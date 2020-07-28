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Британия намерена остановить российскую «милитаризацию космоса»

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Британия намерена остановить российскую «милитаризацию космоса»

Великобритании совместно с другими государствами Запада необходимо остановить российскую милитаризацию космоса. Об этом пишет британское издание The Telegraph.


Россия отрицает факт милитаризации космоса, однако у западных стран достаточно доказательств об испытаниях Москвой нового оружия, способного выводить из строя спутники и разрушать коммуникации во всем мире, говорится в статье. Британии необходимо приложить "глобальные усилия", чтобы остановить Россию в космической гонке вооружений.

Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что кроме России разработкой наступательного космического оружия занимается и Китай. Поэтому Лондону необходимо принять концепцию "обороны следующего поколения" (next-generation defence), чтобы "добиться преимущества над соперниками". Данная концепция предусматривает достижение "значительного" технологического превосходства над Россией и Китаем за счет "постоянной сфокусированности на инновациях".

Однако, считают в издании, вместо того, чтобы "отвечать зеркально", Британии необходимо "задушить в зародыше гонку вооружений в космосе" и для этого потребуются усилия международной коалиции. Для достижения этой цели предлагается изучить возможность создания международного консенсуса, который сможет доказать, что все заявления Москвы об отсутствии разработок оружия для "звездных войн", являются насквозь лживыми.
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87 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:46 Новый
    • 11
    • 2
    +9
    Для достижения этой цели предлагается изучить возможность создания международного консенсуса, который сможет доказать, что все заявления Москвы об отсутствии разработок оружия для "звездных войн", являются насквозь лживыми.
    Главное вовремя прокричать "Халли лайкли"
    1. Владимир16
      Владимир16 Сегодня, 12:47 Новый
      • 9
      • 0
      +9
      Британии необходимо "задушить в зародыше гонку вооружений в космосе" и для этого потребуются усилия международной коалиции....изучить возможность создания международного консенсуса, который сможет доказать, что все заявления Москвы ...являются насквозь лживыми.


      круто!

      И всех победЮ!

      Международная коалиция консенсуса!!! wassat

      В памяти чувачек с отметиной на лбу всплывает. Консеенсус! wassat
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 12:52 Новый
        • 23
        • 0
        +23
        Им надо устроить голый велопробег вокруг Букингемского дворца. Должно помочь.
        1. Младший рядовой
          Младший рядовой Сегодня, 13:28 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Пусть сначала королевну сделают из афроангличанки, а только потом будем вести диалоги о космосах. Расисты клятые.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 17:00 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Младший рядовой
            Пусть сначала королевну сделают из афроангличанки

            До этого я считал, что термин "афроамериканец" вместо обычного "негр" - круто. "Афроангличанка" - это новое слово в филологии!!! Браво!! Жене филологу-германисту скажу....
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 13:24 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Британии необходимо "задушить в зародыше гонку вооружений в космосе" и для этого потребуются усилия международной коалиции.

        А где вы были, когда Президентик. США Рейган объявлял о начале "Звёздных войн" ?!
        Тогда гонку вооружений не надо было "душить в зародыше" ?!
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 13:27 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Звёздные войны, это был блеф. А наши правители на него купились. В итоге задушили СССР.
          1. Izotovp
            Izotovp Сегодня, 14:22 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            После того как у наших стали получаться «звёздные войны «,Запад,с помощью выведенных в верхние эшелоны власти завербованных в 60-х годах партфункционеров и разрушил СССР. Потому что мы стали слишком приближатьсяк Западу по ВВП и опережать во многих военных вопросах.
      3. Руссобел
        Руссобел Сегодня, 16:52 Новый
        • 0
        • 0
        0
        В памяти чувачек с отметиной на лбу всплывает. Консеенсус! wassat

        Однозначно, дадудадуда даду даду...
      4. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:56 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Владимир16
        И всех победЮ!

        Британия намерена остановить российскую «милитаризацию космоса»
        А сумеют? Пусть попробуют.... У британского лёвы зубы уже лет 100 как сгнили...
        1. sim232
          sim232 Сегодня, 17:54 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Zoldat_A
          У британского лёвы зубы уже лет 100 как сгнили...

