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Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

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Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

Украинские националисты выступили категорически против установления режима прекращения огня в Донбассе. Как сообщает "Страна.ua", радикалы провели акцию протеста в Полтаве.


Радикально настроенные граждане Украины потребовали прекратить действие режима перемирия на Донбассе, поскольку оно (перемирие - прим.) "ставит под угрозу не только украинских солдат на востоке, но и безопасность государства в целом".

Любые соглашения, заключенные с Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны! Россия на международной арене ведет себя как типичный уличный вор, который всегда врет, чтобы избежать ответственности

- заявил бывший "ветеран" "Азова" Андрей Олефиренко.

На акции была продемонстрирована фигура президента страны Зеленского, подвешенная за шею.

Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!

- заявил один из участников акции.


По окончании акции, священники новой Православной церкви Украины, созданной при помощи бывшего президента страны Порошенко, провели молебен "в поддержку украинского воинства".

Ранее архиепископ Харьковский и Полтавский ПЦУ Афанасий Шкурупий назвал Зеленского предателем из-за режима прекращения огня. Он обвинил президента Украины и генштаб ВСУ в предательстве интересов страны путем переговоров с Россией в рамках Минских соглашений.

Напомним, что режим полного прекращения огня начал действовать на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.
Использованы фотографии:
https://www.0532.ua/
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67 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:57 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Украинские националисты выступили категорически против установления режима прекращения огня в Донбассе

    Значит перемирие скоро закончится.Пока националисты единственная власть в стране
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 12:08 Новый
      • 12
      • 0
      +12
      Цитата: APASUS
      Пока националисты единственная власть в стране

      Пока Европа ходит с радужными флажками и борется за права негров,гомиков,трансов и тд...в самом центре ее вырос фашистский режим. При этом это же лишь побег Четвертого Рейха...главный штаб находится в Вашингтоне и Лондоне.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:11 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Цитата: НЕКСУС
        Пока Европа ходит с радужными флажками и борется за права негров,гомиков,трансов и тд...в самом центре ее вырос фашистский режим. При этом это же лишь побег Четвертого Рейха...главный штаб находится в Вашингтоне и Лондоне.

        В Европе как всегда закрывают глаза,пока это их не коснулось ! Но время идет и обязательно коснется
        1. Lebed
          Lebed Сегодня, 14:30 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: APASUS
          В Европе как всегда закрывают глаза,пока это их не коснулось

          Так они специально клин вбивали
          1. Сергей Немов
            Сергей Немов Сегодня, 17:10 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Цитата: Lebed
            Так они специально клин вбивали

            И притом клин вбит успешно. Много времени пройдет, прежде чем клин "сгниет"
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:31 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: APASUS
          побег Четвертого Рейха...главный штаб находится в Вашингтоне и Лондоне

          Чухнутся.... Поздно будет. Третий Рейх выкормили - ничему не научило. Четвёртый Рейх уже выкармливают - закончится тем же, только красный флаг будет не над Берлином - над Вашингтоном...
          Поучаствую с удовольствием......
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:39 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: НЕКСУС
        Пока Европа ходит с радужными флажками и борется за права негров,гомиков,трансов и тд...в самом центре ее вырос фашистский режим.

        А Европа могла это закончить уже в 2014 году одним росчерком пера и заявлением в Евросовете. Дождались, как и в 1933 году.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:36 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: tihonmarine
          А Европа могла это закончить уже в 2014 году одним росчерком пера и заявлением в Евросовете. Дождались, как и в 1933 году.

          Как в 1933-м доигрались, так и сейчас допрыгаются.Забыли, гадёныши?
    2. Andobor
      Andobor Сегодня, 12:22 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Цитата: APASUS
      Пока националисты единственная власть в стране

      Ошибка так считать, - националисты всего лишь послушный инструмент в руках реальной власти,
      а у Украины внешнее управление.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:33 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Andobor
        Ошибка так считать, - националисты всего лишь послушный инструмент в руках реальной власти,
        а у Украины внешнее управление.

