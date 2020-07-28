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Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...

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Как известно, Украина сняла запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Лакомые украинские земли, о которых в свое время мечтал и Адольф Гитлер, в ближайшее время станут желанной добычей европейских корпораций.


В Евросоюзе «реформу сельского хозяйства», как называют в Киеве закон, разрешающий продажу земель, только приветствуют. Это и понятно: европейские государства нуждаются в поставках продовольствия, а украинские земли богаты и плодородны. Пригодных для возделывания земель на Украине больше, чем у Германии, Франции и Великобритании, вместе взятых. И это обстоятельство не могло не заинтересовать европейских инвесторов.

Когда в марте 2020 года Верховная Рада сняла запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в Брюсселе очень обрадовались. Европейские СМИ поспешили поздравить Украину с присоединением к «демократическим странам», будто торговля собственными ресурсами является отличительной чертой демократии. Консультант по сельскому хозяйству Норвежско-украинской торговой палаты Стиан Халсен даже сравнил Украину «до реформы» с такими странами как Куба или КНДР, в которых также запрещено продавать землю.

Понятно, что это славословие проводилось лишь с одной целью – обеспечить «моральную поддержку» тем политическим силам на Украине, которые сумели продавить снятие запрета на продажу земель в интересах иностранных корпораций. Учитывая кризис украинской экономики, богатые земли – один из немногих по-настоящему ценных ресурсов современной Украины. В Европе это прекрасно понимают.

Что привлекает иностранных инвесторов в украинском агрокомплексе помимо плодородных земель? Прежде всего, это низкая стоимость рабочей силы. Украинские сельскохозяйственные рабочие готовы трудиться за столь мизерные деньги, за которые не будет работать немецкий, французский и итальянский работник. К тому же, население Украины пока ещё достаточно многочисленно, безработных много, а значит и трудовые ресурсы очень выгодно отличаются от европейских стран.

Формально иностранцам землю по-прежнему продавать нельзя. Но с 2024 года собственниками украинских земель смогут становиться юридические лица, владельцами которых являются граждане Украины. Понятно, что такой барьер спокойно обходится: европейским корпорациям ничего не стоит зарегистрировать на Украине фирмы с подставными владельцами и скупать украинские земли. Взяли любого украинского безработного, сделали его зиц-председателем фирмы - и дорога к приобретению плодородных земель открыта. Вряд ли это не понимают в Киеве.

Всё продать и пановать - новая формула успеха на современной Украине.


Рано или поздно богатейшие земли Украины окажутся в руках иностранных корпораций


Кроме того, стоит отметить, что никто не запрещает иностранным корпорациям арендовать земли сельскохозяйственного назначения. Аренда на 50 лет, которая затем будет продлеваться и продлеваться, фактически является бессрочной и предполагает возможность эксплуатации украинских земель без получения права собственности на них. Такой подход также крайне выгоден крупным иностранным агропромышленным корпорациям, которые сейчас активно осваивают украинские земли.

Иностранные корпорации рассчитывают не только получить доступ к выращиванию сельскохозяйственных культур, но и перерабатывать и упаковывать сельскохозяйственную продукцию прямо на Украине. Это позволит значительно сократить издержки на рабочую силу, нарастить объемы производства и, в конечном итоге, извлекать многомиллиардные прибыли. Поэтому, когда украинские политики рассуждают о «щедрых инвесторах», готовых вкладывать деньги в освоение украинских земель, их наивность впечатляет: ни одна корпорация не вложит в Украину и одного евро, если не будет уверена в том, что вложенное вернется в многократно превосходящем объеме в виде прибыли.

Что же до простых украинцев, то хозяевами на своей земле им, видимо, побывать уже не удастся. Батрачество на плантациях европейских компаний – такой ли достойной участи хотели себе украинцы, выходя в 2013-2014 гг. на Майдан Незалежности?..
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67 комментариев
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  1. с-т Petrov
    с-т Petrov Сегодня, 14:19 Новый
    • 16
    • 7
    +9
    план селюка wassat назло мокше
    Этот успех стал доступен только при Зеленском! А я говорил что эта вафля ни на что не годна!!1 Бывает и я ошибаюсь! Порошенко бы так не смог с наскоку!