          80, если быть совсем точным.
      5. avg
        avg Сегодня, 17:08 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        А вот многоразовый аппарат X-37B над которым работает DARPA в интересах ВВС США, их не беспокоит не разу. Ну вот не беспокоит и все... request
    2. халпат
      халпат Сегодня, 13:57 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: svp67
      Для достижения этой цели предлагается изучить возможность создания международного консенсуса, который сможет доказать, что все заявления Москвы об отсутствии разработок оружия для "звездных войн", являются насквозь лживыми.
      Главное вовремя прокричать "Халли лайкли"

      отстаёте :)) highly likely уже трансформировалось в almost certainly:))
      Вам уже страшно? Мне - нет.:)
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:59 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: svp67
      Главное вовремя прокричать "Халли лайкли"

      А этого они не хотят ?
  2. Комментарий был удален.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:49 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Угу , как варонные яйца...
  3. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 12:47 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    тапками закидают типо?))))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: carstorm 11
      тапками закидают типо?))))

      Типо, санкции очередные введут
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 12:49 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        шо? опять?))))))
        1. Джек О’Нилл
          Джек О’Нилл Сегодня, 12:54 Новый
          • 0
          • 12
          -12
          шо? опять?))))))

          Вам смешно, а стране нет.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 13:02 Новый
            • 7
            • 1
            +6
            Кац предлагает статься?)
            1. Джек О’Нилл
              Джек О’Нилл Сегодня, 13:19 Новый
              • 0
              • 8
              -8
              Кац предлагает статься?)

              Интересно как это пришло к "сдаться"... Я понимаю, что на ВО традиция "не сдаваться", показывая свою позицию ура-патриота, но в данном случае это неприменимо. Как пишут на ВО - "от слова совсем".
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 14:01 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                ну а раз сдаваться не собираемся то и страдать нет смысла_ хотим мы или нет их все равно введут.
              2. Карт
                Карт Сегодня, 14:38 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Сейчас тут принято совсем другое, показывать позицию красного копателя Чёрного моря.
                То есть выть с пеной у рта про кровавый режим.
          2. Кирилл Г...
            Кирилл Г... Сегодня, 13:27 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Джек О’Нилл
            а стране нет.


            Какие ваши предложения? То что Запад уже привычно и общеизвестно обвиняет нас в том что натворил сам, я думаю понятно.
            1. Джек О’Нилл
              Джек О’Нилл Сегодня, 13:32 Новый
              • 0
              • 5
              -5
              Какие ваши предложения? То что Запад уже привычно и общеизвестно обвиняет нас в том что натворил сам, я думаю понятно.

              В данном случе - ничего. Но и смеяться над санкциями не стоит, это глупо. Более того, государство теряет деньги, а следовательно и народ, а значит челик и над народом смеется.
              Таких вроде врагами называют, нет?
              1. Кирилл Г...
                Кирилл Г... Сегодня, 13:51 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Врагами. Так что вы предлагаете?
                1. Джек О’Нилл
                  Джек О’Нилл Сегодня, 14:06 Новый
                  • 0
                  • 3
                  -3
                  Врагами. Так что вы предлагаете?

                  Ничего.
              2. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 14:02 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                вы говорите да не заговаривайтесь) а то вы такой логикой анекдот напомнили-у тебя телевизор есть? нет. значит ты импотент.
                1. Джек О’Нилл
                  Джек О’Нилл Сегодня, 14:09 Новый
                  • 0
                  • 5
                  -5
                  Не заговариваюсь. Ни разу.
                  Для Вас санкции - это смех. То, что страна теряет деньги, то, что люди теряют деньги - для Вас смех.
                  Иначе как Вы объясните свой же коммент?
                  1. carstorm 11
                    carstorm 11 Сегодня, 14:15 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    во первых про санкции заговорили вы а не я. я смеялся над потугами . во вторых вы если с чувством юмора не дружите это не значит что и другие должны)
                    1. Джек О’Нилл
                      Джек О’Нилл Сегодня, 16:58 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      во первых про санкции заговорили вы а не я. я смеялся над потугами .

                      Потуги? СП2 во сколько раз взлетит по цене с такими "потугами"? Все еще смешно?

                      во вторых вы если с чувством юмора не дружите это не значит что и другие должны)

                      Т.е. оскорблять других, это по Вашему "чувство юмора"?
                      1. carstorm 11
                        carstorm 11 Сегодня, 17:08 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        такова жизнь) а что касается ваших обид на то что у вас нет чувства юмора то это уже вообще смешно) с каких пор это стало оскорблением? если вам скажут что вы плохо готовите вы тоже смертельно обидитесь? вы не девушка случаем? просто у меня жена на подобное может неделю дуться) чувство юмора оно или есть или его нет) и не переживайте вы так за СП 2) теряем не только мы а консорциум в котором куча компаний из Европы. они как нибудь разберутся.
                      2. Джек О’Нилл
                        Джек О’Нилл Сегодня, 17:27 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Да, такова жизнь. Люди теряют деньги, а Вам смешно, ведь это всего лишь навсего "потуги".
                        ваших обид на то что у вас нет чувства юмора то это уже вообще смешно)

                        А, т.е. то, что Вы назвали меня кацом, мне льстить должно?
                        Если для Вас оскорбление это юмор, то это не значит, что всем смешно. Смекаете?
                        Хреновое у Вас чувство юмора.
                      3. carstorm 11
                        carstorm 11 Сегодня, 17:31 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        о Господи... вы я смотрю и кино то еще не смотрите...это нарицательная фраза из Гайдаевского фильма на Дерибассовской хорошая погода...
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:03 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: Джек О’Нилл
            Но и смеяться над санкциями не стоит, это глупо.

            Предлагаете полизать причинные места ? Извините но мы русские привыкли бить ногой в те места, неплохо получается.
            1. Джек О’Нилл
              Джек О’Нилл Сегодня, 16:59 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Предлагаете полизать причинные места ? Извините но мы русские привыкли бить ногой в те места, неплохо получается.

              Я разве полизать кому-то предлагал?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:01 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Джек О’Нилл
        Вам смешно, а стране нет.

        Я вам платок носовой пришлю, продолжайте плакать.
        1. Карт
          Карт Сегодня, 14:48 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Платок не поможет, это какой то неопытный тролль. Не получается у него.
      3. stalki
        stalki Сегодня, 16:26 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Какой стране? wink судя по комментариям наша страна катается пополу. laughing
  • cniza
    cniza Сегодня, 12:49 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Британии необходимо приложить "глобальные усилия", чтобы остановить Россию в космической гонке вооружений.


    Вы сначала своих "исключительных" остановите , а за Россией дело не станет...
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:05 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Британии необходимо приложить "глобальные усилия", чтобы остановить Россию в космической гонке вооружений.
      Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что кроме России разработкой наступательного космического оружия занимается и Китай.

      Вы сначала своих "исключительных" остановите , а за Россией дело не станет...

      Да уж. С языка сняли. yes
      Как Звездные войны мутить и Х-37В Штатам в космос запускать - так нормально. А как наши дружелюбные спутники заинтересовались их проделками - так сразу хныкать. bully
      Англосаксы кроме силы ничего не понимают. Раз они еще не предложили демилитаризацию космоса - значит мы пока мало всего полезного в космосе разместили и надо еще постараться. hi
      По-ходу, Штаты бриттов вперед вытолкнули - почву зондировать насчет "глобальных усиий". Сами бритты тут ничего не могут. Совсем.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:25 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Alex777

        По-ходу, Штаты бриттов вперед вытолкнули - почву зондировать насчет "глобальных усиий". Сами бритты тут ничего не могут. Совсем.


