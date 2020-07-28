. «А к 2040 у нас появится воздушное такси»: в Индии комментируют сроки появления истребителя 5 поколения

Господа, а вы знаете, сколько времени в США ушло на разработку истребителя пятого поколения? Свой F-35 они создавали около 19 лет. Причём и сегодня работы по реализации программы и развитию технологий американцы продолжают.

Ну так и я могу прогнозировать. К 2040 году у нас появится воздушное такси, а к 2070-му мы всё-таки научимся обходиться без французских и российских истребителей и израильских радаров.

Тогда мы должны быть уверены, что создаваемый самолёт пятого поколения будет действительно превосходным, иначе никаких оправданий приниматься не будет. Огромные выделяемые деньги не должны оказаться ставкой в казино.

AMCA за такое время не будет превосходным самолётом априори. У нас даже нет своего собственного двигателя. Пока надежда на зарубежный F414. Истребителю пятого поколения после первого полёта придётся долго «дозревать».

На днях в индийской прессе вышел материал, в котором автор Нилам Мэтьюс заявил об ускорении работ в стране по созданию истребителя нового поколения. «Военное обозрение» рассказало об интенсификации индийских работ по проекту AMCA 24 июля.В Индии заявили, что первый полёт истребителя пятого поколения планируют уже в 2024 году, хотя ранее говорилось, что произойдёт это не ранее 2030-го. В материале индийского автора, отталкивающего от слов бывшего главкома ВВС страны, отмечалось, что «Индии не нужны ни Су-57, ни F-35» - вместо этого нужно создавать собственный истребитель пятого поколения и развивать его экспортный потенциал.Такие заявления, как выясняется, неоднозначно восприняли в самой Индии. Пользователи отмечают неуёмный оптимизм автора заявления о «первом полёте AMCA уже в 2024 году», добавляя, что если так и произойдёт, то в конструкции и БРЭО истребителя вряд ли будет хоть что-то индийское.Представляем несколько комментариев по этому поводу в индийских СМИ и блогосфере.Дхрув Джайшвал:Панкадж Бадола:Радж Камаль Девашвар:Рокит Кришна: