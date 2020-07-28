Труба Людвига не теряет актуальности: в США рассказали об исследованиях гиперзвукового движения

Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге сделать полные аэродинамические измерения в действительно репрезентативной гиперзвуковой среде. Эти измерения будут способствовать разработке гиперзвуковых объектов следующего поколения.

Мы провели первый этап исследований в машиностроительной лаборатории, используя двухступенчатую систему лёгких газовых пушек, которая имитирует условия гиперзвукового полета и позволяет получать изображения объектов в гиперзвуковом полете. Когда мы запускаем объект на гиперзвуковых скоростях, воздух вокруг него начинает разрушаться. Температура, которая при этом возникает, может превышать температуру поверхности солнца. Выстраивается конфигурация, параметры которой нам позволяют отследить лазерные лучи, которые мы наводим на то, что раньше было воздушной массой.

Мы надеемся измерить давление, температуру и плотность окружающей среды, что в конечном итоге приведёт к действительно репрезентативной картине гиперзвуковой среды полёта, которую чрезвычайно трудно изучать в реальных условиях.