        Никакой ошибки нет .Пока сопли жуют в Раде, украинские националисты реально ведут политику к разжиганию войны .Не принимают законы ,от которых толку нет ,а реально действуют - это и есть власть .
        А то что Украина управляется из вне,так это секрет Полишинеля .
        1. sg7s
          sg7s Сегодня, 13:24 Новый
          • 3
          • 4
          -1
          Да кто такие "украинские националисты" ?! Недобитки бандеровские , отчего такое внимание ? Их влияние - не в их СИЛЕ - а в НЕМОЩНОСТИ И СЛАБОСТИ большей части населения ( двое дядек и тетка в киеве, пацаном 6-летним был на 80-кило Динамо, пил пепси и проч..) ПРОСРАЛИ !!! Господа фсб-ники , да , просрали , нет вам оправдания, слабаки!!, чему вас там в ваших Высших
          Школах учат ?! Народ "вязать" , всё на что способны?! Вёз в 91-м году генералов ФСБ в волгоград - сказали прямо-"командир, всё решено, спардак- чемпион, итог -2-1 ротор проиграл (Горюнов запил...) тому вас учили, пустобрехи !! Да совесть есть у вас ?? Блин, народ гнётся из года в год , вы что , не можете справится с "елиткой", где честь офицера, где гордость ??? Общался с вашим братом - " меее...меее..., бараний визг, где офицеры ФСБ ( КГБ) ???? Не можете- застрелитесь !! Потомки вас почтят ....Достали....Полковник фсб НЕ ЗНАЕТ что делать с простым гопником в смоленске...Кто,где ?? Ау, зовите , всё вам в лицо , профашистское расскажу...
          1. Vlad T
            Vlad T Сегодня, 13:36 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Коментарий не внятный, но сущность верная, проблемы главные в России, в правительстве их структурах, зарубежные проблемы, как последствие при напоре недругов...
            1. sg7s
              sg7s Сегодня, 13:48 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Возможно и "не внятный" , - просто достало ....Почему меня целуют в попу англицкие менагеры ( из Барклиес, там трейдерствую , скорее уеду нахрен), а наши даже просто объяснить суть проблемы НЕ МОГУТ? Аналитегов на бирже - по пальцам - Деев, Демиденко, Кэти Лиен , - всё!! ...Полный непрофессионализм ...Только Суркова, Набиуллина, Орлова - всё?! где спецы, как можем выкарабкаться из навоза без спецов???Песков , может с коньками носастой девки нам поможет ? По-турецки - да , а толку ?? Или Золотковский ? Боевой опыт где? Рамзанчика арсенал видели ? ВСЁ по уму - справа- ПКМ ( с 200-ми коробками) , слева от начала простые 74-е,потом с коллиматорами , потом 200-я серия - , в торце - оптика-снайперки...Да что ж у нас всё через задницу ?
          2. 30 вис
            30 вис Сегодня, 13:50 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: sg7s
            Народ "вязать" , всё на что способны?! Вёз в 91-м году генералов ФСБ в волгоград - сказали прямо-"командир, всё решено, спардак- чемпион, итог -2-1 ротор проиграл (Горюнов запил...) тому вас учили, пустобрехи !! Да совесть есть у вас ?? Блин, народ гнётся из года в год , вы что , не можете справится с "елиткой",

