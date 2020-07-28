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Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35

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Польша не будет размещать закупленные в США американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II на территории базы в городе Мальборк и в Миньск-Мазовецком, опасения вызывает близость данных аэродромов к границе России и ее союзника Белоруссии. Об этом сообщает Defence24.


По данным издания, польское Минобороны опасается размещать истребители F-35 в Мальборке, находящемся в 80 км от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Белоруссией. Основная опасность, по мнению польских военных, заключается в том, что на таком близком расстоянии вероятный противник сможет изучить "радиолокационные и инфракрасные характеристики американских истребителей пятого поколения". В связи с этим F-35 предлагается разместить в Свидвине в Западно-Поморском воеводстве, граничащим с Германией.

На 21-ой тактической авиабазе польских ВВС в Свидвине десять лет назад дислоцировались две эскадрильи истребителей Су-22, в связи с чем на данном объекте сохранена инфраструктура, необходимая для размещения истребителей F-35. Однако перед передислокацией новых истребителей на данный аэродром, на нем будут проведены модернизационные работы.

По имеющейся информации, польское Минобороны уже объявило тендер на проведение строительных работ на авиабазе в Свидвине. Однако польское издание не исключает, что после модернизации на данном аэродроме будут размещены истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся на авиабазе Кшесины в Познани, а для F-35 найдут другое место.
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31 комментарий
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 13:28 Новый
    • 8
    • 3
    +5
    И то верно. Сопрут. Погрузят в фуру с яблоками. А яблоки белорусские таможенники не проверяют, так как после пересечения границы яблоки становятся белорусскими и досмотру не подлежат.
    Так что опасения поляков обоснованы.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:11 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      да........белорусы могут)))креветок выращивать)))
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 13:30 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Я думаю, наши уже получали важную инфу по Ф-35 и в других регионах мира. И здесь получат)
    1. dauria
      dauria Сегодня, 14:04 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      наши уже получали важную инфу

      Дело ,наверное, не столько в инфе. Играть мячиком у соседского забора - больше шансов, что он может упасть за забор. Отказы, навигационные ошибки . Да мало ли .А берёзы смоленские злющие .Хорошо Японии - плюхнулся, и концы в воду . "Эх, маловато королевство, разгуляться негде"
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:31 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
    Мало ли что может случиться, ракета ненароком залетит, или бомба....Близко же, 80 км всего. recourse
    1. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 15:15 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Цитата: Uncle Lee
      Мало ли что может случиться, ракета ненароком залетит, или бомба....Близко же, 80 км всего.

      А может "вежливые" наведуются из любопытсва.. wink
  4. Андрей Красноярский
    Андрей Красноярский Сегодня, 13:33 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Поляки решили не размещать закупленные самолеты вблизи от российских границ потому что неаккуратные русские могут ненароком сломать такие дорогие игрушки.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 13:35 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
    Боятся, значит уважают....
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 13:47 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Уважают они матрас, которым кормятся и прикрываются.
      Однако им же и не верят.
      Вот же ж пшеки.
      То ж невидимки!
      Кто ж их увидит!
  6. cniza
    cniza Сегодня, 13:39 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35


    А чего бояться вы и так уже на прицеле , добавится ещё одна цель и всего лишь.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 14:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      ..ага.Одна большая цель. lol
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:28 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Так сами же захотели быть любимой "женой" США в Европе ...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:45 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Дожились поляки свои самолеты на своей территории от нас прячут.Только потом не забудте куда спрятали.
  8. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 13:56 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    И правильно делает, что опасается!
  9. agoran
    agoran Сегодня, 14:10 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Пшеки смешные, такое впечатление, что в школе географии не учат.
    Вся территория Польши простреливается.
    Свидвин даже ближе чем Свиноустьце от Балтийска.
  10. Lebed
    Lebed Сегодня, 14:14 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Если опасаются использовать и рядом базировать, зачем тогда покупали?
  11. Klingon
    Klingon Сегодня, 14:14 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    поржал wassat это всё равно что купить велик а потом не ездить на нем чтоб не упёрли
    1. Motorhead
      Motorhead Сегодня, 16:05 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Неее, чтоб соседи нипеля не скрутили.;)
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:16 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А в Польше нет лётчиков по фамилии Беленко laughing ?
  13. AML
    AML Сегодня, 14:21 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Польша боится размещать свои самолеты F35 у себя на базе, поэтому они будут размещены на американской базе в Германии. На крайний случай, на американской базе в Америке.
  14. bar
    bar Сегодня, 14:26 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Правильно делает, что опасается. Самолёты дорогие, их беречь надо. recourse
  15. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:05 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А кто сказал полякам, что кому-то могут понадобиться сии "литаки"? Скорее всего их могут скомуниздить "великие украинцы", чтобы потом ещё кому-нибудь толкнуть по дешёвке!!!
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:07 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Все эти хлопоты с попытками спрятать от российских РЛС несчастный F-35 напоминают поговорку "как кошка с салом", думаю нашим надо подумать кому еще поставить С-400 чтобы просто закрыть небо для этого самолета.
    А в целом, так прячут обычно технику, не оправдавшую надежд заказчика и производителя, помните шитую золотом перевязь шпаги Портоса?
    Похоже тот же самый случай
  17. Motorhead
    Motorhead Сегодня, 15:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Знает ,,Гиена'' чьё мясо съела.
  18. NF68
    NF68 Сегодня, 16:01 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Не только Россию следует опасаться. Есть еще более опасный противник-румынские цыгане. Они, если сильно захотят, не только самолеты уведут как лошадей.
  19. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 16:03 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Поляки зря боятся, дважды зря, во первых Ф35 - невидимка, во вторых он ещё и дорогая нелетайка. Пусть ставят в качестве памятников и выставочных экспонатов, и охраняют их.
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:03 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Там в контракте на покупку пингвинов что ли прописано-не летать возле любых радаров а лучше вообще не летать иначе гарантия и прочее атата?
  21. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 16:55 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Так это гaвнo же невидимое, чего ж вы тогда боитесь laughing
  22. 123456789
    123456789 Сегодня, 17:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пусть ненавидят, лишь бы боялись. «Oderint dum metuant».
  23. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    по мнению польских военных, заключается в том, что на таком близком расстоянии вероятный противник сможет изучить "радиолокационные и инфракрасные характеристики американских истребителей пятого поколения"

    А что? Разве еще не изучили?
  24. serggb
    serggb Сегодня, 18:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    "Небыло заботы, купила баба порося." - Поговорка.