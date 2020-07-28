Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...

Рано или поздно богатейшие земли Украины окажутся в руках иностранных корпораций

Как известно, Украина сняла запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Лакомые украинские земли, о которых в свое время мечтал и Адольф Гитлер, в ближайшее время станут желанной добычей европейских корпораций.В Евросоюзе «реформу сельского хозяйства», как называют в Киеве закон, разрешающий продажу земель, только приветствуют. Это и понятно: европейские государства нуждаются в поставках продовольствия, а украинские земли богаты и плодородны. Пригодных для возделывания земель на Украине больше, чем у Германии, Франции и Великобритании, вместе взятых. И это обстоятельство не могло не заинтересовать европейских инвесторов.Когда в марте 2020 года Верховная Рада сняла запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в Брюсселе очень обрадовались. Европейские СМИ поспешили поздравить Украину с присоединением к «демократическим странам», будто торговля собственными ресурсами является отличительной чертой демократии. Консультант по сельскому хозяйству Норвежско-украинской торговой палаты Стиан Халсен даже сравнил Украину «до реформы» с такими странами как Куба или КНДР, в которых также запрещено продавать землю.Понятно, что это славословие проводилось лишь с одной целью – обеспечить «моральную поддержку» тем политическим силам на Украине, которые сумели продавить снятие запрета на продажу земель в интересах иностранных корпораций. Учитывая кризис украинской экономики, богатые земли – один из немногих по-настоящему ценных ресурсов современной Украины. В Европе это прекрасно понимают.Что привлекает иностранных инвесторов в украинском агрокомплексе помимо плодородных земель? Прежде всего, это низкая стоимость рабочей силы. Украинские сельскохозяйственные рабочие готовы трудиться за столь мизерные деньги, за которые не будет работать немецкий, французский и итальянский работник. К тому же, население Украины пока ещё достаточно многочисленно, безработных много, а значит и трудовые ресурсы очень выгодно отличаются от европейских стран.Формально иностранцам землю по-прежнему продавать нельзя. Но с 2024 года собственниками украинских земель смогут становиться юридические лица, владельцами которых являются граждане Украины. Понятно, что такой барьер спокойно обходится: европейским корпорациям ничего не стоит зарегистрировать на Украине фирмы с подставными владельцами и скупать украинские земли. Взяли любого украинского безработного, сделали его зиц-председателем фирмы - и дорога к приобретению плодородных земель открыта. Вряд ли это не понимают в Киеве.Всё продать и пановать - новая формула успеха на современной Украине.Кроме того, стоит отметить, что никто не запрещает иностранным корпорациям арендовать земли сельскохозяйственного назначения. Аренда на 50 лет, которая затем будет продлеваться и продлеваться, фактически является бессрочной и предполагает возможность эксплуатации украинских земель без получения права собственности на них. Такой подход также крайне выгоден крупным иностранным агропромышленным корпорациям, которые сейчас активно осваивают украинские земли.Иностранные корпорации рассчитывают не только получить доступ к выращиванию сельскохозяйственных культур, но и перерабатывать и упаковывать сельскохозяйственную продукцию прямо на Украине. Это позволит значительно сократить издержки на рабочую силу, нарастить объемы производства и, в конечном итоге, извлекать многомиллиардные прибыли. Поэтому, когда украинские политики рассуждают о «щедрых инвесторах», готовых вкладывать деньги в освоение украинских земель, их наивность впечатляет: ни одна корпорация не вложит в Украину и одного евро, если не будет уверена в том, что вложенное вернется в многократно превосходящем объеме в виде прибыли.Что же до простых украинцев, то хозяевами на своей земле им, видимо, побывать уже не удастся. Батрачество на плантациях европейских компаний – такой ли достойной участи хотели себе украинцы, выходя в 2013-2014 гг. на Майдан Незалежности?..