            Какой то бред ....Невнятно , бессвязно... Может автору излишние эмоции мешают ... Но это не важно ... Не КГБ или ФСБ должны были устраивать нормальную Украину ! А те люди которые оказались у власти на Украине .. А там у власти оказались жадные , хитрые , бесчестные , продажные бессовестные выродки ... Вот и понеслась печаль по кочкам !
            1. sg7s
              sg7s Сегодня, 14:11 Новый
              • 0
              • 3
              -3
              Чего "бессвязного" ? Куча "побед" спардака - в 90-х есть просто админ ресурс, что непонятного ( привет вам, долбоящеры спардаковские, ГДЕ ВАШ СПАРДАК сегодня , какое место - 10-е , пейте и спейтесь) Далее - "бред" ...Вы уверены? Может , подискутируем ? В 90-е кем были , просто "плыли по течению" или пытались ? Да у меня больше уважения вызывают недалекие и прямые братки нежели молчаливая тухлая интеллигенция , сдавшая страну за кусок китайской тряпки..
              1. 30 вис
                30 вис Сегодня, 14:44 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Позволю себе не скромный вопрос -" Вы трезвы ?"
                1. sg7s
                  sg7s Сегодня, 15:25 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  14 лет даже не нюхаю , полтос и отжаться и проплыть ( в 30 сек уложусь )...бтр,бзха,пкм,бульдозер , кран. самолет(до В-737) - не вопрос...Трейдинг на бирже лондона и NYSE ...Пиано.гитара.. Любимые- Достоевский, Вагнер, Чайковский,Еще вопросы будут ?
          3. COJIDAT
            COJIDAT Сегодня, 17:58 Новый
            • 0
            • 0
            0
            пнх нытик )))
    3. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 12:25 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Пока националисты единственная власть в стране

      wassat великая нация. Козаки

      P.S. остальные потому что на ВО сидят и перший смотрят - поэтому их и мнут как хотят, лепят как из глины. Податливый материал

      Каждый народ заслуживает ту власть - которую имеет.
      Вот поэтому у нас Путин. а у них Зеленский. Мы искупили всю блажь в 90-е - пока это племя потирало ручки и радовалось своей успешности - смотря на нашу войну на Кавказе
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 12:30 Новый
        • 7
        • 2
        +5
        Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

        Ничего удивительно,ведь именно национализм был движущей силой майдана,переворота,войны и окончательного раскола Украины.

        Видео и фото с акции националистов :





        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 12:40 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          ой, а вафли мне рассказывают что на украине нет нациков. И кому верить, вафлям или собственным глазам и фото и видеоматериалу?

          Уж не знаю. Пойду в рулетку - поищу братьев украинцев, спрошу про любовь к московитам

          наверное это видео поклеп, а украинская великая нация любит соседей

          1. LKW Fahrer
            LKW Fahrer Сегодня, 13:45 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            И что вы решили что эта кучка отмороженных представляет всю Украину? Целуйте их в 5-ю точку, за то что они вам дали шанс оторвать Крым и Донбасс от Украины. Или вы их потом вернёте, когда мы скинем нациков?
          2. 4ekist
            4ekist Сегодня, 13:45 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Скачущие обезьяны, жуть!
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Пока националисты единственная власть в стране

      А воевать тем не менее ни кто из них не хочет. Вот снова пойдут гробы так по другому запоют, снова Минск вспомнят .
  2. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 11:59 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Да уж..вроде люди в годах, рожденные в СССР многие, надо же быть такими напрочь отбитыми??!! fool
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:55 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Region-25.rus
      Да уж..вроде люди в годах, рожденные в СССР многие, надо же быть такими напрочь отбитыми??!!

      Пример имеется в недавней истории. На 30 января 1933 года членов НСДАП было 850 тысяч человек из 65 млн населения Германии Т.е. 1,3% от всего населения Германии заразили остальных или принудили и, в конечном счете, отправили каждого третьего взрослого немца в могилу. Сколько голосовало за НСДАП? 33,1% в 1932. Пример показательный. Только вот придя к власти НСДП сразу же подняла экономику и уровень жизни народа, исчезла безработица. В 1936 г. был принят 4-летний план, в соответствии с которым была создана новая система регулирования экономики. Народ был доволен, чего нельзя сказать про Украину, всё так только наоборот. Националисты власть в куеве захватили, но народу они ничего не дали, и экономику поднять не смогут, ибо они не созидатели, а разрушители.
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 14:24 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        10 организованных сильнее чем 100 неорганизованных (с)
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:00 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    На исконно Русских землях творится антиРусский и антиРрссийский шабаш! Ук-роина это могила России, только развал ук-роины и возврат ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЗЕМЕЛЬ спасет нашу страну от повтора участи многих странах мира, куда дотянулась лапа сшы! Нужно выбрать жестко, либо Россия возродится, и станет сильной, либо же мы исчезнем как государство навсегда!
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 12:17 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Все Вы правильно говорите, только война на Донбассе 6 лет идет.

