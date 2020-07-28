Новости

«Ему там сложно»: Леонид Кучма покинул переговорную группу по Донбассу

55

Бывший украинский президент Леонид Данилович Кучма, занимавший до недавнего времени должность официального представителя Украины в минской переговорной группе по урегулированию донбасского конфликта, больше не участвует в Минском формате.


Украинский гарант (Зеленский) утверждает, что смещение Кучмы произошло по просьбе Леонида Даниловича, так как «ему там сложно».

Выдвигается версия, основанную на выводах экспертов, о том, что отставка официального представителя связана с политикой концентрации в руках главы Офиса президента Украины Андрея Ермака всех рычагов управления переговорным процессом. Предполагается, что украинская сторона может потребовать от Кремля замены состава участников переговоров, чтобы сдвинуть Минские переговоры с мертвой точки.

Ранее Андрей Ермак заявлял о намерении вынести на референдум вопрос об особом статусе Донбасса и о стремлении остановить конфликт.

На линии разграничения со вчерашнего дня действует режим прекращения огня. По сообщению СМИ, практически сразу после его наступления в одной из частей украинской армии военнослужащий получил телесные повреждения, причем бойцы НМ ЛДНР не имели к этому никакого отношения. В 24-й бригаде ВСУ, расположенной в районе поселка Троицкое, между украинскими военными вспыхнул конфликт. Всё началось с совместного распития спиртных напитков, поводом для которого стало перемирие. Во время пьянки сержант избил солдата прикладом автомата, в результате чего бойца, получившего травмы, пришлось отправить в медицинскую роту.

В целом перемирие, которое носит громкое название "всеобъемлющего, пока сторонами конфликта соблюдается. Напомним, что некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский звонил в Кремль, что вызвало бурю эмоций со стороны противников президента Украины на самой Украине.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:06 Новый
    • 8
    • 3
    +5
    Ето хто? Хто его помнит? На что етот субъект влияет?
    1. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 17:00 Новый
      • 8
      • 4
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      Ето хто? Хто его помнит? На что етот субъект влияет?

      Тот который из Украины создал,то что мы сейчас видим...И зря он из себя ангелочка строит! При нем все это было заложено и впоследствии реализовалось ..
      И вот еще интересный факт .так чисто поржать..

      делайте выводы !
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:09 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Цитата: Lumumbo
        Цитата: Zoldat_A
        Ето хто? Хто его помнит? На что етот субъект влияет?

        Тот который из Украины создал,то что мы сейчас видим...И зря он из себя ангелочка строит! При нем все это было заложено и впоследствии реализовалось ..
        И вот еще интересный факт .так чисто поржать..

        делайте выводы !

        Выводы давно сделаны. Украиной, бывшей нашей братской, рулят те, которые называются на пи...., а дальше модерация не пропускает. И у меня там родня живёт, и она мне говорит "Зачем вы на нас напали?" Только я ни на кого не нападал, а если бы хотел напасть - то войны бы не было. Вопрос решился бы в 24 часа...
        «Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем пол-Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов».
        Это на всю жизнь....
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 17:38 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Мне кажется, что эта фраза фейк. Невелико достижение "вырезать пол-Румынии", кстати, союзника СССР по ОВД. Есть фото, на которых Маргелов и Николае Чаушеску вполне дружески общаются.
        2. Lumumbo
          Lumumbo Сегодня, 17:50 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Выводы давно сделаны. Украиной, бывшей нашей братской, рулят те, которые называются на пи...., а дальше модерация не пропускает.

          Походу именно так Солдат !
          Цитата: Zoldat_A
          И у меня там родня живёт, и она мне говорит "Зачем вы на нас напали?" Только я ни на кого не нападал, а если бы хотел напасть - то войны бы не было. Вопрос решился бы в 24 часа..

          Я тоже родственно повязан ,но такого пока не слышал..Но Чую отношение hi
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:13 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        И они мне запрещают в носу ковырятся!Ужоос. fool
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 17:23 Новый
          • 8
          • 3
          +5
          «Ему там сложно»: Леонид Кучма покинул переговорную группу по Донбассу
          Ай бедненький crying crying !... Нам его ещё и пожалеть нужно ?

