В США выпустили версию высокоточной винтовки 110 Elite Precision для левшей

После презентации серии высокоточных винтовок 110 Elite Precision, состоявшейся в октябре 2019 года, в американской компании Savage Arms решили расширить серию, добавив в каталог винтовку того же класса, предназначенную для левшей. Компоновка нового оружия для стрелков с ведущей левой рукой имеет «зеркальное» исполнение.
Кроме особой компоновки, винтовка имеет те же особенности, что и другое оружие из этой серии - модульность и универсальность. К ней подходят патроны .223 Remington, .308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 6 mm Creedmoor, .300 Winchester Magnum, .300 PRC и .338 Lapua Magnum. Коробчатый магазин вмещает 10 обычных боеприпасов или 5 патронов калибра Magnum.
Винтовки оснащены стволами из нержавеющей стали длиной 660 мм. В калибрах Magnum длина ствола составляет 760 мм.
В зависимости от калибра, стоимость винтовки колеблется от 1999 долларов США до 2149 долларов. Последняя цена относится к калибрам дальнего действия. Расценки на новое оружие ничем не отличаются от обычного правостороннего варианта, так что в отношении левшей нет никакой дискриминации. Это к тому, что с некоторых пор в США термин "дискриминация" воспринимается как-то особенно остров.