      Гражданская и Великая Отечественная короче были.

      И самое "интересное", что украинские и российские власти хотят видеть Донбасс в составе украины.

      А тот факт, что жители этих мест, русские жители, проголосовали и пожелали жить вне украины видимо обеим сторонам похеру.

      На исконно русских землях русские люди обреченно живут в режиме войны.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 12:41 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        И самое "интересное", что украинские и российские власти хотят видеть Донбасс в составе украины.

        Учитывая российскую паспортизацию, Ваше утверждение довольно спорно.
        1. Владимир16
          Владимир16 Сегодня, 12:44 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Так ты возьми свой российский паспорт и поезжай на Донбасс.
          Расскажешь там,как паспорт защитит от пули, снаряда или осколка.
          1. Светлан
            Светлан Сегодня, 12:49 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Не переходи на личности, бо это неинтересно
        2. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 12:44 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Учитывая российскую паспортизацию

          и бесконечный боекомплект республик bully

          Хлев будет федеративным по итогу, Москва опять встала на пути к счастью единости украинской нации

          Расскажешь там,как паспорт защитит от пули, снаряда или осколка.


          Владимир паспорт не защищает, просто одно дело когда ВСУ убивает украинцев - им за это никто не предъявит. Подумаешь - ВСУ убивает украинцев - 10 000 раз уже так сделали

          А вот если ВСУ убьет россиянина - это уже другой вопрос и спрос за это будет другой

          Вывод: ВСУ можно убивать только жителей украины с тризубцами - без последствий
          За убитых русских - будет спрос. Мы же не украина

          Одно дело когда убитые - 10 000 граждан украины в их диком поле, нас же так нельзя убивать. И государство наше будет против.Понятно что есть исключения - что есть убитые добровольцы.

          Но 10 000 Россия ждать не будет трупов.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 12:59 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: с-т Petrov
            Одно дело когда убитые - 10 000 граждан украины в их диком поле

            "Диким полем",его составной частью, Донбасс перестал быть с момента полноправного вхождения в состав тогда ещё Российской Империи.

            Прошу это помнить и учитывать,уважаемый с-т Petrov .
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Владимир16
        И самое "интересное", что украинские и российские власти хотят видеть Донбасс в составе украины.

        Если это произойдёт, то это будет самый большой в мире концлагерь, и Холокост покажется цветочками.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:02 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Неужели Аваков решил выйти из тени?
    Похоже готовят столкновение с силовиками.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Да кто б сомневался, шо там больных на голову предостаточно .... специальную медицину обкарнали, по самое, самое, вот буйных на свободе теперь более чем предостаточно.
    Главное, есть кому их по пользовать ..... расходники однако, дешевка.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:05 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством

    Он просто так и остался киношным типа " героем"...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:10 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Mouse
      Он просто так и остался киношным типа " героем"...

