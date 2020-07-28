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Германия направляет фрегат «Гамбург» к ливийскому побережью

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Германия направляет фрегат «Гамбург» к ливийскому побережью

Министерство обороны ФРГ в рамках операции Irini приняло решение направить фрегат "Гамбург" германского флота в Средиземное море к берегам Ливии. Об этом пишут немецкие СМИ.


Как сообщается, фрегат ВМС Германии с 250 моряками на борту в ближайшее время отправится к ливийскому побережью, чтобы следить за соблюдением эмбарго Совбеза ООН на поставки оружия в Ливию. Цель операции Irini (греческий - мир) – стабилизация обстановки в охваченной гражданской войной североафриканской стране и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии.

Корабль должен прибыть в заданный район к середине августа. Вероятней всего, к нему в рамках данной операции могут присоединиться боевые корабли Франции и Испании. Также вероятно появление в данном районе разведывательных и противолодочных самолетов стран ЕС, участвующих в операции Irini.

Как было ране заявлено, участники программы будут не только следить за соблюдением оружейного эмбарго, но и пресекать контрабанду ливийской нефти.

По мнению некоторых экспертов, появление кораблей и самолетов стран ЕС у побережья Ливии может сильно повлиять на приток нового оружия и техники, поступающего в адрес Правительства национального согласия, заседающего в Триполи. Так же может прекратиться переброска протурецких боевиков из Сирии, поскольку все поставки ПНС ведутся морем, а Турция, по мнению экспертов, является одним из главных подозреваемых в нарушении оружейного эмбарго. Двумя другими "нарушителями" являются ОАЭ и, конечно же, Россия.
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Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Хроника ливийской войны
42 комментария
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:50 Новый
    • 4
    • 10
    -6
    "Петух гамбургский".c)
    1. халпат
      халпат Сегодня, 14:05 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Как было ране заявлено...

      мне Пушкина навеяло, с небольшой правкой:))
      Меркель Трампу:
      Фрегат послала — что же боле?
      Что я могу ещё послать?
      Теперь, я знаю, в вашей воле
      Меня презреньем наказать.
      Но вы, к моей несчастной доле
      Хоть каплю жалости храня,
      Вы не оставите меня...
      и далее
      ...Сначала я молчать хотела;
      Поверьте: моего стыда
      Вы не узнали б никогда,
      Когда б надежду я имела
      Хоть редко, хоть в неделю раз
      В деревне нашей видеть вас...
      laughing
    2. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 15:08 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: Livonetc
      "Петух гамбургский".c)

      точно Геннадий ! Еще немцев там не хватало для полного комплекта..
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:08 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Lumumbo
        Еще немцев там не хватало для полного комплекта..

        45-й год забыли????? Нам напомнить недолго.....
        1. Lumumbo
          Lumumbo Сегодня, 16:36 Новый
          • 1
          • 4
          -3
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Lumumbo
          Еще немцев там не хватало для полного комплекта..

          45-й год забыли????? Нам напомнить недолго.....

          Вот вот опять гадить начинают потихому Игорь ..Инфа была .что Германия выступила против включения России в G8..Нам конечно пофиг ,но как то воспоминания нахлынули и гены завибрировали.. angry soldier
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 16:40 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: Lumumbo
            Нам конечно пофиг ,но как то воспоминания нахлынули и гены завибрировали..

            Гены вибрируют... Это точно... Мой покойный дед-танкист и мой покойный отец-десантник подтвердят. Да и я берет не опозорю.....
            1. Lumumbo
              Lumumbo Сегодня, 17:36 Новый
              • 2
              • 3
              -1
              Цитата: Zoldat_A
              Гены вибрируют... Это точно... Мой покойный дед-танкист и мой покойный отец-десантник подтвердят. Да и я берет не опозорю.

              Эх немцы ,опять их подставят ..Столько мы им сделали добра ,не мстили после 45 го ..Конечно пленные работали на восстановлении и т.д.
              А потом согласились на объединение Германии (горбач иуда и ебн)
              Не делай добра не получишь зла..Вывод такой Игорь !
              Вон США с Израилем как их доят и унижают..Молчат и все приказы выполняют..Тьфу блин ..
              Всегда анекдот этот вспоминаю после таких статей..