    Что же до простых украинцев

    то козаки будут жить в аграрной сверхдержаве как и мечтали

    Все лучше чем в "таёжном союзе" ядерные реакторы и авиационные двигатели мастерить. Армiя! Мова! Вiра! laughing

    В этом теме сосредоточена вся квинтэссенция гидности великой укронации

    такой ли достойной участи хотели себе украинцы, выходя в 2013-2014 гг. на Майдан Незалежности?..


    Конечно. Просто так кастрюлю не полируют. Только ради светлых идей.
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 14:39 Новый
      • 8
      • 12
      -4
      Сервант π-тролльф, без вас уже не было бы никакой "у-ины" - столько смысла добавляете их существованию. Только почему-то не задаётесь вопросом, отчего и в России всё больше лесов и лугов, официально не проданных, но "прибранных к рукам", огороженных колючей проволокой и заборами, куда вход, несмотря на Закон, простым смертным заказан. Ах, ну да, это же "свои сукины сыны", их нельзя критиковать, а только руки целовать дозволено, иначе платить перестанут. Я, в отличие, прислуживанием и "подмахиванием" не занимаюсь, потому и не вижу особой разницы.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 14:47 Новый
        • 9
        • 7
        +2
        привет, модная тайота
        Я, в отличие, прислуживанием и "подмахиванием" не занимаюсь

        ты просто терпишь и грустишь почти что четверть века. Оттачиваешь мастерство терпежа.

        Ты тоже наверное представитель великой украинской отполированной кастрюли. Ведь чувствую тебе ее только покажи - ты сразу ручкой повернешь - на место кокарды и будешь в шлеме, как светлый лыцарь! Разбивать так сказать оковы Мордора

        P.S. как политическая жизнь твоего кандидата грудинина - наполняется электоральным светло-розовым успехом?

        1. Лексус
          Лексус Сегодня, 15:09 Новый
          • 5
          • 7
          -2
          Ты тоже наверное представитель великой украинской отполированной кастрюли

          Все-то "регалии" страны 404 знаете. От вас прямо "пiтриотизьмой" веет. Что, в общем-то, неудивительно. За 30 сребренников для любого "движения" свою " проходную со сломанным турникетом" в "аренду" сдадите и, о чудо, при каждом "прорыве" готовы новые флаги вывешивать, да хоть радужные, главное - "махать" в такт. Даже терпеть "неудобства" не придётся - всё уже и так "отполировано".
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 15:40 Новый
            • 5
            • 2
            +3
            Все-то "регалии" страны 404 знаете


            пока ты оттачивал мастерство терпения, я спилкувался в чат рулетке, в обход ковтуна и соловьева со своим братским народом - так сказать, напрямую

            Глаза в глаза. Изучаю племя. Немного выучил язык. Жаль на ВО нет своей рулетки, посмотрел бы на ваше терпеливое оппозиционное племя и провел параллели с нашими кастрюлеголовыми соседушками

            готовы новые флаги вывешивать


            оппозиционер, стой. Это же твои радужные побратимы, ты вместе с ними выступал против новой редакции конституции, но мы вас обнулили - тебя и твоих радужных шатателей Кремля

            Я ощущал по форумам - вашу солидаризацию и синхронизацию позиций - либералы, светло-розовые коммунисты и тела с радугой в головах. МБХ медиа и Радио Свобода тоже солидорализовались с вами. Вместе вы была та еще сила.

            P.S. Как грудинин то? Не обманул ожиданий? Ведет бурную политическую деятельность по сбору миллиарда? laughing Ты помог своим вкладом своему чудо-кандидату?

