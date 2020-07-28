Новости

Индия обвинила Пакистан в артиллерийском обстреле своих позиций в Кашмире

13
Индия обвинила Пакистан в артиллерийском обстреле своих позиций в Кашмире

На индо-пакистанской границе продолжаются вооруженные столкновения сторон. Как сообщает индийская газета The Hindu, во вторник утром пакистанская артиллерия подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в северо-западном Кашмире.


По данным издания, в ответ на артиллерийский обстрел пакистанской армии, артиллерийские подразделения индийских вооруженных сил "были вынуждены" открыть ответный огонь по позициям пакистанской артиллерии. На момент выхода материала артиллерийская перестрелка на данном участке границы продолжается. Сведения о потерях с обеих сторон отсутствуют.

В индийском Минобороны заявили, что пакистанская армия, открыв артиллерийский огонь, нарушила режим прекращения огня восьмой день подряд. Всего за последние две недели на участке индо-пакистанской границы произошло около 20 боестолкновений.

Между тем на северо-востоке Кашмира на границе с Китаем, Индия продолжает концентрацию дополнительных армейских частей, танков и артиллерии.

Индийская армия развернула на этом северном направлении танки Т-90, боевые машины пехоты, дислоцировала 155-мм гаубицы и горнострелковую бригаду численностью 4 тыс. военнослужащих в ответ на концентрацию на линии фактического контроля 50-тысячной группировки НОАК. Перед индийскими войсками поставлена задача не допустить возможной китайской агрессии из региона Аксайчин

- пишут индийские СМИ.


Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 13-14 сентября 2014 года
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Там сейчас не разберешь ,кто начал.Стоит ждать только у кого первого нервы не выдержат и пойдут в наступление.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 12:37 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Хитрые индусы остались без союзников перед лицом войны на 2 фронта.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:20 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Гражданский
        Хитрые индусы остались без союзников перед лицом войны на 2 фронта.

        Ну не совсем...Бангладеш в принципе, с ними
    2. Комментарий был удален.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 12:55 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: APASUS
      Там сейчас не разберешь ,кто начал
      Вот, что значит "мудрая" национальная политика Великобритании..."Правь Британия..."
      Цитата: APASUS
      Стоит ждать только у кого первого нервы не выдержат и пойдут в наступление.

      С индийской стороны это будет огромной глупостью, имея сильную китайскую группировку на фланге и эпидемию в стране...Им только войнушки не хватает...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Индия обвинила Пакистан в артиллерийском обстреле своих позиций в Кашмире
    Мда... Учитывая, ту эпидемию, что сейчас захлестнула Индию, ее положение простым не назовешь. Не знаешь куда деньги тратить, на лекарства или оружие....
  3. horus88
    horus88 Сегодня, 12:31 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Не вижу никакой выгоды для индусов от войны на два фронта при пандемии. Так что тут явно китайцы с паками мутят заварушку. Хотят под шумок отжать Кашмир. Иначе не объяснить происходящее.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:32 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    С двух сторон пакистансцы и китайцы Индию поедем едят! Точнее говоря, это все китайцы, только гадят со своей и с пакистанской территории!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    2 фронта индусы потянут?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:38 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Там у кого-то нервы не выдержат, и в дело пойдет атомное оружие. ..а насчет 2х фронтов -пакистанцы сильны подпиткой китайцев, если по уму перекрыть кислород, то Индия будет воевать только против Китая. ..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:48 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Совсем не удивлюсь ,если Пакистан стреляет из артелеристских систем производства Китая.
  6. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 12:38 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Индия, держись! Мы с тобой! soldier
  7. Kosh
    Kosh Сегодня, 15:00 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В перестрелках, в т.ч. с применением артиллерии на линии контроля между Индией и Пакистаном никого не удивишь это у них там десятилетиями продолжается.
  8. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А как так можно стрелять из артиллерии, что у обеих сторон конфликта совсем нету потерь?
    Или просто посотрясали воздух, навоняли дымом и считай "повоевали"?
    Как в анекдоте:
    - Ну шо там у вас на Украине творится?
    - Та воюем с Россией!
    - И шо, есть потери?
    - А як же: много танков и БМП потеряли, столько гробов уже с фронта пришло!
    - А у России какие потери?
    - Да она, понимаешь, вообще на войну не пришла!!!