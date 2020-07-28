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В США выпустили версию высокоточной винтовки 110 Elite Precision для левшей

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После презентации серии высокоточных винтовок 110 Elite Precision, состоявшейся в октябре 2019 года, в американской компании Savage Arms решили расширить серию, добавив в каталог винтовку того же класса, предназначенную для левшей. Компоновка нового оружия для стрелков с ведущей левой рукой имеет «зеркальное» исполнение.


Кроме особой компоновки, винтовка имеет те же особенности, что и другое оружие из этой серии - модульность и универсальность. К ней подходят патроны .223 Remington, .308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 6 mm Creedmoor, .300 Winchester Magnum, .300 PRC и .338 Lapua Magnum. Коробчатый магазин вмещает 10 обычных боеприпасов или 5 патронов калибра Magnum.

Винтовки оснащены стволами из нержавеющей стали длиной 660 мм. В калибрах Magnum длина ствола составляет 760 мм.

В зависимости от калибра, стоимость винтовки колеблется от 1999 долларов США до 2149 долларов. Последняя цена относится к калибрам дальнего действия. Расценки на новое оружие ничем не отличаются от обычного правостороннего варианта, так что в отношении левшей нет никакой дискриминации. Это к тому, что с некоторых пор в США термин "дискриминация" воспринимается как-то особенно остров.
Использованы фотографии:
https://www.savagearms.com/
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17 комментариев
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  1. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 14:19 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Это к тому, что с некоторых пор в США термин "дискриминация" воспринимается как-то особенно остров.

    Пора уже им спец оружие и спец боеприпасы исключительно для афроамериканцев выпускать и раздавать бесплатно. А для ЛГБТ сообществ можно придумать нечто гламурное - расцветки радуги.
    1. Yuriy71
      Yuriy71 Сегодня, 14:26 Новый
      • 5
      • 5
      0
      ))) Для ЛГБТ - боеприпас, поражающий Исключительно пятую точку!!! Хотя, может, для них - это самое важное!? Они же Пятую точку во всех фильмах спасают, в первую очередь! А Россия - спасает Душу! Почувствуйте разницу!)))
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 14:39 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      Тяжело у них там, вот и в Европе... полная... з а д н и ц а. laughing
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 15:58 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        laughing laughing laughing -капать-колотить-я со смеху чуть со стула не упав-тот посередине-походу на конопляном поле живет
    3. zwlad
      zwlad Сегодня, 16:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Прям с языка сняли
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:29 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    В США выпустили версию высокоточной винтовки 110 Elite Precision для левшей
    Как то они не в тренде, пора оружие отдельно для "афроамериканцев" выпускать, ведь "черные жизни бесценны..."
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:47 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Мир сошел с ума ! Оружие для левшей уже начинают выпускать ,насколько это актуально в боевых действиях ? Дальше что ,оружие для цветных,ЛГБТ...........................
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:13 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Они ещё не озаботились - левой или правой полупопой ИХ стрелки пукают..... Нас учили стрелять из любого положения и с любой руки. Но сержант Астахов автомат Калашникова давал под правую.
  4. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:00 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Для левшей оно конечно надо, но ведь не продумали до конца сию идею: Надо срочно выпускать ружбайки для аутистов и персонажей с синдромом Дауна, ведь именно эти особи очень сильно ущемлены в европейских и северо-американских армиях и для них не было специальных орудий!!! laughing laughing laughing
  5. dj9fgh
    dj9fgh Сегодня, 15:01 Новый
    • 5
    • 7
    -2
    Цитата: Морской Кот
    Тяжело у них там, вот и в Европе... полная... з а д н и ц а. laughing

    В России не лучше
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:06 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Это фото африканских курсантов одного из наших училищ. Они же не граждане РФ.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:14 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Х охол из Львова?
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:19 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Вот наши чижики. И не свисти на русскую армию, гниль хо хляцкая
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:35 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Сдохни, тролль....
      Не гони про русскую армию, тролль! Интернет всё видит....
    5. Чарик
      Чарик Сегодня, 16:00 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Посмотри на наших Тайсонов-левый вообще одним взглядом вырубает-а те немецкие-укурки
  6. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 15:40 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В фильме "Спасти рядового Райана" был в группе американцев снайпер левша.
    Так вот он довольно резво управлялся с праворуким "Спрингфилдом", хотя конечно это кино.... И был он белым.
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:08 Новый
    • 0
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    0
    Savage Arms решили расширить серию, добавив в каталог винтовку того же класса, предназначенную для левшей.

    так что в отношении левшей нет никакой дискриминации.

    А специально для негров модель будет? А то они нынче самые отдискриминированные люди на планете. Могут обидеться.