    Летающий моторикша чтоль? То есть мотодельтаплан.
  8. Runoway
    Runoway Сегодня, 11:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ковры самолёты у них появятся и вайтманы laughing как мылись в Ганге так и будут продолжать. В Дели только более менее цивилизация, в других городах хоть фильм снимай, про будущее после глобальной катастрофы, сплошные декорации
  9. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:57 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    AMCA за такое время не будет превосходным самолётом априори. У нас даже нет своего собственного двигателя. Пока надежда на зарубежный F414. Истребителю пятого поколения после первого полёта придётся долго «дозревать».

    Видимо в Индии есть люди,которые не только поют и танцуют,но и умеют трезво смотреть на вещи.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Умеют не плохо петь и танцевать ,красиво маршируют ,сильно волокут в математики и программировании так и занимались бы этим .Ну не могут производить сложные технические системы ,ну не могут! Вот и печальный опыт танкостроения и собственного истребителя уже есть
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ага, он в совершенстве будет владеть Камасутрой, lol и применять её против китайских и пакистанских боевых самолетов lol .
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:31 Новый
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    • 0
    0
    Сделают машинку с планером от пятого поколения и внутренностями четвёртого. Причём внутренности будут не Индийского происхождения и самолёт по сути будет иностранный,а следовательно дико дорогой. Вооружения к этой птичке Индия тоже врятли будет разрабатывать.
    Экспортный потенциал у этой машины из-за иностранных комплектующих будет тоже невысок ,надо будет разрешение спрашивать для перепродажи.
  13. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:21 Новый
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    Цитата: svp67
    Но сначала появится "воздушный рикша"

    с велосипедным крутильщиком воздушных педалей? laughing laughing laughing
  14. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:23 Новый
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    Это индусы у китайцев "взяли" эстафету влажных мечт!
    Те тоже уже пятое поколение запустили в производство, но с параметрами не дотягивая даже до третьего.
    Главное заявить, а вдруг кто и поверит??? laughing laughing laughing