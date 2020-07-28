Румыния перенесла дату победы над нацистской Германией с 9-го на 8-е мая

Еще одна из стран бывшего соцлагеря решила избавиться от "коммунистического наследия". Как сообщаю румынские информационные агентства, Сенат страны (верхняя палата парламента) перенес празднование дня победы над нацистской Германией с 9-го мая на 8-е.
Сенат Румынии принял проект закона о переносе даты празднования дня победы над нацистской Германией, поддержав объявление 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне".
Как заявил депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данным законопроектом Румыния хочет "исправить историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу". По его словам, ранее Румыния, находящаяся в "советской сфере влияния", была вынуждена праздновать день победы 9 мая, тогда как остальные страны праздновали его 8 мая, поскольку согласно акту капитуляции враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01.
С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года
- заявил он.
Теперь проект закона о переносе даты дня победы рассмотрит Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии.