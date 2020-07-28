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Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

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Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

Еще одна из стран бывшего соцлагеря решила избавиться от "коммунистического наследия". Как сообщаю румынские информационные агентства, Сенат страны (верхняя палата парламента) перенес празднование дня победы над нацистской Германией с 9-го мая на 8-е.


Сенат Румынии принял проект закона о переносе даты празднования дня победы над нацистской Германией, поддержав объявление 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне".

Как заявил депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данным законопроектом Румыния хочет "исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу". По его словам, ранее Румыния, находящаяся в "советской сфере влияния", была вынуждена праздновать день победы 9 мая, тогда как остальные страны праздновали его 8 мая, поскольку согласно акту капитуляции враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01.

С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года

- заявил он.

Теперь проект закона о переносе даты дня победы рассмотрит Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki
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78 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 11:35 Новый
    • 9
    • 4
    +5
    Я думал они давно так сделали! Румыны ж давно в Евросоюза!
    Тут ниже началась полемика по поводу победа/поражение.
    Большинство стран Европы отмечает дату ОКОНЧАНИЯ второй мировой войны. Самой страшной войны в истории Человечества.
    Мы празднуем Победу в Великой Отечественной войне. Небольшая, но разница.
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 11:36 Новый
      • 20
      • 9
      +11
      Румыыния проиграла войну на строне гитлера.
      Какая нахрен победа?

      румыны перенесли дату своей капитуляции с 9 на 8 мая.

      Страны оси - Германия, Италия, Япония.
      На побегушках у вернхних - Румыния, Венгрия, Болгария (царство!!! fellow ) Тайланд (вот пример для прибалтов! wassat )

      Союзники
      Финляндия
      Ирак
      Иран

      Принявшие гитлера как своего
      (Коллаборационистские правительства и администрации на оккупированных Германией территориях)
      Греция,
      ФРАНЦИЯ!!!!!!!!!!
      Норвегия
      Нидерланды

      ОНИ ПРОИГРАЛИ!
      ОНИ ПОБЕЖДЕННЫЕ!
      1. Комментарий был удален.
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 12:11 Новый
          • 4
          • 3
          +1
          Простите, а он каким местом в побежденных?
          Вы бы ещё де Голля в побежденные записали.
          1. Владимир16
            Владимир16 Сегодня, 12:28 Новый
            • 9
            • 7
            +2
            Цитата: Вождь краснокожих
            Большинство стран Европы отмечает дату ОКОНЧАНИЯ второй мировой войны. Самой страшной войны в истории Человечества.

            Краснокожий, ты учи мать щи варить!
            Расскажи детям свои о окончании войны.

            А я и впредь буду рассказывать о ПОБЕДЕ.

            Самая кровавая говоришь?
            А кровь чья, помнишь?
            Более ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ!

            Эти звери европейские людей жгли. Не солдат, а женщин, детей и стариков.

            Что у тебя с башкой????????

            Европейцы к нам с войной пришли.
            Эту гниду мы победили.
            Но видимо нужно было уничтожить.

            9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ русскогосолдата. Победы над европейской армией.

            Праздновать день окончания могут лишь проигравшие.
            И пусть молятся на Сталина позволившего им жить после ПОБЕДЫ.

            Ошибся Коба.

            Американцы просто города уничтожали.
            А эти мрази европейские и узкоглазые теперь на русских пальцем показыват. Нас винят.

            Упыри.
            1. Владимир16
              Владимир16 Сегодня, 12:38 Новый
              • 4
              • 5
              -1
              Цитата: AllBiBek
              Вы бы ещё де Голля в побежденные записали.


              "А эти, что, тоже нас победили? " поищи в интернете эту фразу.
              Может поймешь, что к чему.

              Франция сдалась немцам.
              1. AllBiBek
                AllBiBek Сегодня, 14:00 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                В Румынии правящую династию отстранили от власти в ходе фашистского гос.переворота. А когда запахло жареным, военная верхушка вернула её к власти, и первым же указом Михай объявил войну Германии. Румыния не капитулировала перед СССР, она просто переобулась в прыжке, в очередной раз. Что её, тащемта, и спасло.