          А ведь эта скотина ,в своё время приняла деятельное участие как премьер-министр и президент,чтобы Окраина превратилась в то,чем она сейчас является...
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 17:59 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Предполагается, что украинская сторона может потребовать от Кремля замены состава участников переговоров, чтобы сдвинуть Минские переговоры с мертвой точки.


            НАРКОМАНЫ!!1 wassat

    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:16 Новый
      • 0
      • 0
      0
      «Ему там сложно»: Леонид Кучма покинул...
      Постоянно врать и изворачиваться, из за политики самодуров (которых он же и взрастил), всегда сложно. К тому же, и в Ад не хочется.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:14 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Более менее адекватный человек был и того убрали...
    1. igor67
      igor67 Сегодня, 16:29 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Цитата: svp67
      Более менее адекватный человек был и того убрали...

      Кучма адекватный? При его правлении рассвет бандитизма, Развал экономики, всё распродовал
      1. Аннигилятор
        Аннигилятор Сегодня, 16:34 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Совершенно ворно.И при его же чутком руководстве Украина обретала "все бОльшую самостийность" от России.Это своеобразный предтеча того,что сейчас происходит там.Голые ,гордые и "ннзависимые" плюс гражданская война на Донбассе и потеря Крыма навсегда.
        1. AML
          AML Сегодня, 16:38 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          При его президентстве, Украина рассталась с ЧМП - а это на минуточку 400 бортов.
          1. Rothmans
            Rothmans Сегодня, 18:29 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Не-а, это к сыну Кравчука
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 16:49 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: igor67
        Кучма адекватный?

        В сравнении с другими да. Назовете более адекватного?
        Цитата: igor67
        При его правлении рассвет бандитизма, Развал экономики, всё распродовал

        Это эмоции и слова...А именно при нем, экономика остановила падение и пошел рост...
        1. igor67
          igor67 Сегодня, 17:07 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Именно при нем в нашем городе практически закрылись все крупные заводы, всё на продажу, может от этого и был рост какой то экономики, у меня зп реально была 25-50 гривен, хорошо в конце 90х пошел заказ ремонта вертушек доя Шри Ланки и Испании, ЮАР, тогда зп поднялась, но заслуги Кучмы в этом нет,
          1. Нормаль ок
            Нормаль ок Сегодня, 18:09 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: igor67
            Именно при нем в нашем городе практически закрылись все крупные заводы, всё на продажу, может от этого и был рост какой то экономики, у меня зп реально была 25-50 гривен, хорошо в конце 90х пошел заказ ремонта вертушек доя Шри Ланки и Испании, ЮАР, тогда зп поднялась, но заслуги Кучмы в этом нет,

            Окститесть. При Кучме рост ВВП Украины достиг 12,1% (2004г) а рост промпроизводства 17%%!!!
        2. Аннигилятор
          Аннигилятор Сегодня, 17:14 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Продавать стали бОльше .Распродавать советское наследие-так вернее.
        3. businessv
          businessv Сегодня, 17:47 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: svp67
          А именно при нем, экономика остановила падение и пошел рост...
          Немного не так. Рост шёл всегда, когда у руля экономики стоял господин Азаров. Единственный адекватный профессионал, который всегда положительно влиял на экономику, когда ему давали возможность!
      3. Lumumbo
        Lumumbo Сегодня, 17:58 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: igor67
        Цитата: svp67
        Более менее адекватный человек был и того убрали...

        Кучма адекватный? При его правлении рассвет бандитизма, Развал экономики, всё распродовал

        Именно он развел психологию хуторянскую-бандеровскую ...
        Помнится в 90-х в Севастополе выходил народ с такими плакатами "Кучма Севастополь ,это вам не хутор близ Деканьки и Крым не гуляй поле .."
        А так и получилось фактически ..Успели забрать иначе жуть чтобы там было .
        А во что украина превратилась после СССР ?
        Решать этот вопрос нужно и срочно ..Там АЭС остались .вот что настораживает.
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 18:03 Новый
          • 0
          • 0
          0
          во что украина превратилась после СССР ?

          в саму себя. Она просто такая. СССР её одевал красиво и на косметику давал - поэтому и казалось что она вполне себе ничего

          А утром как проснулись - так ужас от соседства

    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:26 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: svp67
      Более менее адекватный человек был и того убрали...