            вот смотри твои побратимы на фотке по шатанию стен Кремля - а ты опять начал тут сказки залечивать

            1. Лексус
              Лексус Сегодня, 15:53 Новый
              • 3
              • 6
              -3
              я спилкувался в чат рулетке, в обход ковтуна и соловьева со своим братским народом - так сказать напрямую

              Что, "главповар" зарплату урезал и стало не хватать? Не удивлюсь, если вы там "Слава урине!" вопили. Для вас "грiвно" не пахнет.

              оппозиционер, стой

              Расслабьтесь, ваши "трущобы с глистами" - не мой профиль. stop

              смотри твои побратимы на фотке по шатанию стен Кремля

              Фото из личного альбома? Плакатик высоко подняли! laughing
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 15:54 Новый
                • 5
                • 3
                +2
                Расслабьтесь, ваши "трущобы с глистами" - не мой профиль.


                ну это со своими побратимами сам уже разбирайся. Кто кого и в какой очередности. И кто просто стоял - а кто рядом встал подошел

                Это ваш внутренний междусобойчик. Я лишь показал тебе, что радужные - это твоя тусовка . У вас одни цели.

                Как говорится покажи мне кто твой друг

                П - побратимы. Ты еще с кастрюлеголовыми из соседней страны тоже получается - воiн побратим.

                И с прибалтами. Надо в общем нашим вафлям нового власова - чтоб он вас собрал на бiй с верховным главнокомандующим и ВС РФ. Без власова ваша боротьба что-то совсем унылая. Тут даже не в холостую рука ходит. Она просто у вас всех подвисла

                Минусни лексус и подтяни радужную тусовку, чтоб ватникам место показала
                1. Лексус
                  Лексус Сегодня, 16:28 Новый
                  • 2
                  • 3
                  -1
                  подтяни радужную тусовку

                  Вы уже здесь. Это и так "зшкв". Других "ваших" не знаю. Не переживайте, сейчас придут вам на выручку по запаху. И дальше "сами-сами".

                  P.S. Имею представление о специфике работы PR и рекламных агентств. Так вот, посмотрев ваше "селфи", смею предположить, что вы неправильно "фотоотчёты" о проделанной "работе" предоставляете. А со скрытым или

                  "С простреленным лицом Марко-мексиканец не стоит ни песо!" (С) к/ф "Омерзительная восьмёрка" (2015)

                  За помощь не благодарите... "работайте, не брат" stop
                  1. с-т Petrov
                    с-т Petrov Сегодня, 16:34 Новый
                    • 5
                    • 2
                    +3
                    давай Вась, ступай мимо) даже ответ твой не читал)
                    потому что ты представитель обнуленного племени - ты тут зарегистрирован - чтоб поднимать мне настроение.

                    P.S. давай что нибудь за социализм и справедливость! и с надрывом против всего плохого

                    Мне нравится читать твои лозунги

                    Имею представление о специфике работы PR и рекламных агентств


                    курьерил с договорами на модной таёте? Или кто и куда тебя пустил в PR, рекламу? Ты забавный.
                    Был у меня знакомый, который набил себе - ЗА ВДВ! - но служил в госпитале wassat Вот он так же залечивал всем - что в ВДВ служил

        2. Arzt
          Arzt Сегодня, 15:33 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          привет, модная тайота

          Вам обоим плюсы за добрый троллинг! Жгите дальше! drinks
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 15:49 Новый
            • 8
            • 3
            +5
            за добрый троллинг!

            только фактаж. с примерами. Латентные революционеры против и завидуют великой украинской нации. Потому что вафли смогли!

    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:15 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: с-т Petrov
      Бывает и я ошибаюсь! Порошенко бы так не смог с наскоку!

      Ожирел Пэтро, да водочка не прибавлят скорости, а Володимир он в спортимном состоянии, резко прыгну, и с наскоку взял высоту.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 15:53 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      А ведь не так все просто. Создание перерабатывающих комплексов, агропромышленных предприятий дают рабочие места. Это конечно повернёт развитие страны в аграрную сторону. но... Если у власти на Украине встанет грамотный политик, то может повториться Китайский вариант.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 16:02 Новый
        • 3
        • 3
        0
        . Если у власти на Украине встанет грамотный политик, то может повториться Китайский вариант.

        laughing

        если бы вафля-зеленский был их первой или второй ошибкой
        Но у них каждый президент - геть
        Один раз случайность, два - тоже может быть - а три - уже система.