        Ну да , за всем стоит США , а это так говорящая голова и потом они всегда готовы Россию обвинять , привычное для них занятие.
  • sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Как они это сделают? Пункты досмотра перед запуском? Вроде умный же народ. Был. Шерлока Холмса придумали.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      да, весь ум на него изошел
  • Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:54 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    и что по этому поводу изобрели британские ученые? или только денег просят у "коалиции" на "усилия"? просто если такие статьи появляются то для того чтобы поклянчить где-то деньги. вот и не понял кто у кого в данном случае клянчит. Британия у США чтоль? (прям так и вижу "подайте на Скайлон"...)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:06 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Last centurion
      Британия у США чтоль? (прям так и вижу "подайте на Скайлон".

      В Британии считают, что они вместе с США. Ну как в известной колхозной присказке "Мы пахали Я и Трактор !"
  • Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:55 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Аборигены построят на острове гигантскую астероидную ловушку.
    Ну те самые британские ученые, они все могут.
    Завлекут гигантский метеорит ( не путать с метеоризмом которым они так же страдают).
    Ну и шандарахнут.
    Весь мир в труху.
    Нечего этим русским в космос с планеты Земля летать.
    Потому, как бритам то не доступно.
    Все выше изложенное, искоючительно "Хайли лайкли".
  • Русь
    Русь Сегодня, 12:56 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "глобальные усилия"

    Глобализм... и так уже углубились до болизма... wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:07 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Русь
      Глобализм... и так уже углубились до болизма

      Глобализ, если перевести на понятный язык "Всем миром всегда батьку бить легче". Но не более.
  • bulava
    bulava Сегодня, 13:03 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Самое время для выхода на сцену учёных из Англии. Давно мы не читали об их удивительных открытиях.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:14 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: bulava
      об их удивительных открытиях.

      В туманном Альбионе все ездят на великах, поэтому их страну и зовут Великобритания ! lol
      1. Младший рядовой
        Младший рядовой Сегодня, 13:34 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Шутки шутками, но когда в Лондоне в метро рванули, англичане все велосипеды за пару дней раскупили. Не любит свободная пресса упоминать об этом массовом психозе.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:06 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Начинайте, а мы посмотрим fool
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 13:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А где они были, когда Рейган на орбиту собирался выводить лазеры( космические войны)??? Что-то напоминает одну поговорку: що можна попови, то дьякови - зась(нельзя)!!!
    1. Карт
      Карт Сегодня, 14:50 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Это потому, что они за добро и мир во всём мире. Им можно и нужно.
      А мы злые и против добра. Значит всё что мы делаем, это плохо.
      Местные борцы с режЫмом не дадут соврать.
  • роман66
    роман66 Сегодня, 13:10 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    лев изготовился к прыжку... lol опять на теплое ...оно... lol
    1. Русь
      Русь Сегодня, 13:15 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Лев? Ты им льстишь... больше визгливую шавку напоминают....
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:18 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        позиционируют они себя так
        1. Русь
          Русь Сегодня, 13:27 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Живут старым позиционированием... yes
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 13:54 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            некоторые привычки ужасно живучи wink
            1. Русь
              Русь Сегодня, 17:18 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Привычка- вторая натура....
              1. роман66
                роман66 Сегодня, 18:11 Новый
                • 0
                • 0
                0
                хреновая у них натура, видать lol
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:14 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: роман66
      лев изготовился к прыжку... опять на теплое ...оно..

      И попахивает, как в колхозном нужнике.
  • Окорок
    Окорок Сегодня, 13:12 Новый
    • 0
    • 0
    0
    что украинская пресса что британская...разницы нет!
    " мы,находясь на передовой...намерены противостоять..." и т.д. и т.п.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:15 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Окорок
      " мы,находясь на передовой...намерены противостоять..." и т.д. и т.п.

      Дурные примеры заразительны. С кем поведёшься ... от того хорошего не наберёшься.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Отвечу в стиле английских ученых:Мы что собрались свои военные спутники с их острова запускать?
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 13:17 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Все очень просто !
    Сейчас США и Великобритания соберут пару тройку десятков вассалов и примут международный закон о космосе . Где космос будет исключительно американским ,а всем остальным нужно получать разрешение и платить налоги за пуски .
    России будет отказано в использовании космоса,от сюда санкции и прочее, и прочее .....................
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:17 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: APASUS
      России будет отказано в использовании космоса,от сюда санкции и прочее, и прочее .....................