                Ибо они вполне закономерно могли рассчитывать на теплый и дружественный визит РККА с целью отдать долги с процентами за своё поведение на территории СССР.
            2. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 14:22 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Здесь и без Вас знают какую цену заплатила наша страна в этой Великой войне, знают и друзей и врагов. А закатывать истерику и тем более оскорблять людей совершенно не обязательно. hi
          2. hhhhhhh
            hhhhhhh Сегодня, 12:29 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Немцы не считали французов победителями.
            1. sim232
              sim232 Сегодня, 17:18 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: hhhhhhh
              Немцы не считали французов победителями.

              Немцы, это последние, чье мнение на этот счет кто-то спросит.
              Капитуляцию Рейха принимали в том числе и французы. Они же получили и один из 4-х оккупационных секторов в Германии.
          3. 4ekist
            4ekist Сегодня, 17:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Против СССР воевала объединенная Европа (это людские, промышленные и финансовые ресурсы). Или кто-то этого еще не знал?А румынам вообще праздновать нечего, их даже под Сталинградом в плен старались не брать.
            1. sim232
              sim232 Сегодня, 17:17 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              Цитата: 4ekist
              Против СССР воевала объединенная Европа

              Против СССР НЕ воевала (а наоборот, СССР воевал за нее) самая крупная европейская экономика, экономика Британии.
              Против СССР не воевала Франция.
              Испания.
              Швеция.
              И еще много-много кто не воевали против СССР, но зато воевали против стран Оси.
              Цитата: 4ekist
              А румынам вообще праздновать нечего, их даже под Сталинградом в плен старались не брать.

              Эту чушь вы прямо сейчас придумали?
              А ничего, что румыны в конце войны воевали против немцев. И довольно многих из них немцы успели убить. И румыны, кстати, являются ПОБЕДИТЕЛЯМИ во 2МВ.
              1. 4ekist
                4ekist Сегодня, 17:37 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Неужели? "Слава" этим победителям.
                В результате Сталинградской битвы 3-я румынская армия была практически уничтожена, совокупные потери румынских войск в ходе битвы составили 159 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Фактически было потеряно 16 из 18 румынских дивизий, действовавших на этом участке фронта, львиная доля потерь пришлась на 3-ю армию.
                С приближением к Румынии советской армии 23 августа 1944 г. румынский король Михай I при поддержке антифашистской оппозиции совершил государственный переворот и, арестовав диктатора страны Антонеску и пронемецки настроенных генералов, объявил войну Германии. Части 3-й армии в своем большинстве повернули оружие против немецких войск.
                1. sim232
                  sim232 Сегодня, 17:39 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: 4ekist
                  Неужели? "Слава" этим победителям.

                  Там вообще список победителей очень солидный. Более 50-то государств.
                  И даже оккупационные сектора в Германии получили 4 государства, а не одно.
                  1. 4ekist
                    4ekist Сегодня, 17:42 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Да, успели заскочить в последний вагон уходящего поезда.
                    1. sim232
                      sim232 Сегодня, 17:48 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: 4ekist
                      Да, успели заскочить в последний вагон уходящего поезда.

                      На январь 1942 года Антигитлеровская коалиция (он и победила во 2МВ) насчитывала 26 государств. Одним из которых был СССР.
                      При этом Британия (и еще куча стран) воевала с Германией с сентября 1939 г.
                      А США (поначалу гибридно) с марта 1941 г. Так что не совсем понято, кто и в какой вагон успел заскочить.
                      1. 4ekist
                        4ekist Сегодня, 18:01 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Я не знаю знаменательных событий и битв этих стран коалиции в 1939г-1944гг, кроме событий Перл_Харбор 7.12.1941г.
                      2. sim232
                        sim232 Сегодня, 18:04 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: 4ekist
                        Я не знаю знаменательных событий и битв этих стран коалиции в 1939г-1944гг, кроме событий Перл_Харбор 7.12.1941г.