        Так что это прошлое, настоящее и будущее украинской нации - успех в управлении

        Пора великой нации уже перестать меня президентов вне очереди, а уже работать с теми, что имеются.

        Каждую рагулю отговариваю от майдана. Хотя угарно конечно. Они мне начинают доказывать что раз я так хочу - значит надо менять, значит вафя устраивает Москву

        В общем они готовы к еще одному майдану (а может и не одному)




        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 17:52 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: с-т Petrov
          Пора великой нации уже перестать меня президентов вне очереди, а уже работать с теми, что имеются.

          Та вы шо! Работать - это не про нас! Нехай бабки-пенсионерки спину гнут, пока и их земли не отобрали. А майдан = это да. На майдане платят. Будут платить - будет майдан, не будут платить...ну просто грабить население будут.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 18:10 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Венд
        Если у власти на Украине встанет грамотный политик, то может повториться Китайский вариант.

        Есть хорошая Русская поговорка ! -" Отдай жену дяде , а сам иди к "тёте " " Продадут землю свою и будет им Китайский вариант ? Китай свои земли не продавал!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:25 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Взяли любого украинского безработного, сделали его зиц-председателем фирмы - и дорога к приобретению плодородных земель открыта. Вряд ли это не понимают в Киеве.
    Это они погорячились. Очередь в иностранные посольства будет миллионная, все захотят стать зиц-председателями.
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 14:39 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...
      Пановать то будут иностранные владельцы укроземель . А свидомым - вкалывать на них .
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 18:13 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: DMB_95
        Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...
        Пановать то будут иностранные владельцы укроземель . А свидомым - вкалывать на них .

        Свидомых туда не пустят ... Иностранные хозяева земли привезут трудолюбивых малоедящих и малооплачиваемых филлипинцев или малазийцев ,вьетнамцев ...
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:31 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    Продать и пановать..........в этом вся суть небратьев......
    1. WIKI
      WIKI Сегодня, 14:42 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Alien From
      Продать и пановать.

      От отца остался пай 10 га ( Россия). Если , как предполагается 1 га на Украине будет стоить от 1 , 2 тыс$, то , то я хоть завтра их продам , если примут закон.. Учитывая то, что я сейчас имею как арендная плата 5 тыс .руб за все. Фермер согласен купить по цене те же 5 тыс. за 1 га.
      1. dgonni
        dgonni Сегодня, 16:46 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Я мальца попал в прострацию от таких цен.
        В Украине стоимость аренды пая, в щависимости от региона ессно. От 200 доларов на северах до 600 на южных чернозёмах. При средней площади пая в 3.5 га!
        Стоимость покупки пая по чёрным схемам от 1000 евро до 3000 опять таки зависит от расположения.
    2. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 14:52 Новый
      • 1
      • 5
      -4
      Продать и продаться пану вместо того, чтобы пановать- так точнее...
      Не могут рабы без хозяина.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:01 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: Alien From
      Продать и пановать..........в этом вся суть небратьев......
      Сытый голодному не товаришщ.
  4. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 14:32 Новый
    • 5
    • 5
    0
    Напомните мне пожалуйста, за что это в Краснодарском и Ставропольском крае фермеров отстреливали, не за землю ли ?
    И кто" буров" переселятся звал?
    И вот статейка не плохая анализ рынка земли в России. https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ground-best.ru/analiz_runka&ved=2ahUKEwj_0YPf6-_qAhUXSEEAHae6DFIQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw2vtb5HVmLxGOPBq5FY3Dxm
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 16:51 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Ротманенко, в чем гидность украинской нации? В чем слава Украины? Опиши наикраще победы ВСУ над московитами




      1. Rothmans
        Rothmans Сегодня, 18:03 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Содомит Петров???Ник не разберу!
        Именно"московитами"?
        Первые на Руси "православие"приняли,с Крещением Руси кстати все
        Та вместе с клятыми ляхами Москву палили, мало?,наши агенты периодически "скакали" на императрицах
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 18:05 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Первые на Руси "православие"приняли,с Крещением Руси кстати все


          вот сразу видно подкованного украинского арийца. Зачем море копали?

          наши агенты периодически "скакали" на императрицах


          а наши агенты не скачут
          помнишь видео?

          Кто не скачет, тот защитник, а кто скачет ...


          и на этом видео украинские воины еще пели гимн СССР и даже слова помнили. А потом скакали, скакали, скакали, кричали и обзывали себя альтернативно одаренными представителями однополой любви

          В общем гидное видео. Ты посмотри. Обязательно.

          https://www.youtube.com/watch?v=rGR3VBjJQzw


          1. Rothmans
            Rothmans Сегодня, 18:10 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ну так пациентов психбольниц и у вас, особенно у Скабеевой, на шоу хватает!
            Не-а, не ариец, Великопольские магнаты мы в прошлом laughing
            1. с-т Petrov
              с-т Petrov Сегодня, 18:11 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Великопольские магнаты мы в прошлом

              аааа, так вот от куда цветные перья в твоей головушке, будящий по утрам)
              ну тут да, я тебя оскорбил получается, обозвав украинским арием

              ты арий с Польши. Вы, кстати, теперь - только евреев можете славно побеждать. Что-то кончились ваши великие победы.

              В чем дело, как считаешь? Куда поляк дел свою гидность? Сдали в аренду Америке?
              Или СССР забрал последнее, что было из достойного?

              Мои братушечки славянушки - я и поляков люблю и украинцев. Вы же мои, рiднулечки!!

  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:32 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Лакомые украинские земли, о которых в свое время мечтал и Адольф Гитлер, в ближайшее время станут желанной добычей европейских корпораций.
    Почему только Адольф? Это вообще "голубая мечта" всех строителей "тысячелетних Рейхов", похоже г-жа Меркель эту мечту таки воплотила в жизнь...
  6. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 14:33 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    В Европе и так перепроизводство продуктов. Дешёвой украинской сельхозпродукцией они подорвут собственный рынок. И что им делать с массой своих граждан, лишившихся работы, и фермеров, плоды труда которых продавать невыгодно? Вопрос уходит из экономики в политику. А политики в Европе совсем не дураки, под себя копать не будут.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:35 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Это и понятно: европейские государства нуждаются в поставках продовольствия, 


    В Европе хватает и своего продовольствия. Недаром государства платят фермерам за "не производство" той или иной культуры.
    А вот скупить земли и "забросить" так это запосто. Именно так зарадногерманцы скупали восточные заводы и пускали их под снос. Конкуренты им не нужны.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:59 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Светлан
      В Европе хватает и своего продовольствия. Недаром государства платят фермерам за "не производство" той или иной культуры.

      Европа хочет кушать чистые продукты, а не пластмассовую колбасу, не хлеб их ГМО сои, не молоко из нефти. А свою продукцию отправлять в неразвитые страны Африки, Востока и т.д.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 15:33 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        ГМО насколько помню, в европе зарещены. И это одно из сильнейших их расхождений со штатами.
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 14:41 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Теперь осталось создать экономические трудности фермерам Украины и " невидимая рука рынка" заставит продать землю за гроши...
    Сходили? Проголосовали за Зеленского-Клоуна? Получите распишитесь... "Невидимая рука рынка" и до органов под трансплантацию дотянется...
    А Монсанто заставит есть ГМО.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:54 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: Танковый пиджак
      Теперь осталось создать экономические трудности фермерам Украины и " невидимая рука рынка" заставит продать землю за гроши..
      Всё расставлено, ждём клиента.
    2. NordUral
      NordUral Сегодня, 17:13 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      А мы что жрем, Руслан? Все той же монсанты и ее дочек. И ведь не ведают в Кремле, что в один "прекрасный" день им откажутся продавать семенной материал. Или ведают и знают, что творят со страной?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 18:01 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        С 2017 г. в РФ в соответствии с законом запрещено выращивать и ввозить продукцию с ГМО...Вы старые запасы жрёте?
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 18:14 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Проблема с семенами растет из 90-х, как и ножки Буша. Птицефабрики восстановили, восстановим и селекцию.
  9. g_ae
    g_ae Сегодня, 14:45 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    Большой вопрос! А чем, собсна, Россия в этом смысле отличается от Украины? Да, те же яйца вид сбоку. В правительстве ж и там и там однояйцевые (псевдолиберальные) близнецы. Я не злорадствую, а просто огромное недоумение у меня. Чем Россия-то лучше? Оставьте уж Украину в покое. Дома порядок навести сначала бы неплохо было.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:07 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: g_ae
      Чем Россия-то лучше?

