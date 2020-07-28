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В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В

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В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В

Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет. Об этом сообщила пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского.


Как говорится в сообщении, во время ресурсных испытаний самолет подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 5000 полетов. Далее он пройдет комплекс статических испытаний. На все это в ЦАГИ отводят около двух лет.

Кроме этого, в ближайшее время пройдут работы по улучшению конструктивных характеристик самолета.

На ближайшее время запланированы совместные работы по улучшению аэродинамики, конструктивных характеристик и доработке системы управления будущих серийных самолетов Ил-112В

- заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, в ресурсных испытаниях примет участие второй экземпляр самолета Ил-1122В, собранный специально для этого в Жуковском. Данный самолет не будет участвовать в летных испытаниях, которые будут проводиться независимо от ресурсных.

Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Легкий военный транспортник Ил-112В предназначен для перевозки личного состава, вооружения, техники и других грузов массой до 5 тонн. В перспективе машина заменит устаревшие самолеты Ан-26 и Ан-24.

Первый образец Ил-112В, предназначенный для летных испытаний, поднялся в воздух 30 марта 2019 года и совершил три полётных круга с имитацией посадки. Однако самолет не соответствовал требованиям Минобороны по грузоподъемности и был отправлен на доработку.

Предприятия дивизиона транспортной авиации ОАК будут готовы к серийному производству Ил-112В в 2022 году, сообщили ранее в компании.
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ЦАГИ начинает ресурсные испытания второго экземпляра самолёта Ил-112В
Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ
48 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:11 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года.
    Да не смешите...Это их ВОЗОБНОВИЛИ тогда,а так то работы начинались в 2004 году, но потом их притормозили, в угоду украинско-российскому сотрудничеству...
    Легкий военный транспортник Ил-112В предназначен для перевозки личного состава, вооружения, техники и других грузов массой до 5 тонн. В перспективе машина заменит устаревшие самолеты Ан-26 и Ан-24.
    Не совсем полноценная то замена получается...имея менее мощные моторы, но у которых ресурс выше, Ан-26 перевозит БОЛЬШЕ 5 тонн груза...Печалька
    Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет.
    А ускорить работы по этому проекту не как нельзя? Второй полет "112" был обещан на весну...видишь ли взлетную полосу зимой перекопали на заводе, уже середина лета и что ВПП так и починят?
    1. Lebed
      Lebed Сегодня, 14:17 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: svp67
      потом их притормозили, в угоду украинско-российскому сотрудничеству

      И профукали несколько лет
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:19 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Цитата: Lebed
        И профукали несколько лет

        Науку и кадры ПРОФУКАЛИ, вот что жаль. Что то такая крамольная мысль, все больше посещает, что не взлетит "112-ый" и скоро объявят о новом проекте.
        А у нас уже и Ан-12 скоро все на покой уйдут, а замена ему вообще не намечается...все на словах
        1. Lebed
          Lebed Сегодня, 14:26 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: svp67
          все больше посещает, что не взлетит "112-ый" и скоро объявят о новом проекте.

          Учитывая, что требуемые характеристики не достигнуты - не удивлюсь. С другой стороны, лучше сразу признать, что ошиблись, и начать исправляться, чем серийно гнать недоделку.
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 14:51 Новый
            • 2
            • 2
            0
            До сих пор неясно, откуда лишний вес решили "сбросить" и что из "этого", в конце концов, "вышло". "Беременный икровоз" совсем не катит.
    2. VO3A
      VO3A Сегодня, 14:20 Новый
      • 7
      • 6
      +1
      Похоже, нужно заново делать самолёт, иначе как можно улучшить аэродинамику? Полный пролёт ...Так видно всё по крылу ....Ну хоть не наклепали много, как Суперджетов по блату, и через колено гражданскую фирму ТУ не ломали, экспертам рот не затыкали , лярды из бюджета не пилили...Тут ещё малой кровью отделались....Или всё ещё впереди ? Лучше не надо...Признайте ошибку и вперёд работать....
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:21 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: VO3A
        Похоже, нужно заново делать самолёт

        Как не печально, но похоже, что так...там и в фюзеляже несколько тонн лишнего веса...
        1. Дядя Изя
          Дядя Изя Сегодня, 14:35 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Да в 37 году не иначе как вредительство назвали бы и кого в расход кого по шарашкам ))
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:54 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Цитата: VO3A
        Похоже, нужно заново делать самолёт, иначе как можно улучшить аэродинамику? Полный пролёт ...Так видно всё по крылу ....Ну хоть не наклепали много, как Суперджетов по блату, и через колено гражданскую фирму ТУ не ломали, экспертам рот не затыкали , лярды из бюджета не пилили...Тут ещё малой кровью отделались....Или всё ещё впереди ? Лучше не надо...Признайте ошибку и вперёд работать....

        Ваши слова верны для Ан-178.Там действительно все переделывать надо.С центром тяжести ошибочка вышла.По сути новый самолет надо делать, в том числе из-за множества российских комплектующих.У Ил-112В,который вы поспешили похоронить,и близко таких косяков как на Ан-178 нет.Работы по Ил-112В проводятся основательно.Статические испытания и прочее.Так что самолет (Ил-112В) доведут до ума.Не сомневайтесь.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 15:43 Новый
          • 0
          • 5
          -5
          Так что самолет (Ил-112В) доведут до ума


          До уровня испанского С-295 ? Их уже даже казахи закупили . И всякие канадцы с бразильцами , финно-поляками и узбеко -саудитами. Весь мир , короче.
          А так да, доведут и закупят для ВВС РФ пару сотен. На гражданке ему делать нечего с такими "талантами". Кто хоть генеральный конструктор этого чуда-юда ? Остап -Бендер Сильванский помер давно вроде.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 16:13 Новый
            • 7
            • 2
            +5
            До уровня испанского С-295 ?

            А почему бы и нет?Строят ведь серийно Ил-76МД-90А ,хотя тоже было много сложностей.
            Их уже даже казахи закупили . И всякие канадцы с бразильцами , финно-поляками и узбеко -саудитами. Весь мир , короче.

            И что дальше?Весь мир.Надо своими мозгами жить,а не смотреть на якобы весь мир.Китайцы ведь не закупили и СССР не закупал.Надо свое производство развивать,а не как в начале нулевых у нас есть нефть и мы на деньги от нефти будем все покупать,а производить ничего не будем.Ага.Санкции развеяли эти иллюзии,у кого они ещё оставались.Надо быть самодостаточными и не зависеть от чей то благосклонности. Вспомните историю с Мистралями. Время все расставило по своим местам.Зато сами начали строить УДК.Нет худа без добра.
            На гражданке ему делать нечего с такими "талантами".

            Для гражданки будут Ил-114-300,МС-21-300,
            Ил-96-400М.Ил-112В легкий военный транспортный самолет.
            1. dauria
              dauria Сегодня, 17:08 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              .Надо своими мозгами жить,а не смотреть на якобы весь мир

              Ну, раз своими, да ещё мозгами...тогда вопрос - что такого с весовой сводкой приключилось , что аналогичный самолёт с аналогичными размерами, движками ,ЛТХ берёт 9,5 тонн, а наш только 5 ? Это не "слегка хуже", это фиаско мирового масштаба.
        2. VO3A
          VO3A Сегодня, 17:22 Новый
          • 0
          • 4
          -4
          Его доведут до ума ? Это как ? Я про Ан-178 ничего не говорил! А вас доведут ? Я ни кого не хоронил..Урёнок...Пирожок с полки возьмите там два, ваш средний..
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 17:30 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Пирожок с полки возьмите там два, ваш средний..

            У вас из двух пирожков один средний? laughing good
            Зеленский по вам плачет.С вами всё понятно.
            Цитата: VO3A
            Его доведут до ума ? Это как ? Я про Ан-178 ничего не говорил! А вас доведут ? Я ни кого не хоронил..Урёнок...Пирожок с полки возьмите там два, ваш средний..