                        Это потому, что вы не знаете историю.
                        Например, широко известная битва за Британию в 1940 г. В которой британцы наваляли немцам. Да так, что американцы испугались, что британцы одолеют немцев без них, сами. После чего в марте 1941 г. они фактически вступили во 2МВ на стороне Британии. А вот уже после этого дни Рейха действительно были сочтены. И его крах стал лишь вопросом времени.
            2. Айболит
              Айболит Сегодня, 17:47 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: sim232
              Против СССР не воевала Франция.
              Испания.
              Швеция.
              И еще много-много кто не воевали против СССР, но зато воевали против стран Оси.

              what
              Легион французских добровольцев против большевизма (под Москвой, 1941)

              и 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская)

              250. Einheit spanischer Freiwilliger (исп. División Azul, нем. Blaue Division) -голубая (прости хосподи) дивизия)
              Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстёгнутой гимнастёркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой
              /генерал Гальдер

              Svenska frivilligbataljonen; другое название Ханко-батальон (швед. Hangöbataljonen)
              +
              Svenska frivilligkompaniet
              шведские солдатики на позиции вблизи р.Свирь

              Советские солдаты в плену у шведских комбатантов в 1941 году



              Цитата: sim232
              А ничего, что румыны в конце войны воевали против немцев.И довольно многих из них немцы успели убить

              Ключевое здесь " в конце",а так


              24 марта 1944 советские войска вступили на территорию Румынии. В августе 1944 советские войска в ходе Ясско-Кишинёвской операции нанесли тяжёлое поражение германо-румынским войскам, в Румынии началось восстание под руководством коммунистов. 23 августа Антонеску был вызван Михаем I во дворец, где король потребовал от него немедленного заключения перемирия с Красной Армией.
              1. sim232
                sim232 Сегодня, 17:53 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Айболит
                33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская)

                Это не Франция, это французские добровольцы СС.
                В СС было полно русских и украинских добровольцев тоже. Однако никто не говорит, что РСФСР и УССР воевали против СССР.
                Цитата: Айболит
                -голубая (прости хосподи) дивизия)

                Голубая дивизия, это ответочка испанцев за бесчинства "комсомольцев-добровольцев" в Испании. Даже англо-саксы признали, что на ответочку испанцы право имели. И Испании за эту дивизию ничего не было. Запретили СССР наезжать на Испанию за это, СССР и не наезжал.
                Цитата: Айболит
                другое название Ханко-батальон

                Цельный батальон!
                Это же совсем другое дело.
                Похоже, вы не совсем понимаете, что это такое было, СС.
                1. Айболит
                  Айболит Сегодня, 18:20 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: sim232
                  Это не Франция, это французские добровольцы СС.

                  Большая часть солдат и офицеров дивизии была добровольцами и мобилизованными из Франции.
                  Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme
                  Эти почтовые марки, так же добровольцы выпустили?

                  Цитата: sim232
                  В СС было полно русских и украинских добровольцев тоже.

                  Это совсем другая тема, к спору о французах, испанцах и прочих шведов отношения не имеет, совсем. Не растекайтесь..
                  Цитата: sim232
                  Голубая дивизия, это ответочка испанцев за бесчинства

                  сути это не меняет. повтор
                  Это совсем другая тема, к спору о французах, испанцах и прочих шведов отношения не имеет, совсем. Не растекайтесь..

                  Цитата: sim232
                  И Испании за эту дивизию ничего не было. Запретили СССР наезжать на Испанию за это, СССР и не наезжал

                  Испании вообще ничего не было за 2МВ.
                  Цитата: sim232
                  Цельный батальон!

                  где-то батальон мелочь, а где-то
                  Швеция позволила Вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки (июнь-июль 1941 г.) немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с гаубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами к ним из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам, ехавшим в отпуск из Норвегии и Германии, разрешали проезд через Швецию.

                  совсем не хухры мухры.
                  Цитата: sim232
                  Похоже, вы не совсем понимаете, что это такое было, СС.

                  абсолютный ноль в Schutzstaffeln...
                  Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками (за исключением тех лиц, которые были призваны в войска СС государственными органами, причём таким способом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали рассматриваемых трибуналом преступлений, и лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939 года
    2. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 12:03 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Совсем забыл есть еще один "победитель" бандеровская украина во главе с клоуном. Они вроде тоже отказались от победы 9 мая.

