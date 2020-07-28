В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В

На ближайшее время запланированы совместные работы по улучшению аэродинамики, конструктивных характеристик и доработке системы управления будущих серийных самолетов Ил-112В

Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет. Об этом сообщила пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского.Как говорится в сообщении, во время ресурсных испытаний самолет подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 5000 полетов. Далее он пройдет комплекс статических испытаний. На все это в ЦАГИ отводят около двух лет.Кроме этого, в ближайшее время пройдут работы по улучшению конструктивных характеристик самолета.- заявили в пресс-службе.Как ранее сообщалось, в ресурсных испытаниях примет участие второй экземпляр самолета Ил-1122В, собранный специально для этого в Жуковском. Данный самолет не будет участвовать в летных испытаниях, которые будут проводиться независимо от ресурсных.Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Легкий военный транспортник Ил-112В предназначен для перевозки личного состава, вооружения, техники и других грузов массой до 5 тонн. В перспективе машина заменит устаревшие самолеты Ан-26 и Ан-24.Первый образец Ил-112В, предназначенный для летных испытаний, поднялся в воздух 30 марта 2019 года и совершил три полётных круга с имитацией посадки. Однако самолет не соответствовал требованиям Минобороны по грузоподъемности и был отправлен на доработку.Предприятия дивизиона транспортной авиации ОАК будут готовы к серийному производству Ил-112В в 2022 году, сообщили ранее в компании.