              Смешно и грустно..
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 17:44 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Столько мы им сделали ,не мстили после 45 го
                Да я сам родился в Берлине и первые 7 лет там жил - отец там служил. А кто Берлин после 45-го строил? Думаю, что после ТАКОЙ войны Берлин нужно была сровнять с землёй и засыпать солью слоем в метр. И таблички расставить на всех языках Евросоюза - "Отсюда кому-то вздумалось воевать с Россией"
        2. bayard
          bayard Сегодня, 16:37 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Эти демарши против Турции . Россия всё потребное поставить может через Египет .
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:59 Новый
    • 1
    • 1
    0
    По мнению некоторых экспертов, появление кораблей и самолетов стран ЕС у побережья Ливии может сильно повлиять на приток нового оружия и техники, поступающего в адрес Правительства национального согласия, заседающего в Триполи.
    ...А чем так ПНС Западу, вдруг не угодил?..После свержения Каддафи дружно поддержали и на тебе..Турции испугались?..
    Двумя другими "нарушителями" являются ОАЭ и, конечно же, Россия.
    ..Россия , может и через Египет Хафтара снабжать..
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:16 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Россия , может и через Египет Хафтара снабжать..

      Египет закрыт, даже для туристов. И еще надолго.
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 16:11 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Жаль что у нас в генштабе похоже об этом не знают
        1. Lumumbo
          Lumumbo Сегодня, 16:39 Новый
          • 1
          • 4
          -3
          laughing
          Цитата: Arzt
          Россия , может и через Египет Хафтара снабжать..

          Египет закрыт, даже для туристов. И еще надолго.

          Этому кому как ..!
          Цитата: zwlad
          Жаль что у нас в генштабе похоже об этом не знают

          good Отлично съезвили Влад !
      2. DenZ
        DenZ Сегодня, 16:20 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Arzt
        Египет закрыт, даже для туристов. И еще надолго.

        "Весомый" аргумент для нашего МИДа и МО. smile
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 16:33 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Жаль что у нас в генштабе похоже об этом не знают

          "Весомый" аргумент для нашего МИДа и МО. smile

          Знают. Весомый. Поэтому работают напрямую, из Сирии.

          https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112

          https://www.bbc.com/russian/news-52809394
  3. Комментарий был удален.
  4. cniza
    cniza Сегодня, 14:02 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Как было ране заявлено, участники программы будут не только следить за соблюдением оружейного эмбарго, но и пресекать контрабанду ливийской нефти.


    Наверное Эрдоган очень "обрадуется"...
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:49 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Наверное Эрдоган очень "обрадуется"...

      Немцы и турки на одной стороне. Как всегда.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 15:09 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        А как всегда?Не считая начала 20 века
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 15:17 Новый
          • 0
          • 0
          0
          А как всегда?




           Показать / Скрыть текст


          Глобально, Турция - стратегический союзник Германии. Давняя песня, со времен Фридриха Вильгельма I.
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 15:37 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Так вроде Friedrich Wilhelm I с Петром 1 дружил.. request
            1. Arzt
              Arzt Сегодня, 15:51 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Так вроде Friedrich Wilhelm I с Петром 1 дружил.. recourse

              Все со всеми дружили. И Все со всеми воевали. Важна тенденция и глубинная суть.
              Есть такая книжка.


              Можно сказать, что после последней осады Вены, Фридрих Вильгельм открыл новый этап во взаимоотношениях Турции и Германии, начав набирать турок в элитную германскую кавалерию. Дальше-больше.

              Современная миграция в Европу вообще и Германию в частности, о которой взахлеб пишут некоторые на ВО, в надежде скорого конца европейцев (интересно, они подумали, что потом с нами будет), на самом деле управляемый процесс.

              Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten (Международные соглашения ФРГ по привлечению иностранных рабочих) - регулируемый завоз гастрабайтеров с 60-х годов.
              С 1960 по 1973 в ФРГ заехало 2,6 млн.

              У турок особое отношение к немцам. И у немцев к туркам тоже.
              Немцы всегда помогут туркам удержать Проливы.
          2. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 15:43 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Вы либо заблуждаетесь, либо сознательно вводите в заблуждение людей.
            1. Arzt
              Arzt Сегодня, 15:55 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Вы либо заблуждаетесь,

              Возможно. Это все ИМХО.
              Будете в Турции на отдыхе понаблюдайте за отношениями турок и немцев.
      2. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 15:49 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Уточните,когда и где турция и германия состояли в коолиции,до начала 1900 года.
    2. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 16:44 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: cniza
      Как было ране заявлено, участники программы будут не только следить за соблюдением оружейного эмбарго, но и пресекать контрабанду ливийской нефти.