      Гореть им всем в аду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:13 Новый
      • 8
      • 3
      +5
      Как сказал В.Катаев в своей тетралогии "Волны Черного моря"-Румыны не нация,а профессия.
      Уважение вызывают лишь чета Чаушеску.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 14:20 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Герой Советского Союза, легендарный подводник Александр Иванович Маринеско, был сыном румына и одесской хохлушки. request
    4. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 12:37 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Пособники- Швеция, Швейцария, Ватикан.
    5. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:51 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      у них день пОБЕДЫ -22 июня 41г, день поражения -19 ноября 42г
    6. Yuriy71
      Yuriy71 Сегодня, 13:02 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Насчет Союзников что-то не совсем понятно! С Финляндией все ясно! Сюда надо добавить Румынию - войска воевали под Сталинградом и оккупировали Одессу, Венгрия - под Сталинградом "замерзали", Италия - один из основных участников "ОСИ"....гибли под Сталинградом!!! Что насчет "Союзников" Иран - вообще нейтральная страна, в которой находились части СССР и, вообще - проходила Конференция Глав Антигитлеровской коалиции! Во Франции было толлько так называемое Правительство на Юге, а были, в общем и партизаны! Поэтому говорить, что Франция приняла гитлера - просто глупо! Причем тут Прибалтика вообще? Она не делала Никакой погоды! Стелется под всеми, кто придет, на побегушках! Единственное, что Прибалты и, кстати, украинцы делали, а еще - хорваты - Карательные отряды создавали! Для Вас открытием, наверное будет, что Белорусскую Хатынь и еще - сотни Белорусских деревень, сожгли ИМЕННО украинцы!!!!! Нацисты поражались зверствам, которые творили украинцы, ВЕНГРЫ И ХОРВАТЫ!!!
      1. ender
        ender Сегодня, 13:39 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Иран - вообще нейтральная страна


        Иран стал "нейтральным" после англо-советской военной операция "Согласие" и оставался таковым до 9 сентября 1943, когда Иран объявил войну Германии.
  2. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 11:37 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Нет чтобы вступить в ЕВРАЗЕС и ОДКБ, румыны одним словом.
    1. апро
      апро Сегодня, 12:30 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Гражданский
      Нет чтобы вступить в ЕВРАЗЕС и ОДКБ, румыны одним словом.

      А с какой целью???
      И для чего это Румынии?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:45 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Я думал они давно так сделали!

    Стормозили что- то... wink
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:49 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Цитата: Вождь краснокожих
    Мы празднуем Победу в Великой Отечественной войне. Небольшая, но разница.

    Нет, для наших народов разница ОГРОМНАЯ... "Нет в России семьи такой, где б не памятен был СВОЙ герой..."
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:04 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Ещё один евродиагноз что то хрюкнул, чтобы хозяева от кормушки не отодвинули! румыния-это что такое вообще? Это ошибка мировой политики, как и поляхия, это доброта Советского народа -единственного настоящего победителя нацизма во Второй мировой войне!
  6. АС Иванов.
    АС Иванов. Сегодня, 12:14 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Мы и Квантунскую армию разгромили. Так, что окончание Второй Мировой тоже наш праздник. Заслуженный.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:49 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

      Странно what ... Ведь им,румынам,в принципе всё равно должно быть... Как и воевали,то "Против",то вдруг, и внезапно "За"...
  • BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:38 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Какое отношение Румыния имеет к победе если отмечать так поражение.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 11:41 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Интересно, 22 июня они тоже празднуют, день вторжения в СССР? Мастерски переобулись на лету.
  • Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 11:45 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Одни "победители" в Европе! И все 8 мая! Только есть настоящие победители и они единственные ,празднуют 9 Мая!
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45 Новый
    • 1
    • 1
    0
    ... была вынуждена праздновать день победы 9 мая, тогда как остальные страны праздновали его 8 мая
    Румыния наверное "немного" подзабыла на чьей стороне воевала? Им не день Победы нужно праздновать, а каяться в день капитуляции. Их деяния на территории СССР не забыты. Дожились. Страны союзники гитлеровской Германии избавляются от, якобы коммунистического прошлого, а на самом деле примазываясь к победителям (исключительно Сша и Британии) пытаются обелить свое прошлое. Историю исправлять не мамалыгу готовить.
  • kenig1
    kenig1 Сегодня, 11:46 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Переобувшиеся в воздухе, что то ещё празднуют?
  • svp67
    svp67 Сегодня, 11:47 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая
    Так и хочется воскликнуть: "И эти то же Германию победили?"...
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 11:55 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      "И эти то же Германию победили?"...

