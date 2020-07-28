На Украине модернизировали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»

На Украине проведена очередная модернизация боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С". Опытный экземпляр был показан во время посещения новым украинским вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским государственного предприятия Киевское конструкторское бюро "Луч".
Как сообщается, опытный образец боевой машины 9П149 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" был создан специалистами КБ "Луч". По имеющейся информации, испытания опытного образца модернизированного комплекса планируется начать в ближайшее время.
Как заявили разработчики модернизированного комплекса, боевая машина "Штурм-С" оснащена вместо штатных ПТУР 9М114 разработанными в КБ "Луч" управляемыми ракетами РК-2В "Барьер-В" с лазерной лучевой системой наведения. Заявленная дальность стрельбы украинских ракет - 6 километров. Еще одно изменение - применение для обнаружения целей и наведения ракет круглосуточной оптико-электронная системы ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод". Шар системы ОПСН-И установлен в передней части машины и в походном положении закрывается броневой заслонкой, которая откидывается перед проведением стрельб.
Изделие ОПСН-И обеспечивает, как заявляется, дальность обнаружения целей до 14,5 километров, а с 6 километров позволяет точно идентифицировать цель. С большой вероятностью можно сказать, что данное изделие все-таки предназначено для авиации, но никак не для сухопутной техники.
Также на модернизированном варианте комплекса "Штурм-С" установлены индикаторы лазерного излучения и система постановки аэрозольной завесы.