      Россия лучше тем, что там не только земля, но и разные природные запасы в виде древесины, воды (пока ещё Байкал не загадили) и прочих углеводородов, металлов, минералов и разной морской живности...
      yes
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 15:14 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Я прошу прощения, но это эта тупая соловьевщина и скобеевщина уже просто бесит. Ну, не 2014 же год в самом деле.
      2. NordUral
        NordUral Сегодня, 17:09 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Завидую запасу вашего оптимизма, Юрий Васильевич, хотя и сам далеко не пессимист.
    2. sg7s
      sg7s Сегодня, 16:03 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Поддерживаю...Если кто не знает ( молодежь все из гугла получает) - приехали к дядькам-тетке в Киев в 75-м , мать застыла у прилавка - куча курятины, свинины - Спрашивает-"Можно купить, свободно, сколько хочешь ?"- Ответ -" Женщина - покупайте или мы милицию вызовем"...(с Волгограда, там хлебные котлеты - в драку)_Так что - " мы кормим всю Россию" - полный бред, НО Проблемы лохлов - есть отражение наших проблем , не видеть этого может только слепой или фанатик ЕДРОСОВ и проч шелупони, именующих себя патриотами...Делать -то что ? ( такой вопрос задал неделю одному полковнику фсб (по делу пересеклись,проворовался фрукт в смоленске по делу см -банка)....тот ответил искренне - "Вы в обл администрации были,общались ?,-Да.бываю говорю..."Так чего вы от нас хотите. если эти имбецилы там заправляют ?"
  10. Eug
    Eug Сегодня, 14:47 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Лучше европейский инвестор (или владелец), чем китайский - хотя, что называется, оба хороши... Так, как население Украины грабят украинские же (по месту возникновения) олигархи - иностранцам остается только облизываться, они и не подозревают, что так можно. Но научатся быстро. Что касается Зеленского - его "команда" глобальную задачу выполнила, теперь у нее стоит задача максимально обесценить имеющиеся в Украине ресурсы - сломать сопротивление украинской буржуазии и не дать украинским же магнатам завладеть землей (с целью дальнейшей ее перепродажи, но уже намного дороже). Сейчас довольно активно идет процесс банкротства оставшихся гос.предприятий, распоряжающихся с/х землей, в основном в пользу местных воротил. Ну а народ - сделать населением и согнать с земли. Все цивилизованно, через налогообложение, никакого насилия... Безрадостно...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:02 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Самое мерзкое в этой ситуации то, что какие-то мерзавцы присвоили себе право распоряжаться землями, за которые Россия заплатила щедрую «кровавую» пошлину. Эти земли вошли в состав Украины только по причине...Ладно, оставим эти причины, достаточно знать, что украинскими они до 1922 года не были.
    Сегодня какая-то банда западно-украинских националистов пытается провозгласить себя хозяевами...
    Это лишь жалкая кучка опарышей, которые сожрут павшую плоть и разлетятся по миру откладывать личинки в новую жертву.
    Время собирать камни настало, иначе собирать будет нечего.
    1. NordUral
      NordUral Сегодня, 17:08 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Эти опарыши захватили всю, когда-то нашу, евроазийскую территорию.
  12. Просто Путник
    Просто Путник Сегодня, 15:10 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Какой-то шизофреник статью писал...
  13. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:13 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    [b]
    Иностранные корпорации рассчитывают не только получить доступ к выращиванию сельскохозяйственных культур, но и перерабатывать и упаковывать сельскохозяйственную продукцию прямо на Украине. Это позволит значительно сократить издержки на рабочую силу, нарастить объемы производства и, в конечном итоге, извлекать многомиллиардные прибыли.[
    /b].А вот в России,совсем не так, иностранные инвесторы, не ради своей прибыли вкладывают деньги в российскую экономику, а что бы Россия крепла и развивалась назло врагам внешним и внутренним... smile
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:45 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Что привлекает иностранных инвесторов в украинском агрокомплексе помимо плодородных земель? Прежде всего, это низкая стоимость рабочей силы.

