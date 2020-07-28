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На Украине модернизировали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»

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На Украине модернизировали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»

На Украине проведена очередная модернизация боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С". Опытный экземпляр был показан во время посещения новым украинским вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским государственного предприятия Киевское конструкторское бюро "Луч".


Как сообщается, опытный образец боевой машины 9П149 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" был создан специалистами КБ "Луч". По имеющейся информации, испытания опытного образца модернизированного комплекса планируется начать в ближайшее время.

Как заявили разработчики модернизированного комплекса, боевая машина "Штурм-С" оснащена вместо штатных ПТУР 9М114 разработанными в КБ "Луч" управляемыми ракетами РК-2В "Барьер-В" с лазерной лучевой системой наведения. Заявленная дальность стрельбы украинских ракет - 6 километров. Еще одно изменение - применение для обнаружения целей и наведения ракет круглосуточной оптико-электронная системы ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод". Шар системы ОПСН-И установлен в передней части машины и в походном положении закрывается броневой заслонкой, которая откидывается перед проведением стрельб.


Изделие ОПСН-И обеспечивает, как заявляется, дальность обнаружения целей до 14,5 километров, а с 6 километров позволяет точно идентифицировать цель. С большой вероятностью можно сказать, что данное изделие все-таки предназначено для авиации, но никак не для сухопутной техники.

Также на модернизированном варианте комплекса "Штурм-С" установлены индикаторы лазерного излучения и система постановки аэрозольной завесы.

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Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ»
27 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:44 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Изделие ОПСН-И штука дорогостоящая и требует серьезных знаний ,да еще момент:
    Современный прицел для военной техники разработали в Харьковской области. Универсальную оптико-прицельную станцию ​​создали специалисты изюмского приборостроительного завода. Размером небольшая, может монтироваться на вертолетах и ​​беспилотниках. Аппарат имеет лазерное наведение, что обеспечивает сверхточное попадание в цель. Серийное производство может начаться 2020 года.

    Оптико-прицельная станция (ОПСН-И) разработана ГП «Изюмский приборостроительный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», первая и единственная в Украине такого класса.

    А может и не начаться ..................
    1. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 14:58 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Это же копия "хризантемы"только оптика верталётную напоминает.
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 15:21 Новый
        • 2
        • 7
        -5
        Это же копия "хризантемы"только оптика верталётную напоминает.

        Так и Уруский, как нелицензионная, как раз глаза темнее, копия нашего Борисова. winked

      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:53 Новый
        • 1
        • 3
        -2
        Как не "модернизируй" - всё одно ж.... получается....Хо хляндия, блин......
        1. Аннигилятор
          Аннигилятор Сегодня, 16:38 Новый
          • 2
          • 3
          -1
          А как же "декоммунизация"?От российских праздников отказываются,от вооружения-не хотят?Одно слово-.....(удалено модератором).
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 16:43 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: Аннигилятор
            Одно слово-.....(удалено модератором).

            Вот только ЭТО и остаётся (то, что удалено модератором).....
        2. COJIDAT
          COJIDAT Сегодня, 18:03 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Лохляндия - страна лохов и проституток
      3. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 18:26 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: vkl.47
        Это же копия "хризантемы"

        Нет.
        "Хризантема" зверь совсем другого уровня.
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:58 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Прикольно они универсальную оптико-прицельную станцию для вертолетов и беспилотников приземлили.
      "Кулибины" недоделанные.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 18:25 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: OrangeBigg
        Прикольно они универсальную оптико-прицельную станцию для вертолетов и беспилотников приземлили.

        Зато минимальные затраты на разработку.
        Им всё равно деваться некуда, исправных 114-х ракет у них явно нет. В Восточной Европе их не производят.
  2. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 14:55 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    А ещё нет статистики о том сколько обслуживающего персонала пострадало от испытаний сего "шедевра" украинской оборонки? Про эксплуатацию вообще скромно умолчу.
    Например, про миномёт "Молот" говорят, что он очень эффективен против собственных расчётов, значительно больше чем против недругов данной "вундервафли".
    1. Андрей Великолепный
      Андрей Великолепный Сегодня, 16:03 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      «Например, про миномёт "Молот" говорят, что он очень эффективен против собственных расчётов»
      Я тоже вспомнил про « Молот» , расчёта два соих же уложил!?
      1. Мрачный скептик
        Мрачный скептик Сегодня, 16:10 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Побольше, на испытаниях угробили пару расчётов полностью до 200-х, а в АТО-ООС тоже случаи не единичные были, правда касатики уже знали "капризный" характер сего инструмента и ховались по щелям и поэтому во всех случаях поражения расчётов были не 100%. А вот про поражения противника этим "молотком" пока слухи не доходили ибо мина летит тоже загадочно и непредсказуемо, так что не факт, что в ту сторону, в которую миномёт был наведён.
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:03 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Единичные экземпляры клепать еще не значит в серию запустить. К тому же что еще покажут испытания. Понятно, что наследие советской техники надо им модернизировать, но ресурсы для это так же необходимо иметь,как и технологическую базу.
    1. Тави
      Тави Сегодня, 16:35 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      да, НАТО не похвалит...
  4. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 15:03 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Камрады подскажите 6км уверенной идентификации цели для наземной техники это много или мало? Идентификация от ПО зависит?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:01 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Rothmans
      Камрады подскажите 6км уверенной идентификации цели для наземной техники это много или мало?

      Если средняя дальность стрельбы для ЕТВД это 2,5 км, вот и думайте...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:04 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Стандарт, который был вчера. Т.е. советскую разработку как они улучшили, не монятно.
      Сейчас всё стремятся к дальности 15-16 км, а то и выстрелить не успеешь, как тебя накроют. Про остальные параметры не известно, наверно большой, большой секрет.
      Впрочем и по нашим системам не всё говорят, разве что про экспортные модели.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:13 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Некий колхозный танк, с миру по нитке - голому рубаха, впечатляет
  6. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 15:21 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Вот одна из 250 ОКР, о которых судачили утром и завершилась... Осталось ещё 249...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:42 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Всетаки хорошая штука МТЛБ.А украинцам желаю чтобы их ОПСН-И, так и осталось в единственном экземпляре.
  8. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:48 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    А вообще смотрится вполне серьезно.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 16:00 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странно, но Украина выпускала очень хороший прицельный комплекс для ПТРК "Хризантема", что литерой "Х" производство отметили?
  10. agoran
    agoran Сегодня, 16:18 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Очень сомневаюсь, что в стране потомков древних шумеров могут произвести , что-то дельное.
    Конструкторы времен СССР уже на пенсии, современные инженеры или в РФ или в ЕС на работу уехали.
    Пример:
    - минометы собственного производства убивают своих.
    - взялись за ремонт с-тов - не "шмогла".
    - взялись за поставку БТР - сварные швы разошлись.
    За что не возьмутся чубатые, все равно дерьмо получается.
  11. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 16:31 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    На Украине модернизировали


    после "революции гидности" на Украине если берутся за модернизацию военной техники то получается шахид-мобиль а если за модернизацию оружие то оно мигом превращается в оружие шахида .
  12. ZeevZeev
    ZeevZeev Сегодня, 16:50 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Интересная идея, но прицельный комплекс лучше бы сделать выдвижным на штанге, чтобы можно было стрелять из укрытия. Выдвинул из за бугра станцию наведения (естественно, в нормальный цвет покрашенную), выявил цель, поставил на нее маркер, и шмальнул ракету, не высовываясь.
    1. Mpx
      Mpx Сегодня, 17:29 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Зря вы им такую идею подали