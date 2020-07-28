Украинские националисты выступили против перемирия на Донбассе

Любые соглашения, заключенные с Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны! Россия на международной арене ведет себя как типичный уличный вор, который всегда врет, чтобы избежать ответственности

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Украинские националисты выступили категорически против установления режима прекращения огня в Донбассе. Как сообщает "Страна.ua", радикалы провели акцию протеста в Полтаве.Радикально настроенные граждане Украины потребовали прекратить действие режима перемирия на Донбассе, поскольку оно (перемирие - прим.) "ставит под угрозу не только украинских солдат на востоке, но и безопасность государства в целом".- заявил бывший "ветеран" "Азова" Андрей Олефиренко.На акции была продемонстрирована фигура президента страны Зеленского, подвешенная за шею.- заявил один из участников акции.По окончании акции, священники новой Православной церкви Украины, созданной при помощи бывшего президента страны Порошенко, провели молебен "в поддержку украинского воинства".Ранее архиепископ Харьковский и Полтавский ПЦУ Афанасий Шкурупий назвал Зеленского предателем из-за режима прекращения огня. Он обвинил президента Украины и генштаб ВСУ в предательстве интересов страны путем переговоров с Россией в рамках Минских соглашений.Напомним, что режим полного прекращения огня начал действовать на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.