    Что эту дурь написал ?
    Западные технологии основаны на автоматизации процесса и бизнесмены вообще не заинтересованы в ручном труде .Пусть даже дешевом .Запад интересует прежде всего плодородная земля ! 2-3 программистов привезут из Индии ,2-3 трактористов наберут из местных . Это все !
    1. Мрачный скептик
      Мрачный скептик Сегодня, 16:21 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: APASUS
      Западные технологии основаны на автоматизации процесса и бизнесмены вообще не заинтересованы в ручном труде .Пусть даже дешевом .Запад интересует прежде всего плодородная земля ! 2-3 программистов привезут из Индии ,2-3 трактористов наберут из местных . Это все !

      А программисты будут в чистом поле программировать и трактористы трактора у себя дома парковать будут? Дешёвая раб.сила как раз и нужна для выстраивания инфраструктуры под механизированно-автоматизированное сельской хозяйство, да и генные лаборатории кому-то обслуживать надо. Всем конечно работы не хватит, но это уже проблема их самих, а не тех, кто скупит землицу.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 16:38 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Цитата: Мрачный скептик

        А программисты будут в чистом поле программировать и трактористы трактора у себя дома парковать будут? Дешёвая раб.сила как раз и нужна для выстраивания инфраструктуры под механизированно-автоматизированное сельской хозяйство, да и генные лаборатории кому-то обслуживать надо. Всем конечно работы не хватит, но это уже проблема их самих, а не тех, кто скупит землицу.

        Вы так говорит как будь то пашут на волах до сих пор ,их надо мыть кормить и навоз убирать .Поставят в чистом поле все за месяц модульные здания и все. Так строят американцы на нефтепроводах,геологи в тайге городки ,где есть все ,от душа и заканчивая Макдаком ! (Видел сам такой городок в Якутии, у американцев геологов)
  15. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 16:16 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Каждый раз при подобных новостях я думал вот оно - дно "нэзалэжной", но нет же - каждый раз в дно вилкой скребут, могём ещё ниже и нырнём ещё глубже!
    1. NordUral
      NordUral Сегодня, 17:05 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      До нашего дна им еще топать и топать.
  16. mark_rod
    mark_rod Сегодня, 16:21 Новый
    • 2
    • 2
    0
    У них земли идут в зарубежную собственность, у нас - полезные ископаемые... Владельцы газовых и нефтяных компаний давным давно за рубежом сидят! И чем мы отличаемся?
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 16:33 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      И, кстати, забавно, что в первую очередь разрешили авиарейсы в том числе и в Великобританию. Все понятно. Истосковались патриоты по настоящей родине. Дом, милый дом скорее.
  17. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 16:33 Новый
    • 0
    • 0
    0
    ..их наивность впечатляет...

    Их наивность хорошо проплачена.
  18. zenion
    zenion Сегодня, 16:41 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Якби ви знали паничі, що люди роблять у ночі. Матня роздерта срака гола, а яйці грають в баскетбола.
  19. Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 16:58 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Глупец все же был бесноватый Адольф! Ведь можно было захватить Украину и БЕЗ больших войны и потерь, сделать так, как это сделали потомки его соратников, слегка профинансировав жадную продажную власть и отряды штурмовиков-укронацистов-бандеровцев. И дело в шляпе, вытворяй с Украиной что хочешь: хочешь - развивай то, что У СЕБЯ никогда не сделаешь, хочешь - убей всё, а аборигенов разгони по миру! Тем более, что заступаться за них никто не будет...
  20. NordUral
    NordUral Сегодня, 17:04 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...

