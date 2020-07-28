«Ему там сложно»: Леонид Кучма покинул переговорную группу по Донбассу

Бывший украинский президент Леонид Данилович Кучма, занимавший до недавнего времени должность официального представителя Украины в минской переговорной группе по урегулированию донбасского конфликта, больше не участвует в Минском формате.Украинский гарант (Зеленский) утверждает, что смещение Кучмы произошло по просьбе Леонида Даниловича, так как «ему там сложно».Выдвигается версия, основанную на выводах экспертов, о том, что отставка официального представителя связана с политикой концентрации в руках главы Офиса президента Украины Андрея Ермака всех рычагов управления переговорным процессом. Предполагается, что украинская сторона может потребовать от Кремля замены состава участников переговоров, чтобы сдвинуть Минские переговоры с мертвой точки.Ранее Андрей Ермак заявлял о намерении вынести на референдум вопрос об особом статусе Донбасса и о стремлении остановить конфликт.На линии разграничения со вчерашнего дня действует режим прекращения огня. По сообщению СМИ, практически сразу после его наступления в одной из частей украинской армии военнослужащий получил телесные повреждения, причем бойцы НМ ЛДНР не имели к этому никакого отношения. В 24-й бригаде ВСУ, расположенной в районе поселка Троицкое, между украинскими военными вспыхнул конфликт. Всё началось с совместного распития спиртных напитков, поводом для которого стало перемирие. Во время пьянки сержант избил солдата прикладом автомата, в результате чего бойца, получившего травмы, пришлось отправить в медицинскую роту.В целом перемирие, которое носит громкое название "всеобъемлющего, пока сторонами конфликта соблюдается. Напомним, что некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский звонил в Кремль, что вызвало бурю эмоций со стороны противников президента Украины на самой Украине.