      Скрытый идеолог ползучей бандеризации Украины...

  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 16:17 Новый
    • 8
    • 8
    0
    Вот же манера подачи информации на ВО установилась. Прям, как в поговорках"в огороде бузина, а в Киеве дядька", или "Начали за здравие кончили за упокой".
    Есть же новость! Короткая. Может лучше молодёжи напомнить кто этот старичек на фото, что он в Минске делал, высказывания его и так далее...
    Нет же, скатились до слухов о бытовухе в армии соседнего государства. Или возможное избиение важнее Кучмы?
    А что ещё баба Нюра у подъезда сказала?
    1. businessv
      businessv Сегодня, 17:42 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Вождь краснокожих
      А что ещё баба Нюра у подъезда сказала?

      Я предложил недавно тему в статье, актуальную на мой взгляд, (https://tsargrad.tv/articles/krizis-kak-vozmozhnost-operezhajushhego-razvitija-rossii_259068)но зарубил редактор - маловато эксклюзива. Тут, видимо, сплошной эксклюзив, потому и обсуждаем.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:33 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Бывший украинский президент Леонид Данилович Кучма, занимавший до недавнего времени должность официального представителя Украины в минской переговорной группе по урегулированию донбасского конфликта, больше не участвует в Минском формате.Украинский гарант (Зеленский) утверждает, что смещение Кучмы произошло по просьбе Леонида Даниловича, так как «ему там сложно».

    Кучма понял,что все шишки сыплются именно на его голову и при любом результате его сделают "крайним" !
    Дошло на конец то
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 16:55 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Главное вовремя свалить- финал последовательности действий для укроправителей.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 17:10 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Цитата: 4ekist
        Главное вовремя свалить

        "Выторговать себе пенсию" в США ,как сделал Яйценюх и бить себя в грудь ,как патриот Украины !
        1. Аннигилятор
          Аннигилятор Сегодня, 17:18 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Из разряда "а мы уйдем на север":)))!
        2. Lumumbo
          Lumumbo Сегодня, 18:02 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: APASUS
          Цитата: 4ekist
          Главное вовремя свалить

          "Выторговать себе пенсию" в США ,как сделал Яйценюх и бить себя в грудь ,как патриот Украины !

          Да Яйценюк ,там себе не просто пенсию выторговал ..Там хапнул конкретно , что то с колекцией скифского золото связано и т.д.
          Выыскочил резко ,змееныш..А вот Вальцман что то сидит и ждет чего то (все не наворовался ,жадность его погубит )
  5. cniza
    cniza Сегодня, 16:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Предполагается, что украинская сторона может потребовать от Кремля замены состава участников переговоров, чтобы сдвинуть Минские переговоры с мертвой точки.


    Несколько раз перечитал... , а Россия здесь причем ?
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 16:44 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Так вон в соседней теме, у нациков и нынешнее перемирие с Россией заключено, против чего они и бастуют. Логикой и реальностью там заморачиваются очень лишь немногие. Им и так хорошо...голову включать не надо.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:49 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Когда работать не хотят , вот и бастуют , да и хотят что бы за них кто то другой воевал...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:26 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: cniza
          Когда работать не хотят , вот и бастуют , да и хотят что бы за них кто то другой воевал...

          Так путь наименьшего сопротивления - любимый украинский шляхт winked :
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:52 Новый
      • 1
      • 6
      -5
      При том что в ДНР выполняют распоряжения Москвы точно так же как в Украине выполняют указы США
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:59 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        И что из этого следует ? Россия должна договариваться с США ? Нет пусть Киев договаривается с ЛДНР и мы будем на это давить , а США в Минском процессе делать нечего - таковы жанры политики...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:27 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: cniza
          а США в Минском процессе делать нечего - таковы жанры политики...

          И здравого смысла yes
    3. Аннигилятор
      Аннигилятор Сегодня, 17:18 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      А у них Россия всегда "при чем":)))
      1. cniza
        cniza Сегодня, 17:48 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Аннигилятор
        А у них Россия всегда "при чем":)))


        Да нам на них глубоко и далеко...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:28 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: cniza
          Цитата: Аннигилятор
          А у них Россия всегда "при чем":)))


          Да нам на них глубоко и далеко...