      они способствовали скорейшему падению рейха. Способствовали тем, что быстро бежали с вверенных им участков фронта и обнажали фланги немецких позиций. Что было только на руку нашим атакующих соединениям wink
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:03 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Ка-52
        Способствовали тем, что быстро бежали с вверенных им участков фронта и обнажали фланги немецких позиций.

        Они бы еще это в 41-ом начали делать...а так...

        Бухарест, 1941 год, парад и празднования по случаю взятия румынскими войсками Одессы...
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 12:14 Новый
        • 0
        • 0
        0
        "Если Румыния выступит на нашей стороне - нам придется отправить им на помощь 10 дивизий. Если против нас - тех же 10 дивизий хватит чтобы ее разгромить" © кто-то из немецких генералов ПМВ.
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 11:58 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В Румынии, если кто и воевал против нацистов то это румынские коммунисты. А эти могут вообще отказаться от праздника и посыпать голову пеплом хоть каждый день. Недобитки!
  • Чарик
    Чарик Сегодня, 11:58 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Не плохая такая победа- воронежских червей кормить
  • FMax
    FMax Сегодня, 11:58 Новый
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    0
    А румыны теперь тоже победили?
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 12:01 Новый
    • 0
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    0
    Как заявил депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данным законопроектом Румыния хочет "исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу".

    Депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки забыл что праздновать им нечего 9 мая ,ни 8 мая ,Румыния в месте с Германией на одной стороне ,принимали участие в войне.Это именно "проклятые коммунисты " пытались замолчать данное событие !
  • agoran
    agoran Сегодня, 12:06 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    //Сенат Румынии принял проект закона о переносе даты празднования дня победы над нацистской Германией, поддержав объявление 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне".//
    Ну, понимаю, что цыгане тупые, но здесь только в дурдом.
    Победители, фиговы, мамалыги перекушали.
  • BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:09 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    Прав был Ватутин приказавший "мадьяр в плен не брать" после того как стали известны подробности о зверствах румын на оккупированных территориях.
    1. АС Иванов.
      АС Иванов. Сегодня, 12:12 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Мадьяры и румыны, это, как бы разные нации. Которые друг друга, мягко говоря, недолюбливают.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 12:16 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      мадьяры- это венгры
  • Окорок
    Окорок Сегодня, 12:18 Новый
    • 0
    • 0
    0
    проигравшая страна-сателит рейха переносит "дату победы"))))
    ржунимагу
  • Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:23 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

    Rumino-Idioto. fool Это все равно, что Германия перенесла дату победы над собой.
  • bulava
    bulava Сегодня, 12:23 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Им не праздновать надо, а каждое 9 мая дружно вставать на колено перед портретом Сталина, который пожалел их, хотя они, вмести с венграми и болгарами, заслужили отправки на освоение Сибири всем табором.
  • tovarich-andrey.62goncharov
    tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 12:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Они тоже победили? Сколько ж их всех! Пора прореживать участок, пора...
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 12:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вот так потихоньку и переписывается история! Только не в нашу пользу! При полном попустительстве наших властей!!
    1. hhhhhhh
      hhhhhhh Сегодня, 12:33 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Ка мы своих детей учить будем такая история и будет. Надо учить чтобы наши дети приезжая в ЕС заставляли местных каяться за нападение на СССР. КТо то нападал, кто то всю войну был доволен и делал танки, а в 1968г социализм без национализма им не понравился.
    2. bulava
      bulava Сегодня, 12:43 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Мы теперь должны обращать внимание на всех сирых и убогих? Зачем нам это? Жизнь всё расставит по местам. Сами к нам приползут.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 12:29 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    Румыны на стороне переписчиков истории?
    Вот почему я голосовал за поправки в Конституцию о сохранении памяти о ВОВ.
    ---------
    Вспоминаются слова знаменитого русского историка Ключевского Василия Осиповича (1841 – 1911): "История не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." (1893 г.)
  • hhhhhhh
    hhhhhhh Сегодня, 12:30 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Теперь просто определять свой-чужой. 9 мая 1945г день Победы?
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 12:53 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    А шо такого? Мы, цыгане(гордыми даками тут и не пахнет) за зелень ещё и не то смогём! Всю ВМВ справно снабжали германию горючкой, а у нас за это Бессарабию отобрали, Обидно!!!
  • Алексей Петровичев
    Алексей Петровичев Сегодня, 13:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Давайте тоже 8мая праздновать победу над Румынией.
    1. апро
      апро Сегодня, 13:51 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Алексей Петровичев
      Давайте тоже 8мая праздновать победу над Румынией.