      Он и продолжат "играть" персонажа "Слуга народа". Только в кино он герой, а в жизни просто ...В старину артистов называли лицедеями (притворщиками) и не хоронили на христианских кладбищах а за их стенами рядом с самоубийцами. Эта профессия считалась унизительной. Театральных актеров еще называли комедиантами .На Руси циркачи назывались паяцы ,певцы назывались певчие , музыкантов называли гуслярами.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 12:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Что только лет так любовно "взращивали", то сейчас на улицы и вылезло....
    И "оно" если не повесит, то спокойно сожжет Зеленского, еще и спляшет в хороводе...
    Эта как же ТАКОЙ БИЗНЕС прикрыть, на нем столько народу кормиться, а тут захотелось ему ПЕРЕМИРИЯ...
  8. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 12:11 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Рейхсфюрер Аваков категорически против мира. Скоро опять начнётся.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:12 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

    А тут есть памятка для украинских националистов:
    https://politikus.ru/articles/politics/9226-kazn-pervyh-evrointegratorov-ukrainy-v-fevrale-1946-goda.html
    с рецептами:



    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:46 Новый
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      Цитата: ROSS 42
      А тут есть памятка для украинских националистов

      Во время Вы напомнили, а то они уже забыли. 29 января 1946 года на площади Калинина, ныне именуемой Майдан Незалежности, построили виселицу.
      Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, устанавливал, что "немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев караются смертной казнью через повешение".
      Указ предусматривал, что исполнение приговоров следует "производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением".
      Поэт Владимир Сюсюра
      За Бабин Яр прийшла година суду!
      За нашу кров, за тьми свавільний гніт,
      Це зла потвор, і безуму, і бруду
      Рука відплати витягла на світ.
      Судіть же їх, судіть в ім’я народу.
  10. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:14 Новый
    • 1
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    Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

    Пожалели эту мразь в свое время, не стали физически уничтожать под корень.
    За 10 лет борьбы с оуновским подпольем с 1945 по 1955 годы погибли 25 тысяч военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, милиции и пограничников, 32 тысячи человек из числа советского партактива.

    И после этого, эти недобитки орут о "кровавом Сталине"
  11. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 12:19 Новый
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    Любые соглашения, заключенные с Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны! Россия на международной арене ведет себя как типичный уличный вор, который всегда врет, чтобы избежать ответственности

    Казалось бы, причем тут Россия, но разве этих идъётов волнует логика
  12. bulava
    bulava Сегодня, 12:26 Новый
    • 1
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    0
    Андрей Олигафриенко это конечно великий авторитет для России. ДА мы этого микроба в микроскоп не разглядим.
  13. silverura
    silverura Сегодня, 12:30 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Крещение Руси
    Почему то Владимир приуныл! Не спокойно на Руси!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:20 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      ПЦУ Афанасий Шкурупий
      И попики туда же -за войну !
  14. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 12:31 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Хрень это все!
    Единственное что серьезно, позиция ПЦУ в лице отдельных её членов.
    Надо послушать на сколько оф.позиция совпадает с этими высказываниями
    1. Rothmans
      Rothmans Сегодня, 12:55 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      И за что минус?
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:17 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Rothmans
      Хрень это все!
      Единственное что серьезно, позиция ПЦУ в лице отдельных её членов.
      Надо послушать на сколько оф.позиция совпадает с этими высказываниями

      "Официальная позиция" расколотой церкви в расколотой стране,на которую якобы можно опереться - вот где действительно Хрень Вселенская yes
      1. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 13:24 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Так и знал что отметитесь,агитпроп ? !! Минус тоже ваш?
        Поясняю, не хочу чтобы в моей стране ещё и по религиозному признаку воевали!
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:29 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: Rothmans
          Поясняю, не хочу чтобы в моей стране ещё и по религиозному признаку воевали!

          А что это вы мне поясняете ? Поздно спохватились yes
          Нужно было рассказывать это потроху,когда он носился со своим "томасом" и "Армiя,Мова,Вiра"...