      Да это мы уже с 1917 года слышим.
    2. Crasher
      Crasher Сегодня, 14:24 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      По этой логике тогда космос российским должен быть. Мы там первые застолбили wink
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 15:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Crasher
        По этой логике тогда космос российским должен быть. Мы там первые застолбили wink

        Это надо было оформить юридически Раньше с мнением СССР серьезно считались и нам не нужно было что то оформлять ,а сейчас мы для Запада ничто ..................
  • seacap
    seacap Сегодня, 13:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Значит сами собрались или уже вывели военные силы в космос, у нас на все случаи есть поговорки, типа: на воре шапка горит. Вопрос в другом, в том что мы опять сможем только высказать свое "глубокое сожаление и обеспокоенность", чем как всегда, страшно расстроим их и они сразу же кинуться все отменять
  • Sly
    Sly Сегодня, 13:24 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: APASUS
    Сейчас США и Великобритания соберут пару тройку десятков вассалов и примут международный закон о космосе

    В точку - так и будет =)
  • agoran
    agoran Сегодня, 13:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Заявление Robert Ben Lobban Wallace напоминает визги "ще не вмерлов".
    Весь мир с нами, омерига нам поможет.
    Т.е, UK является импотентом в космосе, но коалицию против РФ нужно создать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:19 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: agoran
      Т.е, UK является импотентом в космосе, но коалицию против РФ нужно создать.

      Завтра это подтвердят ведущие космические страны Польша, Латвия, Литва, Эстония и Республика Коморских островов.
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 13:32 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Бритты у нас давно стали исследователями и покорителями космоса? Я что-то пропустил этот исторический момент..
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 13:45 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "...вместо того, чтобы "отвечать зеркально", Британии необходимо "задушить в зародыше гонку вооружений в космосе" и для этого потребуются усилия международной коалиции."

    Как я понимаю, мелкобритые предлагают всемерно укреплять небесную твердь, чтоб недемократичные русские и китайские ракеты не могли её пробить. wassat
  • zwlad
    zwlad Сегодня, 13:52 Новый
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    • 0
    0
    Кто такая Британия? Че она может сделать? Потявкать только если. Тоже мне душитель. Сидите там на своем острове и не вякайте.
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 14:10 Новый
      • 0
      • 0
      0
      душители одноглазых змеев laughing
  • Чарик
    Чарик Сегодня, 14:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ни чего у них не получится (с остановкой России)-многие наверно забыли-что те же самые британец какой-то там,забыл толи политик-сказал что инопланетян помогает ВВП-а раз им не помогает то и борода с технологией останови-обгона России-им
  • Чарик
    Чарик Сегодня, 14:07 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Член Лейбористской партии Британии Саймон Паркс заявил, что советники президента России Владимира Путина – инопланетяне. wassat
  • Lebed
    Lebed Сегодня, 14:10 Новый
    • 0
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    0
    И опять двойные стандарты negative
  • cheburator
    cheburator Сегодня, 14:10 Новый
    • 1
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    0
    А млекобритания это чё и где?
  • Оператор
    Оператор Сегодня, 14:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Британия - это где?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 14:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      На запад от Питера, погода такое же , но теплее.
      Там ассенизаторы поляки. А мэр столицы чурка.
  • Карт
    Карт Сегодня, 14:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Чёт не вижу в комментариях всяких Сварогов вместе с шайкой.
    Обеденный перерыв?
  • Lumumbo
    Lumumbo Сегодня, 15:20 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    Если русские что то решили,нас трудно остановить ..Так что англосаксы зря пыжитесь !
  • Cottodraton
    Cottodraton Сегодня, 18:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Под это дело можно "запретить рф выводить что либо в космос"! Космос - прерогатива "развитых цивилизованных стран"!))) Интересно, к этому ли идёт.
    Похоже , что пора посылать англичанку на три буквы и прямым текстом. По другому это упырье не понимает