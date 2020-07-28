Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года

Еще одна из стран бывшего соцлагеря решила избавиться от "коммунистического наследия". Как сообщаю румынские информационные агентства, Сенат страны (верхняя палата парламента) перенес празднование дня победы над нацистской Германией с 9-го мая на 8-е.Сенат Румынии принял проект закона о переносе даты празднования дня победы над нацистской Германией, поддержав объявление 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне".Как заявил депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данным законопроектом Румыния хочет "исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу". По его словам, ранее Румыния, находящаяся в "советской сфере влияния", была вынуждена праздновать день победы 9 мая, тогда как остальные страны праздновали его 8 мая, поскольку согласно акту капитуляции враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01.- заявил он.Теперь проект закона о переносе даты дня победы рассмотрит Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии.