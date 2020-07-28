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Труба Людвига не теряет актуальности: в США рассказали об исследованиях гиперзвукового движения

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Сотрудники университета Сан-Антонио (Техас, США) и американского Юго-Западного научно-исследовательского института получили заказ на изучение движения объектов на гиперзвуковых скоростях. По последним сведениям, эти исследования заказаны военным ведомством США, которое собирается получить гиперзвуковое оружие.


Работы ведутся в лаборатории под руководством Кристофера Комбса и Николаса Мюшке.

Николас Мюшке:

Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге сделать полные аэродинамические измерения в действительно репрезентативной гиперзвуковой среде. Эти измерения будут способствовать разработке гиперзвуковых объектов следующего поколения.

Отмечается, что важной фазой исследования является то, что связано с изучением параметров воздуха, который соприкасается с объектом, движущемся на скорости более 5 Махов (это и есть гиперзвуковая скорость). Исследователи напоминают, что при таких скоростях объекта контактирующий с ним воздух начинает распадаться на молекулы, которые впоследствии могут выстраиваться в новые соединения. Так, отмечается распад воздуха на молекулы азота и кислорода, выстраивающиеся в различные конфигурации при огромных температурах.

Исследователи рассказали о методе:

Мы провели первый этап исследований в машиностроительной лаборатории, используя двухступенчатую систему лёгких газовых пушек, которая имитирует условия гиперзвукового полета и позволяет получать изображения объектов в гиперзвуковом полете. Когда мы запускаем объект на гиперзвуковых скоростях, воздух вокруг него начинает разрушаться. Температура, которая при этом возникает, может превышать температуру поверхности солнца. Выстраивается конфигурация, параметры которой нам позволяют отследить лазерные лучи, которые мы наводим на то, что раньше было воздушной массой.



Отмечено, что среда, образующаяся при полёте объекта на гиперзвуковых скоростях, интенсивнее поглощает лазерное излучение. Затем появляется свечение разных длин волн. На этом основании, как заявлено, можно построить математические и физические модели гиперзвукового движения, которые позволят подобрать подходящие материалы для эффективного полёта на гиперзвуковых скоростях.

Из заявления Кристофера Комбса:

Мы надеемся измерить давление, температуру и плотность окружающей среды, что в конечном итоге приведёт к действительно репрезентативной картине гиперзвуковой среды полёта, которую чрезвычайно трудно изучать в реальных условиях.

Отмечается, что часть экспериментов проводится в трубе Людвига с быстродействующей диафрагмой. Максимальные скорости, для которых осуществлялись эксперименты, в американской лаборатории составили 6-7 М. Примечательно, что труба Людвига - далеко не суперсовременное изобретение. Её разработали в Германии в середине 1950-х. В ней проводились эксперименты по моделированию "поведения" частей летательных аппаратов в разных странах, по турбулентности. Судя по заявлениям американских учёных, труба Людвига не теряет актуальности и при современных исследованиях в области гиперзвука.
Использованы фотографии:
UTSA (Университет Техас - Сан-Антонио)
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39 комментариев
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  1. Лексус
    Лексус Сегодня, 15:26 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Всё новое - хорошо забытое старое. Что неудивительно, ведь научная мысль всегда опережает технологические возможности. Получится ли сейчас догнать - не факт.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:29 Новый
      • 6
      • 6
      0
      Далеко им ещё до испытаний изделий уровня ГЗУР ,Циркона с ГПВРД .По сути начинают только азы познавать.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:39 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        У нас летают - у них исследуют. Нормальненько....
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:43 Новый
          • 5
          • 4
          +1
          Пусть все так и дальше остается.Американцы и так дофига о себе возомнили,а с гиперзвуковым оружием совсем с ума сойдут.Побережем их нервы.Пусть остаются на стадии исключительных и не переходят на стадию сумасшедших.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 15:49 Новый
            • 4
            • 4
            0
            Цитата: OrangeBigg
            Пусть все так и дальше остается.Американцы и так дофига о себе возомнили

            Давным-давно (не по рождению, а по истории) я подозревал, что Америка слишком до фига о себе думает. Сейчас пожил, послужил, посмотрел - и убедился.
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 16:02 Новый
              • 4
              • 2
              +2
              У них тоже давно летает и летало, тут исследования для уменьшения расходов на разработки в сфере гиперзвука.
              X-15 (рус. «Икс-15») — экспериментальный самолёт-ракетоплан США. Первый пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат-самолёт, совершавший суборбитальные пилотируемые космические полёты. Первый многоразовый космический корабль. Основная задача проекта X-15 — изучение возможности создания пилотируемого суборбитального гиперзвукового бомбардировщика[1] X-20 Dyna Soar. Для изучения полета на гиперзвуковых скоростях и входа в атмосферу крылатых аппаратов, оценка конструкторских решений, теплозащитных покрытий, психофизиологии при управлении в верхних слоях атмосферы.
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 16:31 Новый
                • 3
                • 3
                0
                Цитата: BlackMokona
                У них тоже давно летает и летало

                Летает, блин.... В Донецке сам видел.... И падает ништяк....
      2. Призрак Рейгана
        Призрак Рейгана Сегодня, 16:06 Новый
        • 7
        • 7
        0
        Интересно а C-HGB, HTV-2, X-51, PrSM программа ARROW и т.д не существует или у вас своя реальность? Мне вот интересно для вас засекреченное оружие РФ это реальность, а вот то же самое американское оружие это блеф? Дорогой да у вас биполярочка... . Я люблю комментарии под такие новости, всегда можно увидеть сколько неинформированных жертв антиамериканской военной пропаганды на этом сайте обитают. Можно даже прикинуть сколько таких жертв в процентном выражении от населения РФ. Забавная выходит цифра...
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 16:23 Новый
          • 4
          • 4
          0
          Интересно а C-HGB, HTV-2, X-51, PrSM программа ARROW и т.д не существует или у вас своя реальность?

          Что из перечисленного вами вышло на стадию гос.испытаний в США,а не очередная попытка создать гиперзвуковое оружие,натолкнувшееся на непреодолимое препятствие и поэтому не доведенное до логического завершения?Тогда у нас можно вспомнить экспериментальный гиперзвуковой аппарат Х-90 Коала,так и не вставший на вооружение. Тот же Болид,хотя тут и не гиперзвук. Американский аппарат Х-51 так и не был доведен до рабочего образца.Вот в чем дело.
          Мне вот интересно для вас засекреченное оружие РФ это реальность, а вот то же самое американское оружие это блеф?

          ГЗУР и Циркон вышли на стадию гос.испытаний. А у американцев какое гиперзвуковое оружие и опытных экспериментальных образцов вышло на стадию реальных гос.испытаний и близко к принятию на вооружение?Экспериментальный образец и реальное боеспособное оружие,принятое на вооружение это разные вещи.Я же не отрицаю что у американцев какие то наработки есть,но это не прошедшее гос.испытание оружие,а экспериментальные сырые образцы,попытки создать такое оружие.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 16:31 Новый
            • 4
            • 6
            -2
            Ну так у нас нету никаких принятых на вооружение гипезвуковых оружий. Всё на испытаниях.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 16:37 Новый
              • 3
              • 5
              -2
              Цитата: BlackMokona
              Ну так у нас нету никаких принятых на вооружение гипезвуковых оружий. Всё на испытаниях.

              Кинжал разве не на дежурстве стоит?10 Мах разве это не гиперзвук?Гиперзвуковой управляемый блок Ю-71 в составе комплекса Авангард на боевом дежурстве. Успешно проходят испытания ГЗУР и Циркон.То есть скоро примут на вооружение.
              1. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 16:39 Новый
                • 4
                • 2
                +2
                Нет, он всё ещё на испытаниях
                После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа[4][5]. В феврале-марте 2018 года начались эксплуатационные войсковые испытания ракетного комплекса[6].

                А гипезвук для МБР и его блоков это норма как бэ.
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:47 Новый
                  • 2
                  • 3
                  -1
                  Проект PrSM с ваших слов это и есть норма?Не путайте обычные разделяющиеся головные части индивидуального наведения с планирующими гиперзвуковыми глайдерами наподобие Ю-71,их намного сложнее перехватить.PrSM это что то наподобие комплекса МБР Авангард с Ю-71,только у американцев БРСД с глайдером.
                  1. BlackMokona
                    BlackMokona Сегодня, 16:49 Новый
                    • 4
                    • 0
                    +4
                    Вы стратегические и тактические ракеты не путайте.
                    PrSM это тактическая ракета стартующая со стандартной американской системы залпового огня M-270
                    А Ю-71 это ядерная мать его боеголовка, которая падает с МБР Стилет. Огромного ракетного дрына стартующие из шахты в глубине страны.
                    1. OrangeBigg
                      OrangeBigg Сегодня, 16:56 Новый
                      • 2
                      • 2
                      0
                      Армия США уже разрабатывает совершенно новую «ракету точного удара» (Precision Strike Missile, PRSM). Пока она предназначена для поражения целей на удалении до 499 км, но, как признаются американские офицеры, этот лимит был установлен целенаправленно — для того, чтобы не нарушать договор РСМД. Технология же, применяемая в этой ракетной системе, имеет определенный модернизационный потенциал.
                      1. BlackMokona
                        BlackMokona Сегодня, 16:58 Новый
                        • 3
                        • 2
                        +1
                        Ну так ещё раз. PRSM это тактическая ракета, войска плюнули и в штаб закинули.
                        А Ю-71 это ядерная бомба которая падает с МБР, т.е стратегическое оружие. Все эти ядерные бомбы падающие с МБР гиперзвуковые. Её новизна только в управляймости. Причём новизна только для России, так как США ставили управляймые боеголовки на Першинг.
                      2. Сидор Аменподестович
                        Сидор Аменподестович Сегодня, 17:38 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Цитата: BlackMokona
                        управляймости

                        управляймые

                        Вы это специально? Зачем?
              2. Айболит
                Айболит Сегодня, 17:23 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: BlackMokona
                А гипезвук для МБР и его блоков это норма как бэ.

                ГПЗ полёт подразумевает полёт в атмосфере относительно длительное время при помщи соственного дивигателя/ движетеля, а не "падение"/
                Все путают полёт на ГПЗ скорости и достижение ГПЗ скорости.
                Первым изготовленным объектом для достижения гиперзвукового полета была двухступенчатая ракета RTV-G-4 Bumper , состоящая из второй ступени WAC Corporal, установленной на основание первой ступени V-2 . В феврале 1949 года на Белых Песках ракета разогналась до 8 288,12 км / ч (примерно 6,7 Маха). Однако он сгорел при повторном входе в атмосферу , и были обнаружены только обугленные остатки.

                Слева «обычная» геофизическая «Фау-2», справа — двухступенчатая RTV-G-4 Bumper

                Цитата: Zoldat_A
                У нас летают - у них исследуют. Нормальненько....

                угу....
            2. voyaka uh
              voyaka uh Сегодня, 17:43 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Горизонтальное движение на гиперзвуке в плотных слоях атмосферы - то, что исследуют американцы.
              А все оружие, что принято на вооружение в последние годы - это движение на гиперзвуке в космосе, вернее, глайдерное скольжение из космоса (Авангард) или на высотах 40-50 км ( Кинжал, Циркон).
              1. OrangeBigg
                OrangeBigg Сегодня, 17:46 Новый
                • 2
                • 3
                -1
                А чтобы Циркону поразить наземную или надводную цель,ему разве не надо входить в плотные слои атмосферы?
                1. voyaka uh
                  voyaka uh Сегодня, 17:51 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Нужно. Как и Авангарду. Но он затормозится о воздух. Иначе, неминуемо сгорит. Цель он поразит на сверхзвуке. Так было и у Першинга: торможение над целью.
                  Не сгорают на гиперзвуке только конусы БЧ МБР идеально ровной формы, которые обернуты многослойным "противопожарным" материалом.
                  Но у них нет ГСН
                  1. OrangeBigg
                    OrangeBigg Сегодня, 17:57 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Нужно. Как и Авангарду. Но он затормозится о воздух. Иначе, неминуемо сгорит. Цель он поразит на сверхзвуке. Так было и у Першинга: торможение над целью.

                    Ну с вами всё понятно.Претензий не имею. stop hi what Раз у Першинга так было,значит везде так. Американцы же они самые умные,как известно.Значит все затормозятся о воздух. laughing
                    1. voyaka uh
                      voyaka uh Сегодня, 18:07 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Першинг тут не причем. laughing Можете вычеркнуть эту мою строчку, как неудачный пример.
                      Но о воздух тормозится все. И еще перегревается безумно. Физика...
                      Поэтому горизонтальное движение на гиперзвуке в плотных слоях атмосферы - не самая умная затея. И русские сделали планирующее оружие в предельно разряженной атмосфере на высотах 40-50 км. Но попадая на терминальной стадии в плотные слои атмосферы и это оружие затормозится от трения.
    2. Айболит
      Айболит Сегодня, 17:12 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: OrangeBigg
      Далеко им ещё до испытаний изделий уровня ГЗУР ,Циркона с ГПВРД .

      belay
      North American X-15,22 августа 1963 года,максимальная скорость — 7274 км/ч ( 6М+/-). Максимальная высота — 107,96 км. Рекорд установлен самолётом X-15 #3, номер 56-6672.

      Гиперзвуковые туннельные АЭТ, которые Карен Бергер эксплуатирует в НАСА в Лэнгли, имеют как круглые, так и квадратные испытательные секции диаметром соответственно 15 дюймов, 20X20 дюймов (Маха 6) и 31X31 дюймов (Маха 10).
      Модель экспериментального X-38


      Австралийско-американские HiFiRE с 2009 года (Defence Science and Technology Group (DST Group) и US Air Force Research Laboratory (AFRL), Boeing, and BAE Systems


      Цитата: OrangeBigg
      о сути начинают только азы познавать.

      good
      Инфраструктура американских гиперзвуковых испытательных лабораторий

      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 17:22 Новый
        • 2
        • 6
        -4
        Думаете прикрыли задницу дядюшки Сэма? Молодец.
        Только вы статью читали?Там доходчиво говорится что американцы начинают заново постигать азы гиперзвука.А данные приведенные вами ровным счётом ни о чем не говорят.Экспериментальные аппараты не были доведены до логического завершения-создания боеготового образца гиперзвукового оружия.Просто когда то давно побаловались и бросили эксперименты ,так как не заладилось.Как у нас в свое время с Х-90 Коала, не устроили размеры изделия.Сейчас новая технологическая база,новые подходы,вот отталкиваясь от них и пытаются что то придумать толковое, начиная с самых азов.
        1. Айболит
          Айболит Сегодня, 18:00 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: OrangeBigg
          Думаете прикрыли задницу дядюшки Сэма? Молодец.

          Я за правду, " задницы" вне зоны моих интересов
          Цитата: OrangeBigg
          Только вы статью читали?Там доходчиво говорится что американцы начинают заново постигать азы гиперзвука

          Статью читал, статья дерьмо (даже автор стесняется себя обозначить)
          2016: В университете Пердю в США введена в эксплуатацию «бесшумная» и недорогая в эксплуатации аэродинамическая труба Boeing/AFOSR Mach 6 Quiet Tunnel, позволяющая исследовать движение гиперзвуковых аппаратов в ламинарном потоке со скоростью 6 Мах. Строительство объекта стоимостью около $1 млн. финансировалось управлением научно-исследовательских разработок ВВС США, агентством противоракектной обороны, а также корпорацией Boeing.Ее строительство было завершено еще в 2001 году, однако еще четыре года ушло на отработку конструкции, устранение недостатков и тестирование.
          Boeing/AFOSR Mach 6 Quiet Tunnel не является первой аэродинамической трубой со сходными характеристиками — похожая имелась в НАСА, однако та в настоящее время не эксплуатируется.

          С 1992 года в университете Пердю работала аналогичная аэродинамическая труба по схеме Людвига, рассчитанная на скорость 4 Маха.

          Цитата: OrangeBigg
          Экспериментальные аппараты не были доведены до логического завершения-создания боеготового образца гиперзвукового оружия

          а у нас типа "довели"?
          Цитата: OrangeBigg
          Сейчас новая технологическая база,новые подходы,вот отталкиваясь от них и пытаются что то придумать толковое, начиная с самых азов.

          азы? с 1949 г?
          RTV-G-4 Bumper
          просто 400мс/1 с/ 8 секунд ранее было слишком мало для качественного "обсчета" эксперменов, компы были не те.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 16:21 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    И статья написана доходчиво. Даже неспециалисту понятно.
    1. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 17:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Про доходчиво. В конце 1930ых из открытой научной печати запада исчезает вся информация по исследованиям в части распада ядра, урана и пр. В итоге по таким фактам наша разведка вышла на подтверждение разработок США по ядерному оружию. Думаю сегодня методы мало изменились. Если что-то в открытом доступе, мало вероятно что это большой прорыв, а не отвлекашка.
  • Комментарий был удален.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:33 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Интересно.Но наши это проходили.У нас уже изделие подтвердило заданные параметры.А у этих все еще на стадии Голивуда,т.е мультики.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 15:36 Новый
    • 3
    • 0
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    Мы надеемся измерить давление, температуру и плотность окружающей среды, что в конечном итоге приведёт к действительно репрезентативной картине гиперзвуковой среды полёта, которую чрезвычайно трудно изучать в реальных условиях.

    Кто то нас дурит ? Как можно вообще заниматься гиперзвуковым оружием ,не зная физики-химических параметров воздуха в гиперзвуковом полете.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:41 Новый
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      Цитата: APASUS
      Как можно вообще заниматься гиперзвуковым оружием ,не зная физики-химических параметров воздуха в гиперзвуковом полете.

      Когда пальцем в попе ковыряют вместо нормальных исследований - оно всегда так получается....
  • Оператор
    Оператор Сегодня, 15:59 Новый
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    Афроамериканские штаты пробили очередное дно - только готовятся изучать азы гиперзвука (да еще и безмоторного), в то время как потенциальный противник уже принимает на вооружение моторный гиперзвук laughing
  • prodi
    prodi Сегодня, 16:06 Новый
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    привет идее сбивать объекты на гиперзвуке лазером, ну разве что попробовать греть ими плазму с лобового ракурса
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18 Новый
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    Это чтож получается ,зубило под крылом В 52 ,фото каторого нам адепты американского оружия постоянно показывают,фейк? bully
  • михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:24 Новый
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    Па-а-а-азвольте!! США уже пару лет заявляют, что у них ЕСТЬ гиперзвуковое оружие! Причем оно быстрее самых быстрых! И вот случилось. НАЧАТЫ исследования в области гиперзвука! Мама дорогая... и ведь находятся люди, свято уверенные, что американцы были на Луне...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:32 Новый
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      Это исследование для сокращение расходов на дальнейшие исследования. Даже в новости сказано, про следующие поколение гипезвуковых аппаратов.
  • Задира
    Задира Сегодня, 16:47 Новый
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    А что, при разработке противоракет для перехвата МБР десятилетия назад в США не занимались данными исследованиями? Сколько можно публиковать подобную "кашу" на ВО am
  • Андерс
    Андерс Сегодня, 17:06 Новый
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    Молодцы! США всегда были передовой державой!
  • Undecim
    Undecim Сегодня, 17:55 Новый
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    Не перестаю удивляться тому, с какой скоростью деградирует новостной отдел сайта и его аудитория.
    Сотрудники университета Сан-Антонио (Техас, США) и американского Юго-Западного научно-исследовательского института получили заказ на изучение движения объектов на гиперзвуковых скоростях.
    Не получали они такого заказа. Совсем.
    Researchers from UTSA and Southwest Research Institute are working to develop nonintrusive diagnostics for hypersonic flight testing.
    Они получили заказ на создание неинтрузивного метода контроля параметров среды, сопровождающей гиперзвуковой полет.
    Неинтрузивный метод - это метод, который не требуют разрушения контролируемого объекта или его разборки и физического доступа к контролируемому объекту, что для исследования параметров гиперзвукового полета очень актуально. В качестве "измерителя" используется лазер.
    Исследования проводятся для того, чтобы максимально приблизить моделирование гиперзвукового полета к реальным условиям.
    А хомячки уже бушуют в экстазе - у омериганцев нет гиперзвука!