            Назовите причину вашей истерики.Валерьяночки дать?
        3. VO3A
          VO3A Сегодня, 18:00 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Читать научитесь...
          и вперёд работать....
      3. sg7s
        sg7s Сегодня, 17:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        "видно по крылу" ...Это солидно , я бы сказал - "экспертно" ( у нас сейчас таких икспертов- тьма)...Нормальный ероплан, прямое крыло, турбовинтовентилляторы, (похоже пд-8 приспособят, хотя бы коре и горячую часть), удлинение вкупе с тввд даст норм дальность и расход...Что не так ? Арбузы и Боинги покоя не дают ? Так там денег вложено больше чем вы можете назвать количество нулей ( ну, печатают они баксы и евро , мы не можем ...) Спокойно , спокойно , делаем что можем ...Да , воровство , да, гниль бюрократов, но ...Ближний замену як-40,Ан-24, (легенде- ил-14 с аш-82Т) .Летчики -пилоты есть ?? Как вам трястись с крейсерской - 345 км/ч 4000 км ? Без "михаила", с арк-9 (привет , тити-тати , не забыли ?), уши уже заныли...Ли-2 (дуглас) ,спс королеве, но передняя стойка и вуаля- ЛЕГЕНДА ГВФ !
        1. VO3A
          VO3A Сегодня, 17:36 Новый
          • 0
          • 3
          -3
          "видно по крылу" ...Это солидно , я бы сказал - "экспертно" ( у нас сейчас таких икспертов- тьма)

          Крыло прямое узкое и впереди. Аэродинамику учил ? Или у нас грузовые самолёты аэродинамически неустойчивы. Алёша, не надо себя так пачкать, ещё и выводы делать о других..вслух. Обтекай молча , если нравится..
        2. VO3A
          VO3A Сегодня, 18:02 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Серый обыватель размышляет о самолёте, не зная что это такое...
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:22 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      До невозможности противно, сдвигают вправо как хотят, и отвественности никакой не несут!
    4. Souchastnik
      Souchastnik Сегодня, 14:36 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      А ускорить работы по этому проекту не как нельзя?

      Если вернуться к тексту, то :
      во время ресурсных испытаний самолет подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 5000 полетов

      при делении 5000 на 365 получим по 14 в день без учета праздников и выходных. То есть, надо провести 14 экспериментов с нагружением конструкции, причем не как член передернуть туда-сюда. А с учетом продолжительности нагрузок. Люди в ЦАГИ тоже отдыхать хотят. И круглосуточно не работают. Это только в армии можно дать команду "не знаю как, но чтоб к утру всё было". Ну и с учётом прочих факторов, 2 года это реальный срок.
      Мне не удобно об этом Вам говорить учитывая головной убор, изображенный на аватарке.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 18:21 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Как же раньше-то все успевали?
        Да охренели ВСЕ!(в том числе про себя).Видя происходящее руки опускаются...
    5. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 14:55 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Работаю в ЦАГИ и не вкурсе что творится.подозреваю что самолёт в Туполева в ангаре
    6. turishev
      turishev Сегодня, 17:41 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      ВПП сделали - осталась неделя для отлаживания наземного оборудования
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:22 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: turishev
        ВПП сделали - осталась неделя для отлаживания наземного оборудования

        Хоть одна приятная новость на общем фоне...
  2. Курьер
    Курьер Сегодня, 14:32 Новый
    • 2
    • 6
    -4
    Надо добыть С 130 и скопировать.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:12 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Курьер
      Надо добыть С 130 и скопировать.

      Не того класса самолет С 130,чтобы сравнивать его с Ил-112В. Аналогом Геркулеса должен стать Ил-276 с грузоподьемностью 20 тонн.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 16:56 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Не того класса самолет С 130,чтобы сравнивать его с Ил-112В.


        Видите ли, если сравнивать Ил -112 с полными аналогами типа С-295 или Alenia C-27 сразу надо спрашивать "Куда пять тонн нагрузки девалось при всех остальных равных ? " Или из мокрых досок планер делали , или из чугуна .
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Курьер
      Надо добыть С 130 и скопировать.

      Значительно проше и дешевле было у "Антонова" проектами разжиться...он то под наши комплектующие и возможности свои заводы проектировал...
  3. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 14:33 Новый
    • 6
    • 6
    0
    еще одно позорище, пример распила, деградации отечественной конструкторской школы и воровства.
    сравните древний ан-26 с грузоподьемностью 5,5 т и этот "новейший" гомункулус с новыми, на 500 лошадей более мощными движками и грузоподьемностью 3т (((
    после скандала на первом опытном за год работы подняли грузоподьемность до 4 т и уткнулись в потолок (((
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:44 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Ну тут некоректно сравнивать, все же самолеты разного типа.

      Ан, это ближе к испанскому Арбузику. То есть экономичный и хороший корпус, в который броневик не въедет.


      Родное МО еще в далекие годы, видно удачно побывало на авиасалоне, а то командировочку освоило, и прописало требования, а-ля РуссоСпартан, только двигатели пожиже, поэтому и все характеристики уплыли в слабенькие двигатели. Все же на исходном, Р-Р на тысячу коней больше каждый.



      Спартан собственно основное преимущество имеет в том, что везет какую Ивеку спокойно. МО также захотело толстячка, вышел Ил-112В. Испанцы же изначально сделали ставку на то, что броневички разбухают как в весе, так и в габарите. Да и везти 1 штуку практически никогда не нужно, среди актуальных задач. Зато возить паллеты, различные ящики и оборудование нужно постоянно. Также неплохо внести всякие многофункциональные фишки, вроде быстрой установки человеческого салона для дальнего перелета. Ну и все это вместить в корпус регионального турбовинта. В итоге вышла бомба, хит продаж на рыночке.

      Итальянцы все еще никак сотню машин продать не могут.
      У Ила уже на этом этапе все печально.
      С295 же разлетаются как пирожки, уже под 200 поставленных и обширный лист заказов.


      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:27 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: donavi49
        Ан, это ближе к испанскому Арбузику. То есть экономичный и хороший корпус, в который броневик не въедет.

        При весе в 5,3 тонны, в нашем "112" и "Тигру" места не найдется, а БА-64, уже давно с вооружения снят
  4. Pilot1974
    Pilot1974 Сегодня, 15:01 Новый
    • 2
    • 9
    -7
    Допроектировались... Думаю что и с МС-21 такая же петрушка. Ещё в 2018г. должны были первые машины поступить в Аэрофлот, а он до сих пор не получил сертификат. А что вы хотите, когда руководят шоу-продюсер и статистик с иффективными мэнэджэрами?
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:19 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      С МС-21 все впорядке. Летает не первый год.Просто конкурент на Западе никому не нужен вот и затягивают с сертификацией, и санкции вводят ,лишь бы на рынок не пустить.МС-21 хвалят даже американцы,потому препоны и ставят.Самолёт удался.А вам уважаемый лишь бы набросить на вентилятор.Чего вы добиваетесь?Чтобы было как на Украине,где все навечно поуши в известной субстанции увязли со своими майданами,по сути деградировали до уровня недоразвитых африканских стран?
      1. VO3A
        VO3A Сегодня, 17:27 Новый
        • 0
        • 6
        -6
        В порядке ? Он на внутренние линии нужен ещё вчера...Хороший у вас порядок...Пирожок взял ? На ПД-14 чужие генераторы и насосы не поставишь, чужую енергосистему не запитаешь...Систему воздушную и кондиционирования чужую не прилепишь..Ты думаешь так просто поставить свой движок на самолёт ? Это не твой уровень африканских стран..
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 17:38 Новый
          • 1
          • 1
          0
          чужую енергосистему не запитаешь...

          Энергосистему.Хотя если ты с Украины,то тебе можно.
          Это не твой уровень африканских стран..