          Вот в этом вы и есть,шароварные хатаскрайники... "Войны не хочу",но чтоб предотвратить её,ничего делать не буду"...
          1. Rothmans
            Rothmans Сегодня, 13:46 Новый
            • 0
            • 2
            -2
            Ну и как, помогло это пороху? Для
            непонятливых, существует такое понятие как демократия,слышали? Так вот, не понравился режим Пороха, народ пошел и проголосовал против!
            Для защиты как от внешнего так и от внутреннего врага существуют армия и внутренние органы.Народ платит налоги и содержит армию и МВД и СБУ, вот так все происходит в демократических странах,но вы об этом даже понятия не имеете!
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 13:55 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: Rothmans
              Ну и как, помогло это пороху? Для
              непонятливых, существует такое понятие как демократия,слышали? Так вот, не понравился режим Пороха, народ пошел и проголосовал против!

              Что это изменило на Окраине ? Бандерву перебили,раскол языковый,религиозный,политический преодолели ? Или может быть войну (как обещал ВАЗелин) прекратили ?
              Или вы заново почали розбудовувати державу ? Которую "розбудовували" с 19991го по 2014 г,но так и "нерозбудували"...
              Теперь,что ещё лет тридцать - "наша песня хороша,начинай сначала" ?


              Вот УДОДЫ ! Сами не жили,и людям(нам ,Донбассу) не даёте...
              Цитата: Rothmans
              Для защиты как от внешнего так и от внутреннего врага существуют армия и внутренние органы.Народ платит налоги и содержит армию и МВД и СБУ, вот так все происходит в демократических странах,но вы об этом даже понятия не имеете!

              Конечно yes ,потому что в истинной демократической стране я жил 29 лет назад,и составной её частью была УССР...
              1. Rothmans
                Rothmans Сегодня, 14:18 Новый
                • 0
                • 4
                -4
                Вы наверное что-то военно-политическое заканчивали при Союзе?
                При однопартийной системе не может быть демократии!
                Я думаю что вы лукавите что все плохо было,у меня жена с Западного Донбасса,шахтеры норм. жили,да и сам частенько в Донецкой области бывал.
                Если вы так ратуете за СССР почему допустили развал союза?
  15. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:47 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Когда они на работу то успевают ходить? Митинг за митингом. Кто работает?
    1. Rothmans
      Rothmans Сегодня, 13:01 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Вчера вечером в 19 собирались,по оценкам журналистов от тысячи до двух на весь Киев и по "мизеру" в др.областных центрах
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:22 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      Цитата: sergo1914
      Когда они на работу то успевают ходить? Митинг за митингом. Кто работает?

      А зачем работать ? Ведь имея определённую изворотливость и смекалку(а если ещё и связи с нациками,то вообще good ) можно заделаться штатным патриот-грантососом...
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:57 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: sergo1914
      огда они на работу то успевают ходить? Митинг за митингом. Кто работает?

      Ну, вот они на митингах и работают. Если б за них не платили, кто бы на них ходил?
      1. silverura
        silverura Сегодня, 15:00 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Эсли б за них не платили, кто бы на них ходил?

        Ну не знаю, нам в Хабаровске за это не платят. Если платят - подскажите где?
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 17:34 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: silverura
          нам в Хабаровске за это не платят. Если платят - подскажите где?

          Вам в Хабаровске? Вы там тоже под украинским флагом вышагиваете?
  16. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 13:11 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Странное что-то происходит: мира хотим, но стрелять будем с крестом на шее!!!
  17. Avior
    Avior Сегодня, 13:47 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Судя по фото, Ковида не боится, масок у половины нет smile
  18. yfast
    yfast Сегодня, 14:05 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Цитата: LKW Fahrer
    когда мы скинем нациков?

    Думаю, скорее нацики скинут вас до последнего. Дадут выбор: сжечь, на фронт, или в Россию.
  19. Lumumbo
    Lumumbo Сегодня, 15:26 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Уже нарушают, буквально через 30 мин после начала...
    С бандеровщиной бесполезно договариваться ,это понял еще Судоплатов . hi
  20. Gato
    Gato Сегодня, 15:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ясен перец! При перемирии не плотют боевые за сидение окопах.