          Но, они то думают, что мы... икаем smile
    4. Lumumbo
      Lumumbo Сегодня, 17:19 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Цитата: cniza
      Несколько раз перечитал... , а Россия здесь причем ?

      Хороший вопрос Виктор ..! Россия не участница этого конфликта ,но ее упорно хотят сделать таковой ..Не выйдет у них ничего !
    5. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 18:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: cniza
      Предполагается, что украинская сторона может потребовать от Кремля замены состава участников переговоров, чтобы сдвинуть Минские переговоры с мертвой точки.


      Несколько раз перечитал... , а Россия здесь причем ?

      Так ведь автор "новости" чутка переиначил заявление Грызлова. Грызлов в основном про Кучму говорил.
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: cniza
      Несколько раз перечитал...
      Витя, сам автор и то один раз перечитал, а ты несколько winked Ну, у тебя и нервы good
      Приветствую hi
  6. Оператор
    Оператор Сегодня, 17:07 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    ВСУшники ушли в запой по случаю своего счастливого выживания и скорого "до дому до хаты" laughing
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:11 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Ни кто не заметил в статье .Украина может потребовать заменить участников группы ,для оживления переговоров.Легко сменим ,у меня даже кандидатуры есть.Но украинцам может очень не понравиться. am
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:12 Новый
    • 0
    • 4
    -4
    Мда....Совсем не по теме...Новости из Сирии схлынули...Там всё в порядке видимо. Потоком пошли новости из Украины...
    1. Аннигилятор
      Аннигилятор Сегодня, 17:20 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Так идите на ветку про Фургала:)))
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 18:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Честно, хотелось бы узнать, что все таки в Сирии творится, выбили ли боевиков из Идлиба, как идет мирное строительство или не идет...Какие взаимоотношения с Ираном...много хотелось бы узнать.Фургал? А он что уже в Сирии?...
  9. Lumumbo
    Lumumbo Сегодня, 17:16 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Буквально через 30 минут после начала перемирия был открыт огонь ..так что все это бесполезно и скорее всего было организованно ,чтобы успокоить Россиию ..
    Там же беспредел бандеровский идет..Мирные жители Донбасса страдают и гибнут каждый день ..
    P.S. Кстате заметили мужики ,что за все эти года ,украинская сторона еще не разу не заявила ,что были обстрелянны населенные пункты и погибли мирные жители граждане Украины ?
    1. Rothmans
      Rothmans Сегодня, 18:23 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Читайте отчёты ОБСЕ
  10. Комментарий был удален.
  11. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:27 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Отправился писать "Украина не Россия" том 2. Страшно старичку стало! Поддержишь договоренности - дома нацики зашибут, не поддержишь - в Эуропах могут подлянку устроить с деньгами в офшорах! Ох, и трудно ему там!!!!!
    1. businessv
      businessv Сегодня, 17:37 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Егоза
      Ох, и трудно ему там!!!!!

      Это точно! Первый чудило, который открыто стал прибирать к рукам предприятия, пользуясь служебным положением.
  12. businessv
    businessv Сегодня, 17:35 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ермак заявлял о намерении вынести на референдум вопрос об особом статусе Донбасса и о стремлении остановить конфликт.
    Выносить на всенародный референдум вопрос, который будет звучать, как: "есть ли у Вас стремление остановить конфликт, имеющий место в Донбассе?"! Это что? Обыкновенный , или какой-то извращённый хитрый ход?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:41 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: businessv
      Это что? Обыкновенный , или какой-то извращённый хитрый ход?

      Это способ показать, как оН работает, работает, работает.....И даже если народ проголосует за то, чтобы остановить войну на Донбассе, кто этот народ послушает? Уже голосовали за сохранение СССР, и где?
  13. Rothmans
    Rothmans Сегодня, 18:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Данилыч лучший президент по соцопросам,умел "петлять" между Востоком и Западом ! laughing
  14. iouris
    iouris Сегодня, 18:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Л.Кучма - один из старейших клоунов спектакля, который разыгрывается с 1991 года. Может, совесть проснулась? Разумеется нет, но вдруг. Шоу должно продолжаться пока главный зритель готов платить свои денежки.