          Согласен.Ваш уровень( то есть уровень одной соседней страны wink ).
          1. VO3A
            VO3A Сегодня, 17:41 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Я с Дона, на лбу запиши..Из военного сословия , дважды русский, опора страны...
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 17:51 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Янукович что ли?
              1. VO3A
                VO3A Сегодня, 18:11 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                А что вы ещё можете? Знаний нет, опыта нет, ума тоже нет..Обыкновенный ТРОЛЬ...Пустышка, зарабатываешь колкостями авторитет среди своих ?
                Ну получу лишний бан !!! Мне не убудет...
  5. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 15:45 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: VO3A
    Ну хоть не наклепали много, как Суперджетов по блату, и через колено гражданскую фирму ТУ не ломали, экспертам рот не затыкали , лярды из бюджета не пилили...

    Похоже начался вечер офигительных историй, ну давайте рассказывайте про лярды, экспердов и гражданскую фирму ТУ, я весь во внимании. Только не говорите обычные фразы: "так это же все знают", "да это и ежу понятно", "просрали полимеры, мозги уехали, рук не хватает, денег нет .... но вы держитесь" :)
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:01 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Скорее всего имеем дело с чисто украинским подходом к авиации.Главное много самолетов не клепать,а сделать только по одному опытному экземпляру и долго и упорно искать хоть какого то покупателя и в итоге так и не найти.Ан-132,Ан-178 в пример.Для кого делают эти самолёты? Для галочки что ли?Куда там Суперджету ,счёт выпуска которого пошёл на 3 сотню.
    2. sg7s
      sg7s Сегодня, 17:27 Новый
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      "еж вообще не в курсах, мозги как бы на месте" ...Про фирму Ту - могу с ответственностью гаркнуть - слабые еропланы..полтинник - очень (неграмотно сказал,но тем не менее) строгий самолет , если бы не НК - все бы как в сочах Б-3 с ансамблем.....Мясищевских(вот где таланты), яковлевских,сухих просто задавили авторитетом Туполева , ну , не шло...отойди , нет , пёр как баран(тупой баран) на ворота! не твоё , не надо ....походите в ЛИИ , найдите стариков, много чего вам расскажут...
  6. Волжанин64
    Волжанин64 Сегодня, 15:51 Новый
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    Вчера на канале "Звезда" смотрел как создавали вертолет Ми-4. Правительство поставило задачу КБ Миля и КБ Яковлева создать за 12 месяцев вертолет. Уже через 7 месяцев с учетом работ по доводке машины она совершала полеты, а на следующий год была принята на вооружение. До этого рассказывалось о том, что конструкторам была поставлена задача создать легковой полноприводный вездеход. На это отводилось 4 месяца., через 3 месяца машина была передана на испытания.
    Что-то нужно видимо менять в "Консерватории". Или люди тогда были умнее и работоспособнее, или просто они не "осваивали бюджет"
    1. avia12005
      avia12005 Сегодня, 16:27 Новый
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      Никто ещё не вспоминает про многострадальную замену великого Ан-2. А там вообще конь не стоял, хотя этот "конь" уже летать в сентябре вроде должен.
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 16:26 Новый
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    То есть сертификат как минимум до 23 года не получат. С учетом дополнений, задержек, различных форс-мажоров, объективно 25 год (под елку 2026) сдача первых бортов и начало эксплуатации.
  8. Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 16:37 Новый
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    Возможно, все кто ругает Ил-112 и его создателей в чём-то и правы. Но мне этот аэроплан очень нравится! Желаю его создателям успешной работы, поменьше заковык, побыстрее поднять его в воздух и пустить в серию!!! yes yes yes
  9. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ Сегодня, 16:50 Новый
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    Х-32 бы еще приделать...
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 17:09 Новый
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      Куда именно приделать хотите? На крыло точно не получится.Весит Х-32 почти 6 тонн.У Ил-112В грузоподьемность 6 тонн.То есть теоретически можно приделать,но к какому месту ,извините за нескромность?
  10. Алексей 2020
    Алексей 2020 Сегодня, 17:00 Новый
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    Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года.

    Программа Ил-112В стартовала в 2002 г., когда ВВС России объявили конкурс на создание перспективного легкого военно-транспортного самолета грузоподъемностью 5-6 тонн, который должен был прийти на смену в государственной авиации устаревающим Ан-26. И с тех времен каждый год всё обещают и обещают, что вот-вот, сегодня , завтра поступит..., запустим... И так везде.За страну обидно.