    Кого-то мне это очень напоминает, восточнее немного.
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 17:19 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: NordUral
      Кого-то мне это очень напоминает, восточнее немного.

      Да ...но уж лучше обсуждать и поносить Украину..сейчас это модно.. wassat wassat
      1. NordUral
        NordUral Сегодня, 17:31 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Я за модой не гонюсь, Омар Хайям.
  21. Avior
    Avior Сегодня, 17:09 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Занятная статья.
    На Украине запрещено продавать землю сельхозназначения иностранцам, в том числе юридическим лицам. Иностранцы и юридические лица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются иностранцы , либо их нельзя установить, либо владелец зарегистрирован в офшорной зоне, не могут быть владельцами.
    Если стали владельцами, например, попала земля из залога- обязаны продать В ограниченный срок, владеть ей права не имеют.
    Исходя из чего про зицпредседателя написана откровенная глупость, понятно, речь идёт о реальных конечных собственниках.
    Так что все что написано про то как иностранцы скупят землю - можно из статьи спокойно выбросить, не знаю, что останется, конечно.
    Автор по тексту статьи не понимает или делает вид что не понимает, что речь идёт об уже частной земле, к тому же.
    Короче, наброс на пустом месте, народ подергать, чтобы пошумел, повозмущался, украинская тема на ВО снова в струю вернулась.
  22. dgonni
    dgonni Сегодня, 17:12 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Полонский опять наводит тень на плетень вводя в заблуждение читателей сего опуса.
    Во первых! Площадь сельхозугодий у Украины ысего 415 тыс га. Так что учитывая что франция имеет 287 британия 173 и дойчи 166 тыс га. То как то циферки не сростаются.
    Посмеялся за мизерные зарплаты в сельхозиндустрии Украины.
    Так для понимания господина полонского. Механизатор широкого профиля. Ну тот который не только на тракторе может но и на другой технике. Старт от штуки убитых енотов в начале сезона. А сезон начинается в марте. Потом плавное повышение зарплаты до пика в 1.7-2.1 долларов в период уборки и плавный спад к концу ноября опять к 1000 ! В зимний период стоят на бирже получая в среднем 60% от своей зарплаты. Плюс еще и неофициально работодатель платит минималку в размере 160 вечно зеленых что бы не дай боже не переманили.
    Доярка получает от 450 баксов в среднем 550 больше реже.
    Ну то такое в европах всё же побольше будет.
    Что касаемо продажи земли то по чёрным схемам гектар торгуется от 300 евро на севере до штуки на чернозёмах юга и центра. Так что вой насчёт непродажы земли был в основном от агрохолдингов и мелких фермеров. Крупные агрохолдинги поняли что втёмную поскупать подешёвке уже не выйдет. А мелкие по причине отсутствия ресурса и опасений за свой бизнес.
    Заход европроизводителей будет равнозначен цунами как в плане цен на щемлю так и в плане технологий и увеличения производительности агробизнеса.
    И если при совке после урожая в 24-25 ц с га на круг, рвали три гармошки от веселья то в данный момент 50-55 ц/га той же пшеници уже никого не устраивает. И это на северных песках а не южных чернозёмах.
    Скупить всё они не скупят но вот конкуренцию и уровень агробизнеса полымут что есть очень неплохо.
  23. Комментарий был удален.
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:15 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ну, теперь запануют соседушки. Все как один рантье. Вот и люди вроде хитромудрые, а наивные! Мечты- мечты. В мечтах рента течет в карман, в реале фига в рыло. request
  25. iouris
    iouris Сегодня, 18:28 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Советскую и российскую землю приватизировали и продают. Это и есть "крупнейшая геополитическая катастрофа".