      Наверное Эрдоган очень "обрадуется"...

      Эрдоган запомнил видать на всю жизнь ,как его колонну нефтенавливников Российские ВКС раздолбали в пух и прах (по инфе клан Эрдогана на этой контрабанде хорошие деньги имел)))))
      Сейчас опять Виктор ,Эрдоган явно нарывается ..Хотя буквально вчера совместное патрулирование северных районов Сирии с турками провели и без эксцесов .
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Восток дело тонкое , там много чего не понятно и куда выведет...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:09 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А турецкий конвой сопровождаемый ВМФ Турции они смогут остановить?Я бы на это посмотрел.Там и Алжир может подтянуться.
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:49 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      А турецкий конвой сопровождаемый ВМФ Турции они смогут остановить?

      Они наоборот, его сопроводят.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Тоже вариант.
  6. Оператор
    Оператор Сегодня, 14:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Вот не надо было плыть немецкому фрегату к месту, где между собой выясняют отношения Италия, Турция и Катар vs Франция, Египет и ОАЕ laughing

    Кто-то сдох (США, не?) и сразу все смешалось в калабуховском доме - М.Булгаков (С).
    1. Lebed
      Lebed Сегодня, 14:21 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Оператор
      Вот не надо было плыть немецкому фрегату к месту, где между собой выясняют отношения Италия, Турция и Катар vs Франция, Египет и ОАЕ

      Видимо, ситуация с мигрантами достала Фрау. Решили примирением заняться.
    2. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вот не надо было плыть немецкому фрегату к месту, где между собой выясняют отношения Италия, Турция и Катар vs Франция, Египет и ОАЕ laughing

      Немцы главные "миротворцы". Все осуществяется в рамках Берлинской конференции по Ливии 19 января 2020 г.
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 15:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Кто-то сдох (США, не?) и сразу все смешалось в калабуховском доме - М.Булгаков (С).

      Неее, они как всегда в теме. Завалили Каддафи, заварили кашку и разогревают.
      В идеале - повторить ПМВ, ВМВ - столкнуть Европу и нас (а еще бы и Китай!).

      Европа и турки за Фаиза Сараджа премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

      Хафтар Халиф, Командующий Ливийской национальной армией типо наш.

      Типо потому, что хоть и закончил курсы "Выстрел" и академию Фрунзе, но потом стал врагом Каддафи, свалил в Штаты и 20 лет жил в Виргинии и вместе с ЦРУ строил планы по свержению своего "Духовного отца".

      Так, что замес крутой, как умеют в Лэнгли. bully
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 16:45 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Европа для нас - всего лишь объект под названием ТВД.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:12 Новый
      • 0
      • 0
      0
      КАЛАБУХА!!!!!!!! И Германии подушкой по репе....Как в 45-м....
  7. Arzt
    Arzt Сегодня, 14:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Операция IRINI
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  8. Курьер
    Курьер Сегодня, 14:30 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    И африканский корпус Роммеля good
  9. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 15:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: халпат
    ...Сначала я молчать хотела;
    Поверьте: моего стыда
    Вы не узнали б никогда,
    Когда б надежду я имела
    Хоть редко, хоть в неделю раз
    В деревне нашей видеть вас...

    Но Вы, друг Дональд два-три-рас.
  10. Чарик
    Чарик Сегодня, 15:45 Новый
    • 0
    • 0
    0
    https://yandex.ru/video/preview?text=паисий%20святогорец%20про%20турцию&path=wizard&parent-reqid=1595940308832806-1538580022650406541300299-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=11904359788365972128
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Там хоть место для американской АУГ осталось.Кстати где она ?А Египет АУГ пропустит каналом?
  12. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:10 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Двумя другими "нарушителями" являются ОАЭ и, конечно же, Россия.

    Эти 250 героических моряков будут противостоять этой вероломной и агрессивной России!
  13. bulava
    bulava Сегодня, 16:21 Новый
    • 1
    • 1
    0
    К середине августа...он там под парусом что ли идёт?