      И когда это россия победила Румынию????
  • Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 14:29 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Кстати, единственный Орден Победы, попавший на аукцион в Амстердаме, принадлежал королю Румынии Михаю. Наградили таки, а зря.
    1. апро
      апро Сегодня, 14:39 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Морской Кот
      Наградили таки, а зря.

      Ох крепки Вы задним умом...я считаю что не зря...выход Румынии из союза с Германией а так же обьявление ей войны и участие румынских вс в разгроме вермахта стоит того.выход из войны Румынии изменил расклад сил в стратегическом маштабе.и облегчил достижение победы СССР.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 14:45 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        "Победоносная" румынская армия, если чем и отметилась на оккупированной территории, так это отчаянным мародёрством и повальными грабежами. В каких-либо победоносных сражениях на пользу Рейха замечены они никогда не были. Так что могли бы не тратить орден, и без того им деваться было некуда. Это моё мнение, только и всего.
        1. апро
          апро Сегодня, 14:50 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Морской Кот
          В каких-либо победоносных сражениях на пользу Рейха замечены они никогда не были.

          И???орден Михаю выдали за то что повернул штыки против немцев.или Вы предпочли что бы румынская армия продолжала удерживать позиции против СССР?а война бы продолжалась дальше?и гибли советские люди?
          1. Морской Кот
            Морской Кот Сегодня, 15:12 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            предпочли что бы румынская армия продолжала удерживать позиции против СССР?а война бы продолжалась дальше?и гибли советские люди?

            Глупости изволите городить, речь совсем не об этом.
            1. апро
              апро Сегодня, 15:24 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Морской Кот
              Глупости изволите городить, речь совсем не об этом.

              А о чём?в таких случаях говорят ...торг тут не уместен.я думаю у ИВСталина были иные агрументы для награждения короля чем у Вас.
  • Роман1970_1
    Роман1970_1 Сегодня, 14:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А что им празднывать? Они были союзниками Германии.
  • 1536
    1536 Сегодня, 14:53 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Скоро румыны скажут, что под Сталинградом они воевали против Гитлера, а в Одессе были по приглашению украинского правительства для обороны от Сталина? И какую победу, извините, они праздновали 9 мая, победу над собой что ли? 8 мая Европа справляет "день скорби" по своему поражению во второй мировой войне. Всё встало на свои места.
  • Романенко
    Романенко Сегодня, 15:15 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Так они же за Гитлера воевали, им бы в тряпочку помалкивать в уголочке
  • Lumumbo
    Lumumbo Сегодня, 15:52 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Одно слово румыны ...Ох и позверствовали они на территории СССР.)Одесса и т.д.
    1. Harry Cuper
      Harry Cuper Сегодня, 17:48 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Они за себя воевали. Когда это было удобней делать с Гитлером - за Гитлера. А когда обстановка изменилась - против Гитлера
  • sim232
    sim232 Сегодня, 16:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Сенат Румынии принял проект закона о переносе даты празднования дня победы над нацистской Германией, поддержав объявление 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне".

    Европа, включая и румын, права, если праздновать прекращение 2МВ в Европе, то его надо праздновать 8 мая.
    Но СССР 9 мая праздновал "победу в ВОВ". Что это такое на самом деле, понятно не совсем. Но как-то так с тех пор кое-где и повелось.
  • IgorIP
    IgorIP Сегодня, 17:45 Новый
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    0
    А что, немцы и румынам проиграли??
    Я вот смотрю, кто только немцев не побеждал! Даже французы!
    1. IgorIP
      IgorIP Сегодня, 17:58 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вспомнил тут что Германия еще немного проиграла финам, интересно, когда фины празднуют День Победы?) А вот Венгрия, или к примеру бывшая Чехословакия... они тоже победители?... Хотя нет, Венгрия наверное не празднует... они по-моему единственные не побеждали Германию.
  • Harry Cuper
    Harry Cuper Сегодня, 17:46 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Очередная порция патриотического бреда. Кому холодно или горячо от того, когда празднует Румыния? Да и празднует ли она - вот вопрос